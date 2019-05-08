В преддверии Дня Победы руководство ТАИФ-НК поздравило подшефных ветеранов

Фото: Олег Тихонов

Накануне Дня Победы, представители ОАО «ТАИФ-НК» навестили подшефных ветеранов. К большому сожалению, на сегодня из многочисленного списка участников Великой Отечественный войны закрепленных за предприятием, в здравии осталась лишь одна семейная пара — чета Павловых.

Люди выбегали, друг друга поздравляли, кричали "Победа!"





Руководство компании ТАИФ-НК посетило Панфила Павлова с супругой Марией Егоровной на дому и по традиции, выразило им слова благодарности, пожелало крепкого здоровья, долголетия и вручило памятные подарки. Сотрудники компании в течение всего года посещают чету Павловых, чтобы справиться об их здоровье и узнать какие меры социальной поддержки им необходимы.



Участник Великой Отечественной войны Панфил Григорьевич Павлов родился и вырос в деревне Оша Нижнекамского района. Из-за войны он смог окончить только 7 классов средней школы. На фронт Панфил Григорьевич попал 17 – летним мальчишкой. Несмотря на юный возраст, все тяготы военного времени он познал в стрелковом полку Приморского военного округа где служил связистом.

— Трудно выразить эти чувства словами. Люди выбегали, друг друга поздравляли, кричали «Победа!», «Победа!». Воздух был проникнут радостью и эйфорией. Но были и слезы… — вспоминает 9 мая 1945–го Панфил Григорьевич.

Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась, на территории Европы еще оставались очаги, где враг оказывал сопротивление, поэтому многие из советских солдат отправились с западного фронта на Дальний восток, где еще не был разгромлен союзник фашистской Германии — Япония. Панфил Григорьевич как раз служил на Дальнем востоке, поэтому сразу же отправился принимать участие в военных действиях Советского Союза с Японией. За что награжден медалью «За победу над Японией». В копилке ветерана много заслуженных наград, но Орден «Отечественной Войны» 2 степени, Благодарность за отличные боевые действия от Главнокомандующего фронтом И.В. Сталина самые дорогие, считает он.

"К участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, ТАИФ-НК всегда относится с глубокой благодарностью"



По окончанию войны Панфил Григорьевич продолжил военную службу на Дальнем востоке и демобилизовался только в 1950 году в звании старший сержант. Вернувшись в родную деревню Оша стал работать заведующим избой-читальней. А еще через три года, женился на девушке из родной деревни. Спустя годы, Панфил Григорьевич понял, что главное его призвание – это вождение автомобиля, поэтому на протяжении многих лет, даже выйдя на заслуженный отдых он работал водителем.

Сегодня Панфилу Григорьевичу 93 года и очередную столь значимую для него памятную дату он встречает со слезами в кругу супруги, детей и внуков.

— К пожилым людям, а в особенности, к нашим уважаемым участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, ТАИФ-НК всегда относится с глубокой благодарностью, уважением и заботой. С большим трепетом мы ждем встречи с ними для того, чтобы снова вместе отпраздновать это знаменательное событие. К огромному сожалению, с каждым годом наших многоуважаемых ветеранов остается все меньше и меньше, поэтому компания старается поддерживать их не только в праздничные даты, но в течение всего года. Мы гордимся ими, их подвигом! От души желаем всем здоровья, долгих лет жизни. Пусть вас окружает должное внимание и забота близких! — обратился к ветеранам заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму ОАО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин.

Социальная политика и благотворительность — важная составляющая деятельности компании «ТАИФ-НК». Для работающих сотрудников, это финансовая и социальная защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В приоритете, также адресная помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культуры и спорта.