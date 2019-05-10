Деньги педагога Татарстана: отчего радоваться учителям в Верхнем Услоне и грустить воспитателям в Азнакаево

Сколько получали в школах и детских садах Татарстана в 2018 году

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» продолжает анализировать доходы школьных учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Недавно мы сравнили зарплаты в Татарстане и других регионах, а сегодня выясним, в каких районах республики получают больше. Как оказалось, равного распределения нет даже в рамках одного региона.

Разница — до 59%

После обзора зарплат педагогов в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования по регионам России «Реальное время» решило узнать, как различаются доходы в городах и районах Татарстана. Интересно, что, как показало исследование, даже в пределах одного региона педагоги могут получать зарплату в довольно широком диапазоне: разница между районами Татарстана может достигать 59%.

Напомним, Татарстан оказался по зарплатам педагогов в пределах 30—40-х мест по стране. Хуже ситуация с зарплатами в детских садах. В среднем по региону сотрудники дошкольных учреждений получают 27,9 тыс. рублей. Педагогические работники в школах живут чуть лучше — в среднем они зарабатывают 32,3 тыс. рублей в месяц. Еще немного выше зарплаты у педагогов учреждений дополнительного образования — 33,5 тысячи рублей в месяц. Кроме случая с зарплатами «дошкольников», это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе, в других регионах зарплаты педагогов еще меньше, по крайней мере по официальным данным.

Татарстан оказался по зарплатам педагогов в пределах 30—40-х мест по стране. Фото Максима Платонова

Зарплаты учителей: в антилидерах Сабинский и Дрожжановский районы

Наиболее значительной группой педагогических работников являются учителя общеобразовательных учреждений. Средняя зарплата у них в Татарстане составляет 32 349 рублей — это 31-е место по регионам России. В Татарстане она варьируется от 26,3 до 37,4 тыс. рублей, разница между самыми «богатыми» и «бедными» районами — в пределах 42%. За год средняя зарплата учителей по региону выросла на 8% (с 29,9 тыс. рублей), а в зависимости от района изменение составило от 1% до 14%.

Можно было бы ожидать, что первое место окажется у Казани, но это не так. Лидером стал расположенный на другом берегу Волги Верхнеуслонский район. Учителя тут в среднем получают 37,4 тыс. рублей. Казань расположилась лишь на втором месте, зарплата тут на 1,3 тыс. рублей меньше — 36040 рублей. Третье место — у второго по величине города Татарстана, Набережных Челнов, где зарплата еще на пару тысяч ниже — 34,2 тысячи. В пятерку, кроме того, входят Альметьевский и Нижнекамский районы с 34 и 33,7 тыс. рублей соответственно. Больше 33 тысяч зарплаты еще в трех районах — Бугульминском, Заинском и Зеленодольском.

А хуже всего учителям общеобразовательных учреждений живется в Сабинском и Дрожжановском районах — тут средний доход не превышает 27 тыс. рублей (26,3 и 26,95 тыс. рублей соответственно). Также низкие зарплаты в Балтасинском, Арском, Тетюшском, Агрызском, Мамадышском, Актанышском и Рыбно-Слободском районах.

Отметим также и динамику зарплат в некоторых районах. Сразу в восьми муниципальных образованиях зарплаты педагогов общеобразовательных учреждений выросли более чем на 10%. В частности, 11%-й рост за год в Елабужском, Тюлячинском и Камско-Устьинском районах. Рост на 12% — в Спасском, на 13% — в Чистопольском, Заинском и Муслюмовском районах. А в Алькеевском рост составил вообще 14%.

Есть, правда, и пять районов, где рост не превысил 5%. Так, на 5% увеличились доходы учителей в Арском, Тукаевском и Дрожжановском районах. Всего на 3% — в Менделеевском, а в Актанышском районе зарплата увеличилась всего на 1% — менее чем на 400 рублей.

Зарплата учителей в РТ, 2018 год, руб.

