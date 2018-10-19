Тоуо о работе с ТАИФом: «Мы строили установку получения метанола в Омане, в России это первый проект»

ТАИФ и Toyo Engineering планируют наладить производство метанола

Фото: Роман Хасаев

Группу компаний ТАИФ с Toyo Engineering Corporation, входящей в финансово-промышленный холдинг Mitsui Group, связывают длительные и доверительные отношения. Японская компания принимала участие в проектировании и поставке оборудования для комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков ОАО «ТАИФ-НК». Ее технологии были использованы при строительстве четвертой очереди завода полистиролов на «Нижнекамскнефтехиме». Новый совместный проект ТАИФа и Toyo также касается НКНХ: компания планирует участвовать в модернизации производства изопренового каучука. Подробности сотрудничества компаний — в материале «Реального времени».

ТАИФ намерен развивать сотрудничество с японскими компаниями

В начале октября президент Татарстана Рустам Минниханов вернулся из Страны восходящего солнца, где он принимал участие в бизнес-форуме «Татарстан — Япония» в городе Канадзава. Тогда президент заявил, что Республика Татарстан готова расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии. Среди реализованных проектов с японскими компаниями Рустам Минниханов упомянул о сотрудничестве Mitsui Group и Toyo Engineering Corporation с предприятиями ГК ТАИФ.

Представители Toyo Engineering Corporation посетили головной офис ОАО «ТАИФ»



Примером укрепления и развития татарстано-японских отношений стал недавний визит представителей Toyo Engineering Corporation в головной офис ОАО «ТАИФ». Приветствуя партнеров, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что ТАИФ с Toyo Engineering Corporation связывает давнее и плодотворное сотрудничество, которое началось еще в 70-х годах прошлого века.

Напомним, что компания Toyo Engineering принимала участие в проектировании и поставке оборудования в рамках проекта строительства комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков ОАО «ТАИФ-НК». Также японская компания сотрудничала с ПАО «Нижнекамскнефтехим» при строительстве четвертой очереди завода полистиролов, Toyo выполняла рабочее проектирование производства поликарбонатов на заводе «Казаньоргсинтез».

НКНХ планирует наладить производство метанола из собственных ресурсов

Партнерство, проверенное временем, было решено продолжить. Toyo представит технико-коммерческое предложение на установку по производству метанола в рамках модернизации производства изопренового каучука на НКНХ.

ТАИФ планирует оптимизировать затраты по производству изопренового каучука



«Перед нами стоит вопрос оптимизации затрат по производству изопренового каучука. Проект планируем реализовать в короткие сроки. Изучив условия сотрудничества, мы пришли к выводу, что вы имеете огромный опыт по реализации проектов по производству метанола (используется для получения изопренового каучука, — прим. ред.)», — заявил во время переговоров Альберт Шигабутдинов. В тендере участвуют еще как минимум шесть компаний, занимающихся строительством установок по производству метанола.

Старший исполнительный директор Toyo Engineering Corporation Эйджи Хосой поблагодарил руководство ОАО «ТАИФ» за оказанное доверие и выразил готовность сотрудничать по новым проектам НКНХ, касающимся модернизации производства изопренового каучука. В ходе переговоров стороны обсудили сроки реализации проекта.



В ходе переговоров обсудили сроки реализации проекта



В компании ТАИФ прошедшей встречей остались довольны, партнерам удалось найти точки соприкосновения по важным для обеих сторон вопросам. Альберт Шигабутдинов рассказал журналистам, что технические новшества, которыми обладают специалисты компании, могут быть реализованы в проекте производства метанола, что позволит снизить себестоимость выпуска изопренового каучука. «Мы планируем наладить производство метанола из тех ресурсов, которые есть у «Нижнекамскнефтехима», — уточнил Альберт Шигабутдинов. Он также отметил, что Группа компаний ТАИФ и особенно «Нижнекамскнефтехим» работают в условиях жесточайшей конкуренции в мире и в России.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, также участвовавший в переговорах с компанией Toyo, заявил, что работа с японскими предприятиями налажена «на конструктивной основе, компания работает открыто и на результат».

«Многие совместные проекты с ТАИФом мы считаем успешными»

После переговоров корреспондент «Реального времени» задал несколько вопросов старшему исполнительному директору Toyo Engineering Corporation Эйджи Хосою.

Тоуо работала над проектом строительства четвертой очереди завода полистиролов на ПАО «Нижнекамскнефтехим»



— Господин Хосой, Toyo Engineering Corporation связывает с Группой компаний ТАИФ длительное сотрудничество. Какие из совместных проектов вы считаете наиболее успешными?

— Многие совместные проекты мы считаем успешными. Например, удачным было сотрудничество с НКНХ по этиленовому проекту, который был реализован достаточно давно, во времена Советского Союза. Также мы работали с ТАИФом над проектом строительства четвертой очереди завода полистиролов на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — эти проекты запомнились больше остальных.

— Участие в каком совместном проекте с Группой компаний ТАИФ вы обсуждали сегодня? О чем удалось договориться?

— Сегодня мы обсуждали реализацию проекта производства метанола для «Нижнекамскнефтехима». Предприятию важно внедрить этот проект как можно быстрее, поэтому обсуждали, как можно ускорить график реализации проекта.

— В чем преимущество работы с компанией Toyo Engineering Corporation?

— У нас долгий опыт работы в России, мы хорошо знакомы с планами ТАИФа относительно «Нижнекамскнефтехима». К тому же у нас большой опыт работы с технологией по получению метанола. Установки по производству метанола мы строили в Омане, но в России ее пока нигде не внедряли.

— Чем японским компаниям интересен татарстанский и российский рынки?

— Как японская сторона, так и люди в Татарстане любят работать друг с другом. Нам нравятся условия, созданные для работы с иностранными компаниями, комфортно работать в России. В Татарстане мы также сотрудничаем в нескольких проектах с ПАО «Казаньоргсинтез».

Екатерина Гумарова, фото Романа Хасаева