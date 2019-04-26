«Золотой мандат»: богатейшим депутатом Чувашии стал коммунист с малодоступными охотничьими угодьями

Совокупный годовой доход народных избранников региона составил 366 млн рублей. Половина его приходится на пятерых депутатов

Совокупный доход народных избранников Чувашии вырос за год всего на 33 млн рублей, составив 366,4 млн. На 10 богатейших депутатов приходится лишь 65% всех доходов, а пять самых богатых заработали в прошлом году половину — 181,6 млн рублей. «Реальное время», изучив декларации депутатов и историю их бизнеса, узнала, как один единоросс разбогател на «ростеховской» фирме, половина которой принадлежит его семье, другой, «чуваш из Татарстана», стал главным подрядчиком региона и мишенью для атаки конкурентов, а у третьего, как раз работающего в РТ Ивана Егорова, «нашли» целый «Ауди», попавший с ним в ДТП. Хотя в декларации авто отсутствует.

Богатейшим депутатом Чувашии стал коммунист с малодоступными охотничьими угодьями

На первое место по величине состояния вырвался Юрий Шлепнев, заработавший в прошлом году в 2,5 раза больше, чем годом ранее (20,2 млн рублей, был на третьем месте), — 53,6 млн рублей. Еще 833,4 тыс. добавила его супруга. Редкий случай в ПФО, когда богатейшим депутатом стал избранник не от «Единой России», а от КПРФ, — руководитель фракции партии, член комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

Юрий Шлепнев с 2014 года является гендиректором АО «Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть» (основано в 1959 году, занимается производством запчастей и оригинальных установок к оборудованию электростанций). По итогам 2017 года при выручке в 132,5 млн рублей «Энергозапчасть» впервые с 2009 года показала убыток в размере 2,8 млн рублей: в 2015 году прибыль составляла 44,7 млн рублей, в 2016-м — 36,2 млн. Впрочем, Шлепнев одновременно сидит в кресле гендиректора целого ряда чувашских предприятий и организаций, из них минимум две автодилерских компании — ООО «Центр Авто» (убыток — 71 тыс. рублей) и ООО «Автолидер» (прибыль — 377 тыс.). Наибольшая прибыль — 8,7 млн рублей при обороте в 53,3 млн рублей — у ресторанного бизнеса ООО «ЦЕНТР XXI». Все эти компании Шлепневу и принадлежат, полностью или частично.

Среди них есть и охотничье ООО «Егерь» — отдельные СМИ утверждают, что охотничьи угодья Юрия Шлепнева являются самыми недоступными в ЧР: «У него за право поохотиться на утку или зайца надо заплатить 15 тысяч рублей, что изначально неподъемно для местного населения. Получается, что эти угодья предназначены для узкого круга лиц».

Уголовное преследование грозило Шлепневу 2 года назад: депутата обвиняли в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле входа в кафе «Товарищ», «на почве возникших во время ссоры личных неприязненных отношений к гражданину, который находился в данном кафе, нанес неустановленным колюще-режущим предметом один удар в область живота, причинив последнему легкий вред здоровью». Правда, уже месяц спустя дело было закрыто — «потерпевший заявил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шлепнева в связи с примирением сторон, а также в связи с тем, что тот загладил причиненный вред».

По итогам 2017 года при выручке в 132,5 млн рублей «Энергозапчасть» впервые с 2009 года показала убыток в размере 2,8 млн рублей: в 2015 году прибыль составляла 44,7 млн рублей, в 2016-м — 36,2 млн рублей

Шлепнев получил активы, вероятнее всего, в наследство от отца

«Энергозапчастью» с 1987 года руководил отец депутата Чонгар Шлепнев, который также был депутатом Государственного совета Чувашской Республики второго и третьего созывов. В Сети можно найти сведения о доходах за 2004 год тогдашнего кандидата в депутаты Чебоксарского городского собрания Чонгара Шлепнева, в которых указано, что он владеет 55,3% акций ОАО «Энергозапчасть». Среди топ-менеджеров завода в последние годы можно встретить имена Шлепневых, в том числе сестры депутата Елены. Можно с очевидностью предположить, что и сегодня более чем половиной акций владеет семья депутата Шлепнева.

