С характером у «Синтеза» все в порядке, а вот везения не было вовсе

Казанцы уступили «Спартаку-Волгоград» в серии пенальти в первом полуфинальном матче чемпионата России

Победой волгоградского «Спартака» по пенальти завершился первый полуфинальный матч чемпионата России по водному поло. Отыграв 4 мяча, ватерполисты «Синтеза» доказали, что у них есть характер, а вот удачи им не хватило. Подробности игры — в репортаже «Реального времени».

Спортивный Волгоград сдает свои позиции



Противостояние Волгограда и Казани в водном поло уходит корнями далеко в прошлое, а именно в годы существования СССР. Волгоград тогда был на шаг впереди. Голкиперы Алексей Сагитов и будущий телекомментатор и депутат Олег Жолобов, полевые игроки Владимир Карабутов, Юрий Смоловый и Андрей Шайдаков были видными игроками еще советского ватерполо. Со своей стороны, Казань воспитала Александра Бойко и Николая Шарафеева, но оба они блистали в чемпионате СССР, будучи игроками столичных ЦСК ВМФ и МГУ. Волгоград воспитывал своих игроков и сохранял, поднимаясь в высшую лигу чемпионатов СССР, Казань же теряла, причем безвозвратно, в чем отличие города-героя от столицы заштатной Татарской АССР.

Еще хуже дела обстояли после развала СССР. Волгоград на какое-то время вырвался в флагманы российского спорта. Футбольный «Ротор», баскетбольные «Аквариус» и «Динамо», гандбольные «Каустик» и «Ротор». Лучшее в мире плавание — Ильченко, Панкратов, Попов, Садовый. Блестящие тренеры Геннадий Авдиенко и Евгений Загорулько. Шикарные фигуристы Евгений Плющенко и Максим Маринин начинали в местной школе фигурного катания. Одно время Волгоград владел уникальным достижением, когда в городе жили чемпионки мира и Олимпиады по прыжкам во всех направлениях: в высоту (Елена Слесаренко), в длину и тройным (Татьяна Лебедева) и с шестом (Елена Исинбаева). И в 90-е — нулевые годы Волгоград с высоты своего положения поглядывал сверху вниз не только на Казань, но и на всю спортивную Россию.

Даже татарстанская гордость в легкой атлетике недавнего прошлого Юлия Зарипова — родом из Волгограда. Как и новичок сборной Татарстана по плаванию Вероника Андрусенко.

Перекладина сыграла за гостей

Увы, сейчас город-герой превращается в город-донор, теряющий своих спортивных звезд — на плаву остаются только женское гандбольное «Динамо» плюс ватерпольные команды. Женская уже завершила свой чемпионат на третьем месте, а вот мужская традиционно нацелена на золото, сделав в эти выходные первый шаг на пути к очередному финалу.

Мужская ватерпольная команда Волгограда традиционно нацелена на золото. Фото vk.com/spartak_volgograd

В первом периоде казанского матча фактор защиты преобладал над атакующими действиями. Отлично действовали вратари, да и игроки обороны обеих команд зачастую просто не давали довести атаки до логичного завершения. Счет был открыт только по истечении 2,5 минуты игрового времени, когда волгоградец Юрий Чешев броском от перекладины реализовал большинство, после чего Степан Андрюков увеличил счет за минуту до конца периода. И опять мяч отскочил в ворота от перекладины. От первого до второго гола прошло 3,5 минуты чистого времени.

Второй период гости начали в атаке, но это принесло в конечном итоге пользу хозяевам воды. После перехвата Лев Магомаев уплыл в контратаку один на один с Петром Федотовым и забил, несмотря на то, что защитник волгоградцев сзади активно бил его и по голове, и по спине. Такой способ реализации самостоятельно создаваемого численного преимущества показался казанцам настолько удобным, что при следующей атаке гостей они защищались в меньшинстве, оставив Магомаева на половине площадки противника. Но в этот раз не повезло с отскоком, мяч после блока игрока казанцев отлетел к Михаилу Иванкову, и Волгоград продолжил позиционную атаку. Иванков и отличился вскоре, реализовав численное преимущество. Вскоре Константин Киселев также забил в большинстве — 4:1. По такому развитию событий этот счет выглядел угрожающим.

