Экспорт в Китай: «МСБ войдет в ценовой диапазон, если совершит промышленную революцию»

Татарстанский производитель кондитерских изделий «Тамле» ожидает подписания контракта с Поднебесной

К концу года фабрика «Тамле», сопровождаемая «Корпорацией экспорта РТ», может наладить поставки сладостей в Китай. Всего готовится вывести на азиатские экспортные рынки около 90 предприятий разного профиля, заявил вчера на форуме по развитию экспорта представитель Минэкономики РТ Артур Гайнов. Татарстанские аграрии торопятся освоить китайский рынок, но не знают, какие продукты востребованы у азиатских покупателей, жаловались они. Впрочем, главное препятствие в другом — это технологическая отсталость, отсутствие узнаваемых брендов и ценовая неконкурентоспособность.

Аграрии «сбиваются» в кооперативы

Форум по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса для малых сельхозпроизводителей, организованный Министерством экономики РТ и Казанским кооперативным институтом, проходил при большой аудитории аграриев и фермеров. Их всерьез заинтересовали перспективы экспорта аграрной продукции в страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индию, которые постепенно начинают осваиваться российскими производителями.

Модератор форума ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева напомнила, что в рамках национальных проектов это направление бизнеса будет пользоваться государственной поддержкой. По ее словам, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» будут появляться региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Татарстана составляет $180 млн, а к 2024 году республика взяла обязательство удвоить его до $360 млн (экспорт всех видов товаров, — прим. ред.). При этом точкой роста экспорта в сельском хозяйстве она считает продукцию, сертифицированную по стандартам «Халяль». Правда, пока она выпускается в небольших объемах, до 4,5 млрд рублей, уточнил представитель Минсельхоза РТ Дмитрий Яшин.

По словам Алсу Набиевой, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» будут появляться региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса



Обязательным условием выхода на внешние рынки Набиева назвала необходимость объединения в производственные кооперативы. Только так сельчане смогут гарантировать стабильные объемы поставок на экспорт. «Каким образом мы можем набрать объем? Только объединяя сельских товаропроизводителей в кооперативы», — объяснила она цель кооперативов. И в этом ее поддержал Дмитрий Яшин.

На предпоследнем месте по несырьевому экспорту в Китай

Но больше всего аграриев волновал вопрос, какие виды продовольствия востребованы у китайских потребителей. «Перед началом форума мы дали возможность кооператорам задать свои вопросы, — рассказала Алсу Набиева. — И выяснилось, что они хотят знать, какие группы товаров лучше всего идут на экспорт. Есть аналитика у Минсельхоза РТ о том, какая продукция востребована, что хотят купить? Какие производства под это ориентировать?», — спросила она представителей Минсельхоза и Минэкономики РТ, выступавших в качестве спикеров.

Ирина Милосердная (на фото — справа) перечислила пять основных товарных групп, которые из года в год экспортируются из России в Китай



Забегая вперед скажем, что на этот простой крестьянский вопрос смогли ответить предельно конкретно не татарстанские чиновники, а питерские бизнесмены. Заместитель директора компании «Выборг-Терминал Северо-Запад» Ирина Милосердная с ходу перечислила пять основных товарных групп, которые из года в год экспортируются из России в Китай. Сомневаться в достоверности ее сведений не приходится, так как сама компания занимается перевалкой экспортных грузов через принадлежащий им морской терминал в Выборге. Впрочем, сенсации она не сотворила.



По словам Милосердной, первое место занимает экспорт масложировой продукции (эту позицию занимает группа «Нэфис»), второе — рыба и морепродукты, третье — кондитерские изделия, шоколад, мороженое. Однако лидерами среди регионов-экспортеров, как нетрудно догадаться, являются Иркутская и Свердловская области и Приморский край. Они практически соседи Китая, им, как говорится, и карты в руки.

Как следовало из слайда компании «Выборг-Терминал Северо-Запад», по итогам января 2019 года общий объем несырьевого экспорта из России в Китай составил свыше $550 млн. Из 15 регионов-экспортеров Татарстан занимает предпоследнее 14-е место с объемом продаж $13,5 млн. Хуже только у Самарской области — $11,6 млн. Из следующего слайда было видно, что доля АПК в несырьевом экспорте в Китай просто мизерная — 0.5%, да и то это корма. Львиную долю экспорта занимают топливо, каучуки и пластмассы.

Артур Гайнов рассказал, что до конца года по всей стране планируется вывести на экспорт 90 предприятий, в том числе и сельскохозяйственных



Одним словом, есть куда расти. Представитель Минэкономики Артур Гайнов рассказал, что до конца года по всей стране планируется вывести на экспорт 90 предприятий, в том числе и сельскохозяйственных. Чтобы поддержать будущих экспортеров и максимально сократить их расходы, связанные с выходом на внешние рынки, власти готовы субсидировать до 80% затрат на получение международного сертификата, компенсировать 50% затрат на логистику, проводить обучающие семинары по внешнеэкономической деятельности, сообщил он. Специально для предпринимателей Артур Гайнов перечислил международные выставки, для участия в которых приглашаются аграрии. В конце мая в Шанхае пройдет выставка продуктов питания FMA China, в начале ноября, в Казахстане — Международная Центрально-Азиатская выставка Agro World и, наконец, именитая выставка Halal expo в Стамбуле.



Можно ли пойти в Китай без бренда? Нет!

Китай пытается покорить татарстанский производитель кондитерских изделий компания «Тамле». Ее сопровождает ОАО «Корпорация экспорта РТ». Недавно была отправлена пробная партия, а в самой компании ожидают подписания контракта. Генеральный директор корпорации Дмитрий Сиротин назвал главные причины, которые препятствуют выходу МСБ в Китай. Первая и главная заключается в том, что фермеры и небольшие частные хозяйства «не попадают в цену».

«Если мы говорим о рынках Юго-Восточной Азии и Китая, то наши продукты питания не выдерживают конкуренции по цене с дальневосточными производителями», — отметил Дмитрий Сиротин. По его словам, субъекты МСБ смогут войти в ценовой диапазон, если «произведут промышленную революцию».

Дмитрий Сиротин (на фото — второй слева) отметил, что главная причина, которая препятствует выходу МСБ в Китай, заключается в том, что фермеры и небольшие частные хозяйства «не попадают в цену»



Технологическая отсталость — это второе препятствие, которое необходимо преодолеть для выхода в Китай. По его мнению, наши производители работают на устаревшем оборудовании и поэтому не могут конкурировать с зарубежными коллегами. «Мы столкнулись с тем, что турецкие инвесторы предложили производство костной муки и вышли на цену, которая сильно конкурирует даже с крупными нашими производителями. И это происходит только за счет того, что они работают на более современном оборудовании. Если наши предприниматели готовы совершить технологическую революцию, то могут выходить за рубеж», — объяснил он.



И, в-третьих, мелкие производители не имеют раскрученных торговых брендов, без чего вход на внешний рынок заказан. С этим специалисты корпорации экспорта столкнулись при продвижении татарстанской фирмы (название держится в секрете по этическим соображениям). «Эта компания не мелкая, но не имеет нормального презентационного продукта, — вздохнул Дмитрий Сиротин. — Чтобы привести в порядок свой сайт, каталоги изделий, потребовалось около двух месяцев. И лишь после того, как они привели в порядок рекламный и презентационный материал, работа начала продвигаться». В заключение участники форма договорились создать дорожную карту для выхода на внешние рынки.