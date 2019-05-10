Деньги педагога Татарстана: отчего радоваться учителям в Верхнем Услоне и грустить воспитателям в Азнакаево
Сколько получали в школах и детских садах Татарстана в 2018 году
«Реальное время» продолжает анализировать доходы школьных учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Недавно мы сравнили зарплаты в Татарстане и других регионах, а сегодня выясним, в каких районах республики получают больше. Как оказалось, равного распределения нет даже в рамках одного региона.
Разница — до 59%
После обзора зарплат педагогов в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования по регионам России «Реальное время» решило узнать, как различаются доходы в городах и районах Татарстана. Интересно, что, как показало исследование, даже в пределах одного региона педагоги могут получать зарплату в довольно широком диапазоне: разница между районами Татарстана может достигать 59%.
Напомним, Татарстан оказался по зарплатам педагогов в пределах 30—40-х мест по стране. Хуже ситуация с зарплатами в детских садах. В среднем по региону сотрудники дошкольных учреждений получают 27,9 тыс. рублей. Педагогические работники в школах живут чуть лучше — в среднем они зарабатывают 32,3 тыс. рублей в месяц. Еще немного выше зарплаты у педагогов учреждений дополнительного образования — 33,5 тысячи рублей в месяц. Кроме случая с зарплатами «дошкольников», это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе, в других регионах зарплаты педагогов еще меньше, по крайней мере по официальным данным.
Зарплаты учителей: в антилидерах Сабинский и Дрожжановский районы
Наиболее значительной группой педагогических работников являются учителя общеобразовательных учреждений. Средняя зарплата у них в Татарстане составляет 32 349 рублей — это 31-е место по регионам России. В Татарстане она варьируется от 26,3 до 37,4 тыс. рублей, разница между самыми «богатыми» и «бедными» районами — в пределах 42%. За год средняя зарплата учителей по региону выросла на 8% (с 29,9 тыс. рублей), а в зависимости от района изменение составило от 1% до 14%.
Можно было бы ожидать, что первое место окажется у Казани, но это не так. Лидером стал расположенный на другом берегу Волги Верхнеуслонский район. Учителя тут в среднем получают 37,4 тыс. рублей. Казань расположилась лишь на втором месте, зарплата тут на 1,3 тыс. рублей меньше — 36040 рублей. Третье место — у второго по величине города Татарстана, Набережных Челнов, где зарплата еще на пару тысяч ниже — 34,2 тысячи. В пятерку, кроме того, входят Альметьевский и Нижнекамский районы с 34 и 33,7 тыс. рублей соответственно. Больше 33 тысяч зарплаты еще в трех районах — Бугульминском, Заинском и Зеленодольском.
А хуже всего учителям общеобразовательных учреждений живется в Сабинском и Дрожжановском районах — тут средний доход не превышает 27 тыс. рублей (26,3 и 26,95 тыс. рублей соответственно). Также низкие зарплаты в Балтасинском, Арском, Тетюшском, Агрызском, Мамадышском, Актанышском и Рыбно-Слободском районах.
Отметим также и динамику зарплат в некоторых районах. Сразу в восьми муниципальных образованиях зарплаты педагогов общеобразовательных учреждений выросли более чем на 10%. В частности, 11%-й рост за год в Елабужском, Тюлячинском и Камско-Устьинском районах. Рост на 12% — в Спасском, на 13% — в Чистопольском, Заинском и Муслюмовском районах. А в Алькеевском рост составил вообще 14%.
