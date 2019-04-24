Продлили Цулыгина, но упустили Кемппайнена: плюсы и минусы уфимской селекции

Ключевые трансферные новости из стана «Салавата Юлаева»

Пока казанский «Ак Барс» развлекает публику новостями о подписании контракта между Артемом Лукояновым и футбольным клубом «КАМАЗ», в Уфе трансферная работа уже выходит на финишную прямую. «Салават Юлаев» объявил, пусть и после небольшой паузы, о продлении контракта с Николаем Цулыгиным. Теперь же стало известно, что в команде не удалось сохранить ведущее легионерское звено.Тем не менее большая часть работы по продлению контрактов уже проделана, и, по сути, клубу осталось лишь точечно усилиться. О ключевых новостях и инсайдах из «Салавата Юлаева» — в материале «Реального времени».

Цулыгину дали еще год

«Салават Юлаев» после яркого плей-офф и итогового четвертого места по итогам 11-го сезона КХЛ остается чуть ли не самой обсуждаемой командой лиги. Неожиданное преображение в Кубке Гагарина вынудило руководство клуба даже всерьез не говорить об отставке Николая Цулыгина, которая по ходу сезона была чуть ли не решенным делом. До этого в "СЮ" уже вовсю рассматривался очень неоднозначный вариант с приглашением Игоря Ларионова, который не имеет опыта тренерской деятельности, но в итоге было принято разумное решение о продлении контракта с действующим главным тренером еще на сезон.

Год назад что-то подобное происходило в Челябинске. Тогда «Трактор» также добрался до финала Восточной конференции, а Анвар Гатиятулин стал настоящим тренерским открытием сезона. Но руководство уральского клуба пошло по другому пути и не стало удерживать специалиста, который отправился прямиком в тренерский штаб СКА и сборной России. Вряд ли у Цулыгина этой весной были подобные громкие предложения, но его случай как раз из тех, когда тренер своей работой заслужил продолжить начатое дело именно в Уфе.

— Могу сказать, что я точно верил в него. И знал, что у него все получится, — говорил на прошлой неделе в интервью «Реальному времени» новоиспеченный главный тренер «Сибири» и один из самых известных воспитанников уфимского хоккея Николай Заварухин. — Команда у него хорошая. Он пусть и молодой, но грамотный тренер, это видно. Просто был период притирки команды к специалисту. Я вообще не понимаю всех этих разговоров — мол, «Салават Юлаев» подписал контракт с переводчиком. Просто так в первую команду никого не берут. Даже когда он был в тренерском штабе у Вестерлунда, он набирался опыта, его для этого и брали. Хороший профессионал, достойный тренер, у которого, по сути, всего одно отрицательное качество — он не имеет опыта. Но Москва не сразу строилась, правильно? А все эти разговоры, что он не тренер, а переводчик — это такая ерунда, поверьте.

Николай Заварухин: «Цулыгин пусть и молодой, но грамотный тренер, это видно». Фото hcsibir.ru

«Багаж» Вайсфельда и Беляева

Но продление контракта с главным тренером — это лишь верхушка хоккейного уфимского айсберга. Далее предстоит кропотливая и очень ответственная работа по сохранению состава и приобретению новых игроков. До сих пор так и непонятно, кто в Уфе будет отвечать за принятие ключевых решений. Нынешний результат — это плод коллективных усилий людей, большинство из которых в Уфе уже не работает. Тот же Леонид Вайсфельд, который несколько сезонов собирал, как паззл, эту команду в роли генерального менеджера, а также его помощник, Роман Беляев, который позже занял место спортивного директора и довольно удачно справился со своими обязанностями, здорово поработав на трансферном рынке год назад.

Сейчас в «Салавате Юлаеве» и новый генеральный директор, и недавно назначенный спортивный директор в лице Василия Чижова, плюс слухи о приходе нового генерального менеджера. Уже не первый год на эту позицию в Уфу сватают Сергея Гомоляко, но недавно стало известно, что специалист будет работать в ХК «Сочи». Поэтому в столице Башкортостана еще можно ждать новостей о назначении тех или иных людей в руководство клуба. Хотя есть вероятность, что в новый сезон команда пойдет и с нынешними управленцами. Вероятность этого большая по той простой причине, что ключевые игроки «Салавата» на действующих контрактах — вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, нападающий Линус Умарк — принадлежат уфимскому клубу до 30 апреля 2020 года.



Кемппайнен уходит. Следующий — Бурдасов?

