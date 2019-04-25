До Великого переселения: как кушаны захватили Индию и навели мосты с Римом

Миграции саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В сегодняшней колонке украинский историк знакомит читателя с миграциями саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов (см. ч. 1, 2).

Временный союз

По мнению О. Попова, причиной падения Греко-Бактрийского царства был сепаратизм отдельных провинций. Сначала оно распалось на бактрийскую и индийскую части. Между Евтемидами и Евкратидами продолжалась борьба за власть. Образование Парфянского царства отрезало их от других государств эллинистического мира. Правители разных местностей также имели власть наряду с существовавшим институтом соправителей. Это целиком согласуется с данными Чжан Цяна и Сыма Цяна о владении Дахя, где указано, что в этом владении не было верховного правителя, а население его оседлое и живет в городах.

Л. Боровкова придерживалась мнения, что Дахя отбили первое вторжение юэчжей, пережили события 140—130-х годов до н. э. и были покорены значительно позже, в 100—99 годах до н. э. Отмечалось, что один из пяти удельных юэчжийских правителей находился в родственных связях с усуньскими гуньми. Отмечалось, что Давань (Фергана) не была покорена юэчжами только потому, что ферганцы заключили союз с империей Хань. Также это грозило осложнениями с Канцзюем. Кочевнические могильники находились в полупустынях, долине реки Кафирниган и Бешкентской долине. Исследовательница сопоставляла с юэчжами курганные погребения. Местное земледельческое хозяйство не пришло в упадок, а кочевники не оседали в районе к югу от Амударьи и жили только в Северной Бактрии. Перейдя к оседлости, юэчжи начали наступление на юг от Бактрии, где в то время находились малые эллинские государства. Юэчжи чеканили имитации монет последних греко-бактрийских правителей (Евкратида и Гелиокла) до экспансии. Столицей Большого Юэчжи был город, который известен китайцам как Ланьши, а грекам — как Евкратида (сейчас город Шахринав в Таджикистане, — прим. ред.).

К. Эноки, Г. Кошеленко и З. Хайдары отмечали, что дата миграции юэчжи точно не установлена. Но указывали, что завоевание должно было произойти в период с 139 по 128 годы до н. э. С юэчжами они отождествляли Пазырыкскую культуру. Схожего мнения придерживается С. Кляшторный. До переселения юэчжи кочевали в Джунгарии и Ганьсу. Дася К. Эноки считал транскрипцией Тохара. Полибий сообщал, что греко-бактрийский царь Эвтидем, которого осадил Антиох ІІІ, призвал своего оппонента объединиться, чтобы противостоять азийским ордам. Мир был заключен, и греко-бактрийцы смогли на некоторое время остановить наступление врагов. Но это дало лишь временный эффект. Иранские кочевники начали наседать и на Парфию, государство, созданное их близкими родственниками даями-парнами, которые принадлежали к прохоровской культуре. После череды поражений парфяне перешли в контрнаступление и вынудили саков мигрировать в Индию.

Медная тетрадрахма Вимы Кадфиза. Фото Xarbold / wikipedia.org

В начале І века н. э. один из удельных правителей победил четырех других правителей и превратил племенную конфедерацию в государство. Куджулу Кадфиза было названо правителем племени асиев. Исследования ученых дают возможность предположить, что произошла борьба за власть между асиями и тохарами (которые возглавляли Большой Юэчжи). В 47 году произошла война между кушанами и парфянами за Кабул, в котором правил царь Гондофар. Гермей назван правителем Парампамисада, который был центром Кабулистана.

Необходимо отметить, что монеты с греческой легендой Куджулы Кадфиза имели упоминания о Гермее. На основание этого Л. Боровкова предполагала, что Куджула Кадфиз и Гермей были союзниками против юэчжийского правителя и парфянского царя. После смерти Гермея Куджула Кадфиз сам правил Кабулистаном. Отличались от греческих надписи на индийских монетах Куджулы Кадфиза с легендой на языке кхарошти, где тот был назван ябгу кушан и стойким в вере.

