Николай Заварухин: «С «Салаватом Юлаевым» никакой конкретики не было»

Интервью с новоиспеченным главным тренером «Сибири»

Заварухин-средний по кличке «Дед» стал звеном великолепной хоккейной династии, которой по праву гордятся в Башкирии. Николай был из тех хоккеистов, кого принято называть интеллектуалами, — отлично читал игру, раздавал шикарные передачи. Помимо «Салавата Юлаева», успел поиграть в Казани, Тольятти, Москве (в ЦСКА), а завершил карьеру в Магнитогорске в 2009 году. Тренерский путь 44-летнего специалиста пока получается не менее насыщенным, чем игровой — он уже поработал в Новосибирске, Нижнекамске, Нефтекамске и Екатеринбурге. «Автомобилист» был не прочь оставить его в своем тренерском штабе, но от предложений возглавить клуб КХЛ редко отказываются. В интервью «Реальному времени» Заварухин рассказал о том, кого он хотел бы видеть в качестве своих помощников в «Сибири», почему Николай Цулыгин — сильный тренер, которого нужно оставить в Уфе, а также прокомментировал последние события в НХЛ и КХЛ.

О возвращении в «Сибирь»



— Николай Николаевич, расскажите, как в 2013 году, будучи тренером нефтекамского «Батыра-2», впервые оказались в Новосибирске.

— Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Валерьевич Фастовский пригласил меня работать в молодежную команду «Сибирские снайперы». А исходила инициатива от Владимира Антипина, который сейчас работает в магнитогорском «Металлурге». Тогда он был в тренерском штабе молодежной команды в Новосибирске и рекомендовал брать меня.

— Нынешние переговоры с «Сибирью» шли долго?

— Сразу, как поступило предложение от Фастовского, начались переговоры и обсуждения. Итоговое решение принимало руководство клуба. Спасибо за доверие.

— До сегодняшнего дня что еще вас связывало с Новосибирском?

— Здесь немало моих друзей. Хотя семья живет в Уфе, но это близкий мне город. В Новосибирске у меня был полезный опыт самостоятельной работы. Плюс в те годы удалось поработать достаточно близко с тренерским штабом Дмитрия Квартальнова, а потом и Андрея Скабелки.

Про «Сибирь» всегда хорошо отзывался и знаю, как здесь все устроено.

— Сейчас уже можно говорить о том, кто войдет в ваш тренерский штаб?

— Переговоры пока еще ведутся.

Сразу, как поступило предложение от Фастовского, начались переговоры и обсуждения. Итоговое решение принимало руководство клуба. Спасибо за доверие



— Есть желание потренировать с кем-то из бывших партнеров по звену? С тем же Андреем Сидякиным?

— Все возможно. Я не исключаю такой возможности и буду рад этому. У него есть желание помочь, это главное.

— Чем сейчас занимается Сидякин?

— Он тренирует детей в хоккейной школе.

— Чем занимается другой ваш именитый партнер по чемпионскому звену «Салавата Юлаева» Игорь Волков?

— Честно говоря, в последнее время связь с ним потеряли. Знаю, что он катался в Ночной лиге в Уфе.



«С «Автомобилистом» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон»



— Вы пару дней назад выложили в своем «Инстаграме» фото с подписью, которым довольно тепло попрощались с «Автомобилистом».

— Да, это были плодотворные два с половиной сезона для меня. Первый год видел, как команда строилась. Потом уже был определенный результат. Сейчас клуб идет постепенно к намеченным целям — команда растет, интерес со стороны горожан тоже растет, виден ажиотаж. Интерес к хоккею за последнее время вырос очень сильно, чувствуется заинтересованность основного спонсора. Появилась возможность приглашения игроков высочайшего уровня.

В «Автомобилисте» грамотное руководство, профессиональный менеджмент. Олега Гросса все помнят еще по работе в Уфе. В Екатеринбурге он держит марку как спортивный директор. Я думаю, у этого клуба еще все впереди. Желаю главному тренеру Андрею Мартемьянову плодотворной работы.

