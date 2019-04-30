Марафон, «поющие» парки и парад со Сталиным: как Казань отпразднует Победу

Подробная программа праздничных событий на майские выходные

Фото: Олег Тихонов

Более чем в 2 раза сократилось с прошлого года количество живых свидетелей Великой Отечественной войны — с 3548 до 1224, сообщили сегодня журналистам в кабмине РТ участники брифинга, посвященного предстоящему празднованию 74-й годовщины Победы. Понятно, что подавляющее большинство из них встретят День Победы дома, в кругу семьи. А вот дети, внуки и правнуки смогут выбрать площадку для веселья по вкусу. Где и как будут проходить праздничные мероприятия, а также когда и какие казанские улицы ради них перекроют, выяснила корреспондент «Реального времени».

Ешь, танцуй, веселись



На номинально посвященном всем предстоящим майским праздникам брифинге больше и подробнее всего говорили о праздновании Дня Победы. Как подтвердила журналистам заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, на эти цели только в Казани выделено 46 млн рублей. Однако обо всем по порядку.

1 мая в парке имени Горького в течение всего дня будет широкое гулянье в честь Праздника Весны и Труда. Утром и днем специалисты Федерации профсоюзов РТ будут обучать посетителей основам безопасности дорожного движения, в это же время в парке можно будет по всей форме сдать нормы ГТО, а вечером пройдет силовое шоу «Русские витязи» и выступление вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга».

В 13.00 в Старо-Татарской слободе начнется мероприятие под названием «Завтрак туриста». Туриста, как и соловья, баснями не кормят — на пешеходной улице духовную пищу им обеспечат выступление военного оркестра, который будет играть национальные мелодии, и члены Союза писателей республики, которые прочитают стихи татарских поэтов. Те же, кто захочет чего-то более существенного, смогут попробовать блюда татарской национальной кухни в музее «Татарская слобода».

Там же 1 мая студенты института культуры выступят с анимационной детской программой «По следам искусства», а также дадут мастер-классы по живописи, вышивке и театральному искусству. А в 18.00 в Старо-Татарской слободе мастера искусств будут петь и плясать под песни на татарском, турецком, английском, французском и итальянском языках.

В «Туган авылым» с 1 по 4 мая, ежедневно в 18.00 и 20.30, будут проходить интерактивные театрализованные представления с татарскими национальными танцами, песнями и забавами.

Со 2 по 5 мая, ежедневно с 9.00, в Центре гимнастики можно будет посмотреть на соревнования Первенства Казани по спортивной гимнастике «Катюша», в котором примут участие более пяти тысяч спортсменов из российских детско-юношеских спортивных школ.

3 мая, ровно в четыре часа (дня), на Кремлевской набережной зазвучит «Эхо Победы». Там до 18.00 на детской аллее будет проходить конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце», затем на сцене у пирса до 20.00 продлится мастер-класс по бальным танцам. Затем до 22.00 прямо на улице покажут старые военные фильмы — «Повесть о настоящем человеке» и «Молодую гвардию».

Также 3 мая на Черном озере, в 18.00, начнется первый баттл проекта «Слова и музыка»: чтецы и диджеи вместе создадут новое произведение. Судьи — Диана Сафарова, Эльмира Калимуллина и Андрей Руденко.

4 мая можно будет отправиться на огород — общественный. Открытие «Общественного огорода» в Горкинско-Ометьевском лесу назначено на 11.00. Как и в прошлом году, все желающие поучаствовать в этом экопроекте могут высадить, а потом и вырастить в лесу на специально отведенном участке цветы и овощи.

Закончить день можно на Кремлевской набережной — там в рамках проекта «Эхо Победы» с 18.00 до 20.00 состоится мастер-класс по сальсе и бачате (дети до 18 лет не допускаются), а с 20.00 до 22.00 — караоке-вечер военно-патриотических песен.

С 4 мая начнутся бесплатные кинопоказы в кинотеатре КДК им. Ленина «Они подарили право на жизнь»: в этот день в 10.00 покажут фильм «Судьба человека», а 5 мая, также в 10.00, — «Звезду». Кинопоказы продлятся до 9 мая включительно, вход бесплатный.

5 мая, в 12.00, в Горкинско-Ометьевском лесу начнется ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка Победы». С песнями военных лет выступят более 20 музыкальных — духовых и инструментальных — коллективов республики.

В 13.00 казанцев и гостей города ждут в гимназии №3 Вахитовского района (ул. Горького, 16/7) на пешеходном квесте «Час до Победы». Участникам расскажут о вкладе Казани в Победу. Для участия в квесте нужна команда от 2 до 5 человек и предварительная регистрация на сайте исполкома.

5 мая, в 16.00, в выставочном зале «Манеж» в Кремле состоится музыкально-поэтический вечер «Победный май», вход свободный. В 18.00 на сцене у пирса на Кремлевской набережной начнется концерт «Близка Победа», а с 20.00 до 22.00 покажут кинофильмы «Она защищает Родину» и «Третий удар».

И в тот же день на набережной озера Кабан, в 19.00, начнется интерактивная читка иммерсивного спектакля «Анна Каренина». Каждый гость сможет принять участие в действии вместе с профессиональными актерами.

