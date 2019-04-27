«В Англию переезжает в два раза больше женщин, чем мужчин»

Социолог Анна Печурина о том, как российские иммигранты адаптируются к толерантному британскому обществу

Прожив несколько лет в Англии, многие русские иммигранты начинают больше интересоваться историей своей родины, путешествовать по России и привозить домой книги и предметы искусства. Многие даже пытаются воссоздать у себя дома «маленькую Россию». Как россияне адаптируются к жизни в Британии, с какими трудностями при этом сталкиваются и как реагируют на похолодание в отношениях между РФ и Западом, в интервью «Реальному времени» рассказала социолог Анна Печурина.

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— Анна, как вы заинтересовались темой русских иммигрантов?

— В 2006 году, когда я приехала в Манчестер как студент-докторант, я задалась целью изучить, что делают люди, переехав в другую страну, чтобы сохранить свою идентичность, чувство родной культуры. Но когда я погрузилась в эту тему, то поняла, что меня на самом деле интересует «чувство дома», которое имеет отношение не только к эмиграции.

Конечно, если люди меняют страну, они пытаются возродить чувство дома в новом месте. В этом участвуют какие-то вещи, ритуалы, традиции, праздники. Есть предметы, которые помогают проследить культурную связь. Некоторые из них визуально выглядят русскими, их легко можно распознать, войдя в дом, — русские книги, календари и постеры с русскими пейзажами, иконы и даже матрешки. Но есть и много других вещей, не связанных со стереотипами. Например, это может быть какая-то посуда, чашка от родителей или друзей, или маленькая статуэтка Гете или Шиллера на рабочем столе — не русский предмет, но привезен из России и сохранен через многие годы и переезды. Через рассказ о жизни этого предмета выясняются какие-то подробности биографии человека, что-то о родственниках, других переездах.

Сувениры, которые встречались в домах, сразу привлекают внимание. Это может быть одна маленькая матрешка на полке, но ее сразу видно. Но чтобы понять, насколько они указывают на русскость человека, нужно узнать, как они попали в дом, на каком этапе миграции, для какой цели выставлены на полке. Выясняется, что матрешка или деревянная ложка могут быть подарком друзей или родственников, которые приезжают в гости и привозят «русские» подарки. Здесь возникает интересный момент — вроде бы человек не купил сувенир, но и выбросить рука не поднимается, вот так эта матрешка и может стоять годами на полке. Я помню, в одном из домов было очень много красивых предметов, антиквариата, расписные тарелки, фигурки на полках — не только из России, из Болгарии, Марокко. Однако хозяйка отметила, что все это подарки родственников и совсем не отражают ее вкус. На тот момент она не чувствовала себя частью Англии и не хотела пускать корни, привыкать и потому не хотела ничего покупать, что было бы ей особенно дорого или укрепляло связь с тем конкретным домом. Или наоборот, один раз я разглядела русский пейзаж, спрятанный в угловой стене над лестницей. Выяснилось, что это подарок родственников, который хозяевам не особо нравился эстетически, вот она вроде и в доме, но не на виду. Русские сувениры могут быть и спонтанной покупкой уже в Англии или другой стране. Все это указывает на многогранность связей и опыта человека, имеющих отношение к этапам миграции и привыкания к стране проживания, а не только к ностальгическим чувствам к России.

Иногда при переезде люди пытаются воссоздать дом, который был у них в России, но это далеко не всегда так, если предыдущий дом не был комфортным, или человек не чувствовал себя частью культуры или частью семьи в родной стране, просто не было ощущения дома. Тогда в Британии люди как бы строят новый дом — совсем не связанный с тем, что у них было до этого. Одна семья отметила, что вещи из российской квартиры даже не вписываются в их английский дом, выглядят там не к месту, так что они очень мало что привезли из России. Иногда обустройство дома происходит хаотично — что-то куплено, что-то привезено, что-то отдали друзья, получается такой микс вещей.

