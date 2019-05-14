Мегасвалка под Елабугой: Емельянов одобрил полигон ТКО, но открестился от мусора всего Закамья

Местные власти уверяют, что не примут отходы Набережных Челнов, Нижнекамска и еще пяти районов, ограничившись четырьмя

Фото: городелабуга.рф

Огромной свалке мусора под Елабугой быть — такое решение приняли местные власти, одобрив проект строительства межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов на своей территории. Правда, не в изначальном варианте, рассчитанном на приемку ТКО из 11 районов, включая Набережные Челны, Нижнекамск и другие районы Закамья. Полигон якобы будет лишь для собственных нужд елабужан и трех соседних районов, сообщили «Реальному времени» в администрации Геннадия Емельянова. Впрочем, в Минстрое РТ об изменениях в проекте не сообщают. Не верят в реальность отказа от мегапроекта и противники стройки из числа елабужских активистов, которым удалось отстоять лишь первое месторасположение будущего комплекса. Подробнее — в материале «Реального времени».



Полигону быть, но на четыре района



Многолетние споры вокруг проекта межмуниципального полигона ТКО в Елабужском районе этой весной получили новое развитие. Как утверждают местные власти, от строительства гигантского комплекса для сбора мусора со всего Закамья решено отказаться. В пресс-службе муниципалитета, сообщили, что еще в начале года глава района Геннадий Емельянов высказал следующую позицию: район, на чьей территории будет располагаться этот объект, должен иметь преференции хотя бы в части тарифов.

— Даже если свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду современного полигона ТКО, остаются еще и моральные издержки. Жители должны иметь компенсацию в том или ином виде. Однако в республике на вывоз мусора был установлен единый тариф. Никакой выгоды район, разместивший на своей территории полигон, не получает. С учетом всех замечаний принято решение, что межмуниципальный полигон в Елабужском районе будет рассчитан лишь на четыре района — Мамадышский, Менделеевский, Агрызский и Елабужский, — заявил нашему изданию пресс-секретарь главы Елабужского муниципального района Рустем Шайфутдинов.

Население указанных четырех районов — чуть более 185 тыс. человек, в то время, как изначально полигон рассчитали на 11 районов, в числе которых Нижнекамский, Тукаевский и город Набережные Челны (население более 1 млн человек).

Право заниматься отходами в этой части Татарстана, как и в половине республике, в конкурсе Минстроя РТ выиграла компания «Гринта». Ей и предстоит построить крупные комплексы с полигонами ТКО, в том числе под Елабугой. По данным наших источников, районные власти предлагали регоператору сотрудничество на определенных условиях — район планировал производить РТФ-топливо из свозимых в город отходов, но в «Гринте» идею якобы не оценили. На просьбу пояснить, почему, а также подтвердить изменения по проекту, в компании отказались давать комментарии.

Как утверждают местные власти, от строительства гигантского комплекса для сбора мусора со всего Закамья решено отказаться. Фото vk.com/elabugaprotiv

Полигон сдвинули в сторону Менделеевска

То, что мусор из автограда и остальных районов закамской территории не повезут в Елабугу, сильно сомневаются противники стройки, авторы петиций с протестами.

— Не верю, знаете, почему? Потому что этот вопрос уже поднимали, и в Минстрое, и везде говорят, что полигон будет, и все районы Закамья все равно полезут сюда. Поэтому я не верю отпискам Емельянова, — заявил «Реальному времени» елабужский общественник, ветеран труда Вячеслав Агишин.

Единственной своей победой активисты Елабуги считают то, что им удалось добиться перемещения стройки объекта. В ответе Минстроя РТ Агишину говорится о смене участка.

— Место первого расположения полигона со стороны Мамадыша мы отвоевали. Роза ветров у нас как раз с западной стороны на город — в тихую погоду вся Елабуга бы задохнулась. Все-таки, Емельянов выбрал другой участок, на границе с Менделеевском, на территории Поспеловского поселения. Но я снова выступил в Госсовете РТ, сказал: «Что же вы делаете?! Сейчас вся эта гадость пойдет и на Менделеевск и на санаторий «Ижминводы» и захватит восточную часть Набережных Челнов». Но зам Емельянова даже головы не подняла, — посетовал Агишин.

