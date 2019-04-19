«Мы умеем огорчать». УНИКС второй раз в сезоне проиграл «Парме»

Историческое первое место в «регулярке» казанцам уже не грозит

Перед игрой с аутсайдером из Перми у баскетболистов УНИКСа было отличное положение, в котором все зависело только от них самих. Выигрывай три оставшихся матча — и занимай первое место в регулярном чемпионате. И домашняя игра с «Пармой», по всем раскладам, должна была стать победной. В пользу этого говорила не только разница в классе команд, но и жажда реванша казанцев за декабрьское поражение в Перми. На деле вышло так, что гости показали, пожалуй, свою лучшую игру в чемпионате, а хозяева заставили своего тренера краснеть на послематчевой пресс-конференции и подбирать правильные слова. О том, как УНИКС упустил исторический шанс занять первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в репортаже «Реального времени».

«Еду в магазин «Гуччи» в Санкт-Петербурге»



Недавний воскресный вечер подарил Казани упорный баскетбол и очередную победу УНИКСа. Казанцы выиграли с минимальным преимуществом, уже прозвучала финальная сирена, зрители стали потихоньку расходиться, как высокий человек в повязке «Гуччи» на голове сделал ткнул пальцами в лицо защитника казанского клуба Евгения Колесникова. И получил в ответ удар ногой, хотя подошва игрока УНИКСа не задела никакой части тела игрока питерского «Зенита».

Безусловно, центровой команды из Санкт-Петербурга Джален Рейнольдс — это настоящий лидер команды. Безусловно, он практически в одиночку обеспечил равную игру в Казани. Безусловно, он имеет право надевать на свою голову на матч Единой лиги ВТБ повязку с крупными буквами «Гуччи» и потом платить за это штраф в размере 10 тыс. рублей («Зениту» оставалось только включить в своей раздевалке после матча популярную песню про «Гуччи» от рэп-исполнителя Фэйса). Но так вести себя, как в эпизоде с Колесниковым, Рейнольдс права не имел. За что и получил заслуженную дисквалификацию на два матча и штраф в 100 тыс. рублей.

Но УНИКСу от этого было не легче. Спровоцированный на драку 42-й номер казанцев также удостоился дисквалификации и пропускал ближайший матч с «Пармой».

Спровоцированный на драку 42-й номер казанцев также удостоился дисквалификации. Фото unics.ru



Победа УНИКСа как решенный вопрос

15 декабря прошлого года пермяки обыграли УНИКС со счетом 68:66. Следующую победу «Парма» одержала лишь спустя три месяца — в середине марта в овертайме дома был обыгран «Енисей».

УНИКС должен был выходить на ответную игру против такого соперника максимально уверенным в себе. Не обязательно громить его, но побеждать уверенно и брать реванш. Перед встречей букмекеры даже не давали возможности поставить на победу той или иной команды, а лишь предлагали «пробить» фору +20 на «Парму». Настолько все очевидно было для них в этой встрече.

Накануне матча главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис говорил дежурные слова:

— Это домашняя игра, которую мы должны выигрывать. «Парма» — сильная команда, которая обыграла нас в первом круге. Самое главное, оставаться стабильными и работоспособными. Мы должны выйти завтра на паркет сконцентрированными, нельзя недооценивать соперника.

Но подопечные его не услышали.

Чудачества казанцев и «автогол» пермяков

Прифтис отрядил в стартовый состав Локкетта, Макколлума, Понкрашова, Моргана и Ндура. Для игры против «Пармы», у которой даже заявка на матч была неполная, это серьезный состав. Но уже первые минуты показали, как не хватает надежного Колесникова. Сначала об этом просто подумалось, а потом пришлось говорить об этом всерьез. Одна маленькая деталь наслаивалась на другую — дисквалификация важного игрока, не «полетели» броски у того, у кого обычно «летит», начали нервничать в те моменты, когда обычно не нервничали…

Во второй четверти разыгрался Костас Каймакоглу — его трехочковый сделал счет 21:15



Но начиналось все для УНИКСа довольно буднично и неплохо. В начале 8-й минуты игры центровой «Пармы» Иван Лазарев даже забил в собственное кольцо, после чего технический диктор матчей УНИКСа Владимир Тамбов так и объявил: «Забит автогол. Иван Лазарев — два очка в свое кольцо». Казанцы к этому моменту стабильно вели 3—4 очка.

Во второй четверти разыгрался Костас Каймакоглу — его трехочковый сделал счет 21:15. И все бы ничего, но в первой половине встречи это дальнее попадание Костаса оказалось единственным точным в восьми попытках казанцев. УНИКС раз за разом вырывался вперед, то снова на 3, то на 5, а то и на 7 очков, но «Парма» стабильно догоняла. Вторая десятиминутка и вовсе закончилась точной трехой пермяков с сиреной и ничейным счетом после первой половины игры — 33:33.

