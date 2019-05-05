Вагончик тронулся

В Качаловском театре показали спектакль «Казанский трамвай» — признание в любви городу

В столице Татарстана на Малой сцене Качаловского театра в эти дни проходит премьера спектакля по стихам казанских поэтов. И это ни в коем случае не «литературный театр». Подробности — в материале «Реального времени».

От эскиза к спектаклю

Эскиз спектакля, который первоначально носил название «Зимний трамвай», а сейчас вполне логично будет называться «Казанским трамваем», показали так же на Малой сцене театра два года назад. Режиссером выступил Илья Славутский, «пассажирами» стали молодые актеры Качаловского, а музыку создала руководитель небольшого оркестрика театра Ляйсан Абдуллина.

Литературной основой стали стихи казанских поэтов разных поколений. Авторами композиции выступили поэтессы Альбина Абсалямова, Алена Каримова и заведующая литературной частью театра Диляра Хусаинова.

Собственно, тогда, два года назад, «Зимний трамвай» эскизом и не называли и о продолжении не думали — просто сделали красивый проект, который вызвал резонанс в среде зрителей. И тогда было жаль, что «Зимний трамвай» уехал, и мы больше не будем, вместе с актерами, его пассажирами.

К счастью, к проекту было решено вернуться, спектакль увеличился по времени, появились новые элементы, несколько обновился состав участников, и теперь уже «Казанский трамвай» снова вышел «в рейс». В определенные дни его будут играть на Малой сцене, он вошел в репертуар театра.

К счастью, к проекту было решено вернуться, спектакль увеличился по времени, появились новые элементы, несколько обновился состав участников, и теперь уже «Казанский трамвай» снова вышел «в рейс»

Адамы и Евы

«Казанский трамвай» — спектакль о любви. О поисках счастья, о преодолении одиночества. И любви не только друг к другу, но и к Казани, именно наш город — один из главных героев нового спектакля Ильи Славутского. Оформление весьма скупо — ряд фотографий знаковых мест Казани над сценой и видеопроекции таких же знаковых мест города. Среди них, например, арка влюбленных на Черном озере. Наверное, нет казанца, который хоть раз не стоял под ней и не шептал заветные слова, которые доносились до противоположной стороны этой арки.

На одной из видеопроекций трамвай вдруг обрел крылья и таким образом превратился в сказочного коня Тулпара из восточной мифологии, того самого, что приносит творцам вдохновение. Илья Славутский как всегда продемонстрировал и стиль, и хороший вкус, и то неуловимо трогательное, что могло часть публики заставить пару раз даже прослезиться.

«Казанский трамвай» едет по городу, о котором в спектакле сказано столько добрых и возвышенных слов, и мы наблюдаем за его пассажирами, как будто и сами едем в одном из вагонов. Казанские трамваи — это своего рода один из символов города, это первый вид транспорта, который появился в Казани. Были времена, когда в его вагончиках можно было прокатиться и по Воскресенской (ныне Кремлевская), и по Грузинской (ныне Карла Маркса), и по многим другим красивым местам города. Трамваи скрипели на поворотах, в них было холодно зимой, но мы их любили, и оказывается, что многих казанских поэтов они вдохновляли на стихи. И от этого в спектакле есть и ностальгический привкус.

Музыкально-поэтическая фантазия

Илья Славутский определил жанр своего спектакля как «музыкально-поэтическую фантазию», и это очень точное определение, сам режиссер, кстати, тоже среди участников «Казанского трамвая». В трамвае едут условные Адам и Ева, и нам кажется, что между ними пробежала искра, но трамвай следует дальше, и мы так и не узнаем, чем завершится эта случайная встреча в переполненном вагоне.

И таких историй в течение спектакля нам расскажут несколько, и сюжет будет «поддержан» музыкой Ляйсан Абдуллиной, и пластическими фрагментами, а в целом — это жизнь нашего города, это люди, которых мы каждый день видим на его улицах, они мелькают перед нами, но иногда взгляд зацепляется за что-то, и из этого мы можем придумать свою историю.

Обычные казанцы, влюбленные в свой город, в окружающий мир, в людей. Эта любовь к миру и людям переполняет спектакль качаловцев

Обычные казанцы, влюбленные в свой город и людей

«О чем они думают на этом пути, о чем размышляют, что вспоминают, что чувствуют», — размышляет в монологе один из героев спектакля. Вот эти сиюминутные чувства, воспоминания и мысли транслируют нам участники спектакля. А они нарочито непафосны и одеты так, как и большинство их сверстников — в кроссовках, гетрах, шапках с помпонами, рюкзачками за плечами. Обычные казанцы, влюбленные в свой город, в окружающий мир, в людей. Эта любовь к миру и людям переполняет спектакль качаловцев.

В новой версии спектакля есть песни, специально написанные для него все той же талантливой Ляйсан Абдуллиной, но один номер стоит особняком — молодой актер, трепетный и сдержанный, поет песню из репертуара Ильгама Шакирова. И в этой песне тоже еще одна казанская история о большом артисте, которого мы, возможно, не раз встречали на улицах нашего города.

В спектакле занято девятнадцать актеров, намеренно не называю никого, потому что написать о каждом невозможно, а забыть кого-то было бы неправильным. У каждого есть своя роль — у кого побольше, у кого поменьше. Но все без исключения работают так азартно, так от души, с максимальной степенью искренности.

«Казанский трамвай» отправился в путь. Пусть маршрут его будет длинным.