Есть, правда, и пять районов, где рост не превысил 5%. Так, на 5% увеличились доходы учителей в Арском, Тукаевском и Дрожжановском районах. Всего на 3% — в Менделеевском, а в Актанышском районе зарплата увеличилась всего на 1% — менее чем на 400 рублей.
|Район
|2018
|2017
|2016
|Верхнеуслонский муниципальный район
|37.355,70
|34.647,80
|31.326,70
|Казань
|36.040,20
|33.275,20
|32.470,70
|Набережные Челны
|34.165,70
|31.849,80
|30.701,80
|Альметьевский муниципальный район
|34.032,80
|31.302,40
|30.350,40
|Нижнекамский муниципальный район
|33.655,90
|31.348,10
|30.244,10
|Зеленодольский муниципальный район
|33.249,20
|30.412,40
|29.458,20
|Заинский муниципальный район
|33.066,40
|29.381,00
|28.742,00
|Бугульминский муниципальный район
|33.027,30
|30.035,20
|29.611,70
|Лаишевский муниципальный район
|32.643,70
|29.968,70
|28.374,80
|Республика Татарстан (Татарстан)
|32.349,20
|29.858,70
|28.942,30
|Ютазинский муниципальный район
|31.809,30
|29.773,70
|28.229,60
|Мензелинский муниципальный район
|31.704,60
|29.456,60
|28.596,90
|Елабужский муниципальный район
|31.609,30
|28.482,80
|28.667,90
|Бавлинский муниципальный район
|31.485,80
|28.975,90
|25.075,80
|Лениногорский муниципальный район
|31.407,30
|28.680,90
|27.698,60
|Чистопольский муниципальный район
|31.374,50
|27.883,30
|27.586,50
|Тукаевский муниципальный район
|31.216,90
|29.744,80
|28.863,50
|Пестречинский муниципальный район
|30.857,50
|29.027,30
|27.548,70
|Сармановский муниципальный район
|30.694,80
|28.538,00
|27.636,90
|Спасский муниципальный район
|30.610,10
|27.406,70
|26.269,10
|Нурлатский муниципальный район
|30.603,60
|28.908,70
|27.812,80
|Атнинский муниципальный район
|30.118,50
|27.754,50
|27.678,30
|Кайбицкий муниципальный район
|30.034,90
|28.205,90
|27.389,90
|Высокогорский муниципальный район
|29.911,20
|27.831,60
|27.066,50
|Муслюмовский муниципальный район
|29.845,20
|26.474,20
|25.191,50
|Черемшанский муниципальный район
|29.668,50
|27.530,00
|26.120,40
|Кукморский муниципальный район
|29.393,20
|26.695,20
|26.137,00
|Камско-Устьинский муниципальный район
|29.332,20
|26.386,50
|24.934,60
|Аксубаевский муниципальный район
|29.242,10
|26.680,00
|26.100,30
|Алексеевский муниципальный район
|29.201,90
|27.382,10
|25.705,80
|Алькеевский муниципальный район
|29.200,30
|25.660,80
|24.674,90
|Менделеевский муниципальный район
|29.126,60
|28.275,60
|27.693,10
|Новошешминский муниципальный район
|29.002,90
|26.310,10
|25.502,80
|Тюлячинский муниципальный район
|28.873,40
|26.000,60
|25.988,60
|Апастовский муниципальный район
|28.675,20
|27.004,70
|26.513,40
|Буинский муниципальный район
|28.607,60
|26.790,60
|26.358,20
|Азнакаевский муниципальный район
|28.547,80
|25.847,90
|24.873,30
|Рыбно-Слободский муниципальный район
|27.988,50
|25.550,40
|24.506,50
|Актанышский муниципальный район
|27.735,10
|27.375,50
|24.715,10
|Мамадышский муниципальный район
|27.703,80
|25.892,50
|25.804,20
|Агрызский муниципальный район
|27.429,40
|25.445,80
|27.398,50
|Тетюшский муниципальный район
|27.312,00
|25.862,70
|25.378,80
|Арский муниципальный район
|27.182,70
|25.875,60
|25.024,90
|Балтасинский муниципальный район
|27.133,20
|24.939,70
|24.735,90
|Дрожжановский муниципальный район
|26.950,00
|25.735,30
|24.908,70
|Сабинский муниципальный район
|26.275,80
|24.293,00
|24.079,40
Дополнительное образование: неравное распределение
Самые большие зарплаты у педагогов, как уже говорилось, отмечены в учреждениях дополнительного образования. В среднем по региону они составили 33 462 рубля. При этом разброс тут значительно больше, чем в случае с учителями общеобразовательных школ: в зависимости от района разница составляет почти 59%. Минимум — 27,1 тыс. рублей, а максимум — 43 тысячи. Более значительно и годовое изменение: в среднем по Татарстану зарплата педагогов дополнительного образования выросла сразу на 15%, по региону рост — от 3% до весьма ощутимых 32%.
