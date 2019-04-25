Морис Ндур: «Европе нужно больше физической игры. Чувак, это же баскетбол!»

Эксклюзивное интервью с самым ярким игроком нынешнего УНИКСа

Сенегальский тяжелый форвард Морис Ндур в свои 26 лет имеет за плечами опыт выступлений в NBA («Нью-Йорк Никс») и в сильнейшей лиге Европы — испанской (мадридский «Реал»), так что приезд такого игрока в Казани не остался незамеченным. Тем более что на паркете он выделяется не только эффектной игрой, но и запоминающейся внешностью. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Морисом и выяснила, почему УНИКСу не удалось пройти в финал Еврокубка и удержать первую строчку в Единой лиге, в чем главное отличие «Матчей звезд» в Америке и в Единой лиге и каковы шансы сборной России на грядущем чемпионате мира.

«Не могу отойти от вылета в Еврокубке. УНИКС элитная команда, она должна была играть в финале»

— УНИКС в этом сезоне мог финишировать первым в чемпионате Единой лиги и даже обыграл для этого все топ-клубы. Но почему-то дважды уступил аутсайдеру «Парме», похоронив собственное лидерство. Что произошло?

— Дело в том, что в Единой лиге каждая команда достаточно сильна, чтобы обыграть любую другую. Это получилось и у «Пармы» здесь, в Казани — соперники безостановочно бросали и бросали, с каждым попаданием укрепляя свою уверенность в себе, а мы не смогли их остановить и проиграли.

— Может, дело в психологическом давлении? Команда просто не справилась с этим грузом в виде шанса занять первое место?

— Думаю, было бы здорово закончить регулярный сезон первыми, но я бы не сказал, что мы выходили на игры с мыслью о том, что надо непременно занимать первую строчку. Никакого давления мы в этом плане не чувствовали. И в матче против «Пармы» такого не было.

— За последние игры УНИКС дважды набирал более 100 очков. Команда подходит к пику формы к началу плей-офф?

— Да, наверное, чем ближе плей-офф, тем лучше наша форма. Но когда закончим регулярный сезон, мы, я думаю, в любом случае должны играть еще лучше. Ведь когда мы забрасывали больше ста очков, то и пропускали тоже немало. Сказывается отсутствие надежной защиты. Пропустить 95 очков от соперника — это не тот уровень защиты, который мы должны показывать. Обычно мы пропускаем 60—70. Здесь ситуация двоякая: с одной стороны, мы стали много набирать, с другой же, и в защите начали играть хуже.

«Дело в том, что в Единой лиге каждая команда достаточно сильна, чтобы обыграть любую другую. Это получилось и у «Пармы» здесь, в Казани — соперники безостановочно бросали и бросали, с каждым попаданием укрепляя свою уверенность в себе, а мы не смогли их остановить и проиграли». Фото unics.ru



— УНИКС дважды обыгрывал ЦСКА в этом сезоне. Считаешь, по силам повторить это в плей-офф? Или это будет уже совсем другой ЦСКА?

— Да, мы обыграли их дважды в сезоне, но не нужно этим обольщаться. Конечно, это будут совсем другие игры, и ЦСКА постарается взять реванш. Но у нас все-таки есть шанс их пройти — почему нет? Все возможно.

— Команде также не удалось пройти в полуфинал Кубка Европы. Чего не хватило?

— Это поражение стало для меня самым большим разочарованием в сезоне. Мне до сих пор грустно от того, что произошло. Потому что у нас все-таки элитная команда уровня не только Еврокубка, но и Евролиги. Так что мы должны были быть в финале — неважно, против какого соперника, мы должны были обыграть любую команду.

До сих пор непонятно, как это случилось. Но это спорт. Иногда ты проигрываешь, иногда неожиданно вылетаешь из турнира. Мы сделали определенные выводы и переключились на остаток сезона в Единой лиге.

«От Хенри никогда не знаешь, чего ожидать. Он особенный игрок»

— Летом была неясная ситуация: ты никак не мог договориться с УНИКСом о продлении контракта и мог уйти — об этом говорил президент клуба. В итоге ты остался. Кто пошел на уступки?

— Я не знаю, о чем идет речь, ты уверен, что такое было? УНИКС предложил хороший контракт по схеме «1+1», и я согласился. Посмотрим, как все обернется этим летом.

— В межсезонье вместо Кино Колома, с которым ты был дружен, пришел Хенри. Пьеррия усилил команду?

