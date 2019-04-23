«Это чрезмерно суровое наказание!»: для первой леди «Спурта» просят 6 лет колонии

Как адвокат Евгении Даутовой спасал подзащитную заявлением гаранта Конституции, опубликованным в «Реальном времени»

Фото: Василя Ширшова

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовал процесс в отношении экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала вину, ущерб исчисляется почти 3 миллиардами рублей. Прокурор запросил для банкира 6 лет в колонии общего режима. По просьбе защитника к делу Даутовой, где уже есть многочисленные положительные характеристики и благодарственные письма, приобщили скан публикации в «Реальном времени» с комментарием президента Татарстана в отношении банкира. Подробнее — в нашем репортаже.

В ожидании обвинителя



Процесс по Даутовой мог бы стартовать еще в марте, но тогда заседание перенесли, потому что подсудимую не уведомили за 5 суток. Сегодня экс-глава «Спурта», как и в прошлый раз, пришла в суд в сопровождении конвоира и адвоката Олега Шемаева. Прибыла и представитель АСВ Юлия Савельева — Агентство по страхованию вкладов проходит потерпевшим по делу.

Участники прошли в зал, но пришлось ждать прокурора с другого процесса. «Надо ему техническое поражение засчитать, раз не пришел», — пошутил спустя час защитник банкира. Пока тянулось утомительное ожидание, Шемаев и секретарь суда травили байки с журналистами, обсуждали работу СМИ. Сама Даутова редко включалась в беседу, больше отмалчивалась.

Наконец прокурор Рамиль Галеев появился, дело начали рассматривать в особом порядке. Убедившись, что у сторон нет ходатайств, перешли к чтению обвинения. Напомним, бывшему предправления «Спурта» и экс-советнику гендиректора КЗСК инкриминируют злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности. Ущерб по делу оценивается почти в 3 млрд рублей.

«Спурт», по версии следствия, прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний на 2,5 млрд рублей. Фото Максима Платонова

«Гарант Конституции высказал свое мнение — больше не скажешь и меньше не скажешь»

Всего в деле четыре эпизода. По первому — «Спурт», по версии следствия, прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний на 2,5 млрд рублей. Основания были разные, но цель у займов была одна — реализация проектов КЗСК. В учредителях фирм значились работники «Спурта» и завода, например, завхоз получил кредит в 100—120 млн рублей. Все эти сделки сначала расценили как мошенничество, но когда изучили движение средств и не нашли ни обналичивания, ни увода, действия Даутовой квалифицировали как злоупотребление полномочиями.

По второму эпизоду — фальсификации финансовых отчетов — обвинение считает, что Даутова знала о рисках невозврата кредитов и что банк должен создать дополнительный резерв на этот случай, но реклассификация «своих» заемщиков не проводилась, а Центробанку направляли искаженные данные о качестве их кредитного портфеля.

По третьему и четвертому эпизодам проходят злоупотребления полномочиями с ущербом в 130 и 270 млн рублей. По версии следствия, за эти суммы банк купил права требования компаний «ЛК Капитал» и «Стратегия инвестирования» к КЗСК и группе технических компаний. До отзыва лицензии у банка оставалось несколько месяцев, положение было тяжелым, и сделки противоречили интересам банка и его вкладчиков. Тем не менее признаков растраты и присвоения в сделках не было.

Перешли к исследованию характеризующих материалов Даутовой. В деле уже есть многочисленные положительные характеристики, благодарственные письма в адрес экс-главы «Спурта», которая является заслуженным экономистом республики. А сегодня ее защитник попросил приобщить к материалам дела еще и скан публикации в нашем издании:

— Прошу приобщить скриншот публикации в газете «Реальное время».

Олег Шемаев прокомментировал приобщение этой публикации: «Гарант Конституции высказал свое мнение — больше не скажешь и меньше не скажешь». Фото Максима Платонова

— Скан с фотографией Минниханова? — уточнил судья.

— Да, да, его выступление.

Речь о ноябрьской заметке, в которой сообщается, что президент республики Рустам Минниханов на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» высказал свое видение причин краха проекта экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой — силиконового завода «КЗСК-Силикон»:

— Чтобы реализовать этот проект, Даутова потеряла и банк, и сама… Хотя я считаю, что она добросовестная женщина, не аферист какой-нибудь. Она взялась за тот проект, который был ей не по силам, — поделился своим мнением Минниханов.

По его словам, при строительстве «КЗСК-Силикона» Даутова вышла за пределы сметы, утвержденной ВЭБом: «Новые нормы почти в два раза привели к удорожанию проекта, и она заложила там ресурсы банка и оказалась в сложной ситуации».

Позднее Олег Шемаев прокомментировал приобщение этой публикации: «Гарант Конституции высказал свое мнение — больше не скажешь и меньше не скажешь. Поскольку дело рассматривается в особом порядке, суд исследует только характеризующие материалы. А в данной публикации есть характеризующие данные о личности моей подзащитной». К делу также приобщили справку об инвалидности матери Даутовой.

Суд удовлетворил ходатайство, слушания отложили на 21 мая. Фото Ирины Плотниковой

Шесть лет в колонии общего режима

Суд перешел к судебным прениям, первым выступил гособвинитель:

— Квалификацию предъявленного обвинения прошу считать правильной. При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, здоровье подсудимой и ее близких родственников, — сообщил Рамиль Галеев, перечислив статьи, по которым предъявлено обвинение (ч. 2 ст. 201 и ст. 172.1 УК РФ). — По совокупности преступлений прошу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Прокурор также попросил отложить судебное заседание для решения вопроса о гражданской экспертизе. Суд удовлетворил ходатайство, слушания отложили на 21 мая.

— Это чрезмерно суровое наказание, которое просит прокурор. Оно даже не соответствует ни тяжести содеянного моей подзащитной, ни состоянию ее здоровья, — прокомментировал «Реальному времени» озвученные прокурором сроки наказания Олег Шемаев.

— Тем более по ущербу — там арестовано все имущество… — добавила Евгения Даутова, но адвокат ее остановил:

— Об этом мы пока не будем говорить, выступление защиты будет 21 мая. Соответственно, в прениях мы затронем вопросы, которые пока не вынесли в публичную плоскость.