Тяжко? Допустим. Но времени — еще вагон, и всем в казанском «Баскет-холле» казалось, что УНИКС еще непременно разыграется. Однако спустя 4 минуты третьей четверти гости впервые вышли вперед — 43:41. В ответной атаке хозяева легко потерял мяч, а Тре Маклин забил с фолом, принеся своей команде 3 очка. Далее «Парма» поймала кураж и вырвалась вперед аж на 12 очков. Как уже не раз было в этом сезоне, как нельзя вовремя полетели трехи у Джамара Смита и отрыв удалось прилично сократить. Но и это не спасло от напора пермяков, которые за 8 минут набрали 30 очков, в какой-то момент уйдя в отрыв на 15 очков.

УНИКС выходил на заключительную десятиминутку, уступая 50:65. Все, что удалось подопечным Прифтиса, — это довести отставание до -4, но «Парма» практически не теряла мяч в концовках и забивала практически все из-под кольца. Как итог, 82:76 — суперсенсация, второе поражение казанцев от пермяков в сезоне и потеря всех шансов на первое место по итогам регулярного чемпионата.



УНИКС выходил на заключительную десятиминутку, уступая 50:65

«Возможно, нас просто недооценивают»

— Мы голодные до побед, — объяснял после игры корреспонденту «Реального времени» Иван Лазарев. — Все последние игры мы проиграли, и очень хотелось показать нашим болельщикам, что мы еще что-то можем и что нас рано списывать со счетов. Мы попали все свои броски. Была хорошая самоотдача. У нас тоже есть проблемы с составом, но те, кто сегодня вышел на паркет, сыграли как настоящая команда и заслуженно победили.

— Как получилось, что «Парма» обыграла УНИКС второй раз в сезоне?

— Мы забиваем больше очков, они — забивают меньше. Мы больше и лучше защищаемся, они — меньше и хуже. Вот и результат — две победы в сезоне.

— Получается, знаете все слабые места казанского клуба?

— Возможно, есть такое понятие, как удобный и неудобный соперник. Мы — неудобны для УНИКСа. Возможно, нас просто недооценивают. Мы просто делаем свою работу. Вот и весь секрет успеха.

— Сегодня УНИКС потерял все шансы на историческое первое место по итогам регулярного чемпионата…

— Ну что поделать. Мы умеем огорчать.

Теперь можно упустить и второе место

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков по окончании матча был бодр и словоохотлив:

— На самом деле, сегодня мы сняли с себя «оковы подготовки». Мы за три месяца одержали всего одну победу. Здесь вышли просто играть в свое удовольствие. Играли легко, правильно выбрали тактику. В нападении добавили движения мяча, игроков, получили свободные броски, которые реализовали с хорошим процентом.

Мы за три месяца одержали всего одну победу. Здесь вышли просто играть в свое удовольствие. Играли легко, правильно выбрали тактику



Старались играть против их опасных трехочковых бросков. Решили, что пусть лучше будут два очка от соперника или фол, чем дальние попадания. Стало получаться. Для нас определяющей стала третья четверть, в которой было важно не дать сопернику поймать свою игру. С этим мы справились. После большого перерыва вышли с нужным и правильным отношением к работе.

— После перерыва у вашей команды поменялось что-то тактически?

— Мы за две первые четверти пропускали кучу мячей из одного и того же места — после бросков Моргана. Мы немного перестроились и не давали больше ему забивать. Поменяли защитные действия. Возможно, это и помогло нам.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис пришел на послематчевую пресс-конференцию мрачнее тучи. Он был очень раздосадован этим поражением и даже не смог толком объяснить его причины:

— К сожалению, мне нечего сказать. Это был очень плохой день для нас. Мы очень плохо сыграли, не было концентрации, необходимой энергии. Нам надо идти вперед. Нужно собраться с мыслями и продолжить борьбу. Не могу объяснить это поражение. Мы играли безответственно.

— Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, но УНИКС дважды в сезоне проиграл аутсайдеру из Перми. Как это можно объяснить?

— Что случилось, то случилось. Да, мы должны были сегодня играть хорошо и обязательно побеждать. Но мы этого не сделали. Повторюсь, была полная безответственность.

Теперь УНИКС точно не догонит московский ЦСКА, который досрочно выигрывает регулярный чемпионат. Однако в двух оставшихся матчах на выезде против «Автодора» и «Зеленой Гуры» есть вероятность упустить и желанное второе место. Ведь «Химки» сейчас расположились на третьей строчке лишь потому, что проигрывают казанцам по разнице мячей. А свои две оставшиеся игры «регулярки» против аутсайдеров они проводят, в отличие от УНИКСа, на домашней площадке.