До Великого переселения: как саки и массагеты помогли персам против Александра Македонского

Миграции саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В сегодняшней колонке украинский историк знакомит читателя с миграциями саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов (ч. 1 см. здесь).

Слабый Канцзюй с зависимыми царствами

Китайские источники раскрывают цепочку переселения ираноязычных племен. Впервые юэчжи упомянуты как юйши или юйчжи в трактате «Гуаньцзы». Страна Юйчжи упомянута в «Рассказе о сыне неба Му». Юэчжи были частью скифо-сакского мира. Сыма Цянь в своих «Исторических записях» упоминал, что сюнну победили Большой Юэчжи. Большой Юэчжи занял на западе государство Дахя (Греко-Бактрийское царство). Сыма Цянь лишь упоминал о переселении юэчжей и поражении юэчжийского правителя и его сына от шаньюев сюнну Модэ и Лаошаня. Внук юэчжийского правителя покорил Гаофу (Кабул). Ставка юэчжей находилась к северу от реки Гуйшуй (Амударьи). Численность их войска достигала 100—200 тыс. человек.

Часть юэчжей оставалась в горах и стала называться малыми юэчжами. Рядом с юэчжами упомянуты и другие народы. К северо-востоку от Давани (Ферганы) находилось владение Усунь, которое не присылало послов к сюнну и могло выставить несколько десятков тысяч воинов. Они ранее были зависимы от сюнну и их обычаи были похожи на обычаи сюнну. К северо-западу от Давани находилось владение Канцзюй. Это кочевое владение на востоке было зависимо от сюнну, а на юге — от юэчжей. В своих обычаях канцзюйцы были похожи на юэчжей и могли выставить 90 тыс. человек. От Канцзюя зависело владение Яньцай. По мнению Т. Габуева, яньцай — это владение аорсов. Яньцай обычаями были похожи на Канцзюй, их армия насчитывала 100 тыс. воинов, и жили они поблизости от Северного моря.

В «Старшей истории Хань» указано, что при переселении юэчжи напали на Дахя, прошли с боем Давань, что дает возможность утверждать, что юэчжи отошли из Джунгарии через Тянь-Шань и потом расселились около Сырдарьи вблизи от границы с Дахя (Греко-Бактрийское царство). В «Старшей истории Хань» указано, что войска юэчжей насчитывали 100 тыс. человек, а всего населения — 400 тыс.

Касательно племени сэ (скифов) отмечалось, что часть из них поселилась в Западном Крае (Восточном Туркестане) под властью других племен. Вероятно, сака-парасугудам и были саки, которые жили вблизи Хотана и Кучи. Другая часть племени сэ двинулась на Гибинь (Цзибинь), то есть вошла на территорию Индии в Кашмир. Отмечалось, что сэ владело территорией, которая во время написания «Старшей истории Хань» принадлежала Усунь.

Отмечалось, что Большой Юэчжи также победил правителя народа сэ и тот был вынужден отступить через Висячий переход. Вероятно, тут указано, что с территорий Семиречья и Тянь-Шаня саки были вынуждены перейти через Памир и Гиндукуш. Усунь же охарактеризована как кочевое владение, его люди суровые и являются соседями Канцзюя, Давани и разных малых владений. Народ сэ китайской хроники можно отождествлять со скифами и сакаравлами античных источников. Большое Юэчжи в таком случае — тохары, а канцзюйцев римляне не знали, в отличие от Яньцай — аорсов. Б. Лауфер высказал маловероятную возможность о тождестве юэчжей с согдийцами и относил язык юэчжей к иранским.

Илл. hystory.mediasole.ru

Более позднюю фазу переселений зафиксировала более поздняя китайская хроника — «Поздняя история Хань». Столица Большого Юэчжи локализована уже не в кочевой ставке, а в городе Ланьши. Большое Юэчжи разделено на пять владений — Хюми, Шуаньми, Гуйшуан, Хисей, Думи. Через сто лет после этого правитель Киоцзюкю завоевал Гаофу, уничтожил Пуду и Цзибинь. Его сын Яньгочжень покорил Тяочжи. Соседние правители называли его гуйшуанским (кушанским) правителем. Необходимо отметить, что вместо Яньцай в «Поздней Истории Хань» упоминалось владение Аланья, которое зависело от Канцзюя. При этом отмечается, что Аланья граничит с владением Дацинь (Римская Империя). Они откочевывали с земель вблизи Каньцзюя. В «Поздней истории Хань» говорилось, что правитель Большого Юэчжи отвоевал Гаофу у Аньси (парфян). Кроме того, было указано, что ранее Гаофу зависело от Аньси, Цзибиня, Пуду.

