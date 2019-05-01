Алексей Смертин: «После работы с Моуриньо понял, что не смогу быть тренером»

В московском Доме футбола в рамках всемирного проекта «Футбол для дружбы», который реализуется в 200 с лишним странах мира, состоялась весьма неординарная пресс-конференция. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский пообщался на мероприятии с боссами Российского футбольного союза — бывшим игроком «Локомотива», «Бордо», «Челси» и сборной России Алексеем Смертиным, ныне занимающим в этой организации посты директора по региональной политике и международным отношениям и офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе, а также с заместителем генерального директора РФС Александром Зорковым.

«Тренера Смертина вы не увидите — ему надо быть жестким и иметь соответствующий талант»



— Почему вы решили стать частью этого проекта? — первым делом спросил ваш корреспондент у Алексея Смертина, когда тот освободился для прессы.

— Я четыре года поиграл в Англии и три — во Франции. Там выступают самые разные футболисты, с разным цветом кожи, разных национальностей и вероисповеданий, но эксцессов по этому поводу не возникает никогда. И я подумал: почему бы все это не перенести на трибуны? Основная задача болельщика, приходящего на стадион, — болеть за свою команду, а не против другой. Когда ты болеешь именно против, в мозгу включаются другие механизмы, человек становится злее и может быть даже не совсем адекватным. Нам необходимо работать над сознанием таких болельщиков. А если это не помогает, то стараться минимизировать их присутствие на стадионах.

— Мы видели Алексея Смертина, выступавшего в большом футболе, видели в качестве «пляжника». В качестве тренера увидим?

— Нет, не увидите! Тренер должен быть жестким. Как опорник я был жесткий, но как тренер… К тому же, тренер — это, на мой взгляд, еще и отдельный талант. Мне кажется, у меня его нет.

— Вы это поняли, поработав с Жозе Моуриньо?

— В том числе. Человек не играл в футбол, но сходу стал потрясающим тренером. Я застал его лучшие тренерские годы — куда бы Жозе не приходил, он везде все выигрывал. Но у него были некоторые принципы, что называется, не для меня — я бы так не смог. В том «Челси» Моуриньо я испытывал от футбола радость.

— Футбол ведь всем должен радость приносить? А как быть болельщикам «Динамо», над которыми, такое ощущение, издеваются, и уже не одно десятилетие?

— «У «Динамо» уже появился новый стадион, настоящий красавец. Да, есть некоторые проблемы, но стадион-то уже есть, он никуда не убежит. Думаю, на новой арене и болельщикам будет максимально комфортно, и команда будет играть в совершенном ином ключе.

«Футбол — объединяющая игра. Это тот уникальный вид спорта, который способен помочь в преодолении разногласий». Фото rfs.ru

«Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене». Точно!»

В этот момент в разговор включился находившийся поблизости заместитель генерального директора Российского футбольного союза Александр Зорков.

— Раз уж на то пошло, я буквально несколько дней назад был на новом стадионе «Динамо», — сообщил спортивный функционер. — На «ВТБ Арене» уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством «ВТБ Арены» на этот счет.

На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.

У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на «ВТБ Арене» первой должна сыграть динамовская команда.

— Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»?

— Да, точно!

— В мире так много конфликтов — геополитических, межнациональных, межконфессиональных и других. Неужели вы полагаете, что проект «Футбол для дружбы» способен здесь как-то помочь?

— Совсем недавно мы приехали в Тбилиси, где открывался стадион имени Давида Петриашвили. На торжественное открытие собрались журналисты, послы со всех стран СНГ, включая Грузию и Украину. Некий напряг чувствовался — к примеру, представители Украины порой пользовались возможностью накалить обстановку некоторыми заявлениями.

Но в один момент мы сказали: давайте отложим наши политические амбиции и разногласия, ведь мы в первую очередь любим футбол, мы в первую очередь живем игрой, которая должна всех объединять. И нас поддержали абсолютно все, даже украинские соседи. На прощание мы все обнимались. Футбол — объединяющая игра. Это тот уникальный вид спорта, который способен помочь в преодолении разногласий.

И Александр Зорков, и Алексей Смертин, и чуть ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинули здание РФС со специальным сине-зеленым браслетом на руке. Фото Михаила Шапаева / rfs.ru

Браслеты — хорошо, но где дела?

И Александр Зорков, и Алексей Смертин, и чуть ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинули здание РФС со специальным сине-зеленым браслетом на руке. Синий цвет, как было объяснено журналистам, символизирует чистое небо, а зеленый — футбольное поле. Очень хотелось в тот момент представить весь российский футбол счастливым. Чтобы счастье было не только для «Зенита» и еще пары госкоманд. Чтобы не было этих мерзких околофутбольных историй, какие периодически случаются с российскими футболистами, чтобы не называли этих футболистов «отпрысками лимита»… Чтобы игроки «Анжи» перестали спасаться от голода в фастфуде, а за место в Лиге чемпионов конкурировала половина РПЛ. Наконец, чтобы клубы в России не отправлялись один за другим в «небесную лигу» и целые области не оставались бы без футбола.

Увы, российский футбол продолжает нуждаться не только в дружбе, но и в колоссальных реформах. И одними браслетами здесь не поможешь. Какими бы яркими они ни были.