Район 2018 2017 2016 Верхнеуслонский муниципальный район 37.355,70 34.647,80 31.326,70 Казань 36.040,20 33.275,20 32.470,70 Набережные Челны 34.165,70 31.849,80 30.701,80 Альметьевский муниципальный район 34.032,80 31.302,40 30.350,40 Нижнекамский муниципальный район 33.655,90 31.348,10 30.244,10 Зеленодольский муниципальный район 33.249,20 30.412,40 29.458,20 Заинский муниципальный район 33.066,40 29.381,00 28.742,00 Бугульминский муниципальный район 33.027,30 30.035,20 29.611,70 Лаишевский муниципальный район 32.643,70 29.968,70 28.374,80 Республика Татарстан (Татарстан) 32.349,20 29.858,70 28.942,30 Ютазинский муниципальный район 31.809,30 29.773,70 28.229,60 Мензелинский муниципальный район 31.704,60 29.456,60 28.596,90 Елабужский муниципальный район 31.609,30 28.482,80 28.667,90 Бавлинский муниципальный район 31.485,80 28.975,90 25.075,80 Лениногорский муниципальный район 31.407,30 28.680,90 27.698,60 Чистопольский муниципальный район 31.374,50 27.883,30 27.586,50 Тукаевский муниципальный район 31.216,90 29.744,80 28.863,50 Пестречинский муниципальный район 30.857,50 29.027,30 27.548,70 Сармановский муниципальный район 30.694,80 28.538,00 27.636,90 Спасский муниципальный район 30.610,10 27.406,70 26.269,10 Нурлатский муниципальный район 30.603,60 28.908,70 27.812,80 Атнинский муниципальный район 30.118,50 27.754,50 27.678,30 Кайбицкий муниципальный район 30.034,90 28.205,90 27.389,90 Высокогорский муниципальный район 29.911,20 27.831,60 27.066,50 Муслюмовский муниципальный район 29.845,20 26.474,20 25.191,50 Черемшанский муниципальный район 29.668,50 27.530,00 26.120,40 Кукморский муниципальный район 29.393,20 26.695,20 26.137,00 Камско-Устьинский муниципальный район 29.332,20 26.386,50 24.934,60 Аксубаевский муниципальный район 29.242,10 26.680,00 26.100,30 Алексеевский муниципальный район 29.201,90 27.382,10 25.705,80 Алькеевский муниципальный район 29.200,30 25.660,80 24.674,90 Менделеевский муниципальный район 29.126,60 28.275,60 27.693,10 Новошешминский муниципальный район 29.002,90 26.310,10 25.502,80 Тюлячинский муниципальный район 28.873,40 26.000,60 25.988,60 Апастовский муниципальный район 28.675,20 27.004,70 26.513,40 Буинский муниципальный район 28.607,60 26.790,60 26.358,20 Азнакаевский муниципальный район 28.547,80 25.847,90 24.873,30 Рыбно-Слободский муниципальный район 27.988,50 25.550,40 24.506,50 Актанышский муниципальный район 27.735,10 27.375,50 24.715,10 Мамадышский муниципальный район 27.703,80 25.892,50 25.804,20 Агрызский муниципальный район 27.429,40 25.445,80 27.398,50 Тетюшский муниципальный район 27.312,00 25.862,70 25.378,80 Арский муниципальный район 27.182,70 25.875,60 25.024,90 Балтасинский муниципальный район 27.133,20 24.939,70 24.735,90 Дрожжановский муниципальный район 26.950,00 25.735,30 24.908,70 Сабинский муниципальный район 26.275,80 24.293,00 24.079,40

Дополнительное образование: неравное распределение



Самые большие зарплаты у педагогов, как уже говорилось, отмечены в учреждениях дополнительного образования. В среднем по региону они составили 33 462 рубля. При этом разброс тут значительно больше, чем в случае с учителями общеобразовательных школ: в зависимости от района разница составляет почти 59%. Минимум — 27,1 тыс. рублей, а максимум — 43 тысячи. Более значительно и годовое изменение: в среднем по Татарстану зарплата педагогов дополнительного образования выросла сразу на 15%, по региону рост — от 3% до весьма ощутимых 32%.

Средняя зарплата выше 35 тысяч — в 11 районах Татарстана. Лидер здесь тот же, но следом идут уже не те районы, которые были в начале списка по зарплатам школьных учителей. Рекордные 43 тыс. рублей зафиксированы в Верхнеуслонском районе. Около 39 тысяч получают в Сабинском (при этом по школьным зарплатам район, напомним, находится в самом конце списка) и Нурлатском районах. Также в лидерах — Бавлинский и Ютазинский районы с зарплатами около 37,5 тыс. рублей. Примечательна и еще одна деталь: в топе нет крупных городов. Набережные Челны расположились лишь на девятом месте с 35,6 тыс. рублей, Нижнекамский район — на 11-м месте с 35 тысячами, Альметьевский — на 15-м месте с 34,6 тысячи. Казань показала еще более низкий результат с зарплатой ниже средней по региону —33 тысячи рублей, это чуть больше, чем в Кукморском и Черемшанском районах. У столицы региона — лишь 19-е место. Сложнее всего педагогам дополнительного образования приходится в Буинском, Менделеевском и Дрожжановском районах: тут зарплата — меньше 28 тысяч.