Фото lenta.ru

Конечно, если люди меняют страну, они пытаются возродить чувство дома в новом месте. В этом участвуют какие-то вещи, ритуалы, традиции, праздники. Есть предметы, которые помогают проследить культурную связь

Еще то, что мы называем «чувствовать себя как дома» может меняться со временем. Даже в новой стране у человека происходят изменения семейного статуса, переезд в другой город, смена работы. Вокруг нас меняется наш двор, соседи, наша семейная ситуация, дети вырастают и уезжают. И все это влияет на то, как мы себя ощущаем в нашем доме. И в этом смысле вещи опять могут выразить это временное чувство.

Я помню, было интервью с мужчиной после развода в почти пустой, еще необставленной квартире — стол, стул, книжки, шкаф. Но потом мы слушали русскую музыку, и такая атмосферная русскость дома ощутилась... В то же время были дома, в которых вещи как бы показывали слои времени проживания — там были и сувениры, и фамильные вещи типа статуэток, и шкатулки, и книги, и картинки на стенах, и предметы обихода — посуда, граненые стаканы, и даже самовар. У некоторых мигрантов интерес к предметам своей национальной культуры или к национальной еде возникает после нескольких лет проживания в Британии — люди начинают больше путешествовать по России, привозить книги, предметы искусства.

— Много ли россиян переезжает в Англию? И по каким причинам они это делают?

— В Англии русскоязычное сообщество считается достаточно новым. По сравнению с другими странами до начала 2000-х группа русскоязычных мигрантов в Англии была сравнительно небольшая. Но после это сообщество стало резко увеличиваться, стало более видимым. Появилось больше возможностей уехать из России и других постсоветских стран по учебе и работе. В Великобритании на тот момент была благоприятная миграционная политика и, конечно, образ Лондона как центра культурной и финансовой жизни сыграл определенную роль.

Если посмотреть на освещение русскоязычного сообщества в прессе или количество мероприятий, направленных на русскоязычных людей в Британии, возникает ощущение, что их очень много. Уже несколько лет приводятся цифры, что размер русской диаспоры составляет 300—500 тысяч человек (для сравнения, пакистанская диаспора, включающая уже и рожденных в Британии пакистанцев, составляет больше 1 млн человек). СМИ демонстрируют стабильный интерес к русским олигархам и их недвижимости в Лондоне, стереотипным образам русских женщин. Политическая обстановка в России всегда вызывает волну интереса. Создает ощущение, что русских много и что они представляют однородную группу. Все ли они богаты? Конечно же, нет.

Прежде чем спекулировать о количестве, можно поставить вопрос: кто же такие русские вообще? Это те, кто приехали из России или родились в России? Нужно ли включать в их число тех, кто родился в СССР? Есть люди, приезжающие из постсоветских стран, стран Балтики. Они тоже знают русский язык, кто-то родился в России. Кто-то приезжает с сильным чувством русскости, которое потом ослабевает. Может быть и наоборот, политические события в России и Англии могут повлиять на настроение. Также когда рождаются дети в иммиграции, у людей может возродиться интерес к своей национальной культуре — передать русский язык, научить каким-то вещам в культуре.

Если посмотреть на данные статистического английского бюро за 2018 год, мы видим, что население, рожденное в России, в Англии составляет 63 тысячи человек. Цифра отлична от той, которую я назвала раньше (300—500 тысяч). Но это опять же только те люди, которые, когда производился подсчет, отвечали, что они родились в России. Для сравнения, по той же статистике количество рожденных в Польше — 889 тысяч. Кроме статистики по стране рождения, можно смотреть по национальности, но как учесть людей с двойным гражданством, детей, которые родились уже в Британии, мигрантов из постсоветских стран, причисляющим себя к русским?

Мой аргумент состоит в том, что «русский» — это неоднозначная категория, и потому подсчет русских будет зависеть от принятого определения, если вообще такой подсчет возможен в ситуации интенсивной мобильности и миграции между странами.

Фото lenta.ru

Иногда при переезде люди пытаются воссоздать дом, который был у них в России, но это далеко не всегда так, если предыдущий дом не был комфортным, или человек не чувствовал себя частью культуры или частью семьи в родной стране, просто не было ощущения дома

«Русский дом с большим сервантом, уставленным матрешками — это миф»

— Можно ли нарисовать портрет среднего российского иммигранта в Англии?

