Гособвинитель просит освободить руководство «Интеха» от уголовной ответственности

Фото: "Реальное время"

Штрафы по 100 тысяч рублей для двоих запросил сегодня для бывших топ-менеджеров «Интехбанка» гособвинитель в Вахитовском суде Казани. После чего тут же попросил освободить обоих от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Об этом с заседания передает журналист «Реального времени».



Напомним, на старте процесса экс-председатель правления «Интехбанка» Марсель Зарипов и экс-зампред Елена Наумова полностью признали вину в неправомерных действиях при банкротстве, заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, но отказались признавать иск потерпевшего банка на 873,6 млн рублей.

На заседание пришли около десяти обманутых вкладчиков.

Детали громкого дела — в материале «Реального времени».