У Шлепнева в собственности по-прежнему 4 земельных участка на 7 с лишним тыс. кв. м, квартира на 128,5 кв. м, нежилые помещения на 2,5 тыс. кв. м. У супруги — 3 участка на 4,6 тыс. кв. м, дом на 248 «квадратов». В гараже стоят отечественные авто: ГАЗ-21, ГАЗ-31105, ВАЗ-21013, ГАЗ-20 (более известный как «Победа»), ГАЗ-69, ГАЗ-20, УАЗ-396259, ЗАЗ-968Б, а также три понтона и мотолодка «Амур Д».

Единоросс Углов разбогател на «ростеховской» «Эларе», половина которой принадлежит его семье

Прежний богатейший чувашский депутат Андрей Углов («Единая Россия»), член комитета Госсовета по бюджету, финансам и налогам, опустился на второе место, хотя и увеличил свой доход в прошлом году на 32% — до 51,8 млн. Совместный с супругой доход, впрочем, больше, чем у четы Шлепневых — 56 млн рублей. Углов личность в ЧР известная, он возглавляет шестую по величине компанию региона «Элара» — бывший Чебоксарский приборостроительный завод, выпускающий сложные электронные приборы гражданского и военного назначения (заказчиками «Элары» выступают такие организации, как ОАО «РЖД», «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», НИЦ «Курчатовский институт»). Принадлежит компания формально на 50,13% ООО «Элоника», на 48,95% — АО «Концерн «Авионика» (входит в концерн «Авиаприборостроение» — т. е., в «Ростех» Сергея Чемезова), еще 0,015% находится в собственности у гендиректора «Элары» Андрея Углова. В действительности, если проследить всю цепочку бенефициаров, не менее половины «Элары» принадлежит семье Угловых: «Элоника» (гендиректор — Александр Углов) на 8% принадлежит Татьяне Угловой, еще на 91% — ООО «ЭЛА». ООО «ЭЛА», в свою очередь, на 35% принадлежит той же Татьяне Угловой, 31% — у замгендиректора «Элары» Владимира Сорокина.

С 2012 по 2017 год «Элара» не публиковала открытой отчетности. В 2012 году оборот компании составлял 5 млрд рублей, прибыль — 316,3 млн. На предприятие в финансовом смысле оказывают давление дебиторская и кредиторская задолженность: «дебиторка» составила в 2017 году 2,3 млрд рублей, кредиторская задолженность — 2,9 млрд. При выручке в 8,3 млрд рублей «Элара» показала прибыль в 1 млрд. В 2016 году проект «Элары» по модернизации линий на 200 млн рублей вошел в число приоритетных инвестпроектов чувашского правительства. В ноябре 2018 года премьеру РФ Дмитрию Медведеву показали электропоезд «Иволга», систему управления для которого создали на чебоксарском предприятии.

У самого Углова формально нет недвижимости, только автомобиль Porshe Panamera и две квартиры (на 190 и 196,8 кв. м) в пользовании. Зато на жену записаны два участка площадью 9 тыс. кв. м, дом на 246 «квадратов», две квартиры площадью 148 кв. м и баня на 224,2 кв. м.

Андрей Углов («Единая Россия»), член комитета Госсовета по бюджету, финансам и налогам, опустился по величине состояния на второе место

Как «чуваши из Татарстана» стали главными подрядчиками ЧР и мишенью для конкурентов

С шестого на третье место поднялся депутат от «Единой России» Николай Угаслов — его доход вырос в 1,7 раза, составив 29 млн рублей. Угаслов — член двух комитетов Госсовета (по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии и по социальной политике и национальным вопросам), а также президент Межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс». У депутата в собственности пять земельных участков общей площадью более 12 тыс. кв. м, три жилых дома (самый большой — на 229 «квадратов»), три квартиры площадью от 66 до 129 кв. м, четыре гаражных бокса, более 50 машиномест, почти столько же нежилых помещений и проч. В гаражных боксах стоят снегоход Ski-Doo Skandic SWT 600 и прицеп для перевозки грузов.

