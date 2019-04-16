С суда по делу ТЦ «Адмирал» госпитализировали подсудимую — ей стало плохо после общения с судьей

Фото: "Реальное время"

С просьбой вызвать скорую на процесс по делу ТЦ «Адмирал» обратилась к суду подсудимая экс-начальник УФССП по РТ Жанна Алпарова. В ходе допроса она расплакалась и объявила судье: «Вы меня довели».

Это произошло примерно через 15 минут после начала допроса Алпаровой. Свои показания по существу обвинения она решила начать с оглашения этого самого обвинения со своими акцентами. Показания она оглашала с листа.

Председательствующий судья Феликс Сабитов объявил подсудимой замечание и потребовал перейти к делу. «Обвинительное заключение в суде уже оглашалось», — заявил он. Алпарова заявила: «В полном объеме — нет».

«Я предлагаю вам перейти к даче показаний. До этого от дачи показаний вы отказались», — сказал судья. Адвокат подсудимой Наталья Фарукшина возразила — отказов не было, было желание дать показания после допроса заявленных свидетелей. Судья потребовал продолжать. Алпарова растерялась: «Вы мне не даете… давать показания, как я хочу. У меня вообще никаких прав здесь нет...»

Помолчав, добавила: «Вину в предъявленном обвинении не признаю полностью. Прошу сделать перерыв». Судья поинтересовался — почему понадобился перерыв. «Потому что вы меня довели — у меня трясучка началась». Судья объявлять перерыв отказался, после чего Алпарова попросила вызвать уже скорую помощь, заявив, что плохо себя чувствует, а ранее представленные документы медиков подтверждают — серьезные проблемы со здоровьем.

В итоге судья объявил перерыв до приезда скорой. Дожидаясь врачей не допрошенная измерила давление: 136 на 98.

В данный момент медики оказывают Алпаровой помощь в реанимобиле. Как сообщила «Реальному времени» адвокат Наталья Фарукшина, врачи приняли решение о госпитализации.

В суде фельдшер скорой подтвердила информацию о госпитализации, в процессе был объявлен перерыв.