«Что, больше некуда деньги тратить?»: перенос челнинского участка М-7 угробит городской придорожный бизнес

Новая дорога избавит город от заторов и повышенной аварийности, но ударит по предпринимателям

План правительства страны о выносе трассы М-7 за пределы Набережных Челнов должен существенно разгрузить транспортные потоки в автограде. Сейчас нагрузка на мост Нижнекамской ГЭС превышает норму в три раза, а первая автодорога уже давно считается местом концентрации ДТП. Чиновники, госинспекторы, грузоперевозчики видят в дорогостоящем проекте только плюсы и выказывают осторожный оптимизм: «Будет отлично, если построят не только на бумаге». Не в восторге от новых грандиозных намерений властей предприниматели, чьи автосервисы, гостиницы, шиномонтажки и автозаправки расположены на федеральной трассе в границах Челнов. Одни готовятся к худшему: «Нам всем будет плохо! Это и дураку ясно!». Другие надеются, что перенос федеральной трассы не станет роковым для их бизнеса. Подробнее о настроениях местных бизнесменов, которых кормит М-7, — в материале Chelny-biz.ru.

«Строительство будет вестись не на условиях государственно-частного партнерства, а за счет бюджета России»



Федеральную дорогу в обход Нижнекамска и Набережных Челнов планируют построить в рамках реконструкции трассы М-7 «Волга». Соответствующее распоряжение было подписано на днях премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Как следует из документа, новый мостовой переход через Каму появится возле села Соколки Мамадышского района. На 970-м километре трассы М-7 основной грузовой поток должен уйти левее и сделать полукруг с новым переходом через Каму, чтобы уже за пределами Челнов вновь вернуться на исходную трассу Москва — Уфа. Новая дорога пройдет по территории Мамадышского, Нижнекамского, Тукаевского и Заинского районов. По данным Минтранса Татарстана, протяженность будущей четырехполосной магистрали составит 95 километров, в том числе трехкилометровый мост через Каму. Не исключается, что этот участок трассы станет платным. Расчетная скорость на дороге категории 1Б составит 120 км/ч. Стоимость проекта в ценах 2018 года оценивается в 71,4 млрд рублей.

«Соколский» мост собираются прокладывать с учетом запланированного строительства высокоскоростной железной дороги от Казани до Екатеринбурга, проходящей через Камскую агломерацию. Модернизация автомагистрали М-7 «Волга» с возведением необходимых съездов и расширений в сторону особой экономической зоны «Алабуга» должна увеличить кадровый потенциал агломерации, население которой превысило миллион человек.

Про объездную федеральную трассу говорят уже давно, и руководство Челнов неоднократно призывало выделить деньги на возведение моста-дублера. Плотина Нижнекамской ГЭС не справляется нынешним потоком машин, там часто возникают пробки. Транзитный транспорт, курсирующий по М-7, вынужден заезжать в Набережные Челны, так как иной дороги нет. Дорожные специалисты утверждают, что расширить мостовой переход через Нижнекамскую ГЭС не представляется возможным, так как опоры 40-летней плотины могут не выдержать. По оценкам экспертов Минтранса РТ, интенсивность движения грузового транспорта в прошлом году превысила норму в три раза. В сутки через плотину проходит 45—50 тысяч грузовых автомобилей при приемлемом объеме в 15 тысяч.

«Соколский» мост собираются прокладывать с учетом запланированного строительства высокоскоростной железной дороги от Казани до Екатеринбурга. Фото Сергея Афанасьева



Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, выступая недавно с докладом на коллегии Министерства транспорта, сообщил, что городской участок М-7 перегружен на 31 процент, а в год транзитные машины выбрасывают в атмосферу около 15 тысяч тонн загрязняющих веществ. Единственный способ избавиться от перегрузки — строительство альтернативной дороги.

Планировалось, что данный проект будет профинансирован не только за счет бюджетных средств, но и за счет частных инвестиций. Однако властям не удалось найти спонсоров. Недавно министр транспорта Татарстана Ленар Сафин заявил интернет-газете «Реальное время», что решено пойти другим путем:

— Этот проект попадает в титул федеральной дороги М-7, поэтому строительство будет вестись не на условиях государственно-частного партнерства, а за счет бюджетных средств Российской Федерации.

«На первой автодороге 70—80 процентов грузовиков — транзитный транспорт. Вы понимаете, насколько могут освободиться дороги?»

Данный проект является первоочередным и относится к наиболее крупным объектам строительства в Татарстане на период с 2018 по 2025 годы. Некоторые источники сообщают, что планы по строительству могут быть реализованы до 2022 года, во что верится с трудом.

— На эту тему много говорят, но где в итоге возьмут деньги? — говорит президент некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки Татарстана» Леонид Штейнберг. — Возведение дорог в обход городов — дело очень затратное, но перспективное с точки зрения привлечения трудовых кадров. Новая большая стройка — новые предприятия, магазины и т. д.

Нынешняя инфраструктура явно не соответствует потребностям промышленности и населения города, считает Радмир Беляев. Фото medianknh.ru



Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР Радмир Беляев считает, что в этом вопросе важно проявить настойчивость:

— Проект для нас очень важный, поэтому на заседании коллегии Ассоциации «Камский инновационный территориально-производственный кластер» мы от имени нижнекамцев в очередной раз озвучили просьбу к региональным и федеральным властям ускорить начало строительства новой автомобильной дороги. Нынешняя инфраструктура явно не соответствует потребностям промышленности и населения города. Альтернативная дорога крайне нам необходима, учитывая строительство нового химического комплекса «Этилен 600». Планируется, что ввод нового комплекса в эксплуатацию состоится в 2022 году.

