Тоуо о работе с ТАИФом: «Мы строили установку получения метанола в Омане, в России это первый проект»
ТАИФ и Toyo Engineering планируют наладить производство метанола
Группу компаний ТАИФ с Toyo Engineering Corporation, входящей в финансово-промышленный холдинг Mitsui Group, связывают длительные и доверительные отношения. Японская компания принимала участие в проектировании и поставке оборудования для комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков ОАО «ТАИФ-НК». Ее технологии были использованы при строительстве четвертой очереди завода полистиролов на «Нижнекамскнефтехиме». Новый совместный проект ТАИФа и Toyo также касается НКНХ: компания планирует участвовать в модернизации производства изопренового каучука. Подробности сотрудничества компаний — в материале «Реального времени».
ТАИФ намерен развивать сотрудничество с японскими компаниями
В начале октября президент Татарстана Рустам Минниханов вернулся из Страны восходящего солнца, где он принимал участие в бизнес-форуме «Татарстан — Япония» в городе Канадзава. Тогда президент заявил, что Республика Татарстан готова расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии. Среди реализованных проектов с японскими компаниями Рустам Минниханов упомянул о сотрудничестве Mitsui Group и Toyo Engineering Corporation с предприятиями ГК ТАИФ.
Примером укрепления и развития татарстано-японских отношений стал недавний визит представителей Toyo Engineering Corporation в головной офис ОАО «ТАИФ». Приветствуя партнеров, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что ТАИФ с Toyo Engineering Corporation связывает давнее и плодотворное сотрудничество, которое началось еще в 70-х годах прошлого века.
Напомним, что компания Toyo Engineering принимала участие в проектировании и поставке оборудования в рамках проекта строительства комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков ОАО «ТАИФ-НК». Также японская компания сотрудничала с ПАО «Нижнекамскнефтехим» при строительстве четвертой очереди завода полистиролов, Toyo выполняла рабочее проектирование производства поликарбонатов на заводе «Казаньоргсинтез».
НКНХ планирует наладить производство метанола из собственных ресурсов
Партнерство, проверенное временем, было решено продолжить. Toyo представит технико-коммерческое предложение на установку по производству метанола в рамках модернизации производства изопренового каучука на НКНХ.
«Перед нами стоит вопрос оптимизации затрат по производству изопренового каучука. Проект планируем реализовать в короткие сроки. Изучив условия сотрудничества, мы пришли к выводу, что вы имеете огромный опыт по реализации проектов по производству метанола (используется для получения изопренового каучука, — прим. ред.)», — заявил во время переговоров Альберт Шигабутдинов. В тендере участвуют еще как минимум шесть компаний, занимающихся строительством установок по производству метанола.
Старший исполнительный директор Toyo Engineering Corporation Эйджи Хосой поблагодарил руководство ОАО «ТАИФ» за оказанное доверие и выразил готовность сотрудничать по новым проектам НКНХ, касающимся модернизации производства изопренового каучука. В ходе переговоров стороны обсудили сроки реализации проекта.
В компании ТАИФ прошедшей встречей остались довольны, партнерам удалось найти точки соприкосновения по важным для обеих сторон вопросам. Альберт Шигабутдинов рассказал журналистам, что технические новшества, которыми обладают специалисты компании, могут быть реализованы в проекте производства метанола, что позволит снизить себестоимость выпуска изопренового каучука. «Мы планируем наладить производство метанола из тех ресурсов, которые есть у «Нижнекамскнефтехима», — уточнил Альберт Шигабутдинов. Он также отметил, что Группа компаний ТАИФ и особенно «Нижнекамскнефтехим» работают в условиях жесточайшей конкуренции в мире и в России.
Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, также участвовавший в переговорах с компанией Toyo, заявил, что работа с японскими предприятиями налажена «на конструктивной основе, компания работает открыто и на результат».
«Многие совместные проекты с ТАИФом мы считаем успешными»
После переговоров корреспондент «Реального времени» задал несколько вопросов старшему исполнительному директору Toyo Engineering Corporation Эйджи Хосою.
— Господин Хосой, Toyo Engineering Corporation связывает с Группой компаний ТАИФ длительное сотрудничество. Какие из совместных проектов вы считаете наиболее успешными?
— Многие совместные проекты мы считаем успешными. Например, удачным было сотрудничество с НКНХ по этиленовому проекту, который был реализован достаточно давно, во времена Советского Союза. Также мы работали с ТАИФом над проектом строительства четвертой очереди завода полистиролов на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — эти проекты запомнились больше остальных.
— Участие в каком совместном проекте с Группой компаний ТАИФ вы обсуждали сегодня? О чем удалось договориться?
— Сегодня мы обсуждали реализацию проекта производства метанола для «Нижнекамскнефтехима». Предприятию важно внедрить этот проект как можно быстрее, поэтому обсуждали, как можно ускорить график реализации проекта.
— В чем преимущество работы с компанией Toyo Engineering Corporation?
— У нас долгий опыт работы в России, мы хорошо знакомы с планами ТАИФа относительно «Нижнекамскнефтехима». К тому же у нас большой опыт работы с технологией по получению метанола. Установки по производству метанола мы строили в Омане, но в России ее пока нигде не внедряли.
— Чем японским компаниям интересен татарстанский и российский рынки?
— Как японская сторона, так и люди в Татарстане любят работать друг с другом. Нам нравятся условия, созданные для работы с иностранными компаниями, комфортно работать в России. В Татарстане мы также сотрудничаем в нескольких проектах с ПАО «Казаньоргсинтез».
Справка
Mitsui Group — японская финансово-промышленная группа, одна из крупнейших в мире, основанная в 1876 году. В настоящее время она имеет 154 офиса в 66 странах, 436 дочерних и аффилированных компаний по всему миру и более чем 40 тыс. сотрудников. На российском рынке «Мицуи» работает около 50 лет. В ее активе 15 компаний в России и 1000 сотрудников. Общий объем инвестиций в Россию — 3 млрд долларов. Компания Mitsui имеет 14 структурных управлений, в числе которых управление металлургической и сталелитейной продукции, управление минеральных ресурсов и металлов, управление индустриальных проектов, управление машин и оборудования, управление судостроения и авиакосмической промышленности, управление химической продукции органического синтеза, управления энергетики (1 и 2), управление продуктов питания и розничной торговли, управление информационных технологий, управление финансирования, управление логистики и транспортировки.
Toyo Engineering Corporation основана в 1961 году, входит в состав ГК Mitsui. Компания в течение почти 50 лет строила сначала в Советском Союзе, затем — в России и странах СНГ нефтеперерабатывающие заводы, установки по производству этилена и комплексы, производящие минеральные удобрения. В последнее время Toyo Engineering Corporation реализует крупные проекты в Татарстане и Туркменистане (проект газохимического комплекса). Начиная с 1966 года компания возвела 45 установок получения этилена различной мощности по всему миру (в среднем — по одной установке в год).
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