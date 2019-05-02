Анастасия Милехина: «Из крупных российских издательств продажей своих прав за рубеж не занимается никто»

Что обеспечивает стабильность книжному рынку Германии, но почему спрос на немецкую литературу заведомо будет ниже

Как развивается третий по величине книжный рынок в мире — немецкий, книги каких современных российских авторов появляются на полках магазинов в Германии, как популярная писательница Гузель Яхина работает со своими книгами «по немецкой схеме». Об этом и многом другом в своем интервью «Реальному времени» рассказала руководитель Центра немецкой книги в Москве, представитель Франкфуртской книжной ярмарки в России Анастасия Милехина. В Казань она приезжала с лекцией в центр современной культуры «Смена» в рамках издательской школы.

«При переводе легко могли поменяться имена героев»

— Анастасия, какова доля российской литературы в общем объеме книжного рынка Германии?

— Для начала скажу, что в Германии в год публикуется примерно 85 тысяч наименований книг, из которых 12% — это переводная литература (согласно ежегодному отчету Биржевого союза немецкой книготорговли). Из этого объема 64,2% составляют переводы с английского языка, а с русского — 1,1%. Разница ощутимая. Но надо сказать, что и в России ситуация схожая — примерно 65% издаваемой у нас иностранной литературы переводится именно с английского языка.

— Превалирующий объем англоязычной литературы связан с популярностью языка?

— Безусловно. Редакторы российских издательств, работающие с иностранной литературой, в подавляющем большинстве владеют именно английским языком: девять из десяти человек будут говорить на английском, один, может быть, будет говорить по-французски, один из двадцати — по-немецки, один из тридцати — по-фински. Вот и все, уже на первоначальном этапе, когда редакторы совершают свой профессиональный выбор — какой книге отдать предпочтение, им гораздо легче ориентироваться в потоке англоязычной информации. Ведь в этом случае они сами могут оценить достоинства той или иной книги.

Но, допустим, редактор хочет «подтянуть» другую литературу, переводы с французского или немецкого, например. И допустим даже, что у французского или немецкого издательства будут к этим книгам аннотации и каталоги на английском языке — редактор сориентируется. Но следующий шаг для него — найти ридера, который сможет прочитать саму книгу и дать свою рецензию, отзыв, рекомендацию — стоит ее печатать или нет. Чтение ридером книги на другом иностранном языке (не на английском) будет стоить дороже — этих специалистов меньше и они более загружены.



Фото Максима Платонова

Немцы по-прежнему хотят переиздавать русскую классику. Основной интерес, пожалуй, как и прежде, вызывает Лев Толстой – столько изданий и вариантов перевода!

Другая сторона вопроса — о чем пишут авторы разных стран. Все-таки англичане и американцы пишут увлекательно и универсально. Их сюжеты захватывают, привлекают большое количество людей. Это как американская индустрия кино. Литературы других стран более специфичны. Немецкая литература непростая, она не легкая. Немецкие книги — это осмысление событий XX века, «копание в себе», из будничного — зачастую анализ трудных жизненных ситуаций и попытки их преодоления. Спрос на такую литературу, конечно, будет ниже.

— Может, как раз из-за этой любви — поднимать в книгах темы нравственных координат — Германия с интересом относится к русской классике, которая давно переведена и постоянно переиздается?

— Да, вполне возможно. Немцы по-прежнему хотят переиздавать русскую классику. Основной интерес, пожалуй, как и прежде, вызывает Лев Толстой — столько изданий и вариантов перевода! Помимо основных романов, отдельными книжками издаются повести и небольшие сборники. Немецкая переводчица Роземари Титце, известная своими переводами Толстого, сделала, например, 21-й по счету перевод романа «Анна Каренина».

— Но почему переиздание одной и той же книги пользуется спросом?

— Переводы устаревают. Существуют разные подходы, принципы перевода, и это меняется со временем. Возьмем, к примеру, школу перевода XX века — тогда были довольно распространены вольные переводы, пересказы. При переводе легко могли поменяться имена героев. Возвращаясь к переводам Роземари Титце — она делает абсолютно точный перевод. В звучании немецкой фразы она добивается того же ритма и музыки языка, как у Толстого в русском тексте. В 2010 году Роземари Титце была удостоена самой престижной в Германии переводческой премии (премия имени Пауля Целана, – прим. ред.).