Необходимо также отметить, что в этой хронике отображен упадок Канцзюя. Канцзюйський ван ничего не мог противопоставить мигрантам Чжи-чжи шаньюя, которые вторглись на его земли. Для того, чтобы избавится от них, понадобилась помощь со стороны китайцев. В 70 году н. э. они вместе с китайцами воевали против владений Западного края.

В 85 году канцзюйцы выступали в фарватере политики Кушанского царства. В «Исторических записях» Сыма Цяня Канцзюй был отмечен как слабое владение. Слабым оно кажется и по сведениям «Поздней истории Хань», несмотря на то, что от него были зависимы Яньцай и Аланья, а также пять малых царств — Сусйе, Фуми, Юни, Ги, Юэгянь. Также как его вассалы упоминались владения Янь (платили дань соболями) и Суи (земледельческое владение).

Нужно отметить, что сильными Канцзюйцы были не так много времени. В 101 году до н. э. канцзюйцы поддержали ферганцев в войне против китайцев. Более поздние китайские хронисты указывали, что правопреемниками Канцзюя были Чжеше (Шаш-Ташкент) и Кан (Самарканд). Правящая династия была юэчжийского происхождения из рода Чжаову. При этом археологическими исследованиями засвидетельствовано проникновение иранского кочевого населения в города Средней Азии. Канцзюйцы бежали туда под давлением сюнну в ІІ—ІІІ веках н. э. Посольство от Канцзюй, описанное в «Истории Цзинь», представляло не весь Канцзюй, а лишь одно из его владений.

У «Вэй люэ» не упоминалось о вассальной зависимости Янь и Яньцай. В «Истории Цзинь» Суи рядом с царством Иле упомянуты просто как соседи, а столицей Канцзюя назван город Сусе. Владение Янь локализовано на север от Яньцай, что дает возможность предположить, что это земли в Приуралье или в Западной Сибири. Скорее всего, в ханьское время канцзюйцы вынудили платить дань население кулайской культуры.

Т. Габуев локализирует Сусе на Кашкадарье, Юйни в Шаше (Ташкенте), Фуму в Кушании на Зеравшане, Юегянь в Бухаре, то есть утверждает о зависимости Согда и Шаша от канцзюйцев, что было возможным только когда юэчжи ушли покорять Южную Бактрию и Индию. Возможно, что канцзюйцы находились в некоторой зависимости от юэчжей, на это указывают сведения Сыма Цяня и Фань Е (составителя «Хоу Хань шу»).

Монета Кангюя. Фото wikipedia.org



Видеть в Канцзюе аланскую империю, по теории Н. Лысенко, рискованно, так же, как и видеть в них саков Ташкента, по теории Й. Маркварту. Ю Тайшан видел в канцзюйцях сакаравлов (сакарауков) на основе латинских источников. Погребения канцзюйцов осуществлялись в катакомбах. Ю. Заднепровский считает, что с канцзюйцами можно отождествить население каунчинской и джанской культуры Ташкентского оазиса и средней Сырдарьи. Образ канцзюйцев крепко вошел в культуру согдийцев. Параллели с культурой Канцзюя прослеживаются в причерноморских степях у сарматов. Юэчжи и канцзюйцы могли принадлежать или непосредственно сарматам, или к кругу племен, близких сарматам.

В битве с Александром Македонским

Яньцай и Аланья были малоизвестны в Китае, поскольку посольства из этих стран не прибывали в Китай и не принимали участия в событиях, связанных с Западным Краем. Если обратить внимание на то, что китайцы указывали на соседство этих народов с Дацинь (Римом), то много аорсов и аланов могли откочевать из-под власти Канцзюя. Под властью канцзюйцев могли находиться только наиболее восточные группы этих племен, которые жили в Приаралье. Аланы должны были переселиться на территорию Яньцай-Аорсов с территории Канцзюя. По крайней мере таким образом реконструирует историю ранних аланов Т. Габуев.

Аорсы занимали важную роль в торговле с Индией и провинциями Селевкидов, а потом и Парфии (Мидия и Вавилония). Страбон указывал, что правитель верхних аорсов выставлял войска в 200 тыс. человек, что является существенным преувеличением, как впрочем и сведения китайцев о 100-тысячном войске в Яньцае. Для сравнения соседи Боспора сираки во главе с Абеаком выставляли 20 тыс. всадников. Аорсы контролировали северную ветку Великого шелкового пути из Китая и Согдианы через прикаспийские и приазовские степи до Боспора.

