В России могут сделать платным бронирование столиков

Российские рестораторы обсуждают возможность введения платного бронирования столиков.



Это связано с тем, что до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, из-за чего рестораны несут потери, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов. Стоимость бронирования будет зависеть от конкретного города и ресторана.

Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах.