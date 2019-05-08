«Соревнования — это возможность доказать себе, что я могу делать что-то такое, что могут не все»

Кира Макарова — о спорте, продлевающем активную жизнь

Спортом в СССР можно было гордиться даже больше, чем балетом и космосом. Балет — вещь субъективная, космос — отрасль, в которой конкурировали только две сверхдержавы. А вот в спорте мы боролись со всем миром, независимо от политики и экономики. И началось это противоборство с летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, куда поехали среди прочих фронтовики. В том числе и поэтому СССР не мог проиграть свою дебютную Олимпиаду. Собеседница «Реального времени» Кира Макарова — дочь одного из первых советских олимпийцев. Ее отец Лев Кокорин выступал в Хельсинки в составе сборной СССР по водному поло, а мать Ольга Кокорина была известной в Союзе пловчихой и также воевала — матросом-радистом в Кронштадте.

Соперничая с будущим президентом ФИФА



— Кира Львовна, ваш отец дебютировал на Олимпиаде в 35 лет, а до этого он воевал. Что-то рассказывал вам о военных действиях?

— По приказу Сталина, во время войны, начиная с конца 1943 года, проводились спортивные соревнования. Тогда всех действующих спортсменов отозвали с фронта для тренировок и участия, так и встретились мои родители. У меня было очень счастливое детство, для меня папа и мама были любящими родителями. Они часто брали меня с собой на соревнования, любили плавать, и, естественно, я тоже полюбила воду. Сколько себя помню, я все время плаваю, в детстве тренировалась у мамы.

— Папа что-то рассказывал о той Олимпиаде?

— Ничего не могу рассказать об Олимпийских играх в Хельсинки, мне тогда было очень мало лет. Помню только, что папа привез мне красивое платье и вкусные конфеты. Из ватерполистов, что выступали вместе с ним в команде Ленинграда или сборной СССР, я запомнила только братьев Либиль, потому что они были его друзьями и часто приходили к нам в гости. Папа был военным и работал в военном училище до отставки. Потом был тренером в бассейне с детьми и группами здоровья.

От редакции: стоит отметить, что Лев Кокорин начинал с плавания, в 1937 году стал бронзовым призером чемпионата СССР, плавая вольным стилем и на спине. А за год до Великой Отечественной стал чемпионом Союза по водному поло. Следующие медали Кокорин завоевал уже по окончании войны. В 1945 году он стал третьим на чемпионате Союза на дистанции 400 метров на спине, которой сейчас нет. Затем дважды победил на чемпионате СССР 1947 и 1950 годов в составе ватерпольной команды Ленинграда.

На дебютной Олимпиаде наши ватерполисты финишировали на седьмом месте из 21 участника Игр и были удостоены звания заслуженный мастер спорта СССР. Главным тренером той команды работал еще один фронтовик из Ленинграда Василий Поджукевич, отец будущего знаменитого тренера Марины Амировой. Любопытным фактом того олимпийского старта было выступление за сборную Бразилии Жоао Авеланжа, будущего президента ФИФА. В том составе он выступал под длинным именем Мари Фаустин Годфройд Авеланж.

Супруга Льва Кокорина Ольга была известной в СССР пловчихой. Фото swimmingmasters.ru

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Супруга Льва Кокорина Ольга была известной в СССР пловчихой. В 1943 году ее вызвали из Кронштадта для участия в Спартакиаде в блокадном Ленинграде. Первую свою медаль она завоевала в 1948 году в возрасте 26 лет. Но удивительно даже не это, а тот факт, что годом ранее Кокорина родила дочку, нашу собеседницу — Киру Львовну. По окончании карьеры спортсменки Ольга Кировна окончила институт им. Лесгафта и стала тренером по плаванию. Причем преподавала на кафедре физвоспитания Политехнического университета буквально до начала этого десятилетия. А в 1998 году вернулась в спорт — конечно, ветеранский.

— Кира Львовна, как вы пришли в Мастерс и «Невские звезды»?

— Участвовать в ветеранских соревнованиях я начала благодаря маме. К тому времени она уже стартовала года четыре или пять в соревнованиях, причем довольно успешно. Было тяжелое время, не хватало финансов, приходилось собирать деньги всей семьей, чтобы мама могла ездить. Ольге Кировне на тот момент было уже около 80 лет, и я за нее, откровенно говоря, волновалась и начала ездить вместе с ней. А поскольку просто так ездить за ней и купаться не хотелось, то я стала тренироваться.

— А вы не пробовали остановить маму в таком возрасте?

— Наоборот, когда она стала участвовать в ветеранском движении, мы всецело ее поддерживали, гордились ее успехами, как гордимся ею сейчас. Вы только представьте себе, она проплывала каждый день по 2 км до 92 лет и успешно выступала на соревнованиях в таком возрасте.

Спорт продлил ей активную жизнь, и даже сейчас, в 95 лет, у нее ясная голова.

