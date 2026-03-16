Курс доллара впервые с 19 декабря 2025 года достиг 81 рубля

18:08, 16.03.2026

Центробанк опубликовал курс валют на вторник, 17 марта

Курс доллара впервые с 19 декабря 2025 года достиг 81 рубля
Центробанк опубликовал курс валют на вторник, 17 марта. Доллар впервые с 19 декабря 2025 года достиг 81 рубля и даже превысил этот порог на 5 копеек.

Так, данная валюта подорожала на 0,83 рубля, евро — на 0,67 рубля, а юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,05 рубля;
  • евро — 92,66 рубля;
  • юань — 11,74 рубля.

В феврале спрос на иностранную валюту оказался относительно низким. Об этом накануне сообщил Центробанк.

Наталья Жирнова

Экономика