Что касается динамики, то больше 20% роста за год показали шесть районов. На треть за год зарплаты выросли в Сабинском районе —он стал лидером. 27%-й рост —в Балтасинском районе, 26% — в Арском, 25% — в Азнакаевском. В Агрызском районе увеличение составило 22%, а в Ютазинском —21%. В Казани — всего 13%, а наиболее медленные темпы — в Кайбицком (4%) и Сармановском (3%) районах.

Зарплата учителей дополнительного образования в РТ, 2018 год, руб.

Район 2018 2017 2016 Верхнеуслонский муниципальный район 43.032,30 36.835,00 27.543,40 Сабинский муниципальный район 39.210,20 29.723,40 20.666,10 Нурлатский муниципальный район 38.846,20 34.430,50 24.956,70 Бавлинский муниципальный район 37.512,10 31.425,40 21.359,30 Ютазинский муниципальный район 37.241,60 30.707,00 21.456,30 Заинский муниципальный район 36.104,10 31.629,10 22.713,90 Высокогорский муниципальный район 35.850,00 32.111,80 21.972,70 Алькеевский муниципальный район 35.695,60 29.926,80 21.550,10 Набережные Челны 35.624,20 30.650,90 22.160,60 Пестречинский муниципальный район 35.501,40 31.167,60 21.907,70 Нижнекамский муниципальный район 35.057,30 29.864,30 21.299,70 Чистопольский муниципальный район 34.969,30 29.269,60 21.155,20 Зеленодольский муниципальный район 34.946,60 30.088,40 21.030,10 Аксубаевский муниципальный район 34.835,60 30.472,70 20.836,20 Альметьевский муниципальный район 34.604,90 30.929,50 21.610,90 Лениногорский муниципальный район 34.536,20 31.838,20 21.180,00 Мензелинский муниципальный район 33.745,30 28.740,60 20.360,30 Лаишевский муниципальный район 33.692,30 28.806,70 19.512,40 Республика Татарстан (Татарстан) 33.462,80 29.178,80 20.560,80 Казань 33.038,80 29.131,00 20.435,40 Кукморский муниципальный район 33.011,10 29.895,20 20.655,60 Черемшанский муниципальный район 32.944,90 28.712,70 20.180,60 Сармановский муниципальный район 32.874,50 31.944,40 22.809,30 Апастовский муниципальный район 32.737,20 27.847,40 16.620,30 Азнакаевский муниципальный район 32.586,00 26.048,00 18.318,20 Тукаевский муниципальный район 32.105,80 28.442,30 19.984,50 Камско-Устьинский муниципальный район 31.713,70 26.940,50 17.811,60 Новошешминский муниципальный район 31.708,30 28.980,30 20.266,80 Елабужский муниципальный район 31.639,90 28.523,50 19.775,70 Тюлячинский муниципальный район 31.223,70 28.979,10 19.334,30 Арский муниципальный район 31.123,80 24.761,50 17.293,10 Бугульминский муниципальный район 31.031,60 26.859,70 19.377,90 Агрызский муниципальный район 30.641,20 25.218,50 16.466,40 Спасский муниципальный район 30.315,00 26.526,70 18.356,80 Актанышский муниципальный район 29.741,60 27.012,90 18.985,70 Муслюмовский муниципальный район 29.632,20 27.446,10 19.570,40 Мамадышский муниципальный район 29.478,20 25.641,00 18.443,00 Алексеевский муниципальный район 28.501,10 24.778,60 17.696,70 Рыбно-Слободский муниципальный район 28.397,80 25.406,40 16.997,20 Тетюшский муниципальный район 28.207,40 24.644,50 17.194,80 Кайбицкий муниципальный район 28.205,90 27.129,40 16.007,80 Атнинский муниципальный район 28.153,40 25.548,90 19.045,20 Балтасинский муниципальный район 28.020,00 22.146,20 15.612,40 Дрожжановский муниципальный район 27.703,60 24.838,00 17.009,30 Менделеевский муниципальный район 27.702,50 25.622,90 17.631,10 Буинский муниципальный район 27.135,30 22.853,20 16.275,10

Детские сады: снижение зарплат в двух районах



Наконец, меньше всего педагоги получают в дошкольных учреждениях. Средняя зарплата педагогов в детских садах в Татарстане составляет лишь 27,9 тыс. рублей. Разброс зарплат в зависимости от района здесь меньше, чем у педагогов школ и допобразования, — всего 28%. Правда, и сами зарплаты заметно меньше: максимальная средняя зарплата составляет всего 29,96 тыс. рублей, а минимальная — 23,3 тыс. рублей. За год зарплаты в этой сфере выросли очень слабо — всего на 5%. При этом в двух районах они даже немного снизились, а в двух других выросли сразу на 12%.

