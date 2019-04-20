Дорогой Байкал: сколько стоит искупаться в священном озере

Почему отдохнуть на Байкале дороже, чем в Турции

Байкал — притягательное место отдыха для туристов со всего мира. Только за первые два месяца этого года озеро посетило в два раза больше путешественников, чем за аналогичный период 2018 года. Туристический сезон на Байкале открыт круглый год, но больше всего туристы любят посещать озеро в феврале, марте, чтобы запечатлеть необычный рисунок льда, и в июле, августе — насладиться дикой природой Байкала. Аналитическая служба «Реального времени» выбрала наиболее интересные варианты отдыха на берегу чистейшего озера Бурятии, узнала, как добраться до единственного обитаемого острова Байкала Ольхон и что привезти родным из турпоездки.

Самолетом — быстро, но дорого, поездом — долго, но дешево

Добраться до Байкала из Казани можно на самолете или поезде. Прямых авиарейсов до Иркутска и Улан-Удэ нет, поэтому придется лететь с пересадкой в Москве. Билеты лучше покупать заранее. Разброс цен на авиабилеты туда-обратно на одного человека начинается от 23 518 рублей и заканчивается 47 190 рублями. Так, в апреле перелет самолетом S7 до Иркутска с одной пересадкой в Москве и обратно будет стоить 23 518 рублей, с двумя пересадками — 28 436 рублей, с тремя — 28 991 рублей.

Билеты «Аэрофлотом» до Иркутска с возвратом немного дороже — с одной пересадкой 30 790 рублей, с двумя — 32 389 рублей, тремя — от 33 788 рублей. «ЮТэйр» предлагает лететь с тремя пересадками за 35 850 рублей в обе стороны. Цены на билеты Belavia с двумя пересадками составят 39 850 рублей.

Перелет до аэропорта в Улан-Удэ будет стоить дороже, чем до Иркутска. Минимальная стоимость билетов в обе стороны авиакомпанией S7 с одной пересадкой составляет 35 448 рублей, с тремя — 37 142 рубля. Belavia с тремя пересадками до Улан-Удэ летает за 48 702 рубля. Ценовой диапазон зависит от времени в пути.

Билеты лучше покупать заранее, до Байкала можно добраться на самолетах S7, «Аэрофлот», Belavia и «ЮТэйр». Фото Максима Платонова



Участники турбизнеса Иркутской области и Бурятии сетуют на то, что в этом году на Байкал перестал летать лоукостер «Победа», что сразу отразилось на турпотоке со стороны россиян.

— Если в 2017 году на зиму следующего года все группы были укомплектованы, то в 2018 году бронировали туры буквально за неделю до заезда. В прошлом году хорошо летала «Победа», но в этом году наше направление они закрыли. Добираться другими авиакомпаниями до нас гостям из любой точки России дорого. Однако туристы все равно предпочитают самолеты поездам, — рассказала консультант туркомпании «Планета Байкал» Ксения Шпак.

Поездка из Казани до Иркутска на поезде обойдется значительно дешевле: плацкартный вагон — 5 477 рублей, купе — 8 945 рублей. Однако дорогу туда и обратно осилит только настоящий романтик и любитель долгих путешествий по железной дороге. На поездку туда и обратно придется потратить около недели: поезд до Иркутска добирается за двое суток, 20 часов и восемь минут.

Неделя на священном Байкале — 25 тыс. рублей

Чтобы полноценно прочувствовать красоту Байкала, туристам предлагают недельные туры. Стоимость такого отдыха варьируется от 17—25 тысяч в апреле — мае до 37—50 тысяч в июне — августе. Так, в июне турпоездка на 7 дней на «Баргузинский вояж» стоит 27—33 тыс. рублей. Туркомпания обещает показать достопримечательности Баргузинской долины, которая знаменита местом погребения Чингисхана. Туристы смогут увидеть Ининский сад камней, Сувинскую саксонию, побывать на Алгинском озере. Гид покажет гостям место проведения обрядов баргузинских шаманов, прокатит на катере по Чивыркуйскому заливу в бухту Змеиная, известную горячими источниками. Туристы смогут искупаться в двух купелях прямо на берегу Байкала. В стоимость тура включен трансфер от аэропорта и обратно, услуги гида, экскурсии, фрахт катера, трехразовое питание, проживание, медстраховка.

— Минимальная стоимость тура на 8 дней в летнее время — 25,5 тыс. рублей. Мы встречаем гостей в аэропорту, устраиваем в гостинице в Листвянке, обеспечиваем питание и экскурсионное сопровождение. Цена тура зависит от наполняемости экскурсиями, количества дней. Самые посещаемые месяцы: февраль — март, когда гости приезжают посмотреть на белый прозрачный лед, и июль — август, хотя мы работаем круглый год, — сказала Ксения Шпак.

Туркомпания обещает показать достопримечательности Баргузинской долины, которая знаменита местом погребения Чингисхана. Туристы смогут увидеть Ининский сад камней, Сувинскую саксонию, побывать на Алгинском озере. Фото vk.com/tury_na_baikal



В июле — августе цены на отдых значительно возрастают. Так, тур на 9 дней другой туркомпании «Славное море — священный Байкал» обойдется за 47 600—61 550 рублей. В цену входит не только путешествие по Байкалу, но и экскурсии по Иркутску, поселку Тальцы, где находится одноименный Иркутский архитектурно-этнографический музей, Листвянке. Гостям обещают отдых на побережье Малого моря и на острове Ольхон.

Туркомпания обещает, что «отсутствие инфраструктуры на Байкале с лихвой окупается окружающей природой и энергетикой Священного озера». В стоимость тура входит проживание, питание, услуги гидов, экскурсии и входные билеты: «Тальцы», музей Байкала, две экскурсии на Малом море, мыс Бурхан, целодневная экскурсия на мыс Хобой, оплата за посещение национального парка. За дополнительную цену гости могут покататься на катере до острова Огой — 1 800—2 000 руб./чел., посетить бурятскую деревню за 1 100 руб./чел.

Для граждан России это дорого

По телефону корреспонденту «Реального времени» консультант туроператора «Мой Байкал» рассказала, что больше всего туристов прилетают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Крыма. Среди иностранцев первенство занимают китайцы, корейцы, немцы и французы. Популярный недельный тур от компании «Мой Байкал» стоит 40 тысяч рублей.

— На Байкале отдых очень дорогой. За эти деньги можно купить путевку за границу вместе с перелетом. Для граждан России это дорого, зато иностранцам после того, как рухнул рубль, стало дешевле. Поэтому у нас много китайцев, корейцев, тайцы понемногу стали приезжать, немцы любят Байкал. Цены высокие, потому что инфраструктура не развита. У нас нет дорог, канализации. Бизнес существует не благодаря государству, а вопреки, потому что нет инвестиций от государства, — рассказала консультант туроператора «Мой Байкал».

По ее словам, на самом популярном курортном — острове Ольхон даже нет хорошей пристани, а дорогу построили лишь несколько лет назад.

Хотя туристы облюбовали только четыре месяца для отдыха на Байкале, туркомпании утверждают, что и в другое время года на озере есть, чем заняться. Фото vk.com/planetabaikal



Турсезон — круглый год

Сетуют туроператоры и на короткий туристический сезон. «Февраль, март, июль, август — все турбазы заняты, в остальное время они стоят пустые, а их нужно содержать, ремонтировать. Цены обусловлены коротким сезоном, отсутствием инфраструктуры, поддержки от государства. Четырьмя месяцами приходится кормить весь год», — добавила консультант туроператора «Мой Байкал».

И хотя туристы облюбовали только четыре месяца для отдыха на Байкале, туркомпании утверждают, что и в другое время года на озере есть, чем заняться, а погода на Байкале всегда ветреная и прохладная.

— В Байкале не купаются, им любуются, но принято, что ехать к нему нужно в жару. Хотя это неправильно, и мы всегда туристам говорим, что самое хорошее время — это сентябрь. В июне и сентябре температура у нас около 20 градусов. А вода даже в жаркие дни не поднимается выше 20. У нас был год, когда стояла жара под 30 градусов, и Байкал даже на Ольхоне хорошо прогрелся, хотя там открытое место и вода перемешивается: теплая уходит к холодной. Но в то время даже там многие купались, хотя это не характерно для Ольхона, — рассказала консультант туроператора «Мой Байкал».

Интерес Казани к Байкалу и сайган-даля

Казанцев Байкал интересует только в качестве индивидуального посещения, групповые туры не заказывают. «В основном идут запросы на проживание с питанием, экскурсионные туры не заказывают. Сейчас можно забронировать поездку на Байкал на майские праздники. Четыре дня на троих обойдется в 53 тысячи рублей», — рассказала Екатерина Каштанкина, менеджер по России и внутреннему туризму бюро путешествий «Столица».

Видимо, Байкал пока не полюбился жителям Казани. В свою очередь турагентства Бурятии и Иркутской области конкуренцию Байкалу видят со стороны Камчатки и отмечают рост турпотока, произошедшего два года назад после политических проблем в отношениях между Россией и Турцией.

Казанцев Байкал интересует только в качестве индивидуального посещения, групповые туры не заказывают. Фото vk.com/tury_na_baikal



— На Байкал в основном приезжают семьи со взрослыми детьми. Молодежные компании бывают редко. Иногда встречаются бабушки, всю жизнь мечтавшие посетить озеро. У каждого мотив приезда разный, — добавила Ксения Шпак.

Из поездки на Байкал привозят целебные травы, часто покупают самый известный чай сайган-даля. Монгольские целители используют его для избавления от усталости, головных болей, бессонницы. Также покупают омуля, местные драгоценные камни, конфеты с кедровыми орехами.