— Какие еще российские классики столь популярны для перевода в Германии?

— Достоевский и Гончаров, Тургенев и Гоголь. Есть несколько замечательно красивых с точки зрения дизайна изданий Гоголя. Дальше идет большой пласт литературы советского периода, причем довольно много изданий Булгакова, Бабеля, Айтматова, а вот Горького почему-то мало. Ну и, конечно, очень много переводят Чехова. Он популярен так же, как и Толстой.

Не так давно вышел очередной перевод романа Гончарова «Обломов» — в издательстве Hanser. У этого издательства особое отношение к русской классике, они переиздают ее красиво и хорошо.

Фото dw.com

Есть несколько замечательно красивых с точки зрения дизайна изданий Гоголя. Дальше идет большой пласт литературы советского периода, причем довольно много изданий Булгакова, Бабеля, Айтматова, а вот Горького почему-то мало. Ну и, конечно, очень много переводят Чехова

«Hanser за год организует около 800 встреч с читателями по Германии»

— Книги каких современных российских авторов появляются на полках магазинов Германии?

— Имена, которые можно «встретить» на полках книжных магазинов, — Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин. Много книг Дмитрия Глуховского (у него, кстати, огромное фан-сообщество в Германии). Спорное, конечно, утверждение, но, по-моему, в Германии он даже популярнее, чем в России. Еще — Сергей Лукьяненко, Виктор Ерофеев, Светлана Алексиевич, которая еще до Нобелевской премии получила премию Мира немецких книготорговцев. В последнее время набирают популярность недавно переведенные на немецкий язык романы Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина.

В России роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» уже к лету прошлого года был продан общим тиражом в 250 тысяч экземпляров. Это очень хороший показатель. Я думаю, это результат такого прекрасного стечения и обстоятельств, и какого-то «правильного» внутреннего чувства автора, и его работоспособности.

Во-первых, сам роман написан так, что читаешь запоем. Во-вторых, Гузель Яхина прекрасно работает со своими книгами. Это не так часто встречается в России, у нас это скорее исключение. А в Германии такая практика — само собой разумеющийся профессиональный подход. Немецкий автор вообще может год или два ездить по стране и рассказывать о своей книге, встречаться с читателями. На этих встречах всегда продаются его книги. Люди тут же их покупают, получают автографы.

Эта отлаженная схема базируется на хорошо выстроенной инфраструктуре. Во многих городах Германии, даже небольших, существуют литературные дома. Это всегда прекрасное здание в центре города. Можно провести аналогию с театром, с той лишь разницей, что все, что там происходит, связано с книгой. На каждый месяц есть программа — как афиша в театре. В крупных городах в литературном доме может проходить по 3—5 мероприятий в день. Это могут быть литературные чтения с приглашенными актерами, беседы автора с читателями… И на эти мероприятия покупаются билеты средней стоимостью в 10—15 евро. Люди приходят, слушают, покупают книги.

Например, уже упомянутое мною небольшое, но очень профессиональное издательство Hanser за год организует около 800(!) встреч с читателями по Германии для своих авторов. Причем за все эти мероприятия у них фактически отвечает один сотрудник.

Гузель Яхина работает со своими книгами, можно сказать, «по немецкой схеме». Она без устали встречается с читателями. У нее, насколько я знаю, длинный «лист ожидания» для городов и площадок, которые хотели бы видеть ее у себя в гостях. Кстати, Гузель прекрасно говорит по-немецки. В России она издается в издательстве АСТ, в редакции Елены Шубиной. А всем известно, что Елена Даниловна — фантастический редактор с невероятным чутьем на хорошую литературу. Ее авторы — лауреаты и номинанты самых главных российских литературных премий.

Фото Романа Хасаева

Гузель Яхина работает со своими книгами, можно сказать, «по немецкой схеме». Она без устали встречается с читателями. У нее, насколько я знаю, длинный «лист ожидания» для городов и площадок, которые хотели бы видеть ее у себя в гостях

«Книжный рынок Германии достаточно стабилен»

— Каковы в целом потребности книжного рынка Германии сегодня и как меняются эти тенденции?

