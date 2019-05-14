Передумал гулять – плати: бронирование столиков в ресторанах может стать платным

Идею уже успел поддержать депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный

До 30 процентов клиентов, заказывающих столики, не приходят и не предупреждают об этом, подсчитала Федерация рестораторов и отельеров России. Защищая карман рестораторов, она всерьез прорабатывает вопрос введения платного бронирования. К инициативе неоднозначно относятся как татарстанские, так и московские представители индустрии питания, в шутку даже предлагая и вовсе вводить наказание: не пришел — моешь в этом ресторане посуду. Подробнее об инициативе и мнения экспертов отечественной гастрономии читайте в материале «Реального времени».

«Стол сразу в пяти ресторанах на 10 человек»



Федерация рестораторов и отельеров России с начала весны прорабатывает идею платного бронирования столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов. Причина возможного нововведения состоит в больших убытках. «Примерно 30 процентов тех, кто забронировал, не приходят и не предупреждают об этом», — приводит данные президент федерации Игорь Бухаров в разговоре с «Реальным временем».

«Нам не нравится ситуация, когда в кампании, решившей погулять, находится какой-нибудь инициативный, заказывающий стол сразу в пяти ресторанах на 10 человек. Пойдут они в один, а остальных при этом не предупредят. А мы отказываем в это время другим гостям», — выражает недовольство Игорь Бухаров.

«Нам не нравится ситуация, когда в компании, решившей погулять, находится какой-нибудь инициативный, заказывающий стол сразу в пяти ресторанах на 10 человек. Пойдут они в один, а остальных при этом не предупредят. А мы отказываем в это время другим гостям», — выражает недовольство Игорь Бухаров.

Техническую сторону вопроса предлагается решить следующим образом: клиент оставляет данные своей банковской карты на общем для всех ресторанов онлайн-сервисе бронирования. Сервис блокирует на карте фиксированную сумму — для ресторанов в разных городах она будет отличаться — и, если гость не приходит, заведение списывает средства. Игорь Бухаров уточняет, что сейчас такой сервис еще не разработан. Потенциально его может сделать компания R-Keeper или, например, iiko.

Глава ФРиО также отмечает, что по закону рестораторы могут самостоятельно устанавливать в заведениях правила, которые сочтут нужными. Нововведение приведет к тому, что гости начнут более уважительно относиться к своим обязательствам.

С ним согласен известный ресторатор Аркадий Новиков. «Это логично, потому что если заказ сделан, а гости не приходят, то ресторан — если он действительно популярный — терпит убытки. Мне кажется, должна быть какая-то ответственность у гостей в том числе. Для премиум-ресторанов это правильно. Так поступают во всем мире», — приводит слова Аркадия Новикова, автора более 80 успешных проектов, деловой портал BFM.ru.

С ним согласен известный ресторатор Аркадий Новиков. «Это логично, потому что если заказ сделан, а гости не приходят, то ресторан — если он действительно популярный — терпит убытки. Мне кажется, должна быть какая-то ответственность у гостей в том числе. Для премиум-ресторанов это правильно. Так поступают во всем мире», — приводит слова Аркадия Новикова, автора более 80 успешных проектов, деловой портал BFM.ru.

«Зачем создавать лишний барьер?»

Считает, что идея платного бронирования не очень хорошая, Анастасия Лимарева, директор сети «Хинкальная» в Казани.

В разговоре с «Реальным временем» она отмечает: «Все заинтересованы, чтобы приходили гости. Зачем создавать лишний барьер? Если я, как посетитель, буду звонить, а с меня потребуют плату, то я просто не приду, потому что мы не можем на 100 процентов распоряжаться своим временем. На примере наших ресторанов, могу сказать, что мы просто бронь держим не больше 15 минут. У нас стол никогда не останется пустым. Если гости, которые забронировали, не придут, то всегда появятся новые. Как правило, если поступает заказ на шесть и больше человек, то он просто идет с предоплатой».

В разговоре с «Реальным временем» она отмечает: «Все заинтересованы, чтобы приходили гости. Зачем создавать лишний барьер? Если я, как посетитель, буду звонить, а с меня потребуют плату, то я просто не приду, потому что мы не можем на 100 процентов распоряжаться своим временем. На примере наших ресторанов, могу сказать, что мы просто бронь держим не больше 15 минут. У нас стол никогда не останется пустым. Если гости, которые забронировали, не придут, то всегда появятся новые. Как правило, если поступает заказ на больше шести человек, то он просто идет с предоплатой».

Она также отметила, что доля тех, кто заказал столик и не пришел в их сети небольшая, составляет один-два процента.



