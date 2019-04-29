«Хылыукай-2019»: танцы с бубном, дефиле в мусульманских платьях и мечты об этнотуризме

В Уфе выбрали самую красивую башкирочку

Фото: Мирон Доровских

В минувшие выходные в Уфе прошел финал XXVII Республиканского конкурса красоты «Хылыукай-2019». Победительницу башкирского фестиваля красоты выбирали в государственном концертном зале «Башкортостан». Уфимский обозреватель «Реального времени» Лейла Аралбаева, которая наблюдает за конкурсом, начиная с самого первого (с 1992 года), подготовила репортаж с гала-концерта.

Победительнице — языковая стажировка во Франции

«Моя мечта — развивать в Башкортостане этнотуризм. Расположенная в моем родном районе гора Сусак-тау входит в природные достопримечательности республики. Мое желание — создать там Башкирский дом и знакомить туристов с башкирскими традициями, играми, предлагать им блюда национальной кухни. Они смогут сами доить кобылиц, готовить кумыс, варить бишбармак и постигать суть башкирского народа. Хочу, чтобы каждый турист влюбился в обычаи нашего народа и сказал: «Я приеду в Башкортостан снова», чтобы каждый человек в мире мечтал увидеть землю тех, кто называет себя башкирами».

С такой визитки начала свой путь к короне обладательница гран-при конкурса Лейля Шакурова. Она выступала в конкурсе под номером один, который оказался для нее пророческим. Своей визиткой, разумеется, Лейля сразу покорила сердце председателя жюри Артура Идельбаева, получившего недавно назначение на должность директора Центра развития туризма Республики Башкортостан.

Лейля сразу запомнилась зрителям и цветом волос, которые ярким пятном выделялись на фоне более привычных на башкирском конкурсе брюнеток. К слову, блондинок на конкурсе было только две — Лейля и участница из Сибая Алсу Хасаева. Девятнадцатилетняя Лейля Шакурова учится на втором курсе хореографического факультета БГПУ им. М. Акмуллы. Она родом из Альшеевского района, кстати, его представительницы побеждают в «Хылыукай» второй год подряд.

«Участвовать в конкурсе красоты я мечтала с детства. Наконец, моя мечта сбылась! Победа стала для меня приятной неожиданностью. Меня очень поддерживали родители и родственники, все приехали в Уфу», — сказала Лейля после конкурса.

Обладательница гран-при конкурса Лейля Шакурова

Победительнице вручили сертификат на языковую стажировку за рубежом. Такой главный приз на конкурсе «Хылыукай» вручается впервые. Выбрать страну и язык девушка может сама. Скорее всего, это будет Франция, призналась красавица.

Напомню, что в прошлом году единственный раз за всю историю конкурса «Хылыукай» обладательница гран-при получила в подарок автомобиль. До этого призы были разными — от бытовой техники и турпутевок до ювелирных украшений. Однако в этом году было принято решение дарить не автомобиль, а то, что, по словам генерального директора Республиканского центра народного творчества Артура Алибакова, будет стимулировать победительницу к дальнейшему развитию своей личности. К тому же обученные в рамках конкурса красавицы будут помогать встречать гостей Всемирной Фольклориады, которая состоится в Башкортостане в 2020 году.

Традиции конкурса и новшества

Финалистки, а их было 12, представляли Баймакский, Альшеевский, Зилаирский, Салаватский, Федоровский, Учалинский, Зианчуринский районы, города Салават, Сибай, Нефтекамск и Москву. Несмотря на то, что многие девушки учатся в Уфе, все предпочли выступать от какого-либо района или малого города Башкирии. А выбор Москвы продиктован условиями конкурса — именно там ежегодно отбирают одну из финалисток. В основном девушки получают высшее образование, но есть и те, кто уже работает — артистка Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова Гузель Мурзабаева, специалист нефтекамской Федеральной налоговой службы Элина Мухаметова.

Конкурс «Хылыукай» проводится с 1992 года, это старейший в России национальный конкурс красоты. Он давно имеет свое лицо, традиции и в то же время ежегодно обогащается чем-то новым и интересным. Ежегодно самый первый и самый важный конкурсный этап — «визитка». Это сольный выход, для некоторых участниц единственный, здесь каждая должна презентовать себя максимально и может блеснуть не только артистизмом, но и отличным владением башкирского языка. Приятно, что с годами формат отточился, «визитки» стали умными и лаконичными. Если на первых конкурсах наблюдалось такое, что одна участница говорила по-башкирски хорошо, другая плохо, одна долго, другая коротко, одна стихами, другая прозой (про содержание и говорить не приходится — рассказывали кто во что горазд), то теперь все «визитки» «причесаны» и приведены к единообразию. В этом году в честь 100-летия образования республики и проведения в июне Всемирного курултая башкир презентация девушек превратилась в мини-форум. Участницы разродились множеством прекрасных идей — как для Стратегии развития башкирского народа, так и для расцвета родной республики.