— Основная потребность — в читателе. Сокращение количества людей, готовых в принципе проводить свой досуг за книгой, вызывает самое большое опасение.

— Но это, наверно, общемировая тенденция?

— Возможно. Но в принципе книжный рынок Германии достаточно стабилен. Это третий по величине книжный рынок в мире.

— А первые два места кто занимает?

— Американский и китайский. Однако в Европе книжный рынок Германии — однозначно номер один.

— Что обеспечивает книжному рынку Германии стабильность?

— Он защищен законодательно. Во-первых, это сниженный НДС. В Германии общий НДС составляет 19%, на книги — всего лишь 7%. И второй очень важный момент — фиксированная цена. Все книги, электронные или печатные, любых издательств, в любых магазинах, в любых городах будут реализовываться по одной и той же розничной цене.

— Но сельский житель что-то не сможет себе позволить, в отличие от городского, по уровню достатка.

— Думаю, это не так принципиально — в Германии нет такого расслоения общества, чтобы говорить о принципиальной разнице в достатке сельского и городского жителя.

— Кто фиксирует цену, издатель?

— Да, он определяет конечную розничную цену и печатает ее на обложке. Конечно, сам издатель отдает книгу в магазин не по этой цене, а со скидкой в 40—50%. Эта система позволяет стабильно работать маленьким книжным магазинам. Большой сетевой магазин не «выдавит» их, придя на местный рынок, потому что не сможет занижать цены за счет своего большего оборота. В Германии одна и та же книга в розницу везде будет продаваться по одной и той же цене — и в большом сетевом магазине, и в маленьком независимом, и в любом онлайн-магазине, и напрямую от издательства.

«Российские издательства до сих пор приезжают на книжную ярмарку покупать, а не продавать»

— Вы начали рассказывать о том, как издательство Hanser, не самое крупное в Германии, продвигает книги своих авторов, в том числе и на другие рынки. Российские издательства насколько далеки от такого уровня работы?

— Из крупных издательств, насколько я могу судить, системно продажей своих прав за рубеж не занимается никто. Наверное, пока не видят для себя в этом острой необходимости — хватает доходов от внутренних продаж. Ведь организация работы с зарубежными партнерами требует инвестиций — пересмотр существующих авторских договоров, подготовка англоязычных каталогов, участие в международных ярмарках, налаживание связей с иностранными коллегами. Большие издательства — они слишком большие, чтобы сделать это быстро. Им сложно провернуть этот огромный механизм. Маленькие издательства — более подвижные и независимые. Хороший пример издателей, которые быстро научились правильно работать на международном рынке и успешно продают свои издания за рубеж, — «КомпасГид» и «Самокат», издающие книги для детей и подростков. Они очень профессионально работают с зарубежными партнерами.

— Кстати, о детской литературе, в Германии и в Европе в целом в принципе активно развивается детская литература.

— Да, в Германии детская литература составляет примерно 30% книжного рынка.

— Но детские писатели из России Германию по-прежнему не интересуют?

— Честно говоря, не могу припомнить практически ни одного перевода на немецкий язык современных российских детских авторов.

— В чем вы видите причину?

— Те два издательства, которые я назвала, начинали с того, что сами покупали права на книги зарубежных авторов. И поначалу их издательская программа в основном состояла из переводных книг. В это же время они набирали портфель российских авторов. И научились выбирать и издавать эти книги так, что те имеют популярность как на внутреннем, российском, так и на западном рынке.

— Но в Германии ничего не выходит?

— Только единичные проекты. Например, у «КомпасГида» самая успешная книга, которую издательство сумело продвинуть на международный рынок, — «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. У «Самоката» самый яркий успех — книга «История старой квартиры» Александры Литвиной. Но это точечный успех, и эти издательства малы, так что говорить о позитивной тенденции в масштабах российской книжной индустрии пока не приходится.

