До Великого переселения: как враги ариев покорили Индию и стали «выродившимися воинами»

Миграции саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Свою сегодняшнюю колонку украинский историк посвятил миграциям саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов.

Кочевавшие в Туране

Традиционно в историографии в названии Великое переселение народов подразумевались миграции германских и тюркских народов в ІІ—VIII веках. Но миграции иранских кочевых народов в постскифское время вплоть до Великого переселения народов заслуживают такого же внимания. Необходимо отметить, что комплексного видения переселений ІІІ в. до н.э. — ІІ в. н.э. до сих пор не существует. Исследователь анализируют историю отдельных народов. Истории саков посвященны работы В. Григорьева, Е. Руденко, Б. Пури, Н. Ляпуновой, Н. Нечаева, Ю Тайшана, М. Дандамаева, А. Таирова. Так, К. Смирнов, Т. Сулимирски, А. Нефедкин, А. Скрипкин, Ю. Виноградов изучали историю савроматов и сарматов. Ю. Заднипровский, А. Мандельштам, Н. Горбунова, К. Акишев, Г. Кушаев, изучают историю усуней и канцзюйцев. История юечжей и кушан интересовала Лю Синжу, К. Эноки, З. Хайдары, Г. Кошеленко, С. Кляшторного, Л. Боровкову, Б. Пури, А. Захарова, К. Бенджамина, Ян Фу. Проблемами истории алан занимались А. Алемань, Ф. Гутнов, А. Лысенко. Миграции племен даев-парнов нами рассматриваться не будут, поскольку детально рассмотрены в работе Н. Дивбойза. Их история нас интересует, поскольку она связана с саками и кушанами. Попробуем провести реконструкцию хода переселений иранских кочевых народов, анализ сведений нарративных источников по истории переселений иранских народов в ІІІ в. до н. э – ІІІ в. н. э и дать характеристику последствий миграций.

О кочевых народах Средней Азии упоминали древнеперсидские источники. Земля, в которой жили кочевые племена, называлась Туран. Одной из стран этого региона была Кангха. Кангха Авесты — это столица Турана. Канг в «Шах-наме» считался центром Турана. С. Толстов локализовал эту страну в Хорезме, что вряд ли возможно, поскольку Хорезм был хорошо известен иранцам. О стране Канг и о некоторых населенных пунктах знали и пехлевийские документы, а также иранско-таджикский эпос «Шах-наме», составленный Фирдоуси.

Фото wikipedia.org



В авестийском «Ардвисур-Яште» упомянуто о проходе Хшатросука в пресвятой Канхе. Авестийские туры жили на среднем течении Сырдарьи и в районе гор на восток от нее. В «Фарвардин-яште» туры упомянуты рядом с дахами (предками парфян). Пехлевийские и авестийские источники не знали о массагетах. Фирдоуси же сообщал о том, что Сальме (Сайриме) в удел достался запад, а Туру — Чин и Туран. Сайрима, Тура и Арья были сыновьями Траэтаоны.

Необходимо отметить, что война с саками была зафиксирована в Бехистунской надписи, когда Дарий І вынудил покориться правителя сака-тиграхауда Скунху. В одной из древнеперсидской надписей упомянуты сака парасугудам, то есть засогдийские саки. Дарий сообщал, что его владения простираются от владений этих саков до Куша. В другой надписи упоминались сака парадрайа, то есть заморские саки, которые напали на Дария около 519 года. В надписи Дария из Персеполя указано, что ему были подвластны саки. В надписи Дария из Накш-и Рустам сообщалось, что персам покорялись сака хаомаварга и сака тиграхауда. Эти самые племена упоминались и в надписи Дария из Сузы. В надписи Ксеркса из Персеполя также упоминали сака хаомаварга и сака тиграхауда как подданные правителя персов. В надписи Шапура І на Каабе-и Зардушт и в надписях Картира в Накш-и Рустам и Сар-и Мешхеди упоминался народ алан при описании событий ІІІ ст. н. э. Этот народ считал себя ариями, а этноним аллон происходил от этнонима aryana. Саки и сарматы были потомками локальных общностей в середине андроновской культуры.

