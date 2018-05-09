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«Бессмертного полку» прибыло: на марш памяти в честь Дня Победы в Казани вышли 165 тысяч человек

21:00, 09.05.2018
«Бессмертного полку» прибыло: на марш памяти в честь Дня Победы в Казани вышли 165 тысяч человек Фото: tatarstan.ru

Сегодня, в 73-ю годовщину Великой Победы, в Казани снова прошла акция «Бессмертный полк». Традиционно «Бессмертный полк» собрал тысячи людей всех возрастов: и пожилых, и молодых, многие пришли всей семьей. Организаторы народной акции предполагали, что число марша памяти в этом году составит примерно столько же, сколько и в 2017-м, — порядка 120 тыс. человек. Но уже на этапе формирования колонны стало понятно, что людей будет намного больше. В Казани в акции приняли участие 165 тыс. человек, в Республике Татарстан — 363 тыс. человек.

Видео Камиля Исмаилова
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