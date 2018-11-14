«Вывоз ТБО переходит в разряд коммунальных услуг. Заложено увеличение в два раза»

Согласительная комиссия Госкомитета Татарстана по тарифам приготовилась к боям за «мусор»

Фото: Олег Тихонов

Генеральную репетицию перед стартом непредсказуемой тарифной компании по пересмотру ЖКХ-услуг на 2019 год «прогнали» накануне на заседании согласительной комиссии Госкомитета РТ по тарифам, но без нового шефа. За несколько часов до официального представления Александра Груничева в качестве главы татарстанского регулятора «куратор» коммунальных тарифов Лилия Борисова официально заявила, что тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО в республике подскочат в два раза. «Мусорная реформа», которую с будущего года начнут оплачивать татарстанцы, будет субсидироваться малоимущим. Но зато отменяется с 1 января выплата ежемесячных компенсаций за тепло, так что «на выходе» расходы казны на помощь бедным останутся прежними — не больше 1,6 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мусорные тарифы» вырастут в два раза

Предстоящая компания по утверждению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год сулит татарстанцам гораздо более заметный рост оплаты ЖКХ-услуг, чем тихая и привычная индексация в пределах инфляционных 4% в прошлые годы. С запуском с 1 января будущего года «мусорной реформы» тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО для жителей республики поднимутся в два раза. Это значит, что общая итоговая сумма в ЖКХ-платежке «вырвется» за ограничительный предел общего целевого роста в 2,4%, который предварительно установлен правительством РФ на 2019 год. С таким правдивым и одновременно шокирующим заявлением вчера на заседании согласительной комиссии выступила заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова, отвечающая за тарифную компанию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для участия в нем вчера приехали авторитетные эксперты и общественные деятели: глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ и депутат РТ Марат Галеев, заместитель министра труда, занятости, социальной защиты РТ Наталья Бутаева и широкий пул общественных наблюдателей и журналистов. Модератором заседания выступил первый заместитель Госкомитета РТ Александр Штром. Публичное обсуждение тарифной политики войдет в постоянную практику регулятора, заверили в Госкомитете РТ по тарифам и перешли к повестке дня из 28-ми вопросов, которую полностью затмила «мусорная реформа».

«С будущего года услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО переходят из разряда жилищных в коммунальные услуги, — отметила Лилия Борисова. — Но с приходом регионального оператора полностью меняется методика формирования тарифа. В прогнозных цифрах, содержащихся в документации по итогам выборов региональных операторов, есть увеличение в два раза», — констатировала куратор ЖКХ. Для сравнения: остальные тарифы на коммунальные услуги останутся в рамках «приличий». «Индекс роста электрической энергии для населения составит 3,3%, на газ — 1,4%, на теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение — 2,4%. Проект постановления согласован с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ», — перечислила она остальные ингредиенты коммунального роста. Иначе говоря, рост тарифов госмонополий сохранится на уровне целевого показателя инфляции в 4%. Так что для «мусорных тарифов» нет потолка и населению придется дорого заплатить за новую реформу.

«С приходом регионального оператора полностью меняется методика формирования тарифа. В прогнозных цифрах, содержащихся в документации по итогам выборов региональных операторов, есть увеличение в два раза», — констатировала куратор ЖКХ



В 6 раз выше, чем в Альметьевске, и на 60% выше, чем в Челнах

Стоит заметить, что заместитель председателя Госкомитета РТ не стала называть конкретные значения тарифов. Так или иначе, но вчера прозвучало официальное подтверждение анонсированных в сентябре этого года главой Минстроя РТ единых тарифов для региональных операторов. Тогда Ирек Файзуллин называл их стоимость в 104 рубля: это в 6 раз выше действующих сейчас тарифов в Альметьевске и на 60% выше — Набережных Челнов. Как они отразятся в платежке отдельно взятого собственника или квартиросъемщика, можно только гадать — на 10%, 20% и 30%, но точно станет известно лишь тогда, когда в квартиру принесут квитанцию за январь. Но общий тренд тарифной компании обозначился четко — идем вверх!