Угаслов личность не менее, а скорее даже более известная, чем Углов. Он с 2001 года возглавляет чебоксарское АО «ТУС» — строительную компанию, застройщика, в частности, микрорайона «Университет» на северо-западе регионального центра (ему же компания и принадлежит), и считается близким человеком главы Чувашии Михаила Игнатьева: так, например, в конце прошлого года и. о. главы Минстроя ЧР стал выходец из «ТУС» экс-замгендиректора Алексей Грищенко. В 2017 году выручка «ТУС» составила 1,2 млрд рублей, прибыль — всего 32,2 млн рублей. Налоговики могли бы заподозрить строительную компанию в занижении доходов, но на ней лежит огромная кредитная нагрузка: краткосрочная на 1,5 млрд рублей и долгосрочная почти на 2 млрд.

В Чувашии работает еще ООО «УМ-Тус», принадлежащее сыну депутата Александру Угаслову (при выручке в 133,5 млн рублей прибыль нулевая). Сыну также принадлежит ООО «Меридиан», которое вместе с отцовским ЗАО «Тус» в 2017 году приобрело активы обанкроченного «Чувашавтодора» (перед банкротством из компании вывели 1 млрд рублей, оставив долг на полмиллиарда), технику на 180 млн рублей. Тем самым «ТУС» заявил об активных планах на дорожном рынке, куда компания собиралась выходить из-за спада на строительном, выиграв ряд тендеров. Сын, однако, прославился не этим, а трагедией осени прошлого года, когда из-за врезавшегося в микроавтобус самосвала «УМ-ТУС» погибли 12 человек. Тогда в компании сразу нашли 68 нарушений трудового законодательства и оштрафовали ее на 1,5 млн рублей.

Компанию же отца ряд наблюдателей обвиняют в аффилированности с семьей главы ЧР и выигрышах господрядов «с нулевой бюджетной эффективностью». Их противники, в свою очередь, считают эту кампанию «черным пиаром». Казус еще в том, что оппоненты Игнатьева-Угаслова считают, что «глава Чувашии окончательно подпал под влияние богатой ресурсами и федеральными связями группировки «чувашей из Татарстана», главным публичным лицом которой и является Угаслов». Угаслова таковым считают потому, что он родился в Дрожжановском районе РТ, хотя всю жизнь прожил в Чувашии.

Директор агрофирмы в Татарстане, принадлежащей Ивану Егорову

Четвертое место сохранил за собой Николай Курчаткин («Единая Россия»), увеличивший свой доход на треть — до 24,4 млн рублей. Член комитетов Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии в 2005—2011 годах возглавлял филиал ООО «Авангард» — «Цивильский бекон», а с 2011 года является директором ООО «Авангард», расположенного в Буинском районе Татарстана и вошедшего в тот год в холдинговую компанию «Ак Барс» Ивана Егорова. «Авангард» на 99% принадлежит ООО «Инвестиции и консалтинг», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО «Финансовая корпорация «Тимерхан». Последней на 99% владеет сам Иван Егоров.

«Авангард» — сельскохозяйственное предприятие (владеет 30 тыс. га земли), занимающееся производством бекона и выращиванием корма для свиней, общее число голов которых в Буинском районе составляет порядка 30 тыс., в Чувашии — под 40 тыс. Создано оно было на базе пяти хозяйств Татарстана и пяти хозяйств Чувашии. Несмотря на огромную кредитную нагрузку (долгосрочных и краткосрочных кредитов к 2018 году набрано на 2,2 млрд рублей), при выручке в 2,4 млрд рублей компания показала прибыль в 285,4 млн рублей. Правда, за 3 года она сократилась почти в два раза. «Авангардом» создан бренд «Мясной дом «Карлинский».