Враги ариев-индусов

История саков также известна благодаря индийским источникам. В «Махабхарате» упомянуты шаки, а также канки и токхары. Шаки в «Махабхарате» были названы врагами Кауравов, но в великой битве при Курукшетре шакская конница поддержала Кауравов. Поздние редакторы «Махабхараты» негативно относились к шакам, как и к яванам (грекам). Шаки изображены, как потерпевшие поражение в борьбе с ариями-индусами. О саках как о шаках упоминалось во многих индийских трактатах та эпосах — «Пуранах» (Маркандея-Пурана, Йюга-Пурана, Бхавишья-пурана), «Ману-смирити», «Рамаяне», «Махабхарате», «Махабхашье» (автор Патанджали, жил в ІІ в. до н. э.), «Брихат-Самхите» (автор Вараха Михира, писал в VI в. н. э.), «Кавьямимасе», «Брихат-Ката-Маньяре», «Ката-Сарисагаре», «Аюрведе», «Харивашме», «Махамайюре», «Деви Чандра Гупта», «Атхарваведе», «Прашасти» (автор Гаутамипутра Сатакарни), «Саканде» (автор Катьяяна). О шаках упоминали в джайнистских трактатах «Синхасандватришико», «Калакачарья-катханака», «Абхидхан-Чинтаманипадапалипти прабандх». Негативным было отношение к шакам в «Рамаяне» и «Пуранах». Их изображали как врагов ариев-индусов.

Этноним шака употреблялся по отношению к воинственным племенам северо-запада Индии. Конкретную информацию о них можно было получить из греческих источников, индийской эпиграфики и монет. Таким образом, древнеиндийская и древнеперсидская исторические традиции знали о кочевниках евразийских степей относительно мало. Они представляли их как степных кочевников и мало знали о делении их на отдельные племена до того, как столкнулись с ними. Царь Ашока упоминал о шака в своих надписях. Власть Маурьев при этом императоре распространилась до Памира.

Двуязычный эдикт царя Ашоки на греческом и арамейском. Фото wikipedia.org

В «Ману-смрити» («Законы Ману») шака наряду с явана (греками), пахлавами (парфянами) и дарадасами (дардами) названы выродившимися воинами. В том самом качестве они названы в книге «Анушассанапарва» эпоса «Махабхарата». Отмечалось, что они понизили свой статус после поражения в войне между Пандавами и Кауравами. В «Махабхашье» (автор Патанджали) шака и явана уже названы как шудры. В «Катьяяна» (автор Вартика) упомянуты цари шака как варварские правители Уттарапаты. Шаки упомянуты как воины из Удичьи то есть с севера.

В книге «Кишкинда Канда» «Рамаяны» шака и яваны упомянуты на северо-запад от гор Химават (Гималаи) в районе Семиречья в Пакистане. Отмечалось, что воевало между собой греческо-сакское и арийское (индийское) войска. Индусы знали две части Центральной Азии. Северную часть они называли Сакадвипой, а южную — Арьядвипой. Этноним массагеты мог быть воспринят греками от индусов, которые знали махашака то есть великих шаков. Систан (Сакастан) назывался ими Шакастхана (страна шаков). Плиний упоминал о саках-аттакоров, а индусы знали уттаркуру то есть северных куру. В Индии была эра шака, которая появилась с сакскими завоевателями. Индусы активно контактировали с саками в Западном Крае (Восточном Туркестане). Правили там сакские правители с именами Виша Самграма, Виджита Самбхава, Ситатапатра-Дхарани, Кирти, Дхарма, Вахам, Викрам, Сура, Симхаг. В этот регион через Гималаи и Каракорум проникали буддизм и индийское письмо кхарошти.

Саки осваивают Индию

Вторжение юэчей в Южную Бактрию вынудило саков оставить район Каписы-Кабула. Саки перешли Каракорум и Гималаи, а также через перевал Болан, пройдя из Дрангианы и Арахозии через горы Брагуи. Саки оставили петроглифы Шатиал, Гилгит, Хила, Хунза. Сакский правитель Май взял Таксилу и победил индо-греческого правителя Аполодота ІІ в 85-70 гг. до н. э. Маем сакский правитель титулировался на монетах с греческой легендой, а индусам был известен как махараджа Моаса. Кроме того, он по персидскому образцу на греческих и индийских монетах называл себя царем царей.