Тут важно подчеркнуть, что для каждого субъекта федеральные власти устанавливают индивидуальный индекс допустимого роста, превышение которого чревато аннулированием тарифов и срывом всей компании. Правда, до сих пор в масштабе страны еще не определена общефедеральная целевая величина индексации тарифов ЖКХ. По словам Лилии Борисовой, целевой ориентир будет установлен на федеральном уровне 15 ноября, а пока при формировании тарифов на 2019 год регулятор опирался на прогноз социально-экономического развития РТ, по которому рост заложен в 2,4%. Госкомитет РТ намерен внести на утверждение правительства тарифную линейку 16 ноября, сразу после того федеральные власти установят значение для республики.

Уложатся ли в 2,4%? А для них нет потолка

Глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Марат Галеев остановил комитетчиков, задав напрашивающийся у всех присутствующих вопрос: каким образом при двукратном росте «мусорных» тарифов республика намерена «влезть» в игольное ушко роста в 2,4%? «Уложитесь ли вы в общий индекс роста в 2,4%?» — недоверчиво спросил он. Напрасно депутаты сомневались! Такой задачи просто не стояло! «Услуга, которая вводится впервые, в этом индексе не учитывается», — раскрыла фокус Лилия Борисова. Иначе говоря, для мусорщиков нет границ. «Помимо роста в 2,4% будет еще увеличение стоимости ЖКУ», — добавила вдогонку куратор ЖКХ. Грубо говоря, потолок роста мусорных тарифов на уровне субъектов устанавливают региональные операторы, а Госкомитет призван лишь следить за «возможными перекосами».

Марат Галеев остановил комитетчиков, задав напрашивающийся у всех присутствующих вопрос: каким образом при двукратном росте «мусорных» тарифов республика намерена «влезть» в игольное ушко роста в 2,4%?



— Но потребителям все равно — впервые или не впервые. Для них будет сюрприз: платежка выше, чем на 2,4%, — устало заметил Марат Галеев, понимая, что не в силах переписать чужие правила.

— Да, будет выше, Марат Гадыевич, — согласилась с ним Борисова и «вытащила» пряник. По ее словам, для компенсации потерь для граждан предусмотрены меры социальной поддержки. Расширено действие регионального стандарта оплаты ЖКУ.

Порог для получения субсидий снизили на 1%

Действительно, перед тем как сделать честное предупреждение к народу, Госкомитет РТ вынес на обсуждение согласительной комиссии «компенсационную» инициативу, призванную смягчить негативные социальные последствия мусорной реформы. Регулятор предложил снизить барьер для получения бюджетных субсидий малоимущим гражданам при оплате ЖКУ-услуг и внести корректировки в действие регионального стандарта. Поясним, региональный стандарт — это максимально допустимая доля в расходах граждан на содержание жилого помещения и коммунальные услуги, т.е. расходы семьи на оплату жилья не должны превышать в республике 21%. Регулятор предлагает понизить его до 20%, т.е. теоретически количество получателей субсидий должно увеличиться, если заработная плата у владельцев жилья отстает от роста ЖКХ- услуг. Согласительная комиссия одобрила проект постановления, но он будет внесен в правительство 16 ноября, чтобы успеть до утверждения бюджета-2019.

«Для населения это [снижение регстандарта до 20 процентов] лучше, потому что увеличится количество получателей субсидий», — пояснила позже заместитель министра труда, занятости, социальной защиты РТ Наталья Бутаева. Однако она уверена, что нагрузка на бюджет останется прежней, потому что с 1 января 2019 года прекращаются выплаты субсидий на сглаживание роста платы граждан за теплоснабжение. «Мы перестали принимать заявления от граждан уже с 1 июля этого года, так как тарифы у генераторов сравнялись».

По ее словам, субсидиями пользуются около 8-9% населения республики, и меньше всех в Казани, а больше всего в Елабуге, Альметьевске и Набережных Челнах. Средняя сумма компенсации — около тысячи рублей в месяц. «Ежегодно на субсидирование платежей граждан за жилищные и коммунальные услуги в бюджете РТ закладывается 1,6 млрд рублей, и я думаю, что эта сумма останется на будущий год», — заявила она.