— Это сложный вопрос, так как сообщество меняется, растет. И очень много спекуляций по поводу количества человек и того, кто является частью этой группы. Выделю несколько категорий.

Это может быть миграция по учебе — люди приезжают учиться в университете, устраиваются на работу, остаются. Или это семейная миграция, когда люди переезжают вслед за или вместе с партнерами и постепенно приживаются, находят работу или занимаются домом. В целом, можно сказать, что русские люди достаточно быстро адаптируются. Многие из них с образованием, быстро находят работу, что связано также и с визовыми условиями по отношению к тем, кто приезжает из России. Согласно текущему визовому режиму, человеку из России нужно приглашение от работодателя, зарплата определенного уровня (выше среднего). Если миграция по браку, то британский супруг или супруга должны иметь определенный уровень дохода. Это ограничивает варианты переезда по сравнению, например, с приезжими из стран Европейского Союза, которые, по крайней мере сейчас, могут приехать без визы ввиду свободы передвижения лиц в ЕС.

Если говорить о культурной или психологической адаптации, то здесь все менее однозначно. У кого-то понимание, как все работает в Англии, приходит за год-два, что относительно быстро. Я имею в виду какое-то обыденное знание, информацию, которую можно понять только опытным путем, что считается в общении уместным, куда и как обращаться в различных ситуациях. Например, как вести деловую переписку, поступать в той или иной ситуации. Любимый всеми пример — это британская традиция small talk (небольшой вежливый разговор, поверхностное обсуждение погоды, политики или спорта). Считается, что вы адаптировались к местной культуре, если научились делать смол ток. Российскому человеку смол ток кажется разговором вокруг да около. Еще пример — как общаться с соседями, как высказать какое-то недовольство или жалобу или о чем-то попросить. В британской культуре принято недосказывать, не называть вещи своими именами — то есть соседям могут напрямую не сказать, что у них громкая музыка или шумные дети, но могут написать на них жалобу в местный совет (Council). Эти вещи приходят с опытом. Тот, кто включен в общество через работу или учебу, быстро перенимает это, но есть и те, кому сложно наладить коммуникацию даже спустя годы.

В таких городах, как Лондон или Манчестер, чрезвычайно большое культурное разнообразие, и нормально иметь в своем кругу друзей представителей разных культур или встречать их в ежедневном общении. Из-за этого гораздо легче привыкнуть и научиться общаться с людьми и принимать то, что многие имеют другие взгляды, образ жизни и религию. В городах поменьше такого разнообразия нет, и там адаптация может занять больше времени, что может быть связано и с тем, как англичане воспринимают другие культуры и насколько они с ними знакомы. Например, в Лидсе таксисты с завидной регулярностью спрашивают меня про Горбачева и СССР, и при знакомстве людям очень интересным кажется тот факт, что я родилась в Сибири, это говорит об экзотичности русских. В Лондоне такие вопросы мне не задают.

Также у человека может быть много контактов, но мало удовлетворенности от общения. Это может привести к тому, что люди замыкаются в узком кругу друзей, и дома устраивают такой небольшой островок русскости: с помощью предметов, книг, чтобы показать другим и напомнить себе, что это им знакомо, понятно и не чужое. Также сильным фактором является еда, национальная кухня помогает людям воссоздать чувство комфорта, чувство того, что им знакомо с детства. Последнее время появились книги с рецептами русской, восточноевропейской кухни на английском языке и адаптированные к местным продуктам, так что рецептами борща и торта Наполеон можно легко научить и своих англоязычных друзей.

Последние годы можно наблюдать образование микросообществ вокруг русскоязычных школ, спортивных секций, школ музыки, русского языка, возникновение организаций, которые привозят интеллектуалов и писателей, организуют концерты для русскоязычных. Такие события помогают людям познакомиться и дальше общаться. Очень много групп в социальных сетях по интересам для мам, для любителей путешествовать, для грибников. Есть русскоязычная пресса. Приезжим сейчас, по сравнению с ситуацией 10-летней давности, намного легче, так как очень много информации на русском языке, можно найти круг общения. Но в то же время погружение в российскую среду может привести к тому, что человек отдаляется от англоязычного контекста, и, например, подтянуть язык будет сложнее, если, конечно, стоит такая задача.

