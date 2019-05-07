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В России могут сделать платным бронирование столиков

13:39, 07.05.2019
В России могут сделать платным бронирование столиков
Фото: pixabay.com

Российские рестораторы обсуждают возможность введения платного бронирования столиков.

Это связано с тем, что до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, из-за чего рестораны несут потери, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов. Стоимость бронирования будет зависеть от конкретного города и ресторана.

Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах.

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