Наталья Бутаева уверена, что нагрузка на бюджет останется прежней, потому что с 1 января 2019 года прекращаются выплаты субсидий на сглаживание роста платы граждан за теплоснабжение



Без споров и мучений

Собственно сами «мусорные тарифы» вчера на согласительной комиссии не выносились и, видимо, будут обсуждаться с приходом нового главы Госкомитета Александра Груничева. Но в качестве генеральной репетиции к старту согласительная комиссия утвердила корректировку долгосрочных тарифов на захоронение ТБО на различных полигонах республики.

Тут выяснилось, что закрывается полигон для сбора отходов в Мамадыше: оператору придется вывозить мусор отсюда в Елабугу. В связи с этим «Мамадыш ЖКУ» отозвал свое ходатайство. Для захоронения отходов на полигонах в Буинске, Муслюмово, Меша, Рыбная Слобода члены согласительной комиссии утвердили повышение тарифов с 1 июля 2019 года в пределах 30%, но эти тарифы лишь крохи в предстоящем реформировании системы ТБО. Безболезненно прошло согласование тарифов на питьевую воду, на 33% разрешили поднять тарифы на проезд в Лениногороске (не меняли с 2011 года).

«Горячие точки» Казани просят отрезать от тепла

Другой головной болью и для казанцев, и для регулятора остается теплоснабжение от обособленных промышленных предприятий, которые «мечтают» скинуть тепловой «баласт» и ликвидировать котельные для обогрева прилегающих к ним жилых домов из-за убытков. Из года в год тянется проблема с их переключением на другие тепловые источники, однако воз и ныне там. С одной стороны, власти Казани запрещают закрывать автономные котельные, с другой — тарифные органы отвергают их запросы по установлению рыночных тарифов, загнав их в тепловой тупик. В итоге компании терпят убытки, и количество таких «горячих точек» продолжает увеличиваться. Вчера владельцы автономных котельных взвыли, требуя либо закрыть их, либо дать нормальные тарифы. С подобными заявлениями один за другим выступили руководители «Казанского молочного комбината», «Казаньнефтепродукт» и «Восток-Энерго». Несмотря на общий натиск, согласование повышенных, т.е. выше потолка в 2,4%, им отложили. В частности, глава «Казанского молочного комбината» Александр Габдрахимов, чей завод обеспечивает теплом шесть жилых домов, попросил увеличить тариф на 36% и довести до уровня республиканских значений — до 1 650 рублей без НДС.

«Мы неоднократно писали о том, чтобы переключить этот участок на другие мощности, т. к. действующая котельная старая. Перед отопительным сезоном нам потребовалось достаточно много инвестировать в восстановление теплоснабжения, — заявил он, уточнив, что в ремонт теплотрассы им пришлось направить 3,5 млн рублей. — Эту работу мы делили вместе с городом. Соответственно, с предложенным тарифом мы не согласны, потому что затраты, которые мы представили, не были приняты. В настоящий момент наш тариф на 20-25% ниже среднегородского. Мы просим дать нам еще время, чтобы довести тарифы до 1 650 рублей без НДС. Мы не можем спонсировать теплоснабжение города Казани», — воскликнул он. Лилия Борисова попыталась ему возразить, заметив, что модернизация тепловых систем может пригодится для нужд предприятия. Гендиректор КМЗ ответил решительным отказом: «Мы котел держим специально, чтобы население обогревать — и летом, и зимой. Как минимум, мы бы на половину сезона отключали его».

Глава завода настроен решительно «резать трубы». Фото Романа Хасаева

— Как можно сказать, что ремонт теплотрассы, который мы провели за территорией «Казанского молочного комбината», сделали для себя? — невозмутимо ответил он. Глава завода настроен решительно «резать трубы».

«Пусть негодяями для населения будем мы, чем другая обслуживающая организация — мы готовы это взять на себя, — произнес он. — Не советское время, чтобы котельная работала в убыток». Вслед за ним об убытках в 10 млн рублей заявил представитель филиала «Казаньнефтепродукта» Руслан Кузьмин, чья компания вынуждена производить свыше 10 тысяч Гкалл, а затем аналогичная полемика развернулась с руководителем «Восток-Энерго». Очевидно, что компании оказалась жертвами несовершенной схемы теплоснабжения Казани, которую никак не могут переписать и перераспределить нагрузки между основными генераторами. «Тянуть больше нельзя — впереди зима!» — предупреждают промышленники.