— С помощью каких вещей и действий русские иммигранты пытаются воссоздать маленькую Россию у себя дома?

— Стереотипный русский дом с большим сервантом, уставленным матрешками — это миф. Конечно, предметы в доме могут выступать как символ связи со страной. Но также важно и то, как эти предметы включены в повседневную жизнь, что люди делают, отмечают ли праздники, как принято в России, с кем и как общаются. Например, иногда русские люди отмечают два Рождества (католическое и православное) или даже два Новых года. В Англии на Новый год не дарят подарки, это окончание новогодних каникул, и нормально 2 и 3 января быть на работе. Для новоприбывших это может быть непривычно, потому что в России новогодние праздники начинаются только в конце декабря. Многие продолжают отмечать новый год «по-русски» — готовят салаты оливье, шубу, что может происходить и в мультикультурной группе, то есть необязательно русские будут отмечать с другими русскими. Иногда совмещаются религиозные праздники, например, пасха в Британии отличается от православной, нет куличей и крашеных яиц, и люди могут участвовать в обеих версиях праздников. Вообще, еда в иммиграции — это то, что легче всего воссоздать: сварить борщ, сделать пельмени, приготовить сырники. Хотя, конечно, всегда будут споры, насколько возможно добиться аутентичного вкуса с местными ингредиентами, что опять же указывает на то, насколько человек готов подстроиться к изменениям.

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Стереотипный русский дом с большим сервантом, уставленным матрешками — это миф. Конечно, предметы в доме могут выступать как символ связи со страной. Но также важно и то, как эти предметы включены в повседневную жизнь

Мое исследование показало, что, как правило, можно найти предметы или фотографии, которые хранятся в доме, как напоминание о людях, родственниках, каких-то событиях. Сувениры часто являются таким «невинным» или даже ироничным подарком. Чувства могут возникать спонтанно, например, кто-то может увидеть в магазине в Британии ту же матрешку и подумать: невинный сувенир, почему бы не купить? То есть с одной стороны сувенир напоминает о связи с Россией, но с другой — это немного выставляет человека туристом в своей стране: вряд ли этот сувенир появился бы у него или у нее дома в России.

Но есть и другая ситуация, когда люди продумывают интерьеры в русском этническом стиле, здесь «дом в русском стиле» категория, сравнимая с домом в «скандинавском стиле», то есть такой стилизованный интерьер. Иногда какие-то вещи привозят от бабушек или получают по наследству. Так как такие предметы выделяются, смотрятся экзотично, они могут быть выставлены напоказ, как необычное украшение интерьера. Например, кухня в русском стиле смотрится оригинально — с самоваром, деревянной посудой. Серванты с хрусталем встречались у людей более старшего поколения.

Но был и пример, когда такая стилизация была выставлена как шутка — у одного из участников исследования, мужчины средних лет, была целая коллекция пустых бутылок от водки разного происхождения, включая и русские, как напоминание о встречах и посиделках с друзьями. Это такой ироничный отсыл к постсоветскому времени, когда люди увлекались таким коллекционированием.

«В некоторых интернет-сообществах были обсуждения по поводу того, как не выглядеть по-русски»

— Как на жизнь иммигрантов влияют политические события последних лет, отношения между Европой и Россией, какие-то культурные стереотипы?

— Публикации в СМИ, политическая ситуация в стране и ее обсуждение могут влиять на то, как люди ведут себя в повседневной жизни. Реакции могут быть разные. Есть попытки дистанцироваться от этого дискурса и показать свою нейтральность, подчеркнуть свою несвязность с Россией, культурную или политическую, или с определенной группой. Иногда, наоборот, на этой почве люди становятся патриотичными и даже антибританцами.

Я помню, в определенный момент моего исследования в Англии прошла волна публикаций и передач, в которых русскоязычные женщины фигурировали как главные героини. Использовался стереотипный имидж русской красавицы, с упором на внешнюю привлекательность, ультраженственную манеру одеваться. И я заметила в своих интервью с женщинами, что они были знакомы с этими стереотипами и в определенных случаях подстраивали свое поведение по отношению к этим стереотипам. Например, кто-то старался замаскировать свою русскость и изменить манеру одеваться. В некоторых интернет-сообществах были даже обсуждения по поводу того, как не выглядеть по-русски. Но также были и те, кто хотел выглядеть по-русски, подчеркнуть эту связь, чтобы показать свое отличие от других групп. В целом манера одеваться — это непостоянная категория, которая как раз позволяет манипулировать своим образом согласно ситуации — на русскую вечеринку в одном стиле, на работу в другом.