Николай Курчаткин с 2011 года является директором ООО «Авангард», расположенного в Буинском районе Татарстана и вошедшего в тот год в холдинговую компанию «Ак Барс» Ивана Егорова. Фото tatarnews.ru

Чей автомобиль попал в ДТП, неизвестно, но официально никакого «Ауди» у Курчаткина нет

В собственности у депутата земельный участок площадью около 2 200 кв. м, жилой дом на 348 «квадратов», гараж площадью 86 кв. м, сарай на 39 кв. м, баня и летняя кухня. Зато на супругу записаны земля площадью более 55 тыс. кв. м, более десятка нежилых зданий и две квартиры на 55,7 и 58,3 кв. м (последнюю супруги приобрели в прошлом году). Интересно, что автомобилей при этом ни у кого нет, поэтому непонятно, кому принадлежал Audi S8, попавший в апреле этого года в ДТП на трассе М7 в Чувашии, в результате которого с травмой головы был госпитализирован водитель «Лады». По информации ряда СМИ, за рулем «Ауди» находился именно Николай Курчаткин.

В топ-10 попали и главный застройщик Чебоксар, и главный «кондитер» региона

Депутат Алексей Мурыгин («Единая Россия») разбогател в прошлом году в 1,7 раза, его доход составил 17 млн рублей. Годом ранее он лишь замыкал топ-10 богатейших депутатов ЧР, ныне же вошел в топ-5.

Мурыгин — председатель Совета отцов ЧР при Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» и директор по производству ООО «Отделфинстрой» (ему же принадлежит 6,7% компании). Компания эта занимается строительством жилых комплексов в Чебоксарах, в том числе коттеджного поселка «Тихая слобода». За 2 года выручка выросла с 465,8 до 620,6 млн рублей, но прибыль упала в два раза — до 244,2 млн рублей. Сегодня «Отделфинстрой» застраивает в Чебоксарах микрорайоны «Олимп» и «Замамье». Для этого группа КСК (принадлежит гендиректору АО «Завод Чувашкабель» Игорю Кортунову, считается, что КСК контролирует «Отделфинстрой») уже строит у трассы М7 завод объемно-блочного домостроения.

В собственности у Мурыгина участок в 1088 «квадратов», дом в 227 кв. м, половина квартиры на 139 кв. м (вместе с супругой, не заработавшей ничего), а также два гаражных бокса. В гараже стоят Range Rover и Mazda 6.

В топ-10 депутатов по доходам входит еще один представитель «Единой России» — Валерий Иванов, 20 лет возглавляющий компанию «Акконд» — крупную чебоксарскую кондитерскую фабрику, основанную еще в 1943 году. Подробно об «Акконде», четвертом по величине предприятии в Чувашии, мы писали в нашем материале о топ-100 компаний региона. В 2017 году ее оборот упал на 5%, составив 8,9 млрд рублей, зато чистая прибыль составила рекордные для «Акконда» 1,8 млрд рублей. Доход самого директора фабрики, впрочем, упал с 17,8 до 16,7 млн рублей. Иванов является также председателем федерации легкой атлетики Чувашии и председателем общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии. И входит в комитеты по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета.

В собственности у супругов Ивановых два участка на 2,5 тыс. кв. м, жилой дом на 80,1 кв. м, полдома на 80,1 кв. м, квартиры на 91 и 66 кв. м.