— Я не могу говорить, что Анри заменил Кино — это абсолютно разные баскетболисты. Кино действительно особенный игрок, но он другой. А от Пьеррия Хенри ты никогда не знаешь, чего ожидать — он любит играть и жестко, и может отдать хорошую передачу, он любит играть по-разному. Хенри делает нас опаснее — легко отыгрывается в пик-н-роллах. В общем, при нем игра команды становится более разнообразной.

«От Пьеррия Хенри ты никогда не знаешь, чего ожидать – он любит играть и жестко, и может отдать хорошую передачу, он любит играть по-разному. Хенри делает нас опаснее – легко отыгрывается в пик-н-роллах». Фото unics.ru



«Европе нужно больше физической игры. Чувак, это же баскетбол!»

— В феврале ты участвовал в «Матче звезд» Единой лиги ВТБ. Многие говорят, что уровень его был не ниже, чем в НБА. Ты как человек, видевший «Матчи звезд» НБА, можешь сравнить?

— Ох, ты хочешь, чтобы я сравнил настолько разные вещи?! (смеется) НБА — это НБА, это совсем другое. С точки зрения организации, количества болельщиков — это золотая игра для всех в США, и к ней приковано огромное внимание. Это совсем другое.

Но, я думаю, очень важно, что в Единой лиге устраиваются «Матчи звезд». Приходят болельщики и видят, что это за игра, они видят самых элитных игроков лиги, получают удовольствие и веселятся. Это очень важно, таким образом лига получает прирост фанатов. И я надеюсь, что в следующие три, пять, десять лет уровень здесь будет лучше и лучше. Но сравнивать с НБА, конечно, нельзя — там все больше.

— Как-то ты говорил, что судьи в Европе не дают играть жестко. Это сказывается на зрелищности игры?

— У рефери тоже довольно сложная работа. Потому что на паркете сразу десять игроков и за всеми надо уследить. Даже за двумя-то сложно уследить. Я понимаю, что их работа тоже не из легких.

Баскетболисты проявляют свои эмоции, и это нормально. В баскетболе за 2 часа игры происходит все — ты можешь злиться, радоваться, показывать эмоции. И иногда это случается, да, но баскетбол — это контактная игра, физическая. Чувак, это же баскетбол! Кто-то играет в огне, кто-то находится на твоем пути, и ты должен отдаваться игре ради своих партнеров. И иногда ты вынужден играть жестко. Но мы тоже должны сохранять здесь баланс.

Мы очень эмоциональны и, бывает, выходим за рамки, потому что это очень тяжелая работа. Но я все-таки считаю, что мы должны играть атлетично, надо больше физики в игре! Но и не перегибать палку. Когда на площадке начинают бороться, как в недавней игре, это уже совсем не то.

«Мы очень эмоциональны и, бывает, выходим за рамки, потому что это очень тяжелая работа. Но я все-таки считаю, что мы должны играть атлетично, надо больше физики в игре!» Фото unics.ru

— Говорят, что баскетбол в Европе и баскетбол в Америке разные виды спорта. Там играют индивидуально, а здесь стараются больше действовать по периметру и пасовать. Что тебе ближе?

— Да, в Америке упор делается именно на индивидуальные действия, это игра один на один. А в Европе я вижу в чем-то другую игру — здесь важно читать игру, отдать правильные передачи, правильно расставиться на паркете. И если ты допустишь при наступлении ошибку, это может обернуться неприятностями. Но каким бы ни был баскетбол, тебе все равно нужно забрасывать мяч и выигрывать, правильно?

«Бруклин» может сместить «Никс»? Никогда!»

— Твоя бывшая команда «Нью Йорк Никс» сейчас переживает кризис — у них постоянная текучка в составе и последнее место в конференции. Более успешный в последние годы «Бруклин Нетс» потихоньку становится главной командой Нью-Йорка?

— Никогда. Этого никогда не произойдет. Потому что «Нью-Йорк Никс» есть «Нью Йорк Никс», и все знают это. Это очень важная команда для всей НБА. У этой команды огромная армия поклонников, и они будут продолжать любить «Никсов», несмотря ни на что.

Это настоящая Мекка. И в «Мэдисон-сквер-гарден» (домашняя арена «Нью-Йорк Никс», — прим. ред.) все ньюйоркцы идут, как в храм. И я не представляю, как «Бруклин» сможет забрать у них эту любовь. Нью Йорк всегда обожал эту команду, как бы плохо она не выступала.

И если вы отправитесь в Нью-Йорк прямо сейчас и прогуляетесь по улицам, то увидите множество людей в кепках или толстовках «Никсов». Они любят баскетбол и любят «Нью-Йорк Никс». Никто не отнимет у них этого.

— Что не так с «Бруклином»?