В 87 году значительная часть Индии была уже завоевана кушанами. В конце І в до н. э. был заключен династический брак Кушан с Канцзюем. В 90 году н. э. войска кушан воевали против Бань Чао вблизи Кашгара. Все эти великие свершения осуществил Вима Кадфиз, который назывался на двуязычных монетах царем царей и спасителем. Он наладил выпуск золотых монет. Канишка правил после Вими Кадфиза, и на этот период пришелся упадок китайской власти в Западном Крае. При помощи Канишки правитель Кашгара Чэньпань смог вернуть себе престол. Только после смерти Канишки Чэньпань признал себя вассалом империи Хань. В «Поздней истории Хань» указано, что Тяньчжи, которая состояла из сотен царств подчинялась Большому Юэчжи.

Кушанская империя вела политику, враждебную Парфии, и при правлении римского императора Траяна отправила несколько посольств в Рим. Кушаны отобрали у Индо-Парфянского царства Капису (Кабулистан) и часть индийских провинций. По сведениям кашмирской хроники «Раджатарангини», Канишка контролировал Кашмир, часть Центральной и Северо-Западной Индии. Согласно «Шридхармапитаканиданасутри», Канишка победил индийского правителя Паталипутры. Только один из потомков Канишки между 159 и 161 годами отправлял в Китай посольство через Индокитай. Сюань Цзан, ссылаясь на данные, полученные от буддистов царств Цзяньтоло и Чжинапуди, указывал, что Канишка был великим правителем, распространившим свою власть до Цунлина, Столицей Канишки был Пурушапур (Пешавар), а Шахринав же утратил значение столицы.

Канишка правил после Вими Кадфиза, и на этот период пришелся упадок китайской власти в Западном Крае. Фото wikipedia.org

Пешавар находился на перекрестке торговых путей. Также отмечалось, что в разные времена года правитель жил в разных странах. Он ликвидировал недовольство населения Бактрии монетами Вимы Кадфиза, которые были отчеканены с надписями на одном из индийских языков и с изображением Шивы. Для Бактрии чеканились монеты с бактрийской легендой. Одним из важнейших последствий переселения юэчжей и связанных с ними племен было создание Кушанской империи, которая наладила активные связи не только с ираноязычными соседями, но и Римом. Контакты с Китаем были эпизодическими.

При правлении Хувишки от Кушан отпала Бактрия, а без этого резерва сил Кушанская империя постепенно пришла в упадок. В «Вэй Люэ» уже упоминалось владение Джули, столицей которого был город Саджи (Сакета). Указано, что на них напали Юэчжи и Тянчжу. Это владение зависит от Юэчжи, а его население платило юэчжам дань и воевало на слонах. Юэчжи-тохари оставили след в этногенезе народов Индии. От них происходили Яудхеи на севере, Куминда в Кашмире, Нага на востоке.

Победа над Киром

Перед тем, как перейти к описанию миграций в древнегреческих и римских источниках, необходимо в общем виде представить историческую географию западноевразийских степей. Отмечалось, что после того, как скифы победили киммерийцев, они пришли в Переднюю Азию и воевали против мидян, которые, впрочем, могли им нанести поражение. Первое упоминание о сарматах есть у Геродота, описывавшего савроматов, которых отделяет от скифов Танаис. Среди более дальних народов Геродот упоминал массагетов и исседонов. Он описал неудачный поход Кира против массагетских подданных царицы Томирис и указывал, что события произошли около реки Аракс. Тут эллин путал Куру с Сырдарьей. Отмечено, что массагеты обычаями похожи на скифов. Сообщалось, что савроматы помогли скифам против войск Дария, которые двинулось на Скифию. Кстати, в Герли в Добрудже найдена ахеменидская надпись, которая маркирует максимальное расширение власти персидского царя. Именно с территории европейских вассалов персы имели возможность совершить поход на сака-парадрайа, то есть европейских скифов.

Скилак сообщал, что сирматы живут около Танаиса (Дона) в Азии. Полибий упоминал о апасиаках как о тех, кто живет между Танаисом и Оксом, а также сообщал, что в Европе правил сарматский царь Гатал. Скимн Хиоський локализовал скифов в Европе, а савроматов в Азии, то есть за Доном. Он относил их к числу племен саков и локализовал их вблизи от Дона. Николай Дамасский упоминал савроматов и скифов-галактофагов (абиян). Мегасфен упоминал, что вблизи от Эмодских гор живут скифы, известные как саки, которые живут относительно недалеко от Индии. Античные географы часто упоминали, что саки живут за Имейскими горами.