Этнотуризм, экология, открытие федеральных вузов в республике, трудоустройство молодых кадров, борьба с алкоголизмом, здоровый образ жизни, развитие сельского хозяйства, проведение брендовых мероприятий, поддержка местных производителей, превращение республики в IT-центр — ничто не осталось в стороне от благих намерений красавиц.

«Наши башкирские девушки подтянулись к мировым канонам красоты», — прокомментировал председатель жюри Артур Идельбаев

«Меня поразило, насколько глубоко девушки вникли в тему, поднимали важные для нашей республики вопросы. О серьезнейших вещах глобального масштаба они все говорили на чистейшем башкирском языке. При этом наши башкирские девушки подтянулись к мировым канонам красоты», — прокомментировал Артур Идельбаев.

В этом году в положение «Хылыукай» были внесены изменения. Возрастной интервал подняли: теперь принимают участие девушки от 18 до 27 лет (раньше было от 16 до 25 и часто побеждали школьницы). Кроме того, конкурсанткам прежних лет разрешили «пытать удачу» во второй раз. Две девушки, принимавшие участие в конкурсе повторно, вели себя уверенно и смело. Это участницы конкурса 2017 года Зилия Агишева из Москвы (тогда у Зилии было 2-е место, на этот раз — 3-е) и Диана Шугаипова из Салаватского района (тогда было 3-е место, сейчас — 1-е).

В прошлый раз Зилия представляла Оренбург, откуда она родом. Сейчас она учится на первом курсе Российского государственного гуманитарного университета. Девушки активно проявили себя и на пресс-конференции, предшествовавшей конкурсу, и подготовили интересные «визитки». Зилия говорила о необходимости возвращения в Башкортостан талантливых выпускников столичных вузов и трудоустройства в республике молодых специалистов, открытия федеральных вузов в Башкортостане, а Диана как представитель Салаватского района, родины Салавата Юлаева и поэта Рами Гарипова, — о вере в свободу как о наивысшей духовной ценности. Отмечу, что ее выступление единственное не несло конкретного предложения, как у других, а было подготовлено в романтическом ключе.

Спорным моментом на конкурсе по-прежнему остается рост участниц. В этом вопросе на этапе отбора мнение постоянно меняется — то набирают исключительно рослых, аргументируя тем, что потом девушки смогут поехать на российские и международные конкурсы, то разных, объясняя тем, что башкирки генетически невысокие. В этом году были разные участницы: и ростом до 170 см, и выше (максимальный рост — 175 см), однако всех постарались подровнять при помощи каблуков разной высоты.

«Идеи, требования и образы для девушек каждый год разные. В моей жизни конкурс стал очень важным этапом, открывшим дальнейшую дорогу в мире красоты. После победы в конкурсе «Хылыукай» в 2018 году у меня было много проектов международного, российского и республиканского масштаба. Я ездила в Китай на конкурс «Посланница красоты-2018» и вернулась победителем в номинации «Мисс талант». Там я показывала башкирский танец, танцевала с самоваром на голове», — поделилась победительница прошлого года, ныне член жюри Альфина Кашапова.

Победительница прошлого года Альфина Кашапова — ныне член жюри

Когда конкурс «Хылыукай» только формировался, девушки показывали свои творческие способности, у кого что лучше получается — кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то рассказывал стихи. Сейчас такого шоу талантов нет — конкурсы унифицированы, как принято на международном и всероссийском уровне. Одним из постоянных является танцевальный конкурс, но и в его рамках каждый раз организаторы ищут что-то необычное, новое. Так, в преддверии Всемирной Фольклориады для девушек на «Хылыукай» был поставлен целый танцевальный блок, и впервые в нем был русский танец.

«В связи с тем, что на следующий год у нас пройдет Всемирная Фольклориада, мы сделали «мини-визитку» из культур народов России: танец «Русская душа» на известную песню «От Волги до Енисея», сыгранную на курае и гармони, танец народов Севера, танец народов Кавказа и гостеприимный Башкортостан в «Гульназире», — пояснила режиссер Айгуль Утяганова.

В традиционном башкирском танце «Гульназира» девушкам помог мужской состав Ансамбля народного танца Республиканской гимназии-интерната имени Рами Гарипова. На мой взгляд, этих парней вполне можно было бы использовать и в качестве помощников в церемонии награждения: в конце уставшим девочкам всегда очень тяжело стоять с цветами, лентами и пакетами подарков от спонсоров. И это не только тяжело для девочек, сами пакеты не так уж и эстетично смотрятся.