— Даже если «Бруклин» сейчас выиграет золото — порадуются их фанаты в пределах Бруклина, не более того. А остальной Нью-Йорк скажет: «Нет, это не для нас». «Нью-Йорк» — это как «Барселона» или «Реал» в футболе. Даже если они сейчас все проиграют, их все равно будут любить, и они будут одними из лучших в мире.

Я могу привести еще один пример: в сезоне более семидесяти игр, и на всех матчах у «Никсов» полная посадка на трибунах. На каждой игре! Неважно, что они проигрывают — все равно полный зал.

«Нью-Йорк Никс» есть «Нью Йорк Никс», и все знают это. Это очень важная команда для всей НБА. У этой команды огромная армия поклонников, и они будут продолжать любить «Никсов», несмотря ни на что». Фото nba.com





— Но на домашней арене «Бруклина» Barclays Center тоже ведь полный зал.

— Смотри: «Никсы» играют плохо, но если ты придешь в «Мэдисон-сквер», то он всегда будет полным. А если «Бруклин» начнет проигрывать и ты приедешь на «Барклейс» — он будет пуст.

— Домашняя арена «Никсов» действительно такая особенная, как об этом говорят?

— Да, это действительно особенное место, потому что оно историческое. Столько событий произошло в «Мэдисон-сквер-гарден»! И в баскетболе, и в других видах спорта — в хоккее, боксе и так далее… Все это сделало его особенным.

И порой я про себя думаю: «Чувак, да ты же играл в «Мэдисон-сквере»! Я всегда буду этим гордиться — это было отличное время! И в будущем я обязательно приведу туда детей и покажу им место, где я играл. Это что-то особенное.

— Каково это — жить в Казани после такого мегаполиса, как Нью Йорк?

— Никаких проблем. Я уже столько раз переезжал в своей жизни в абсолютно разные места мира, поиграл и в больших городах, и в маленьких. Это не было сложностью для меня, главное — заниматься своим любимым делом.

«Порадуюсь, если Россия выйдет из группы на чемпионате мира»

— Как оцениваешь шансы Сенегала на предстоящем чемпионате мира?

— Честно говоря, у нас очень сложная группа, в нее попали команды, которые входят в топ-6 в мире, например Канада. Это будет нелегко. Но знаешь, в 2014 году мы уже преподнесли сюрприз и удивили всех. Тогда тоже все говорили, что Сенегал проиграет всем в группе, но мы победили в двух матчах и вошли в число 16 лучших команд. Я думаю, и на нынешнем чемпионате мира мы можем сделать нечто подобное. Я, конечно, не могу сравнивать ту группу и эту, но шанс есть.

— А какие шансы у российской команды?

— Баскетбол очень непредсказуемый спорт, все имеют шансы. И у России они есть. Но это тоже будет нелегко. У вас три главных претендента: Нигерия, Россия и Аргентина. У Кореи команда так себе. У России неплохие шансы, надеюсь, они займут правильное место, и все будет хорошо. Я порадуюсь.

«Важно делать что-то хорошее. И когда некоторые говорят: «А, ты не ходишь в церковь, значит, ты неверующий», я отвечаю: «Кто так сказал?» Фото unics.ru



«Духовность и вера — не то же самое, что походы в церковь по воскресеньям»

— Известно, что в детстве ты всегда ходил в церковь. В Казани католический храм находится совсем рядом с «Баскет Холлом». Продолжаешь посещать храм здесь?

— Я не был в церкви, наверное, уже лет 4—5. Просто кое-что для себя понял. Это вовсе не значит, что я не верю в Бога — я верю в него! Но я не большой поклонник церкви.

Духовность и походы в церковь каждое воскресенье — это не одно и то же. Важно делать что-то хорошее. И когда некоторые говорят: «А, ты не ходишь в церковь, значит, ты неверующий», я отвечаю: «Кто так сказал?».

— Недавно в Шри-Ланке произошла большая трагедия, во время взрывов в храмах погибло много людей. Что с этим делать? Как, по-твоему, покончить с этой взаимной агрессией?

— Это действительно грустно. Люди шли поздравить друг друга с Пасхой, и тут такое — это просто очень грустно. И когда читаешь новости об этом, не можешь поверить, что это происходит прямо сейчас.

Как это остановить? Я не знаю, но я надеюсь, что это может сделать каждый из нас — я сделаю, ты сделаешь, они сделают — все могут попытаться дарить любовь. Единственное средство — это любовь друг к другу. И, может быть, однажды наше общество объединится и больше не будет смотреть на различия между людьми. Если каждый из нас начнет следовать любви, мы не будем замечать различий. Я не знаю, как это начать, но надеюсь, что мы сможем попытаться изменить этот мир, и наши дети будут жить в лучшем мире.