По ходу плей-офф многие специалисты отмечали удачное решение о продлении контракта на 2 года еще до старта Кубка Гагарина с финским форвардом Теему Хартикайненом. Но здесь публичное объявление о новом соглашении объективно могло пойти как на пользу, так и во вред. Хартикайнен в Уфе уже давно стал «в доску» своим хоккеистом, на которого ходит публика, поэтому Теему подобная огласка лишь придала сил, и он выдал шикарный по результативности плей-офф, набрав 21 очко по системе «гол плюс пас».

Кемппайнен набрал меньше очков, но большинство заброшенных им шайб в плей-офф стали либо победными, либо из разряда крайне важных. Фото hcsalavat.ru

Но еще лучше Харти сыграл его соотечественник Йоонас Кемппайнен. Он набрал меньше очков (14 — 10 голов и 4 передачи), но большинство заброшенных им шайб в плей-офф стали либо победными, либо из разряда крайне важных. Вокруг личности Кемппайнена, которого когда-то перекупили у «Сибири», и строилась нынешняя трансферная кампания уфимцев. Ведь останься Йоонас, оставалось бы и ключевое, отлично сыгранное звено легионеров. Но Кемппайнен уходит, и в ближайшее время об этом будет объявлено официально (самый вероятный вариант — СКА). При том что центрфорвард объективно наиграл в этом году на новый контракт с улучшенными условиями. В Уфе то ли пожадничали, то ли были уверены, что нападающий будет доволен и теми условиями, которые ему предложили, то ли просто имеют свое видение развития ситуации с центральным нападающим ключевого звена.

На контрактах до 2020 года остаются также Александр Кадейкин и Александр Бурмистров. Первый уже один из ключевых игроков этого «Салавата», второй — пока еще не раскрылся в полной мере, и следующий сезон станет для казанского воспитанника чуть ли не самым важным в российском этапе карьеры. После него станет понятно, остается ли Бурми еще в числе центрфорвардов высокого уровня либо уже может морально готовиться к переходу в клуб рангом ниже и совсем за другие, гораздо меньшие, деньги.

А вот Антон Бурдасов, так ярко заявивший о себе в регулярном чемпионате, но получивший травму в плей-офф, скорее всего, покинет Уфу. Хоккеист с выдающимся кистевым броском может как попробовать себя в НХЛ, так и перейти в один из других сильных и богатых клубов КХЛ. Хотя не исключено, что все слухи о его уходе — не более чем слухи на фоне переговоров об улучшении финансовых условий его нового контракта. Но «Салават Юлаев» своей нынешней трансферной политикой очевидно дает понять, что баснословных контрактов в Уфе не будет.

«Салавату Юлаеву» предстоит лишь точечное усиление

Буквально накануне стало известно, что клуб покинет 37-летний Максим Рыбин, и эта новость, разумеется, напрашивалась, так как даже сам приход Рыбина по ходу прошедшего сезона выглядел спорным решением. Чуть ранее было объявлено о новом двухлетнем контракте Дмитрия Кугрышева. Нападающий сыграл не так ярко, как хотелось бы, но тренерский штаб и руководство он устраивает. Возможно, от него еще ждут прогресса. Зато практически точно известно, что будет пробовать свои силы в НХЛ Владимир Ткачев.

Почти наверняка будет пробовать свои силы в НХЛ Владимир Ткачев. Фото hcsalavat.ru

Почему-то не столь широко обсуждаемой оказалась новость о продлении на год контракта с защитником Захаром Арзамасцевым. Возможно, если бы не его яркая игра в середине регулярного чемпионата, быть сейчас «Салавату Юлаеву» с другим тренером. Захар помимо надежной игры в обороне, здорово проявил себя на голевом поприще, забивая несколько матчей подряд. В то же время не стоит забывать, что на контракте до 2021 года находится и нынешний лидер если не обороны, то раздевалки команды капитан Григорий Панин. Также, по информации «Реального времени», уже решен вопрос о возвращении в клуб уфимского воспитанника, а ныне защитника СКА Андрея Зубарева. Есть мнение, что лучшие годы этого игрока позади, но его опыт еще может пригодиться родной команде.

Какие вопросы остается решить менеджменту «Салавата Юлаева»? По сути, провести точечную селекцию. Найти замену Кемппайнену, пожалуй, ключевая задача. Также нужно довольно оперативно решить вопрос со вторым вратарем. Очевидно, что Андрей Кареев покинет клуб, а судьба молодого Тарасова еще не решена — станет ли именно он бэкапом Метсолы в будущем сезоне или отправится за океан? По большому счету, именно поэтому «Салават Юлаев» так широко обсуждаем именно сейчас. В мае и июне клубу придется оформить лишь единичные трансферы, но именно от них будет зависеть то, удастся Цулыгину сохранить в Уфе тот командный дух, который показала команда в плей-офф либо все придется начинать заново.