В топ-10 депутатов по доходам входит еще один представитель «Единой России» — Валерий Иванов, 20 лет возглавляющий компанию «Акконд»

Как единоросс осерчал на оппозиционера за «работу по дестабилизации» принадлежащей ему компании

Доходы депутата Сергея Михеева, секретаря новочебоксарского отделения партии «Единая Россия», выросли в 2018 году на 18,3%, составив 13,7 млн рублей. Совокупный семейный доход народного избранника достиг почти 16 млн рублей. С 2000 года Михеев работает в новочебоксарском НПП «Спектр» (ему же оно и принадлежит) — компания производит лакокрасочные изделия под брендом Certa. При выручке в 375 млн рублей компания показала прибыль в 15 млн. В 2017 году «Спектр» проверяли силовые органы «на вероятное хищение учредительных документов и печати, обналичивание денежных средств, производство лакокрасочных материалов на взрывоопасном оборудовании без разрешения, производство и хранение соляной кислоты без разрешения». Дело кончилось тем, что «Спектр» был оштрафован Приволжским управлением Ростехнадзора за несоблюдение требований промышленной безопасности, а Генпрокуратура выявила факт работы предприятия без лицензии, но уголовное дело возбуждено не было.

В собственности у Сергея Михеева два автомобиля — BMW X6 и Volvo XC60, половина участков площадью 1 358 и 1 709 кв. м, целый участок в 700 кв. м, квартира 44 кв. м и по половине жилых домов на 513 и 22 кв. м. У супруги Михеева есть три четвертых квартиры на 131 «квадрат» (оставшаяся четверть, судя по всему, у сына), квартира на 48 кв. м, три гаража и хозблок.



В марте этого года сложил с себя полномочия зампредседателя комитета по экономической политике Госсовета Игорь Моляков (доход в прошлом году составил всего 1,4 млн рублей), у которого была репутация «главного оппозиционера Чувашии». Он активно доказывал незаконность кадровых решений большинства в парламенте, отстаивая свою позицию в судах. Заявлению «по собственному» предшествовала масштабная проверка сведений о доходах самого депутата, которая, якобы, нашла ряд неуказанных базовых счетов, открытых на него и его супругу и недостоверные, неполные сведения о доходах, полученных им и его супругой от вкладов в банках, и т. д. Отметим, что официально супруга Молякова задекларировала всего 95,4 тыс. рублей в прошлом году. А в собственности у самого Молякова задекларирован участок на 1,5 тыс. кв. м и дом на 164,8 кв. м с квартирой на 30,2 кв. м. В гараже стоят «Ниссан Максима» и ВАЗ-2109, у супруги — ВАЗ-21093.

Михеев весьма осерчал на Молякова, которому депутаты устроили «комсомольский разнос», заявив, что «Моляков Игорь Юрьевич продолжает дестабилизировать работу ведущих предприятий города Новочебоксарска, предприятий — лидеров химической отрасли», что доходит порой «до критической ситуации, до остановки».

Директору «дочки» «Газпрома» в 1,5 раза подняли зарплату, чтобы лучше выбивал долги перед газовиками?

Неожиданно в топ-10 богатейших депутатов попал глава местной «газпромовской дочки» Кияметдин Мифтахутдинов, увеличивший свой доход почти в 1,5 раза — до 12,6 млн рублей. В собственности у семьи «главного газовика ЧР» лишь две квартиры на 104,1 и 51,6 кв. м, дом на 195,5 кв. м и два участка на 2,1 тыс. кв. м, в гараже стоит Toyota Land Cruiser 200.

Член комитета Госсовета Чувашии по бюджету и финансам с 2003 года возглавляет ООО «Чувашрегионгаз», ставшее впоследствии ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». А с 2005 года он сидит и в кресле ОАО «Чувашсетьгаз», позднее ставшем АО «Газпром газораспределение Чебоксары». Об этих «дочках» «Газпрома» мы тоже подробно писали в материале, посвященном крупнейшим чувашским компаниям. Напомним, «Газпром межрегионгаз Чебоксары» замыкает тройку лидеров в топ-100 Чувашии: оборот ее снизился на 5%, достигнув по итогам 2017 года 9,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила лишь 7 млн рублей (в 2014—2015 годах она была гораздо выше — 17,5—18,5 млн рублей). Причина — огромные долги местных предприятий. Так, дебиторская задолженность по итогам 2017 года у «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» составила 1,8 млрд рублей. А уже осенью 2018 года, по данным Мифтахутдинова, перевалила за 2,2 млрд рублей. Чувашия вошла в число регионов, которые не исполнили графики реструктуризации задолженности за поставленный газ по итогам 2017 года, заявили в «Газпроммежрегионгазе».