— «Автомобилист» был настроен продолжить работу с вами?

— Думаю, да. Но мы расторгли мой действующий контракт по обоюдному согласию сторон. Команда в Екатеринбурге продолжала тренироваться, а я уже спустя некоторое время был свободен.

«Сейчас клуб идет постепенно к намеченным целям — команда растет, интерес со стороны горожан тоже растет, виден ажиотаж. Интерес к хоккею за последнее время вырос очень сильно». Фото hc-avto.ru



— Уже прошло достаточно времени после вылета «Автомобилиста» из Кубка Гагарина. Можете назвать основные причины, почему клуб из Екатеринбурга так здорово провел основную часть сезона и так смазал концовку, уступив в плей-офф «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4 в серии?

— Уфимцы действительно здорово сыграли, они хорошо были готовы к каждому матчу с нами, выстроили игру в меньшинстве. Мы же не реализовали свои моменты. Плюс у «Салавата Юлаева» отлично выглядел вратарь Юха Метсола. В порядке были все легионеры. У нас, в свою очередь, в ответственный момент заболел Найджел Доус. Да и некоторые другие ребята приболели, было непросто.

— Мартемьянов одной из главных причин этой неудачи назвал тот момент, что легионеры команды оказались перегружены в концовке регулярного чемпионата, а у «Салавата Юлаева», наоборот, иностранцы получили отдых.

— Здесь факт остается фактом: в этой серии легионеры «Автомобилиста» не показали свои лучшие стороны.

«С «Салаватом Юлаевым» никакой конкретики не было»

— Как прокомментируете информацию, что вы могли оказаться в тренерском штабе «Салавата Юлаева»?

— Был момент, когда все было возможно. Но сейчас, когда подписан контракт с «Сибирью», говорить об этом нет особого смысла. Все это слухи. Да и раньше с «Салаватом Юлаевым» какой-то конкретики не было. Так, разговоры.

— У вашего отца из знаменитой уфимской династии Заварухиных недавно был юбилей — 75 лет. Успели на него попасть?

— Я приехал на него попозже. Папа почему-то не особенно хотел отмечать. Сходили с семьей, пообедали. Отметили его юбилей в тихом спокойном семейном кругу.

— Он оказывает какое-то влияние на вас как на тренера?

— Не влияние… Но он подсказывает.

— С кем из знаменитых игроков прошлого видитесь, когда приезжаете в родной город?

— Честно говоря, не так много таких людей. В Уфе предпочитаю проводить время в первую очередь с семьей. Я мало бываю дома, поэтому каждый час с ними ценю. Хотя, бывает, встречаемся с ребятами разного возраста.

«Был момент, когда все было возможно. Но сейчас, когда подписан контракт с «Сибирью», говорить об этом нет особого смысла. Все это слухи. Да и раньше с «Салаватом Юлаевым» какой-то конкретики не было. Так, разговоры». Фото vk.com/hcsalavat



— Ранее вы говорили в интервью, что из прежней руководящей структуры «Салавата Юлаева», по сути, и не общались ни с кем. Как сейчас дела обстоят?

— Никак, в этом плане ничего не изменилось.

— Вам прошлым летом удалось побывать на праздновании десятилетия чемпионства «Салавата Юлаева», что скажете об этом мероприятии?

— Вспомнил тот год, когда выиграли кубок. Вся Уфа стояла на ушах, популярность хоккея была невероятной. Мне очень приятно было видеть многих игроков, с кем становились чемпионами в 2008-м. Пообщались, снова вместе сыграли в свитерах «Салавата Юлаева» на льду «Уфа-Арены».

— Сейчас часто на коньки встаете, чтобы поиграть, а не потренировать?

— Бывает, катаюсь вечерами. До этого долго не играл вообще, пару раз выходил не в полной амуниции.

— Некоторые игроки на том юбилейном вечере говорили, что Заварухин усилил бы и нынешний «Салават Юлаев».

— Наверное, шутили (смеется).