Говорилось, что соседями гетов в Дунайско-Днепровском междуречье являютя языги, далее царские сарматы, а за ними урги. Фото wikipedia.org

Страбон первым из авторов упоминал, что за Германией вблизи Черного моря живут языги и роксоланы. Упоминались скифы-абии. Говорилось, что соседями гетов в Дунайско-Днепровском междуречье являются языги, далее царские сарматы, а за ними урги. Между Днепром и Доном кочевали роксоланы. Отмечалось, что роксоланы во главе с Тасием воевали против понтийского царя Митридата Евпатора, а также оказали помощь скифскому царю Палаку сыну Скилура. Скифы уже осели и построили Неаполь, Палакий, Хаб и воевали с понтийцами. Владения скифов в Крыму были названы Страбоном Малой Скифией. В Азии вблизи Океана Страбон локализовал скифов, которые жили в возах, и сарматов. Аорсов и сираков он локализовал около Кавказских гор. Он знал о царе сираков Абеаке, а также о правителях аорсов Спадине. Отмечалось, что понтийский полководец Диофант смог победить войско росколанов своей фалангой. Большинство восточных скифов, по убеждению римского географа, называются массагетами и даями, которые жили восточнее Гирканского (Каспийского) моря.

К востоку от даев живут массагеты и саки. Других же называют скифами-кочевниками. Из этих племен происходят те, кто отняли у греков Бактрию. Среди них названы асии, пасиане, тохары, сакалавры. Саков же Страбон отождествлял с массагетами более древних хронистов и географов и приписывал им победу над Киром. Он также считал, что парны — это потомки даев, которые жили над Меотидой. Отмечалось, что бактрийцы и согдийцы ранее не сильно отличались обычаями от кочевых соседей, но со временем их нравы стали мягче. Владения саков также Страбон локализовал в стране Сакасена (Шакашен) вблизи от Кавказской Албании и Армении. В одной из надписей в Херсонесе были упомянуты ревксиналы. С большой долей вероятности их можно отождествить с роксоланами как и арокосланов Йордана.

Диодор Сицилийский отмечал, что скифы победили Кира. Владения скифов локализованы вблизи Меотиды. Скифы принимали участие в битве при Фате и были побеждены. Рассказывая о событиях ІІІ века, он указывал, что сарматы усилились и двинулись на запад. Скифы были ими уничтожены. Йосиф Флавий в «Иудейской войне», описывая правление Вeспасиана, в качестве противников римлян называл уже сарматов, которые вторглись в Мезию, но упоминал о нападении алан, которых считал скифами, против Мидии (Парфии). Сообщалось, что они победили мидян и опустошили Армению.

Плутарх приписывал Александру Македонскому победу над скифами на реке Орексарт. Он также упоминал о Припонтийской Скифии и приписывал исседонам каннибализм. Дионисий Периегет локализовал границу между Скифией и Сарматией по Дону. Скифов локализовал на побережье Понта и Меотиды. Савроматские племена локализованы за Танаисом и вблизи Кавказских гор. Их соседями названы синды и киммерийцы.

Рельеф из Месопотамии с изображением конного лучника. Фото wikipedia.org

Арриан упоминал о конфликте со скифами, называемыми абиями, на реке Ороксанте, который он отождествлял с Танаисом. Он отождествлял скифов с массагетами. Кроме того, он упоминал о том, что около Дуная живут языги и скифы. В войске Бесса были упомянуты сакесини, то есть жители провинции Шакашен в Атропатене. В «Диспозиции против аланов» массагетами были названы уже аланы. Отмечалось, что иберийский царь призвал против албан своих традиционных союзников алан. Они победили албан и войска Атропатена. Они также нанесли поражение мидянам (парфянам). Аппиан отмечал, что понтийский царь Митридат заключил союз со скифами и сарматами. Митридат часть скифских племен покорил, а с частью из них договорился.

Лукиан Самосатский подчеркивал, что его скифские информаторы указывали о нападении на Скифию сарматов в количестве 10 тыс. всадников и 30 тыс. пеших воинов. Они напали неожиданно на скифов. Многих они убили и захватили в плен. Когда же скифы пришли к Дону, который был границей с сарматами, они снова их победили. Он же сообщал о том, что скифский царь Атей ранее воевал с Филиппом Македонским. Полиэн использовал сведения Геродота и прибавил к этому только информацию о битве скифов с фракийцами трибалами. Сообщалось о сарматской царице Амаге (жене Медоссака), владения которой находились вблизи от Черного моря.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук