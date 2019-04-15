«Обрадован первой половиной матча и разочарован второй»: как УНИКС сыграл в два разных баскетбола

УНИКС «перетерпел» «Зенит». До победы в «регулярке» — три игры

В истории Единой лиги ВТБ УНИКС не раз держался в лидерах регулярного первенства промежуточно — взять хотя бы прошлый сезон. Однако еще никогда казанцы не финишировали в этом турнире первыми. В этом году наставник «зеленых» Димитрис Прифтис наконец создал такую непривычную реальность, когда только от его команды зависит, кто займет первое место в «гладком» чемпионате и получит самую выгодную позицию в плей-офф. Игра с питерским «Зенитом» из оставшихся четырех (а выиграть, чтобы стать первыми, нужно все четыре) вызывала наибольшую тревогу — у «бело-голубых» мощный состав и сильное желание поквитаться за три поражения от УНИКСа в сезоне. Корреспондент «Реального времени» побывал на предпоследней домашней и, как бы громко это ни звучало, судьбоносной встрече казанцев, став свидетелем двух абсолютно разных игр в их исполнении в рамках одного матча.

Первое место в «регулярке» реально — все зависит только от УНИКСа

Ох и давненько в истории отечественного баскетбола судьба первого места регулярного чемпионата зависела не от московского ЦСКА. Последний раз такое случалось еще вне рамок Единой лиги — УНИКС занимал первое место в сильно оскудевшем российском чемпионате под эгидой ПБЛ в сезоне 2010/2011.

На второй год своего пребывания в Единой лиге ВТБ Димитрис Прифтис сумел добиться того, что теперь все зависит только от самого УНИКСа — нужно лишь не проиграть оставшиеся матчи, и первое место — в кармане у казанцев. Последние в этом случае обойдут ЦСКА (которые пока выше за счет большего количества проведенных игр) по личным встречам. Перед вчерашним матчем УНИКС — «Зенит» в активе москвичей было 22 победы в 26 играх, у казанской команды — 18 в 22.

И, пожалуй, домашнее противостояние с питерцами представлялось самым опасным из оставшихся шагов к заветному итоговому лидерству — дальше будут только «Автодор», «Зелена Гура» и совсем сдавшая «Парма». Тем более что подопечные Прифтиса в нынешнем сезоне уже выигрывали у «Зенита» трижды — однажды в рамках лиги ВТБ и еще два раза в Еврокубке. Казанская команда уже показала, что сейчас объективно сильнее, нужно было лишь подтвердить это в последнем, четвертом матче.

— Тот факт, что все теперь зависит только от вас, как-то давит на команду психологически? — спросил у Антона Понкрашова уже после игры с «Зенитом» корреспондент «Реального времени».

— Нет, я, наоборот, предпочитаю, когда все в твоих руках, а не в чужих. Здесь все непосредственно зависит от нас — как мы подготовимся и настроимся. Мне кажется, что это идеальные условия — либо мы заслужим первое место, либо, если где-то оступимся, значит, недостаточно хороши для этого места, — сказал капитан УНИКСа.

Среди самых результативных в команде «Зенита» и экс-казанец Евгений Воронов. Фото basket.fc-zenit.ru



«Зенит» результативен, но раздает очки соперникам

Несмотря на всего лишь 5-е место, которое питерцы делят с «Астаной», «бело-голубые» в нынешнем турнире входят в топ-3 самых результативных команд Единой лиги (89,41 очка в среднем за игру). По результативным передачам питерцы и вовсе лучшие в лиге — 21,73, и занимают второе место по подборам — 36,55 за игру.

Эти показатели обеспечивают в основном легионеры — бомбардиры Джален Рейнольдс (17,3 очка), Филип Скрабб (10,9) и Марко Симонович (10,4). Среди самых результативных в команде и экс-казанец Евгений Воронов (10,1), перешедший в «Зенит» в постевролиговский сезон. За это время Воронов так и не поднимался со своей новой командой выше третьего места и главный турнир Европы больше не видел.



В последней игре петербуржцы без особых шансов уступили ЦСКА и ехали в Казань компенсироваться за все неудачи в очных встречах и за последние поражения в чемпионате.

Все шло по плану

В старте на паркет у казанцев вышли Сергеев, Смит, Колесников, Морган и Ндур. Последний и открыл счет в матче проходом под кольцо. Еще через три минуты он тем же способом сделал счет более чем убедительным — 9:2. Вообще, Морис по первым минутам был лучшим на площадке (6 очков в первой четверти), забрасывая то из трехсекундной зоны, то из-под кольца, в какой-то момент доведя счет до неприличных 12:4 в пользу своей команды. И как только он сел на лавку, гости силами Рейнолдса стали потихоньку наверстывать отставание -16:13. Тут уже пришло время вступать в игру другому лидеру казанцев — Антону Понкрашову, который чистым трехочковым позволил закрыть первую четверть на безопасном расстоянии — 19:13.

Трехочковые в этот день у казанцев поначалу заходили довольно прилично: пару раз в первой части отметился даже Павел Сергеев, периодически клал мяч за мячом из-за дуги Понкрашов, а позже подключился и Смит. У команды Жоана Плазы же основную часть очков набирал лишь Рейнолдс — у остальных мяч никак не хотел заходить в корзину. Даже опытный Марко Симонович, которому за счет мощи порой удавалось продавить оборону УНИКСа, и тот завершал походы под кольцо результативно лишь от случая к случаю (7 очков за первую половину игры).

Джоан Плаза:

«Я сказал, быть может, вы уже не выиграете этот матч здесь и сейчас, но вы можете сделать многое. Да, ты можешь ошибиться, но ты не должен выходить на площадку со страхом — и во второй половине они вышли и сыграли совсем по-другому».

Фото basket.fc-zenit.ru



А у казанцев атака работала так удачно, что даже игроки, выходившие на замену, тут же вливались в общую систему игры и приносили очки. Таким макаром за 20 секунд до большого перерыва казанцы оторвались аж на 17 очков (43:26). Правда, в последней атаке Скрабб все-таки отквитал 2 очка, убежав в одиночку к никем не охраняемому кольцу.

— Разница в счете даже положительно сказалась на моих игроках, — раскрыл секрет гостевой раздевалки Плаза. — Я сказал им, что я знаю, на что они способны. Я сказал, быть может, вы уже не выиграете этот матч здесь и сейчас, но вы можете сделать многое. Да, ты можешь ошибиться, но ты не должен выходить на площадку со страхом — и во второй половине они вышли и сыграли совсем по-другому.

Неукротимый Рейнолдс и большие проблемы казанцев с прицелом

На старте второй половины встречи прицел у казанцев начал сбиваться — поочередно попытали счастья под кольцом Локетт и Морган, но безрезультатно. Так что в первые 3 минуты третьей четверти УНИКС только принимал мячи в свое кольцо. Случилось временное прояснение, когда казанцы снова вспомнили о дальних бросках и поочередно положили два — это сделали Ндур и Сергеев, а между ними из-под кольца забрасывал Смит.

Но, как показало время, это была лишь скоротечная вспышка точности. «Зенит» полностью отодвинул игру от своего кольца и не давал пройти под него никому — даже огромный Ндур падал от чистых блоков гостей. В один момент питерцы приблизились на 3 очка — всего за одну третью четверть гости набрали почти столько же, сколько за всю первую половину встречи — 26 очков (против 14 казанских).

— Мы выиграли две четверти и две проиграли, но в матчах с таким соперником, когда на кону так много, мы не имеем права делать столько подарков, как сегодня, — рассуждал после матча наставник «Зенита». — Мы промахнулись много раз при исполнении трехочковых и из-под кольца. Если бы мы избежали хотя бы половины того брака, который допустили, результат мог быть другим. Но я благодарен игрокам, что они не сдались после первой половины, когда разница была очень велика. Я не могу радоваться счету, но если сравнить с тем матчем, что был у нас здесь в рамках Еврокубка, то мы идем в правильном направлении.

— Соперник поставил нас в неудобное положение — он выбирал разные стили в защите, и мы очень быстро теряли концентрацию в нашей обороне, — оценивал питерские перестроения после игры уже наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.

В этом году наставник «зеленых» Димитрис Прифтис создал такую реальность, когда только от его команды зависит, кто получит самую выгодную позицию в плей-офф. Фото unics.ru



По-прежнему в составе гостей рвал и метал Рейнолдс — модная повязка на его голове постоянно мелькала под кольцом УНИКСа, так что защитники вынуждены были хоть как-то остужать его пыл с помощью фолов. Но он умудрялся и забивать, и реализовывать штрафные. Как только Джамар или Ндур отправляли свой мяч в гостевую корзину, Рейнолдс тут же отыгрывал отрыв в счете.

— Как справлялись с Рейнолдсом? — спросил после игры у Понкрашова корреспондент «Реального времени».

— Он проводит хороший сезон, с ним тяжело. Я думаю, что это не только наша проблема, но и проблема многих команд, которые не могут с ним справиться. Потому что он отлично врывается в зону за счет динамики и физики. Но ведь этого оказалось недостаточно для победы, поэтому индивидуальная разница в мастерстве по факту не важна, — сказал капитан УНИКСа.

Зависли в одном очке от потери лидерства, но дотерпели

Ближе к концу матча игру на себя вновь взял Скрабб, который с двух попыток уложил 5 очков. Подопечные Плазы стали играть так плотно, что ни о каком подходе к кольцу и речи не шло, да и издали бросать они не давали. Так что за минуту до конца гости практически наверстали упущенное в первой половине — 70:69.

— В концовке у нас не получались броски, потому что соперник встал в зонную защиту, и мы из-за этого пытались бросать дальние и много промазали, — делился после игры с корреспондентом «Реального времени» атакующий защитник УНИКСа Евгений Колесников. — И в эти моменты они как раз почувствовали игру, начали бежать и, соответственно, забивали легкие мячи.

За 17 секунд Ндур реализовал оба штрафных и позволил своей команде оторваться на 3 очка. Фото unics.ru



«Бело-голубые» стали фолить в расчете сбить атаку, и им это удалось — дальний бросок Смита попал лишь в дужку кольца, и уже за 30 секунд до конца «Зенит» убегал в атаку — за своим трехочковым. Почти пять тысяч зрителей загудели с такой мощью, что Трушкин растерялся, не нашел куда отдать мяч и решил бросить сам — и еще недавно родной ему зал все-таки сбил и его прицел.

За 17 секунд Ндур реализовал оба штрафных и позволил своей команде оторваться на 3 очка. У Питера не было права на ошибку — нужно было либо забрасывать «трешку», либо уходить побежденными в четвертый раз в сезоне. УНИКС ответил тем же оружием, пошла игра фолов, и напряжение в зале возрастало с каждой отсчитываемой секундой. Едва кто-то из игроков начинал атаку, как тут же на нем фолили. Однако преимущество в одно очко, которое у УНИКСа было в запасе, все-таки сыграло свою роль — и казанцы, и питерцы со штрафных не промахивались, так что хозяева все-таки сумели довести такую важную игру до победы — 74:72.

— Я каждый раз говорю, что когда матч заканчивается с таким близким счетом, победа может достаться и тем, и другим, и оба исхода будут заслуженные. Сегодня УНИКС был сильнее, и я не могу сказать, что он не заслужил. Нам же надо работать над собой и улучшать свою игру, — сказал Плаза на послематчевой пресс-конференции.