Ю. Заднипровский сопоставляет с аланами джетыасарскую археологическую культуру. В «Исторических записях» Яньцай упомянут как вассал Канцзюя и кочевое владение. Юй Тайшан, как и большинство знатоков китайских исторических текстов, локализовал его на побережьях Каспийского та Аральского морей, а также в районе гор Каратау. В «Поздней истории Хань» аланы названы царством Аланьляо, а их столица названа Ди. Отмечено, что Аланьляо зависит от Канцзюя. В «Вэй Люе» Алань-Яньцай локализирована на севере от Канцзюя, как и владения Лю, Ян, Северное Вуебье. Алань на западе граничило с Дацинь (Римом). Сообщалось, что ранее Алань зависело от Канцзюя.

Нужно отметить, что китайский хронист, рассказывая о Юэчжи, несколько спутал ход событий, и в его хронике произошла контаминация. Киоцзюкю — это никто иной как Куджула Кадфиз. Правителем Кабула в его время был Гермей (из династии эллинских или эллинизированных местных правителей).

Периоду создания Кушанского царства предшествовала эпоха войн. Сначала саки делали набеги на парфян, которые при Митридате І покорили часть Бактрии. Потом при Атрабане І саки вторглись в Парфию и заняли Маргиану, Тапурию и Траксиану. Затем они заняли Дрангиану, которая с того времени начала называться Сакастан. При Фраате ІІ парфяне потеряли владения в Бактрии. Артабан І платил дань сакам. Впрочем, Фраат ІІ успел использовать саков для сопротивления войскам селевкидского правителя Антиоха VII. Еще ранее, во время основания Парфянского царства, Аршак І при помощи племени апасиаков отбил вторжение войск Антиоха ІІІ.

Барельеф из Гандхары, одной из кушанских провинций. Фото vokrugsveta.ru

Необходимо отметить помощь саков персам в походах на Элладу во времена Дария І и Ксеркса. Ксенофонт указывал, что саки обстреливали отряд греческих наемников, которые восстали против своих господ и с боем возвращались домой. Во время битвы под Гавгамелами против Александра Македонского на стороне Дария ІІІ воевали саки и 2 тысячи массагетов. Саки и массагеты помогали бактрийцам и согдийцам воевать против Александра Македонского в Центральной Азии.

Саки были постоянными союзниками иранцев против эллинов, несмотря на разницу (персы и частично парфяне — это зороастрийцы, для которых боги саков и иных кочевых иранцев — это дэвы) в мировоззрении. Лишь при Митридате ІІ парфяне сбросили иго саков и остановили их наступление. Были установлены дипломатические связи с Империей Хань. Этот правитель также победил юэчжей-тохар и их союз распался на пять владений, которые в один кулак собрал лишь Куджула Кадфиз. Что касается гегемонии Цзибиня и Пуду над Кабулом, вероятно, речь идет об эдикте Ашоки и Империи Маурьев. Индийцы некоторое время владели Бактрией. Яньгочженя можно сопоставить с Вимой Кадфизом.

Сакараваки, пазырыкцы и тохари

Касательно племени Усунь китайске хроники сообщают о нем в период с ІІІ века до н. э. до конца І века до н. э. Это владение было важным для китайцев в связи с конфликтом с сюнну. Усунь нападали на сюнну с запада. Усунь ранее кочевали в районе прохода Хеси и потерпели там поражение от юэчжей. Это владение было зависимым от сюнну и во ІІ веке до н. э. Усунь, желая сбросить иго, переселились в горы Тянь-шаня около 160 года до н. э. В 125 году до н. э. в Усунь прибыл Чан Чень, а в 115 году он был уже официальным послом от Империи Хань в Усунь. Посол добивался создания коалиции против сюнну. К ней планировали привлечь Усунь, Юэчжи и Каньцзюй.

Попытка Л. Гумилева сопоставить Усунь с исседонами неубедительна, поскольку представление греков и римлян о Восточной и Центральной Европе, не говоря уже о Центральной Азии, были очень приблизительными. Целиком мифичными были йирки, андрофаги, тисагети. Мало известно о меланхленах, неврах, будинах, гелонах. К тому же исседоны упоминались задолго до того, как европейцам стал известен Китай, и произошла миграция усуней на земли саков. На востоке горизонт знаний европейцев долгое время ограничивался Индией и кочевниками за Согдианой (только у Клавдия Птолемея были намеки на знания о Китае).

Попытка А. Лысенко отождествить усуней с асами (асианами) также неудачна. Усуни упоминались китайцами как жители прежних владений сэ, а не Дахя. Кроме того, китайцы отмечали, что обычаи усуней похожи на те, что были у сюнну. По нашему мнению, несмотря на европеоидную внешность (монголоидных черепов усуней только у 15 процентов), более вероятна гипотеза о принадлежности усуней к алтайским народам.

