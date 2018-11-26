У VI Всемирной фольклориады, которая пройдет в Башкирии в 2020 году, появился логотип

Республиканский центр народного творчества подвел результаты конкурса на создание логотипа VI Всемирной фольклориады, которая пройдет в Башкирии в 2020 году.

Основным требованием к участникам конкурса было создание уникального и презентабельного символа, отражающего идеологию фольклориады. Всего на конкурс было подано более 70 заявок со всей России. Все полученные работы оценивались по нескольким критериям: уникальность и оригинальность идеи, простота и лаконичность, композиционное и художественное единство, целостность общего дизайнерского решения.

В итоге победителем стал дизайнер Андрей Масленников из Уфы. Жюри подтвердило, что работа конкурсанта соответствует заявленной тематике. В ближайшее время он будет награжден денежным призом, рассказали в пресс-службе РЦНТ.

Напомним, Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года. Решение о том, что Уфа станет ее столицей в 2020 году, было принято на Всемирной ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства при ЮНЕСКО.