Из недавнего ответа чиновников он узнал, что на новом месте еще изыскательные работы не проводили.

— Мы много раз выступали против строительства этого полигона, в том числе на комиссии в Госсовете, но нас не услышали. Нас пытались умаслить, что проект безопасен, но в итоге мы имеем то, что имеем. Елабужане выступали за переработку мусора у себя, а не за то, чтобы с 11 районов все это свозили к нам сюда. Первоначально они и участок для полигона выбрали у леса по соседству с землями для многодетных семей, — возмущается еще одна активистка Оксана Ермакова.

Единственной своей победой активисты Елабуги считают то, что им удалось добиться перемещения стройки объекта. В ответе Минстроя РТ Агишину говорится о смене участка. Фото idelreal.org

Полигон на 10 миллионов тонн мусора

Кстати, в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ также ничего не сообщили о проектных изменениях межмуниципального полигона ТКО под Елабугой:

— Планируемая годовая мощность полигона 500 000 тонн/год, вместимость — 10 000 000 тонн. Полигон планирует принимать ТКО следующих МО: Елабужский, Мамадышский, Агрызский, Заинский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский, Тукаевский, Нижнекамский, Муслюмовский, Сармановский районы и город Набережные Челны, — ответили на наш запрос в Минстрое РТ, то есть автоград и другие районы из поля работы елабужского полигона не исключены.

Расположение объекта предусмотрено проектом татарстанской Территориальной схемы в области обращения с отходами, который прошел процедуру общественного обсуждения и внесен на рассмотрение и утверждение в Кабинет министров РТ. Координаты месторасположения полигона WGS84:55.831663, 52.187088. При выборе участка основывались на оптимизации схемы потоков ТКО, пояснили в министерстве.

О начале стройки не сообщается, но сдать объект планируется к 2024 году. При полигоне будет создан объект обработки и экотехнопарк для размещения производств по утилизации ТКО.

Ориентировочный размер капитальных вложений в строительство полигона, по данным Минстроя, составляет 270,4 млн рублей, в экотехнопарк — 5 млн, в мусоросортировочную станцию — 601,8 млн.

На вопрос о том, как будут соблюдены права елабужан на чистый воздух и благоприятную окружающую среду, чиновники заверили, что решения будут приняты в соответствии с требованиями экологической безопасности: «правовой механизм включает процедуру оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и государственной экологической экспертизы. Взвешенные решения о допустимости строительства объектов обращения с ТКО могут быть приняты по результатам данных процедур».

Против строительства полигона в Елабуге активно выступал и совладелец группы «Эссен» Леонид Барышев

Из истории вопроса

Напомним, что против строительства полигона в Елабуге активно выступал и совладелец группы «Эссен» Леонид Барышев. В сентябре прошлого года он заявил журналистам, будто комплекс уже открыт, «просто население об этом еще не знает». Вскоре елабужские власти опровергли заявление Барышева о «помойке под Елабугой для всего Закамского региона». Пресс-секретарь главы ЕМР тогда заявил, что в Елабужском районе еще нет своего полигона ТБО, а компания «Мехуборка», которая обслуживает район, вывозит мусор на полигон у Менделеевска.

Проекты строительства полигонов разрабатывает ООО «Гринта», выигравшее право быть оператором по обращению с отходами в Закамье и на юго-востоке РТ. Недавно его топ-менеджеры приняли участие во встрече с представителями итальянской компании Тermomeccanica Ecologia Italy в Минстрое РТ, в рамках которой обсуждались возможные направления сотрудничества. Участники делегации рассказали о проектах по утилизации отходов, а также отметили, что с большим интересом смотрят на рынок обращения с отходами Татарстана.

По данным терсхемы, площадь объектов размещения ТКО в Татарстане приближается к 400 га. Большинство полигонов не обеспечивают необходимый уровень экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, в республике 968 санкционированных свалок, на которых хранят 978 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Они систематически возгораются, а расплодившиеся здесь птицы и грызуны разносят инфекцию.