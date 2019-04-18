Казанский вертолетный завод может передать сборку «Ансатов» башкирскому предприятию

Казанский вертолетный завод может передать сборку фюзеляжа вертолета «Ансат» «Кумертаускому авиационному производственному предприятию» (КумАПП), которое располагается в Башкирии.

«(Это) дало бы нам возможность не строить новые цеха окончательной сборки и сэкономить таким образом на нашей территории более 1 млрд рублей», — сказал управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров на пленарном заседании делового форума Башкирии и Татарстана в Уфе.



Также КумАПП может начать проводить тестовые испытаний беспилотных летательных аппаратах вертолетного и невертолетного типов, передает «Интерфакс».

КумАПП и КВЗ входят в холдинг «Вертолеты России».



Ранее гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский рассказал, что в 2019 году холдинг рассчитывает поставить около 250 машин против 200 в 2018 году.

Таким образом, ожидается рост на 25%. Его планируется обеспечить в том числе за счет поставок аппаратов «Ансат», которые производит Казанский вертолетный завод.