Большинство российских издателей приезжают на Франкфуртскую книжную ярмарку — а это самая крупная международная площадка — в качестве деловых посетителей, то есть приезжают не со своим «товаром» — не как продавцы, а как покупатели. Это, разумеется, тоже очень важные участники процесса: без покупателей нет смысла «стоять» и продавцам. Но ситуация очевидна — российские издательства в подавляющем большинстве до сих пор приезжают на книжную ярмарку покупать, а не продавать.

На Франкфуртской книжной ярмарке. Фото dw.com

Большинство российских издателей приезжают на Франкфуртскую книжную ярмарку – а это самая крупная международная площадка – в качестве деловых посетителей, то есть приезжают не со своим «товаром» — не как продавцы, а как покупатели

— Какая-то тяжеловесность со стороны российских издательств, нет?

— Кто-то не верит, что на этом можно заработать, ведь участие в ярмарке в качестве продавца, безусловно, требует затрат. Но главное — это работа, которая делается в течение года. Участие в ярмарке — это вершина айсберга. Для того чтобы оно имело смысл, нужно в течение всего года системно работать над тем, чтобы было что предложить, а главное — кому. Если просто привезти книги, изданные на русском языке, никто ничего не поймет и вряд ли удастся что-то продать (подчеркну, что, говоря о продажах на Франкфуртской книжной ярмарке, мы имеем в виду продажу прав, а не розничные продажи отпечатанных экземпляров).

Для того чтобы имело смысл участие со стендом в работе международной книжной ярмарки, нужно провести большую подготовительную работу: должны быть подготовлены аннотации и каталог на английском языке; сотрудники, работающие на стенде, должны быть хорошо информированы и свободно говорить на иностранных языках; и (важно!) издательством заблаговременно должны быть заключены «правильные» договоры — принципиально предусматривающие возможность продажи прав на книгу за рубеж. А у многих российских издателей этих прав нет — не прописывают в договоре с автором право представлять книгу на международном рынке. И в этом случае автоматически получается, что раз автор не передал этого права издательству, то оно остается у него, у автора, для которого профессионально представлять свои книги на международном рынке — практически нереально. Это задача для профессионалов.

Стенд 4 кв. метра стоит порядка 1,5 тыс. евро на пять дней книжной ярмарки

— Сколько стоит участие в ярмарке?

— Минимальный стенд 4 кв. метра стоит порядка 1,5 тыс. евро. Это аренда стенда на пять дней ярмарки. Есть «облегченный» вариант участия, который мы предлагаем для тех, кому не очень удобно брать «целый» стенд, а также тем, кто не хочет или не может находиться на ярмарке все пять дней. В разных павильонах существуют тематические зоны (детская, образовательная, non-book и другие), они оборудованы модулями шириной в один метр, в каждом модуле помещаются четыре книжных полки. Аренда такого модуля стоит 974 евро на пять дней. Преимущество в том, что вам необязательно постоянно находиться на своем рабочем месте — вы можете отлучиться на встречу, отправиться осматривать павильоны ярмарки или вовсе уехать домой, не дожидаясь ее окончания. Модуль с вашими книгами будет работать в режиме выставки — специальные сотрудники проследят за порядком. В эту же стоимость входит рабочее место, два входных билета на все выставочные дни и присутствие в общем каталоге ярмарки, что важно. Так о продавце могут узнать другие участники.

— На саму ярмарку сколько стоит билет?

— Порядка 80 евро на пять дней.

— В завершение расскажите еще, пожалуйста, как немецкие книги чувствуют себя в России?

— Доля немецких книг в России составляет 7—8% от всего объема переводной литературы. И подавляющее большинство этих книг — детские.

— На какие книги, которые вы поддержали в 2019 году, стоит обратить внимание?

— Из любопытных авторов — австриец Даниэль Кельман. Это автор, который очень популярен в Германии. Его перевели, его книги есть на русском языке: романы «Измеряя мир», «Ф», «Слава». Но тот отклик, на который, казалось бы, можно рассчитывать, имея в виду его известность в Германии, в России получить пока не удалось. Вышедшая в «Издательстве Ивана Лимбаха» (СПб) «История одного немца» Себастьяна Хафнера и роман австрийца Роберта Менассе «Столица» (в 2017 году он получил Немецкую книжную премию, а в этом году номинирован на премию «Ясная Поляна») однозначно заслуживают внимания.

Альсина Газизова