Самые высокие средние зарплаты у педагогов дошкольных учреждений в Тюлячинском районе —почти 30 тысяч рублей. В столице они составляют 29,7 тыс. рублей. На 200 рублей меньше зарплаты в Атнинском, и еще на 150 — в Зеленодольском районе. В остальных районах зарплаты не дотягивают даже до 29 тыс. рублей.

Меньше 25 тыс. рублей в среднем получают педагоги в детских садах восьми районов. Тяжелее всего приходится работникам в Азнакаевском и Арском с 23,3 и 23,8 тыс. рублей соответственно. В Мензелинском, Мамадышском и Рыбно-Слободском районах зарплаты равны примерно 24,4 тыс. рублей, а в Бавлинском, Черемшанском и Лениногорском районах – 24,8-24,9 тыс. рублей.

Наибольший годовой рост зарплаты был зафиксирован в районе-лидере — Тюлячинском, а также в Камско-Устьинском. В Алькеевском районе доходы увеличились на 11%, в Дрожжановском и Верхнеуслонском —на 10%. В Казани — на 5%, а в Черемшанском и Аксбуаевском районах зарплаты даже незначительно снизились — примерно на 50—60 рублей.



Зарплата учителей дошкольного образования в РТ, 2018 год, руб.

Район 2018 2017 2016 Тюлячинский муниципальный район 29.958,50 26.669,30 26.995,90 Казань 29.709,70 28.190,40 27.848,60 Атнинский муниципальный район 29.532,80 27.749,00 29.393,00 Зеленодольский муниципальный район 29.375,50 27.824,40 26.342,80 Верхнеуслонский муниципальный район 28.617,10 25.905,10 25.703,90 Сабинский муниципальный район 28.607,90 26.365,10 25.599,50 Пестречинский муниципальный район 28.414,60 26.305,80 25.904,10 Высокогорский муниципальный район 28.390,90 26.034,90 25.935,80 Тукаевский муниципальный район 28.386,60 27.395,00 27.239,50 Елабужский муниципальный район 28.379,80 27.090,90 26.622,50 Набережные Челны 28.139,30 27.398,40 27.074,20 Чистопольский муниципальный район 27.945,70 26.804,30 25.582,90 Республика Татарстан (Татарстан) 27.942,60 26.639,60 26.293,40 Альметьевский муниципальный район 27.836,00 26.624,70 25.321,50 Новошешминский муниципальный район 27.812,00 27.411,40 27.121,00 Тетюшский муниципальный район 27.705,00 26.353,80 25.349,60 Кукморский муниципальный район 27.662,30 25.872,40 25.588,00 Нижнекамский муниципальный район 27.556,00 26.050,30 25.476,70 Лаишевский муниципальный район 27.434,90 25.789,70 24.860,30 Балтасинский муниципальный район 27.420,00 26.254,60 26.234,60 Актанышский муниципальный район 27.089,30 25.932,90 24.580,90 Заинский муниципальный район 27.087,10 25.245,70 25.002,30 Муслюмовский муниципальный район 26.884,20 26.032,20 25.564,30 Нурлатский муниципальный район 26.774,90 25.958,80 26.454,50 Аксубаевский муниципальный район 26.453,00 26.501,90 24.858,10 Спасский муниципальный район 26.288,70 24.367,20 23.561,30 Кайбицкий муниципальный район 26.282,50 24.610,80 23.996,70 Сармановский муниципальный район 26.269,80 25.658,40 25.672,30 Буинский муниципальный район 26.202,40 24.384,40 23.955,30 Бугульминский муниципальный район 26.080,70 25.016,00 25.345,40 Апастовский муниципальный район 25.942,60 24.820,10 25.392,90 Камско-Устьинский муниципальный район 25.938,10 23.106,40 23.186,60 Алексеевский муниципальный район 25.707,40 24.559,50 23.264,70 Ютазинский муниципальный район 25.644,00 24.307,30 24.094,80 Менделеевский муниципальный район 25.618,50 25.115,30 24.058,90 Дрожжановский муниципальный район 25.593,80 23.167,60 23.035,30 Алькеевский муниципальный район 25.284,80 22.711,90 22.380,90 Агрызский муниципальный район 25.179,30 24.125,50 25.687,90 Лениногорский муниципальный район 24.965,90 24.572,90 24.517,60 Черемшанский муниципальный район 24.852,80 24.914,10 23.170,30 Бавлинский муниципальный район 24.810,10 23.056,80 22.276,20 Рыбно-Слободский муниципальный район 24.417,40 23.229,00 21.954,90 Мамадышский муниципальный район 24.357,20 22.890,10 24.143,00 Мензелинский муниципальный район 24.352,50 22.977,20 24.103,50 Арский муниципальный район 23.848,70 22.987,80 24.050,50 Азнакаевский муниципальный район 23.316,40 22.107,50 24.456,30