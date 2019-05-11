Новости спорта

13:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани стартовал этап FINA по прыжкам в воду

07:00, 11.05.2019

Самые яркие моменты первого дня соревнований: видеоотчет

В Казани стартовал этап FINA по прыжкам в воду

Столица Татарстана принимает этап FINA по прыжкам в воду ежегодно с памятного 2015 года, когда здесь прошел чемпионат мира по водным видам спорта. И буквально каждый раз руководители федераций не устают нахваливать казанский этап, отмечая, что по уровню организации он самый «топовый» из всех, включая японский и канадский. На этот раз, впрочем, организаторы внесли в него несколько новшеств, приурочив открытие ко Дню Победы и пригласив ветеранов Великой Отечественной войны. Российский дуэт Екатерины Беляевой и Юлии Тимошиной тем временем уже успел завоевать бронзовые медали. Вниманию читателей «Реального времени» — видеорепортажи с церемонии открытия этапа и с первого дня соревнований.

Эрик Добролюбов, видео Камиля Исмаилова
СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости спорта

13:06 МСК Все новости
Новости раздела