Преемниками Мая были Вонона и Спалагадама. У Вонона был сын Спалириса. Некоторые ученые считают, что царь Аз был сыном Спалирисы, но другие считают Мая саком, а Аза пахлавом то есть парфянином. Май пришел в Индию через горы. Сакский правитель Аз пришел через Сеистан и долину Инду. В сочинении «Калакачарйакатанаци» упоминалось о сакской династии долины Инда. Джайнистский учитель Калака отомстил правителю Уджайна Гардабхили. С саками воевал Викрамадитйа правитель Малвы. Птолемей упоминал о сакских правителях Индии и их страну как о Индо-Скифах. В 60 г. до н. э. саки взяли Матхуру. В «Пейтингеровой карте» и «Перипле Эритрейского моря» Барбарикон и Миннагара были названы скифскими портами. Саки на востоке доходили до Паталипутры на реке Ганг. Период гегемонии саков датируется с 50 г. до н. э. до 30 г. н. э. Монеты Аза находили у Гандахари и Таксиле, но не в Арахосии. В индийских надписях Аз назван Айаса.

Преемником Аза І первого был Азилий, а преемником последнего — Аз ІІ. Аз ІІ завоевал Джалалабад и Гардез. После Аза ІІ его царство распалось, и его смог восстановить Гондофар, происходивший из племени пахлава, которые вместе с камбоджами, парадами и ришками воевали в сакском войске. В 10 г. до н. э. под их ударами пало Индо-греческое царство. Гондофар правил в 20—46 гг. н. э., и о нем написал апостол Фома, пропагандировавший христианство в Индии. Филострат, описывая визит Апполония Тианейского в Индию, также упоминал о Гондофаре. Правителей с именем Гондофар у пахлавов было четыре, а среди других были Абдагез и Пакор. Власть Пахлавов распространялась на Капису, Арию, Таксилу, Гандхару, Пенджаб, Синд.

Сакский всадник, около 300 г. до н. э. Фото wikipedia.org



Абдагез и Гондофар IV Сасан потеряли Капису-Кабул, но продолжали контролировать индийские провинции. Арахозия, Дрангиана и Ария же находились под властью пахлавов до самих Сасанидов. После потери Гандхары и Таксилы, Пахлавы контролировали Синд и Пенджаб. При управлении индийскими провинциями саки и пахлавы использовали древнеперсидский и древнегреческий опыт. Сакские правители титулировали себя василевсами, для полководцев использовали термин стратеги и меридархи. Эллинский язык был лингва-франка в Индии. Греческое наследие было заметно и в архитектуре. От персов были институты кшатрапов и пышное именования правителя царем царей. Саки в Матхуре способствовали распространению буддизма, в Таксиле исповедовали зороастризм, царь Аз чтил греческих богов. Саки также почитали своих богов. Для саков был характерен политеизм, и они встраивали в местные реалии.

Во время образования Кушанской империи саки завоевали Сураштру и Малву в 57 г. до н. э. и основали там государство западных кшатрапов. Они были на некоторое время отброшены Викрамадитьей, но в 78 г. н. э. отвоевали эти земли. В Джунагадхской надписи сакские правители титулировали себя великими кшатрапами. Некоторое время они соглашались называть себя наместниками кушан и с их позволения правили своими землями. Бхумака и Нахапана были могущественными правителями. В 30-х гг. ІІ в. Чаштана сбросил зависимость от кушан. Около 150 г. н. э. саки воевали с кушанами за контроль над Западной Индией.

Царь Рудраман І воевал против кушан и яудхеев. Его государство включило в свой состав Малву, Гуджарат, Раджастхан, часть Декана. Он также воевал с Сатаваханами. Столица Рудрамана находилась в Уджайне. После смерти Рудрамана Сатаваханы взяли реванш, государство переживало период усобиц. Правители даже потеряли титул великих кшатрапов. Непродолжительное восстановление их могущества произошло при Рудрасене. Династия западных кшатрапов продержалась до конца IV в., когда их владения завоевала империя Гупта.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук