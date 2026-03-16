В первом квартале 2026 года Татарстан сэкономил на госзакупках 889 млн рублей

В Татарстане за первые три месяца 2026 года было заключено свыше 14,5 тыс. государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 55,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по закупкам.

По результатам проведенных закупок удалось сэкономить бюджетные средства на 889 млн рублей, что составляет 1,77% от общей суммы закупок. Примечательно, что муниципальные заказчики показали более высокий результат, достигнув экономии в 3,44% (147,3 млн рублей), в то время как региональные заказчики сэкономили на 1,61% — на 741,7 млн рублей.

Одним из крупнейших проектов первого квартала стал электронный аукцион на поставку и ввод в эксплуатацию позитронно-эмиссионного компьютерного томографа (ПЭТ/КТ) в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Контракт стоимостью более 3,2 млрд рублей предусматривает оснащение 13 медучреждений современным оборудованием и обучение специалистов.

Также с субъектами СМП было заключено более 6,2 тысячи договоров на общую сумму свыше 9,2 миллиарда рублей.

Напомним, что так, по госконтракту, в Агрызе построят молодежный центр почти за 240 млн рублей.

Наталья Жирнова