По воспоминаниям Кокориных, на тот первый старт ушли все семейные сбережения едва ли не за 10 лет, поскольку чемпионат мира проходил в Америке. Ольге Кокориной было тогда 75 лет, ее дочери — 51… Ольга Кировна тогда выиграла первое ветеранское золото и установила первые мировые рекорды. Затем соревновалась в Германии, Италии, Австрии, Испании, на чемпионатах мира и Европы, наконец, на Всемирных играх, аналоге Олимпийских игр. Вместе с мамой ездила и дочь, которая участвовала в своих стартах.

«Участвовать в ветеранских соревнованиях я начала благодаря маме». Фото swimmingmasters.ru

— Надо заметить, что я никогда не расставалась со спортом, точнее сказать, с физической культурой, — продолжает Кира Макарова. — Много лет была в сборной города, выступала на различных соревнованиях. Потом училась, окончила ленинградский Политехнический институт по специальности инженер-электрик, и со спортом пришлось проститься, перешла в физкультурное движение. Бегала, каталась на лыжах, иногда плавала и выступала на всех соревнованиях за организацию «Гидропроект», куда устроилась инженером после института.

Даже стрелять приходилось! Во времена СССР было очень много соревнований: первенство района, первенство обкома и так далее. Я почти во всех выступала за родную организацию. Были такие соревнования — первенство по ГТО, зимнее и летнее. В программу летнего ГТО входила стрельба из винтовки, если звезды сходились, то я выбивала 48 очков из 50.

А втянувшись в ветеранские соревнования, я уже 12 лет регулярно плаваю по три-пять раз в неделю.

«Подумала, что если уж тренируюсь, то надо участвовать в соревнованиях»

— Как вы себя настраиваете, когда «не хочется, не можется», «слишком холодно, жарко, дождливо» на улице? И что включает в себя ваша стандартная тренировка? Как справляетесь с баттерфляем, наиболее тяжелым стилем с точки зрения здоровья суставов?

— Моя стандартная тренировка длится один час, за который я проплываю 2 500—2 700 метров, из которых 800—1000 метров интенсивно. Но если мне не хочется тренироваться, то просто купаюсь. Больше люблю плавать кролем, или, официально говоря, вольным стилем, но наилучших результатов добиваюсь, кстати, в дельфине, или баттерфляе, как вы говорите. Причем суставы не болят. Я же привыкла плавать с шести лет, привыкла тренироваться и, если долго не плаваю, начинаю тосковать по воде.

— Что для вас соревнования? Как участвуете — по самочувствию или «по карману», выезжая туда, где поближе, подешевле?

— Я подумала, что если уж я тренируюсь в таком режиме, то, конечно, надо участвовать в соревнованиях. Еще это и общение с такими же людьми, как и я, возможность посмотреть другие места и в нашей стране, и в других. Сами соревнования для меня — это возможность доказать себе, что я могу делать что-то такое, что могут не все. Вот…

К сожалению, последние два года я не очень могу ездить — если только на выходные и недалеко, но стараюсь не пропускать основные российские соревнования. Во-первых, я работаю, во-вторых, не могу оставить надолго маму, и еще у меня четыре внука. Причем все активно занимаются спортом, хотя что с ними будет в этом плане, покажет только время. У меня двое детей, они тоже занимались спортом, но больших результатов не добились.

«Я считаю, что все, кто плавал с детства, выполнял норматив мастера спорта, входил в сборную города и так далее, уже «профессионал». А таких в ветеранском движении большинство». Фото swim.by

— Кто помогает с командированием? Или финансовые затраты ложатся на самих участников?

— Я не считаю, что кто-то должен помогать финансово. Но у нас хорошее руководство команды «Невские звезды», и если есть возможность, то оно частично оплачивает поездки на командные соревнования. Правда, в сборах перед соревнованиями не участвую.

— Как вы относитесь к участию в Мастерс экс-профессионалов? Они же априори сильнее любителей, поскольку входили в сборные своих стран, добивавшихся успехов на Олимпиадах, чемпионатах мира, Европы.

— Я считаю, что все, кто плавал с детства, выполнял норматив мастера спорта, входил в сборную города и так далее, уже «профессионал». А таких в ветеранском движении большинство.

— Есть ли у ветеранов «допинг»?

— Ничего не могу сказать. Лично я допингом не пользуюсь, хотя витамины пью. По врачам иногда хожу, но редко.

— Насколько развит Мастерс в регионах России, Европе, мире? Есть ли у вас достойные соперницы в ваших возрастных категориях?

— Судя по таблице рекордов мира и Европы, там у меня есть достойные соперники. Но о развитии ветеранского спорта в регионах страны ничего не могу сказать. Я последние годы практически не общаюсь со своей командой, кроме как на основных соревнованиях, многих даже не знаю. Мне кажется, что развитие интернета разобщает людей. Раньше мы вместе брали билеты на транспорт до места соревнований для всей команды, все жили в одной гостинице. Это сближало. Сейчас все индивидуально, это дает независимость, но при этом мы все что-то потеряли, люди разобщены. Хотя для молодых это в порядке вещей.