«Не знаю, какие были причины у Игоря Бухарова. Он ведь располагает информацией, которая в Москве. Возможно, там иная ситуация. Москва идет от нас вперед лет на 15—20», — рассуждает Анастасия Лимарева. Но как выяснилось, нет. Владелец одного из самых успешных отечественных ресторанных холдингов White Rabbit Family, куда входит более двух десятков проектов, Борис Зарьков искренне удивился затее. «Это плату за еду что ли предлагается ввести? За нее и так берут деньги», — говорит в недоумении Борис Зарьков, общаясь с «Реальным временем».

«Это по определению глупость. Это и так можно делать. Я как ресторатор могу брать депозиты, когда бронируют гости, могу не брать. Если у вас в ресторане из 50 столов вечером сидят за пятью, то к вам вообще никто приходить не будет. А если у вас 50, а приходит 250 человек, вы может брать депозит. Это уже делают годами», — рассказывает Борис Зарьков.

«Это по определению глупость. Это и так можно делать. Я как ресторатор могу брать депозиты, когда бронируют гости, могу не брать. Если у вас в ресторане из 50 столов вечером сидят за пятью, то к вам вообще никто приходить не будет. А если у вас 50, а приходит 250 человек, вы может брать депозит. Это уже делают годами», — рассказывает Борис Зарьков.

В его заведениях доля тех, кто забронировал и не пришел, обычно составляет 10—15 процентов. «Это есть во всех отраслях. Это решается овербукингом. Глобально во всем мире настолько идет клиентоориентированность: ты хочешь приди, хочешь не приди. Это твое право, ты нам нужен любой», — говорит Борис Зарьков и уже смеясь, добавляет, что можно вообще ввести наказание: не пришел — моешь в этом ресторане посуду или полы в течение полумесяца, например. Не пришел два раза — месяц. За рецидив и срок больше.

«Зарабатывание денег на пустом месте»

Тем не менее, идею платного бронирования уже успел поддержать депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. «Во многих странах мира эта практика внедрена, и она защищает как одних, так и других. С одной стороны, человеку необходимо забронировать столик, и он знает, что бронирует, и вносит определенные средства. С другой стороны, для рестораторов это тоже хорошо, потому что не только на словах, но и на деле есть подтверждение о серьезности намерений», — приводит слова депутата медийный портал «Рамблер».

Это зарабатывание денег на пустом месте, считает Ольга Жукова, директор ресторана «Кремлин». «Конечно, мы сталкиваемся с такой проблемой. Не приходят, не предупреждают. Говорят потом: «Ой, забыли позвонить». Все мы люди. Мы сейчас боремся за гостей, читаем разные книги, ездим на обучения, тратим кучу денег, чтобы обучить правильно персонал, как подойти, как разговаривать. И тут вдруг начнем брать деньги за воздух и будем ждать, что человек к нам хорошо отнесется. Нет, мы только столкнемся с негативом», — рассуждает Ольга Жукова, отвечая на вопросы «Реального времени».

С тем, что это общемировая практика, не согласна Анастасия Лимарева. «Бываю в Европе минимум два раза в год. Никогда не платила за бронь, в мишленовских ресторанах в том числе, где запись может быть за 3 месяца или даже за полгода», — рассказывает Лимарева.

С другой стороны, если мы киваем на мировой опыт, то просто копировать дисциплинирующие правила неверно, считает Ольга Жукова.

«В Европе практикуется даже такое, что если ты пришел на обед, то у тебя есть полтора часа, и ты должен уложиться. И к этому относятся нормально. В Европе много что устроено по-другому: если мы хотим, чтобы было как там, прежде поменять нужно очень многое», — уверена Жукова.

«В Европе практикуется даже такое, что если ты пришел на обед, то у тебя есть полтора часа, и ты должен уложиться. И к этому относятся нормально. В Европе много что устроено по-другому: если мы хотим, чтобы было как там, прежде поменять нужно очень многое», — уверена Жукова.

Впрочем, по системе платного бронирования столиков работают 245 парижских ресторанов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Times. Так, ресторан 58 на Эйфелевой башне снимает за отмену брони от 50 до 100 процентов от суммы чека, при этом клиент выбирает блюда из меню уже при бронировании на сайте. Штрафные санкции исторического ресторана Tour d'Argent составляют от 100 до 200 евро.

По соображениям Игоря Бухарова, чтобы избежать сумбура в отрасли, новая услуга должна появиться сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Как видно сейчас, ввести платное бронирование столиков в российских заведениях общепита вряд ли удастся, по крайней мере, централизованно.

«Даже если кто-то будет это внедрять, мы точно нет. Мы за гостей, чтобы их было как можно больше», — сообщил «Реальному времени» соучредитель популярного Cuba Libre и «Кафе Сказка» Михаил Шарипов.

«Даже если кто-то будет это внедрять, мы точно нет. Мы за гостей, чтобы их было как можно больше», — сообщил «Реальному времени» соучредитель популярного Cuba Libre и «Кафе Сказка» Михаил Шарипов.