Отмечу еще один момент. Лично у меня вызывает внутренний протест, когда девушки танцуют с длинными распущенными волосами. Понятно, что участницам завили волосы на весь вечер и надо эту прическу сохранить до конца, а времени мало, тут не до косичек. Но танцевать такой энергозатратный северный танец с бубнами и трясти лохматой шевелюрой в кавказском и башкирском танце — все равно выглядит странно. Может быть, стоило хотя бы прихватить волосы красивой заколкой?

В преддверии Всемирной Фольклориады для девушек на «Хылыукай» был поставлен целый танцевальный блок, и впервые в нем был русский танец

12 красавиц, 7 лидеров

Второе отделение началось со спортивно-хореографического конкурса, вероятно, заменяющего дефиле в купальниках, где можно разглядеть фигуры девушек. Участницы вышли в балетках и с обручами в руках под знаменитый «Танец рыцарей» Прокофьева и показали свою гибкость и пластичность.

Большое оживление вызвал интерактивный конкурс с участием зрительного зала. Каждый человек из зала мог задать свой вопрос, а самые находчивые и остроумные конкурсантки получали дополнительные баллы. Вопросы были как на знание культуры, литературы Башкортостана, так и философского плана, раскрывающие способность девушек рассуждать. Не исключаю, что некоторые вопросы были срежиссированы заранее, но среди них были и случайные (например, не все девушки могли процитировать стихи Мустая Карима, 100-летие которого отмечается в этом году). Очередь желающих лично поговорить с финалистками «Хылыукай» выстроилась нешуточная, так что через некоторое время, к досаде не успевших зрителей, этот конкурс пришлось завершить досрочно.

Утихомирило публику очередное дефиле, на этот раз в зеленых мусульманских платьях на фоне видеоряда уфимских красот. Честно говоря, хотелось, чтобы девушки вышли в платьях разного цвета — из-за похожих причесок и одинакового макияжа их и так было трудновато запомнить.

Большое оживление вызвал интерактивный конкурс с участием зрительного зала

Пришел черед и песенного конкурса. Этот номер получился оригинальным благодаря подключению успешного интернет-проекта «Башкиры за рубежом». Девушки заранее записали в студии популярную песню «Бер ҡайтмаһам, әсәй, бер ҡайтырмын» («Я вернусь, мама»). Ту же песню спели наши земляки за рубежом Айсылу Янтурина, Расул Басыров, Рафкат Габитов, Гульшат Суюндукова и другие, которые, несмотря на занятость, сумели найти время записать песню на фоне эффектных зарубежных городских пейзажей. Кадры смонтировали в два параллельно идущих ролика на экране, пели и девушки на сцене — под «плюс», что, к сожалению, не дало зрителям возможности оценить их вокальных данных.

Трогательным жестом стало вручение цветов после песни матерям участниц, которые сидели в зале. Что касается болельщиков, то в этом году они были недостаточно активны — больше половины девушек почти не имели поддержки зала. Но зато, конечно, некоторые бурно выражали недовольство итогами конкурса — как уж без этого? Всем не угодишь, на вкус и цвет товарищей нет. Да и члены жюри признались, что долго не могли распределить места и много спорили.

«Выбирать было очень трудно, — признался Артур Идельбаев. — Наметились семь лидеров. Каждая из них при небольшом изменении расклада могла претендовать и на гран-при, и на первое место. Лейля Шакурова во многих конкурсах показала себя с лучшей стороны. И языком она владеет в совершенстве, и пластика у нее хорошая, и умеет держать себя на подиуме. Сыграл роль также ее высокий рост — 175 см, и то, что фигура и лицо соответствуют европейским канонам красоты. Но претендовать на гран-при могли и Зульфия Байбулатова, и Салима Султангулова, и московская участница Зилия Агишева была очень интересна во всех отношениях. Голосование было демократичным, все члены жюри в итоге сошлись во мнении, все было по-честному, девочки получили те места, которых достойны».

Красочное шоу конкурса разбавили концертные номера. Финалистка телешоу «Голос» Рушана Валиева спела песню из репертуара уфимской землячки Земфиры и, наконец, представила песню на башкирском языке. Выступили звезды башкирской эстрады Сагидулла Байегет, МС Баш, Анжелика Якусева, группа «Бишбармак». Шоу виртуозно провели маститый актер, народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев и молодой, но тоже уже опытный шоумен Шагитулла Хамматов.

«Выбирать было очень трудно, — признался Артур Идельбаев. — Наметились семь лидеров. Каждая из них при небольшом изменении расклада могла претендовать и на гран-при, и на первое место»

Организовали «Хылыукай-2019» Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, ГУП ТРК «Башкортостан», театр-дефиле «Хомай». Конкурс поддержали многочисленные спонсоры.

Лейла Аралбаева, фото Мирона Доровских