Тайм-аут Ерышова

Наставник казанцев Александр Ерышов взял тайм-аут, и казанцы едва не сократили разрыв в счете. Но бросок отразила перекладина, во второй или даже третий раз пришедшая на помощь голкиперу гостей, который и без того действовал очень уверенно. Ну не везло в этот вечер, если вспомнить, что два попадания в перекладину хозяйских ворот завершились голами.



Ждать и догонять — два не самых приятных занятия, и оба они пришлись на долю казанцев после двух периодов. Ждать пришлось в большом перерыве, во время которого телекамеры выхватили на трибунах среди собравшихся двух мальчишек в ватерпольных шапочках под номером семь. Сидели они по соседству с Кириллом Макаровым, в прошлом начальником команды «Синтез», и были подозрительно на него похожи.





Голкипер гостей действовал очень уверенно. Фото Сергея Григоренко (vpravda.ru)

А догонять казанцы бросились с середины третьего периода. Поскольку в его начале хозяева воды пропустили еще один мяч, который в контратаке «два на один» забросил Михаил Рудай — 5:1. Начало погоне хозяев положил бросок Алексея Бугайчука со средней дистанции, правда, Павел Халтурин тут же восстановил угрожающий разрыв в счете — 6:2. В следующей атаке Алексей Рыжов-Аленичев своим броском снова потряс перекладину ворот спартаковцев. Улыбайся Казани удача с таким же постоянством, как Волгограду, счет был бы как минимум равным.



Каждая неудача в атаке порождала неуверенность у игроков хозяев и попытку переложить ответственность на партнера. К счастью, Бугайчук снова решил положиться на силу и точность своего броска со средней дистанции — 3:6. Затем отличился Рыжов-Аленичев, которого волгоградцы оставили одного против пустых ворот. Можно было уходить на перерыв, сократив разрыв до минимума, но Адель Гиниятов не реализовал чистый выход один на один.

Хет-трик Бугайчука

В начале заключительного периода отличился Бугайчук, сделавший хет-трик после удаления Виталия Юрчика, удалившегося в третий раз и уже до конца игры. А в следующей атаке Артем Одинцов реализовал большинство, сравняв счет — 6:6. Команда у гостей куда опытнее, чем у казанцев, насыщенная возрастными игроками, которые устали к концу поединка, отчего и пошли косяком удаления у Волгограда.

Вот только перекладина в этот вечер была полностью на стороне гостей. В очередной раз она отразила бросок Магомаева, но Лев не пошел на поводу судьбы, подхватил отскочивший мяч, и все-таки забил — 7:6, Казань впервые вышла вперед!

Как же дома матчи выигрывать, если и стены «не помогают», и штанги «не подыгрывают»? Фото sintez-kazan.ru

«Спартак» едва не впал в состояние грогги, ему нужен был гол, как яичко ко Христову дню. И его в ответной атаке забил Михаил Рудай. Ну вот откуда такой фарт у гостей? Одинцов снова вывел вперед казанцев в концовке матча, реализовав большинство. Играть в этом валидольном матче оставалось 77 секунд. Но если в начале поединка голы давались с большим скрипом, то в концовке все было ровно наоборот. Гостям хватило 38 секунд, чтобы доплыть до ворот «Синтеза», заставить ошибиться его игрока и реализовать удаление после броска Павла Халтурина — 8:8. В принципе, у «Синтеза» оставалось столько же времени, чтобы все-таки вырвать победу, но…

Но хозяева воды провели такую невразумительную атаку, что даже бросить не смогли. Зато обе команды вволю набросались в серии послематчевых пенальти. Казалось бы, совсем недавно, в четвертьфинале с «Астаной», синтезовцы реализовали все пенальти, а их голкиперы Антон Антонов и Артем Макас уверенно тащили броски казахстанцев с «точки». Увы, сейчас мы пропустили все. Что касается удара Одинцова, то он пришелся в штангу, а бросок Гиниятова отразил Федотов, наверняка «заговоривший» четыре стойки и две перекладины казанских ворот, которые ему пришлось защищать по ходу матча. Ну как же дома матчи выигрывать, если и стены «не помогают», и штанги «не подыгрывают»?

Ответный матч пройдет 4 мая в Волгограде, и в случае победы казанцев команды выйдут на воду еще и 5 мая.