В прошлом году Бадаева прославилась весьма странным заявлением по поводу сильного роста количества мини-пекарен в Чебоксарах, которые стали, что очевидно, главными конкурентами ее предприятия

Как главный хлебопек Чебоксар пожурила местные пекарни

Сохранила место в топ-10 и самая богатая женщина-депутат ЧР Елена Бадаева («Единая Россия»), гендиректор ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» (ей же он и принадлежит). Хотя ее доход уменьшился на 5,6%, составив 12 млн рублей, в собственности у нее только половина доли в квартире на 140,8 кв. м. При выручке в 816 млн рублей чистая прибыль самого хлебозавода составила 26,2 млн рублей.

В прошлом году Бадаева прославилась весьма странным заявлением по поводу сильного роста количества мини-пекарен в Чебоксарах, которые стали, что очевидно, главными конкурентами ее предприятия: «В таких условиях работать просто мне иногда становится неприятно. Их уже в городе 60 штук, они как грибы после дождя растут, невозможно работать с ними». Заявление Бадаевой, в свою очередь, заставило местный Роспотребнадзор пообещать включить пекарни в график проверок на 2019 год.

«Пивной король» теперь больше не «мясной король», но намерен стать «водочным»

Наконец, остался в топ-10, замыкая его, и депутат Олег Мешков. Его личный доход вырос в два раза, составив 11,6 млн рублей, однако семейный рухнул на 70% — с 47,4 млн до 15 млн рублей. Причина, понятно, в резком обеднении супруги. Мешков, выпускник Казанского государственного медицинского института, в 80—90-е годы работал по специальности, а позже ушел в бизнес. В частности, был гендиректором ЗАО «Агро-Инвест», затем — чебоксарской пивоваренной фирмы «Букет Чувашии» (последнюю по-прежнему считают подконтрольной ему). Сейчас Мешков является исполнительным директором «Агро-Инвеста» и гендиректором Чебоксарского ликеро-водочного завода (ему же и принадлежит). Входит в комитет Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам, а также по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии.

Резкое снижение доходов Мешковых местные наблюдатели могут связать с падением влияния олигарха, за которым числилось не только огромное движимое и недвижимое имущество, но даже собственная железная дорога протяженностью 0,5 км. И сегодня на семью записано земельных участков на 30 тыс. кв. м, дом на 812 кв. м, четыре квартиры от 35 до 75 кв. м, несколько складов, тот же подъездной железнодорожный путь и целый грузовой автопарк (девять грузовиков, два автофургона, автобус и проч.). О влиятельности олигарха и экс-вице-спикера Госсовета Мешкова говорит тот факт, что в 2016 году он сумел за 210,7 млн рублей купить Чебоксарский ЛВЗ у братьев Ротенбергов. Правда, через год компания при обороте в 143 млн рублей показала убыток в 21,5 млн рублей, несмотря на массовые увольнения работников, в которых Мешкова упрекали. А в начале 2019 года Мешков лишился главного своего актива — Чебоксарского мясокомбината, купленного им в 2014 году, схему покупки Арбитражный суд ЧР посчитал некорректной. Чебоксарский мясокомбинат, став в 2014 году ООО «Океан», за 3 года в три раза сократил оборот, 2 года показывал убытки, однако в 2017 году, наконец, вышел на прибыль в 6,1 млн рублей, рекордную для него с 2009 года.