Средняя зарплата выше 35 тысяч — в 11 районах Татарстана. Лидер здесь тот же, но следом идут уже не те районы, которые были в начале списка по зарплатам школьных учителей. Рекордные 43 тыс. рублей зафиксированы в Верхнеуслонском районе. Около 39 тысяч получают в Сабинском (при этом по школьным зарплатам район, напомним, находится в самом конце списка) и Нурлатском районах. Также в лидерах — Бавлинский и Ютазинский районы с зарплатами около 37,5 тыс. рублей. Примечательна и еще одна деталь: в топе нет крупных городов. Набережные Челны расположились лишь на девятом месте с 35,6 тыс. рублей, Нижнекамский район — на 11-м месте с 35 тысячами, Альметьевский — на 15-м месте с 34,6 тысячи. Казань показала еще более низкий результат с зарплатой ниже средней по региону —33 тысячи рублей, это чуть больше, чем в Кукморском и Черемшанском районах. У столицы региона — лишь 19-е место. Сложнее всего педагогам дополнительного образования приходится в Буинском, Менделеевском и Дрожжановском районах: тут зарплата — меньше 28 тысяч.
Что касается динамики, то больше 20% роста за год показали шесть районов. На треть за год зарплаты выросли в Сабинском районе —он стал лидером. 27%-й рост —в Балтасинском районе, 26% — в Арском, 25% — в Азнакаевском. В Агрызском районе увеличение составило 22%, а в Ютазинском —21%. В Казани — всего 13%, а наиболее медленные темпы — в Кайбицком (4%) и Сармановском (3%) районах.
|Район
|2018
|2017
|2016
|Верхнеуслонский муниципальный район
|43.032,30
|36.835,00
|27.543,40
|Сабинский муниципальный район
|39.210,20
|29.723,40
|20.666,10
|Нурлатский муниципальный район
|38.846,20
|34.430,50
|24.956,70
|Бавлинский муниципальный район
|37.512,10
|31.425,40
|21.359,30
|Ютазинский муниципальный район
|37.241,60
|30.707,00
|21.456,30
|Заинский муниципальный район
|36.104,10
|31.629,10
|22.713,90
|Высокогорский муниципальный район
|35.850,00
|32.111,80
|21.972,70
|Алькеевский муниципальный район
|35.695,60
|29.926,80
|21.550,10
|Набережные Челны
|35.624,20
|30.650,90
|22.160,60
|Пестречинский муниципальный район
|35.501,40
|31.167,60
|21.907,70
|Нижнекамский муниципальный район
|35.057,30
|29.864,30
|21.299,70
|Чистопольский муниципальный район
|34.969,30
|29.269,60
|21.155,20
|Зеленодольский муниципальный район
|34.946,60
|30.088,40
|21.030,10
|Аксубаевский муниципальный район
|34.835,60
|30.472,70
|20.836,20
|Альметьевский муниципальный район
|34.604,90
|30.929,50
|21.610,90
|Лениногорский муниципальный район
|34.536,20
|31.838,20
|21.180,00
|Мензелинский муниципальный район
|33.745,30
|28.740,60
|20.360,30
|Лаишевский муниципальный район
|33.692,30
|28.806,70
|19.512,40
|Республика Татарстан (Татарстан)
|33.462,80
|29.178,80
|20.560,80
|Казань
|33.038,80
|29.131,00
|20.435,40
|Кукморский муниципальный район
|33.011,10
|29.895,20
|20.655,60
|Черемшанский муниципальный район
|32.944,90
|28.712,70
|20.180,60