В 80 году до н. э. усуни воевали против сюнну. В 72 году до н. э. правитель усуней (гуньмо) Вукучими помогал китайцам в войне против сюнну. Сын этого гуньмо стал правителем Яркенда, а его дочь состояла в браке с правителем Кучи. Этноним усунь исчезает еще до нашей эры и случайно появляется уже в «Истории северных династий», где указано, что Полона — это прежнее Усунь. Учитывая перерыв в сведениях о государстве в несколько веков, мы не можем доверять автору «Истории северных династий», который утверждал о преемственности Усунь и Полоны. Вероятно, Полона была образована иным кочевым народом. Усунь могли завоевать динлины, которых мигрировать на запад могли вынудить или сюнну, или сяньби.

С. Толстов предположил, что сакалавры — это одно из племен массагетов. Рядом с амюргиями (сака-хаомаварга) он упоминал хорасмиев, апасиаков, дербиков, асиев (ятии, асиане), аттасии (аугасии, аугалы). Апасиаки жили вблизи Хорезма, дербики — на средней Амударье, асии — на средней Сырдарье. Полибий локализировал апасиаков между Доном и Сырдарьей, Стефан Византийский — на побережье Аральского моря, а Страбон — на Сырдарье. Ученый предполагал, что войска саков входили в состав войск сатрапа Бактрии при Ахеменидах.

Китайское посольство к юэчжи. Пещеры Могао, настенная роспись (около 618—712 г. н. э.). Фото wikipedia.org

По мнению Б. Вайнберг, сакараваки были частью юэчжей. Юэчжи перед вторжением в Бактрию завоевали Хорезм, пройдя через Устюрт. В археологическом отношении юэчжей можно отождествить с пазырыкцами. Пришли юэчжи в Среднюю Азию из коридора Хэси. Переселившись на новые территории, юэчжи вошли в общность, известную как прохоровская культура, в которую входили сако-массагетские и сарматские племена. Для юэчжей были характерны погребения в катакомбах и подбоях. По мнению исследователя, юэчжи попали в Согд через Хорезм. Эта точка зрения вызвала протест у А. Таирова. Да и в «Старшей истории Хань» указано, что юэчжи мигрировали через Фергану. Но у Сыма Цяня вообще не было сказано про маршрут. Исследователь (Б. Вайнберг) привел аналогию с проникновением узбеков в Мавераннахр. Сакараваков он считал одним из юэчжийских племен, а судьбу юэчжей крепко связывал с саками.

Орозий локализовал сакаравлов вблизи реки Ганг (возможно, Канг — это Сырдарья). Б. Вайнберг считает возможной локализацию юэчжей у Балханских гор и Мангышлака. С ними были связаны подбойные погребения на плато Устюрт и вблизи Хорезма. Правящая династия позднеантичного Хорезма отличалась от династии древнеперсидской эпохи, и ее тамга была кушанской, похожей на тамги Бухары и Самарканда.

С тохарами Б. Вайнберг связывал население каунчинской культуры. Каунчинская культура связана с Шашем, который тяготел к Канцзюю. Ю. Заднепровский указывал на связь каунчинцев с канцзюйцями. Юечжами могла быть часть населения Канцзюя. Необходимо отметить, что в китайских источниках было указано, что Кан и другие царства Согда были потомками правящей династии Канцзюя, которая происходила из юэчжийского рода Чжаову. Тамги кушан являются похожими на сарматские тамги, а юэчжи, вероятно, были тесно связаны с сарматами. Предположение Й. Маркварта, что Канцзюй — это государство саков Чача маловероятно. Б. Литвинский отождествлял с Ферганой сака парасугудам. Саки не связываются китайцами с Чачем, который известен в «Истории северных династий» как Чжэшэ. По мнению Б. Вайнберг, Кангха — это район дельты Сырдарьи.

М. Ольбрихт считал, что на Парфию напали тохари (юэчжи) и саки, которые перед этим покорили Бактрию и Согдиану. Они столкнулись с парфянами, которые до Митридата І были гегемонами Средней Азии. По мнению исследователя, кочевники захватили Согдиану уже в ІІІ веке до н. э. Тохары-юэчжи вынудили другие племена напасть на владения Аршакидов. Т. Габуев считает, что усуни — это асианы-пасиане в латиноязычных источниках, а возвышение роли Канцзюя произошло вследствие вхождения в этот союз группировок юэчжей и усунь.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук