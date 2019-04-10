«Ждем ответа»: Татарстан не теряет надежды завершить два долгостроя за счет федеральных денег

На достройку «Царицынского бугра» могут пустить свободную землю в том же комплексе, а на ЖК «Молодежный» и «МЧС» нужны федеральные деньги

Фото: Гуландам Фатхуллина

«ДОМ.РФ» на просьбу татарстанского Минстроя выделить деньги на достройку третьего дома ЖК «МЧС» и пятого дома ЖК «Молодежный» прислал ряд уточняющих вопросов. Ответы на них правительство РТ собирается направить уже сегодня. Тем временем продолжается строительство первого дома ЖК «Молодежный». Правда, на этой неделе было зафиксировано отставание от графиков, которые подписал лично гендиректор «Ак Таша» Газинур Ахметов. Согласно им, дом может быть сдан уже в мае. Определена и стоимость строительства второго дома ЖК «Молодежный». Подробности — в репортаже «Реального времени».

За «Царицынский бугор» возьмутся архитекторы

На традиционном еженедельном объезде мэрии Казани по проблемным стройкам одними из первых к заместителю руководителя исполкома Азату Нигматзянову подошли дольщики «Царицынского бугра» — долгостроя на Фучика. Напомним, для достройки дольщики должны были выкупить кладовки и парковки на общую сумму 53 млн рублей, оставшаяся сумма — порядка 30 млн рублей — должна была быть получена из других источников. В 2017 году подрядчик СК «Атлант» даже заступил на объект, в том числе успел проложить сети. Но когда деньги, собранные дольщиками, кончились, встала и стройка.

Нигматзянов пояснил, что для строительства этого объекта нужно определить источники финансирования и что в качестве одного из них рассматривается вариант, по которому подрядчику за достройку может быть выделен участок в этом же комплексе.

— Есть проектировщики, которые говорят, что там можно построить большой дом, кто-то говорит, что там вообще ничего нельзя строить. Это предлагается в качестве альтернативы источникам. Я завтра встречусь со специалистами архитектуры Казани (управления архитектуры и градостроительства Казани, — прим. ред.), — сказал Азат Нигматзянов.

— Это Татьяна Георгиевна Прокофьева? — поинтересовалась дольщица, выказывая желание обратиться к главному архитектору Казани лично.

— Татьяна Георгиевна в отпуске. Она сейчас в Америке. Но есть и другие специалисты, которые могут посмотреть, возможно это или невозможно.

Однако собеседница Нигматзянова неожиданно перешла в атаку и заговорила о «лапше на ушах» и призывах к активным действиям. Поняв, что разговор перестает быть конструктивным, замруководителя казанского исполкома обратился уже к дольщикам первого дома ЖК «Молодежный».

Продолжается строительство первого дома ЖК «Молодежный». Согласно графику, дом может быть сдан уже в мае



Первый дом «Молодежного» могут сдать уже в мае

— По первому дому у меня сегодня есть четкий график работ, подписанный застройщиком, первым лицом — Газинуром Абдулловичем Ахметовым, [где прописано,] что они этот объект после майских праздников готовы будут сдать. Сегодня проверил по выполнению, пока еще, скажем так, шевельнулись слабо. Количество людей у них было поменьше, сегодня они увеличили. В тот раз 20 человек работали на объекте, в этот раз 30 человек работают. Но это еще не те темпы, которые позволяют говорить о том, что [что-то] сдвинулось, — отчитался Нигматзянов.

Вопросы, которые задавали дольщики, касались выполнения конкретных видов работ в доме — установки стекол, стяжки полов, установки батарей, лифтов. Из ответов следовало, что пока «Ак Таш» действительно не движется ударными темпами — названные работы если и выполнялись, то гораздо медленнее, чем это заявлялось в графиках. Впрочем, за это заместитель директора «Ак Таша» Дмитрий Клыков на закрытом совещании, которое прошло до общения с дольщиками, получил щедрую порцию критики от Азата Нигматзянова.

Во втором доме ЖК «Молодежный», по словам Азата Нигматзянова, 18 каменщиков работают в одну продленную смену, но пока «Ак Таш» обещает завершить работы по кладке в намеченный срок. Главное, по мнению замруководителя казанского исполкома, — составить по второму дому такой же подписанный руководством «Ак Таша» график, где были бы указаны сроки выполнения всех работ.

— На сегодняшний день по вопросам, которые задавали по цене, у нас конкретика есть, то есть подрядчик дал цену. Мы предложили ту цену, которую мы считаем правильной. Сейчас Фонд поддержки дольщиков должен сказать «да». После этого выходим на заключение соглашения с подрядчиком. Соответственно, фонд должен будет подтвердить источники. Мы помогаем со своей стороны продвигать работы по переводу земель и т. д. Но самое главное, я хочу получить документ, в котором было бы написано, что данный дом в такой-то месяц сдается, — рассказал Азат Нигматзянов.

Вопросы, которые задавали дольщики, касались выполнения конкретных видов работ в доме — установки стекол, стяжки полов, установки батарей, лифтов



Достроят ли два долгостроя на федеральные деньги?

Напомним, что на одном из предыдущих выездных совещаний замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев говорил о том, что строительство пятого дома ЖК «Молодежный» и третьего дома ЖК «МЧС» может быть профинансировано за счет федеральных средств. С этим предложением Минстрой обратился к Единому институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» — был направлен запрос, названа необходимая сумма.

Самого Гимаева в этот раз на стройке не было, но Азат Нигматзянов рассказал, что на прошлой неделе приезжали представители «ДОМ.РФ». Окончательного ответа они пока не дали, но сформулировали к правительству Татарстана ряд уточняющих вопросов.

— Сегодня Минстрой и Фонд поддержки дольщиков обещали отправить письмо с ответами, с уточнением того, что они («ДОМ.РФ», — прим. ред.) просят. Ждем ответа.

— На следующей неделе, может, будет ответ, — то ли с вопросом, то ли с надеждой откликнулась одна из дольщиц.

— Если будет ответ, я вам обязательно скажу. Если эти два источника определятся, то я, может быть, посильнее выпрямлюсь, потому что это все очень тяжело, — сказал Нигматзянов, показывая на свои плечи.