|Сармановский муниципальный район
|32.874,50
|31.944,40
|22.809,30
|Апастовский муниципальный район
|32.737,20
|27.847,40
|16.620,30
|Азнакаевский муниципальный район
|32.586,00
|26.048,00
|18.318,20
|Тукаевский муниципальный район
|32.105,80
|28.442,30
|19.984,50
|Камско-Устьинский муниципальный район
|31.713,70
|26.940,50
|17.811,60
|Новошешминский муниципальный район
|31.708,30
|28.980,30
|20.266,80
|Елабужский муниципальный район
|31.639,90
|28.523,50
|19.775,70
|Тюлячинский муниципальный район
|31.223,70
|28.979,10
|19.334,30
|Арский муниципальный район
|31.123,80
|24.761,50
|17.293,10
|Бугульминский муниципальный район
|31.031,60
|26.859,70
|19.377,90
|Агрызский муниципальный район
|30.641,20
|25.218,50
|16.466,40
|Спасский муниципальный район
|30.315,00
|26.526,70
|18.356,80
|Актанышский муниципальный район
|29.741,60
|27.012,90
|18.985,70
|Муслюмовский муниципальный район
|29.632,20
|27.446,10
|19.570,40
|Мамадышский муниципальный район
|29.478,20
|25.641,00
|18.443,00
|Алексеевский муниципальный район
|28.501,10
|24.778,60
|17.696,70
|Рыбно-Слободский муниципальный район
|28.397,80
|25.406,40
|16.997,20
|Тетюшский муниципальный район
|28.207,40
|24.644,50
|17.194,80
|Кайбицкий муниципальный район
|28.205,90
|27.129,40
|16.007,80
|Атнинский муниципальный район
|28.153,40
|25.548,90
|19.045,20
|Балтасинский муниципальный район
|28.020,00
|22.146,20
|15.612,40
|Дрожжановский муниципальный район
|27.703,60
|24.838,00
|17.009,30
|Менделеевский муниципальный район
|27.702,50
|25.622,90
|17.631,10
|Буинский муниципальный район
|27.135,30
|22.853,20
|16.275,10
Детские сады: снижение зарплат в двух районах
Наконец, меньше всего педагоги получают в дошкольных учреждениях. Средняя зарплата педагогов в детских садах в Татарстане составляет лишь 27,9 тыс. рублей. Разброс зарплат в зависимости от района здесь меньше, чем у педагогов школ и допобразования, — всего 28%. Правда, и сами зарплаты заметно меньше: максимальная средняя зарплата составляет всего 29,96 тыс. рублей, а минимальная — 23,3 тыс. рублей. За год зарплаты в этой сфере выросли очень слабо — всего на 5%. При этом в двух районах они даже немного снизились, а в двух других выросли сразу на 12%.
Самые высокие средние зарплаты у педагогов дошкольных учреждений в Тюлячинском районе —почти 30 тысяч рублей. В столице они составляют 29,7 тыс. рублей. На 200 рублей меньше зарплаты в Атнинском, и еще на 150 — в Зеленодольском районе. В остальных районах зарплаты не дотягивают даже до 29 тыс. рублей.
Меньше 25 тыс. рублей в среднем получают педагоги в детских садах восьми районов. Тяжелее всего приходится работникам в Азнакаевском и Арском с 23,3 и 23,8 тыс. рублей соответственно. В Мензелинском, Мамадышском и Рыбно-Слободском районах зарплаты равны примерно 24,4 тыс. рублей, а в Бавлинском, Черемшанском и Лениногорском районах – 24,8-24,9 тыс. рублей.