Беги, участник, беги!

Утро 4 мая можно будет начать с утренней пробежки в парке Горького: на пятикилометровый забег приглашают всех желающих, вне зависимости от пола, возраста и уровня спортивной подготовки. Единственное условие — надо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте и получить специальный штрих-код. Участвовать в забеге вместе с хозяевами могут четвероногие члены семьи — присутствие собак приветствуется.

Также 4 мая, с 9.00, и 5 мая, с 7.35, пройдет Казанский марафон. В первый день соревнований участники пробегут 3 километра и пройдет детский забег. 5 мая спортсмены побегут на 10, 21,1 и 42,2 км.

Маршрут марафона в этом году меняется: стартует он у Центрального стадиона, затем его участники побывают в Старо-Татарской слободе, Казанском кремле, на Кремлевской набережной, у «Баскет-холла», «Татнефть Арены», «Казань Арены», Дворца водных видов спорта, на Кремлевской и Кировской дамбах и мосту «Миллениум».

Дорого яичко…

4 и 5 мая, с 12.00, на Баумана будет проходить Пасхальная ярмарка. Кроме торговли продукцией местных фермеров, хлебопекарен, сыропроизводителей и сувенирами, предполагается проведение многочисленных мастер-классов по приготовлению куличей и раскрашиванию яиц.

Запланированы выступления музыкальных и фольклорных коллективов, конкурсы рисунков и розыгрыш призов.

Парад техники возглавит «Иосиф Сталин»

День 9 Мая расписан по часам: в 8.00 — церемония возложения венков и гирлянд воинской славы на Архангельском и Арском кладбищах, в 9.00 — церемония возложения венков и гирлянд воинской славы в парке Победы, в 9.15 — открытие памятника труженикам тыла в парке Победы.

В 9.30 начнется торжественное прохождение войск казанского гарнизона и спецподразделений на площади Тысячелетия — в нем примут участие больше 2000 военнослужащих и курсантов. А в финале по площади пройдет тяжелая техника времен войны, в том числе танк «ИС» — «Иосиф Сталин» и легендарная «тридцатьчетверка». Затем последует театрализованная программа. Смотреть все это предлагается со склонов природного амфитеатра — Кремлевского холма. По газонам ходить (а также сидеть на них) разрешается. Праздничный концерт на площади Тысячелетия начнется в 11.30.

В 10.00 начнется праздничная программа в парке Победы (фестиваль «Наследники Победы», праздничный парад юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников Казани, гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы»).

С 14.30 до 18.00 там же будет идти концертная программа для взрослых, а с 18.00 до 19.00 можно будет потанцевать под оркестр. Мелодии соответствуют названию: «Рио-Рита» — радость Победы».

А в 13.30 начнется сбор участников акции «Бессмертный полк», как и в прошлом году, на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Маршрут шествия, старт которого назначен на 15.00, остается прошлогодним: улица Маркса — улица Лобачевского — Кремлевская — площадь Тысячелетия.

В 17.00 в сквере на Советской площади пройдет концерт «В городском саду играет духовой оркестр», В 19.00 — концерт мастеров искусств и молодежных групп на стадионе «Казань Арена», а в 22.00 здесь начнется праздничный фейерверк.

Все — в объезд

Напоследок — информация для автомобилистов и пассажиров городского транспорта.

В связи с праздничными мероприятиями, как обычно, ожидается перекрытие движения в центре Казани и изменения маршрутов общественного транспорта. На брифинге в кабмине представители исполкома, правоохранительных органов и Лейла Фазлеева неоднократно просили журналистов обратиться к жителям с просьбой «проявить к этому понимание».

В связи с проведением Казанского марафона с 9.00 29 апреля до 22.00 5 мая будет приостановлено движение транспорта на парковке Центрального стадиона (со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной).

4 мая движение ограничат с 9.00 до 19.00 и с 5.00 до 15.30 по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения), с 14.00 до 19.00 — по автодороге (направление и участок до Кремлевской дамбы) от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, по второстепенной дороге от въезда на Кремлевскую дамбу до ул. Кремлевская набережная со стороны цирка, по ул. Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения), по ул. Батурина в направлении Федосеевской.

5 мая движение будут приостанавливать с 6.00 до 14.00 по всему маршруту марафона — от улицы Декабристов и моста «Миллениум» до улиц Хади Такташ и Сафьян.

В связи с празднованием Дня Победы движение в центре Казани начнут приостанавливать уже с 6 мая, когда начнутся репетиции. 6 мая, с 18.00 до 23.00, перекроют часть Булака и подъезды к площади Тысячелетия, где будут репетировать парад — торжественный проход войск. 7 мая, в 18.00, площадь закроют для проезда, чтобы открыть ее по окончании прохода «Бессмертного полка», который ориентировочно завершится к 18.00. Также с 10.00 до 17.00 будет закрыт для движения весь маршрут «Бессмертного полка» и прилегающие к нему улицы.

Соответственно изменятся и маршруты общественного транспорта. По окончании салюта, сообщили в исполкоме, к «Казань Арене» со стороны проспекта Ямашева по традиции будут поданы автобусы и троллейбусы.