— На сегодня городской участок трассы М-7, известный у нас как первая автодорога, является аварийно-опасным, — констатирует Радий Кадиков, руководитель отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Набережные Челны. — В 2017 году в нашем городе произошло 526 ДТП, в которых погибли 19 человек. По первой автодороге цифры следующие: 45 ДТП и пять погибших, то есть доля очень ощутимая. Ранее горожане использовали первую дорогу в целях экономии времени. Это был альтернативный способ добраться из Нового города в старую часть и наоборот. Со временем интенсивность движения настолько возросла, что вряд ли можно выиграть время. Качество самой автодороги не вызывает нареканий: есть светофоры, необходимые знаки, разметка. Однако загруженность именно большегрузными, габаритными машинами влияет на ее пропускную способность. Причем 70—80 процентов из них — транзитный транспорт. Вы понимаете, насколько можно разгрузить дороги, если к строительству все-таки приступят? Мы можем избавиться от очагов аварийности на трех наиболее опасных участках: перекресток на Орловском кольце, повороты на БСИ и Сармановский тракт. Правда, в идеале там все равно напрашиваются двухуровневые развязки. При потере федерального статуса автомобилистов, вряд ли, ждут большие изменения в организации движения на первой автодороге. Скорость для городского режима составляет 60 км/час, нарушения фиксируются от 80 км/час. И нет причин что-то менять. Травмы, которые люди получают на скорости 100 км/час, намного тяжелее, чем на скорости 60—80 км/ч.



— Надо понимать, что подавляющая часть аварий — вина самих водителей и пешеходов. Превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, переход дороги в неположенном месте — распространенные причины ДТП на первой автодороге, — добавил Радий Кадиков.

«На сегодня городской участок трассы М-7, известный у нас как первая автодорога, является аварийно-опасным», — констатирует Радий Кадиков. Фото r16.ru

«Челнинский бизнес, расположенный на федеральной трассе, умрет»

Владельцы гостиниц, автосервисов, шиномонтажек, расположенных вдоль автодороги №1, ничего хорошего для себя от реконструкции трассы М-7 не ждут.

— На нашем бизнесе очень плохо отразится, учитывая, что грузовой транспорт пойдет в объезд, это и дураку ясно! — эмоционально комментирует директор придорожного мотеля «Вояж» Андрей Манячкин. — Вам все предприниматели скажут: «Нам будет плохо!». Челнинский бизнес, который находится на федеральной трассе, умрет. Это не первый раз, когда власть перекраивает планы, а потом страдают предприниматели. Видимо, в стране больше деньги некуда тратить, как новые трассы строить! Одна дорога есть — давайте еще одну построим! Это важный проект знаете для кого? Для тех, кто в Кремле сидит, а всем остальным по барабану. Пенсионеры голодают, а нам надо срочно вбухать миллиарды рублей в новую дорогу. Вот Сахалин жил всю жизнь без моста, а сейчас надо срочно построить им супер-мост.

— Удар по бизнесу будет, но не сильный, — прогнозирует директор торгово-сервисного центра «Автозил» Фарит Зарипов. — Доля транзитных водителей у нас небольшая. В основном наши клиенты — челнинцы или жители окрестных районов. К тому же, сервис вдоль трассы М-7 в целом налажен. Чаще клиенты приезжают целенаправленно, а не спонтанно. Даже если ты предоставляешь услуги вдалеке от населенных пунктов, нет смысла задирать цены. Один раз к тебе приедут, не понравится и больше не появятся. Те же дальнобойщики активно обмениваются информацией с помощью своих каналов. Люди сейчас считают деньги и готовы потратить время на поиски автосервиса, который предложит более низкую цену ремонта, не задумываясь о качестве.

Руководитель шиномонтажного автокомплекса Grosta, расположенного на подъезде к Орловскому кольцу, надеется, что перенос федеральной трассы не станет роковым для его бизнеса.

Владельцы гостиниц, автосервисов, шиномонтажек, расположенных вдоль автодороги №1, ничего хорошего для себя от реконструкции трассы М-7 не ждут. Фото wikimapia.org

— Это никого не обойдет стороной — те же заправки, кафе. М-7 — крупная автомобильная артерия, которая кормит очень многих, — комментирует директор автокомплекса Алмаз Сабиров. — Насколько сильно пострадают предприниматели, зависит от вида бизнеса. Мотели, к примеру, подразумевают обслуживание именно транзитного транспорта, поэтому для них это губительно на 100% процентов Мы в этом плане более устойчивы. То же самое касается и заправок. На АЗС вдоль первой автодороги заправляется много горожан. У нас основная часть клиентов — владельцы легковых автомобилей, из них половина — иногородние, поэтому такой поворот событий может прилично отразиться на нашем бизнесе. Слухи о выносе трассы за пределы города ходят давно. Из-за кризиса планы неоднократно переносились. Считаю, что реализация проекта к 2022 году маловероятна. А за 4 года в нашей компании тоже многое может измениться…