— Как русские адаптируются к более толерантному английскому сообществу, к феминистическим взглядам?

— Статистика по Британии показывает, что женщин, приехавших из России, примерно в два раза больше, чем мужчин, также большинство женщин с высшим образованием. Есть женщины, которые переезжают по приглашению от компаний и работают по специальности. Но есть много примеров смены профессии, особенно в ситуации семейной миграции, когда женщина переезжает за партнером и, возможно, изначально не находит работу по специальности. Такая ситуация может способствовать периоду поиска себя (если, конечно, это финансово возможно) и привести к смене профессии.

Благодаря своей предприимчивости, уже имеющемуся образованию, опыту, женщины реализуются в каких-то других сферах. Есть много примеров, когда какие-то небольшие инициативы — фотография, школы выходного дня, деятельность, связанная с общественным питанием, консультированием, туризмом, перерастают в серьезные бизнесы. В этом смысле переезд способствует самореализации и независимости, что, соответственно, может повлиять и на ощущение и изменение взглядов. Это интересный аспект женской миграции семейного типа.

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Есть много примеров смены профессии, особенно в ситуации семейной миграции, когда женщина переезжает за партнером и, возможно, изначально не находит работу по специальности. Такая ситуация может способствовать периоду поиска себя (если, конечно, это финансово возможно) и привести к смене профессии

— А русские мужчины как адаптируются к этим ценностям?

— Отмечу, что в принципе люди, и женщины, и мужчины, которые решаются на переезд в Англию или другую страну — это люди определенного склада ума, они открыты к переменам и к тому, что в их жизни будет что-то новое. В этом смысле я думаю, что как минимум есть готовность к тому, что новая страна проживания — это страна с другими ценностями, трудовым законодательством и отношением к гендерному вопросу.

— Наверное, русских иммигрантов можно разделить на тех, кто переехал после перестройки, и тех, кто переезжает сейчас. Не говоря уже о политических эмигрантах советской поры. У них у всех разное восприятие родины?

— Ностальгия в советское время выражалась в том, что было трудно вернуться. Есть примеры мигрантов, уехавших в советское время, и которые уже не смогли вернуться после открытия границ в силу возраста.

В современной миграции связь с родиной поддерживать намного проще. Можно даже сказать, что сегодня миграция не предполагает полного выпадения из контекста страны. Все продать, взять чемодан и начать с нуля — это частные случаи. Регулярные поездки домой к родственникам и друзьям, постоянная связь через социальные сети, наличие собственности в России, или работа, связанная с Россией — все это достаточно привычные нам вещи.

Так называемая ресторативная (restorative) ностальгия (ссылаюсь на работу Светланы Бойм), когда человек хочет вернуться домой и найти тот самый прошлый дом, ощутить свое прошлое — скорее характеристика советской миграции. Есть и другая ностальгия — «рефлективная» (reflective) когда есть желание воссоздать какие-то моменты прошлого, но при этом с пониманием, что это время уже прошло. Например, воспоминания о детстве, университете — человек испытывает ностальгические чувства, но необязательно снова хочет ощутить себя в этом времени. В этом смысле можно наблюдать ностальгию с позитивной окраской среди поколения людей, родившихся в 80—90-е годы, которые могут помнить о Советском Союзе как своем детстве по фотографиям, рассказам родителей.

Эта ностальгия отличается от более негативных воспоминаний о Советском Союзе у тех, кто на своем опыте испытал очереди, пустые полки продуктовых магазинов, задержки зарплат, развал страны. У молодого поколения интерес к своему прошлому более романтизированный и позитивный. Это прошлое, которое, хотя и связано с советской культурой, также напоминает о семье, детстве, биографии — важных для человека в эмиграции вопросах.



Наталия Федорова