«Я верил в Цулыгина, он грамотный тренер, и это видно»

— Пусть вы были и старший тренер «Автомобилиста», можно ли сказать, что с Николаем Цулыгиным, возглавляющим «Салават Юлаев», у вас была заочная дуэль в серии плей-офф?

— Мы хорошо общаемся. Поздравил его с победой. Оба 1975 года рождения, оба прошли уфимскую школу хоккея. Теперь тренируем.

— По ходу сезона много говорилось о том, что его могут уволить из Уфы.

— Могу сказать, что я точно верил в него. И знал, что у него все получится. Команда у него хорошая. Он, пусть и молодой, но грамотный тренер, это видно. Просто был период притирки команды к специалисту.

Я, вообще не понимаю всех этих разговоров — мол, «Салават Юлаев» подписал контракт с переводчиком. Просто так в первую команду никого не берут. Даже когда он был в тренерском штабе у Вестерлунда, он набирался опыта, его для этого и брали.

«Команда у него хорошая. Он, пусть и молодой, но грамотный тренер, это видно. Просто был период притирки команды к специалисту». Фото vk.com/hcsalavat



— Говорят, в Уфе многие игроки уже высказались в пользу Цулыгина и хотят, чтобы он остался.

— И правильно сделали. Ими руководит хороший профессионал, достойный тренер, у которого, по сути, всего одно отрицательное качество — он не имеет опыта. Но Москва не сразу строилась, правильно? А все эти разговоры, что он не тренер, а переводчик — это такая ерунда, поверьте.

— Когда играли с Цулыгиным в одной команде, уже чувствовали в нем задатки тренера?

— Нет, вряд ли об этом всерьез думаешь во время игровой карьеры. Николай проявил себя, когда работал с детьми, когда потом помогал в «Толпаре». Я и сам даже, когда завершал карьеру в 2009 году, точно не знал, что буду тренером. Это желание и понимание пришли уже позже.

Братья Василевские, НХЛ, финал КХЛ

— Один из самых известных уфимских воспитанников вратарь Андрей Василевский неожиданно проиграл со своей «Тампа-Бэй» в первом же раунде со счетом 0-4 в серии.

— Да, слежу по возможности за НХЛ. Видел урывками последний матч серии. Все говорят, что сенсация. А это — хоккей. В плей-офф проходят совершенно другие игры, несравнимые с регулярным чемпионатом. Неожиданно только то, что именно 0-4 в серии. Видимо, у «Тампы» произошел какой-то спад. До этого они довольно мощно выглядели в регулярном чемпионате. Пожалуй, не хватило сил.

— Василевский пропустил 15 шайб в эти четырех играх, не очень уверенно провел эту серию…

— Тут надо более детально разбирать вопрос, по каким причинам. Мне из России этого не видно. Нужно внимательно посмотреть, какие голы пропустила команда, какая там обстановка. До этого Андрей играл очень уверенно, буквально тащил «Тампу».

— Его брат, Алексей, играет на позиции защитника в «Автомобилисте». Он прогрессировал в этом сезоне?

— Конечно, он получил вызов в сборную России. Это — защитник-лидер.

«Тут надо более детально разбирать вопрос, по каким причинам. Мне из России этого не видно. Нужно внимательно посмотреть, какие голы пропустила команда, какая там обстановка. До этого Андрей играл очень уверенно, буквально тащил «Тампу». Фото nhl.com/lightning



— Кому из нынешнего состава «Автомобилиста» реально поехать на чемпионат мира в Словакию в мае?

— Василевскому и Голышеву. Они отлично провели прошедший сезон и заслужили право быть в сборной России.

— Вы были замечены на одной из полуфинальных игр нынешнего Кубка Гагарина…

— Да, ходил на домашний матч ЦСКА. Это чисто хоккейный интерес.

— Что можете сказать о финале между «Авангардом» и ЦСКА?

— Интересная серия. Многие делают акцент на том, что это «автобусный» финал, но ведь в этом есть плюс. У команд нет перелетов, играют довольно мобильно. И «Авангард», и ЦСКА показывают довольно скоростной хоккей.

— «Авангард» еще даст бой? Или ЦСКА — явный фаворит?