Наибольший годовой рост зарплаты был зафиксирован в районе-лидере — Тюлячинском, а также в Камско-Устьинском. В Алькеевском районе доходы увеличились на 11%, в Дрожжановском и Верхнеуслонском —на 10%. В Казани — на 5%, а в Черемшанском и Аксбуаевском районах зарплаты даже незначительно снизились — примерно на 50—60 рублей.
|Район
|2018
|2017
|2016
|Тюлячинский муниципальный район
|29.958,50
|26.669,30
|26.995,90
|Казань
|29.709,70
|28.190,40
|27.848,60
|Атнинский муниципальный район
|29.532,80
|27.749,00
|29.393,00
|Зеленодольский муниципальный район
|29.375,50
|27.824,40
|26.342,80
|Верхнеуслонский муниципальный район
|28.617,10
|25.905,10
|25.703,90
|Сабинский муниципальный район
|28.607,90
|26.365,10
|25.599,50
|Пестречинский муниципальный район
|28.414,60
|26.305,80
|25.904,10
|Высокогорский муниципальный район
|28.390,90
|26.034,90
|25.935,80
|Тукаевский муниципальный район
|28.386,60
|27.395,00
|27.239,50
|Елабужский муниципальный район
|28.379,80
|27.090,90
|26.622,50
|Набережные Челны
|28.139,30
|27.398,40
|27.074,20
|Чистопольский муниципальный район
|27.945,70
|26.804,30
|25.582,90
|Республика Татарстан (Татарстан)
|27.942,60
|26.639,60
|26.293,40
|Альметьевский муниципальный район
|27.836,00
|26.624,70
|25.321,50
|Новошешминский муниципальный район
|27.812,00
|27.411,40
|27.121,00
|Тетюшский муниципальный район
|27.705,00
|26.353,80
|25.349,60
|Кукморский муниципальный район
|27.662,30
|25.872,40
|25.588,00
|Нижнекамский муниципальный район
|27.556,00
|26.050,30
|25.476,70
|Лаишевский муниципальный район
|27.434,90
|25.789,70
|24.860,30
|Балтасинский муниципальный район
|27.420,00
|26.254,60
|26.234,60
|Актанышский муниципальный район
|27.089,30
|25.932,90
|24.580,90
|Заинский муниципальный район
|27.087,10
|25.245,70
|25.002,30
|Муслюмовский муниципальный район
|26.884,20
|26.032,20
|25.564,30
|Нурлатский муниципальный район
|26.774,90
|25.958,80
|26.454,50
|Аксубаевский муниципальный район
|26.453,00
|26.501,90
|24.858,10
|Спасский муниципальный район
|26.288,70
|24.367,20
|23.561,30
|Кайбицкий муниципальный район
|26.282,50
|24.610,80
|23.996,70
|Сармановский муниципальный район
|26.269,80
|25.658,40
|25.672,30
|Буинский муниципальный район
|26.202,40
|24.384,40
|23.955,30
|Бугульминский муниципальный район
|26.080,70
|25.016,00
|25.345,40
|Апастовский муниципальный район
|25.942,60
|24.820,10
|25.392,90
|Камско-Устьинский муниципальный район
|25.938,10
|23.106,40
|23.186,60
|Алексеевский муниципальный район
|25.707,40
|24.559,50
|23.264,70
|Ютазинский муниципальный район
|25.644,00
|24.307,30
|24.094,80
|Менделеевский муниципальный район
|25.618,50
|25.115,30
|24.058,90
|Дрожжановский муниципальный район
|25.593,80
|23.167,60
|23.035,30
|Алькеевский муниципальный район
|25.284,80
|22.711,90
|22.380,90
|Агрызский муниципальный район
|25.179,30
|24.125,50
|25.687,90
|Лениногорский муниципальный район
|24.965,90
|24.572,90
|24.517,60
|Черемшанский муниципальный район
|24.852,80
|24.914,10
|23.170,30
|Бавлинский муниципальный район
|24.810,10
|23.056,80
|22.276,20
|Рыбно-Слободский муниципальный район
|24.417,40
|23.229,00
|21.954,90
|Мамадышский муниципальный район
|24.357,20
|22.890,10
|24.143,00
|Мензелинский муниципальный район
|24.352,50
|22.977,20
|24.103,50
|Арский муниципальный район
|23.848,70
|22.987,80
|24.050,50
|Азнакаевский муниципальный район
|23.316,40
|22.107,50
|24.456,30
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