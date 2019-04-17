«Дело юристов» исполкома Казани: как депутат Госсовета Татарстана сына засудил

Родня взыскала с экс-юриста мэрии Рыбушкина долги за коммуналку и адвокатов, суд разрешил УДО зэку Ляпахину, а мэрия с иском на 70 млн рублей не спешит

Фото: Мария Горожанинова

Сегодня Приволжский райсуд Казани дал вольную фигуранту «дела юристов-аферистов» исполкома Казани Леониду Ляпахину на 5 месяцев раньше срока. Прокуратура намерена оспорить это решение. Согласно приговору, с его участием команда чиновников проредила бюджет Казани на 74,5 млн рублей. Но потерпевший исполком до сих пор не подал иск о возмещении ущерба, выяснило «Реальное время». Зато отец и сестра осужденного вип-юриста казанской мэрии Алексея Рыбушкина загодя приняли меры для защиты семейного бюджета от иных посягательств — сами подали на сына и брата в суд.

Прокуратура с УДО не согласна

Первое ходатайство о досрочном освобождении фигуранта «дела юристов» сегодня рассмотрел Приволжский райсуд Казани. Как выяснило «Реальное время», срок Леонида Ляпахина за решеткой истекает в конце сентября 2019 года. Наказание он отбывает в казанской колонии №2, но в данный момент находится в больнице для осужденных.

Администрация колонии дала бывшему начальнику отдела правового управления исполкома Ляпахину неплохую характеристику, но его ходатайство об УДО не поддержала. За время содержания в колонии ни наказаний, ни поощрений он не заработал, получать новую профессию в режимном ПТУ не стал.

С возражением против вольной выступил и представитель Казанской прокуратуры по надзору за учреждениями уголовно-исполнительной системы Алмаз Галиев. В частности, в суде было заявлено, что из уголовного штрафа в 800 тыс. рублей осужденный Ляпахин выплатил всего 61 тысячу. А ущерб по четырем эпизодам афер с его участием тянет на 20 млн рублей (из десяти эпизодов по приговору) и все еще не погашен.

После заседания Галиев сообщил «Реальному времени» — УДО Ляпахина будет оспорено.

Штрафы не оплачены, ущерб не взыскан



Не менее интересны результаты судебных споров в семье другого осужденного по тому же делу — Алексея Рыбушкина. Корреспондент «Реального времени» наткнулась на них почти случайно — пыталась найти гражданский иск исполкома к своим осужденным сотрудникам. Ведь на стадии предварительного и судебного следствия потерпевший муниципалитет держал нейтралитет. «В случае доказанности события преступления и виновности просит назначить подсудимым наказание с учетом всех обстоятельств уголовного дела», — заявляла в прениях в июне 2018-го представитель исполкома Лилия Каяшова. На вопрос суда об иске поясняла: «Мы ждем постановление конкретного ущерба. От этого будут зависеть дальнейшие действия исполнительного комитета».

Напомним, 29 января 2019 года Верховный суд РТ узаконил приговор Кировского райсуда. В июле 2018-го суд счел доказанными 10 эпизодов хищения средств бюджета Казани на 74,5 млн рублей.

Согласно приговору, участники аферы в 2011—2014 годах фабриковали липовые договоры и справки, подтверждающие долги 2005 года муниципалитета перед коммерсантами. Дальше бумажные поставщики переуступали право требования иной фирме, а в суд уходили иски к исполкому, которые члены команды юристов талантливо проигрывали.

Троих из четверки отправили в колонию общего режима, один на воле:

Бывший первый замначальника правового управления Алексей Рыбушкин за 10 эпизодов мошенничества получил 5 лет со штрафом 2 млн рублей.

Экс-начальник отдела правового управления исполкома Леонид Ляпахин за четыре эпизода наказан 3,5 года колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

Экс-юрисконсульт Управления культуры Альберт Мухутдинов за четыре эпизода — 2 года и 10 месяцев со штрафом 400 тыс. рублей (после апелляции, которая смягчила приговор осужденному, скинув 2 месяца и 100 тыс. рублей).

Экс-начальник юридического отдела Финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов заключил досудебное соглашение, полностью признал вину в 10 хищениях и получил условный срок 5 лет со штрафом 2 млн рублей.

Ни один из штрафов пока не оплачен, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Кировского суда Казани. Нет у суда информации даже о выплате досудебщика Гарипова. Гражданский иск о компенсации ущерба от преступления в этот суд также не подавался. Не нашлись следы обещанных исполкомом «действий» и на сайте центрального райсуда Казани — Вахитовского. Впрочем, в пресс-службе муниципалитета «Реальное время» заверили, что финансовая амнистия фигурантам дела не светит. «Исковое заявление будет подано обязательно. Пока изучается приговор», — сроки в официальном ответе исполкома не прозвучали.

Отметим, что, согласно вступившему в силу решению суда, арест на имущество Рыбушкина (автомобиль LandRover Freelander2 и участок 5 соток) и Мухутдинова (автомобиль ВАЗ-211440 и 107 тыс. рублей на счетах в банке) сохранен до выплаты штрафов. Совместно это имущество оценивалось следствием в 2017 году почти в 2 млн рублей. Еще раньше арестованный сын депутата Госсовета РТ заявлял о готовности начать возмещать ущерб.

Истец — отец и коммунальные долги обитателя СИЗО

Тем временем Вахитовский райсуд взыскал с Алексея Рыбушкина 760 тыс. рублей в пользу его отца, депутата Госсовета РТ Николая Рыбушкина, и супруги Рыбушкина-старшего Юлии Габитовой. И еще 20 тыс. рублей — расходы на услуги представителей истцов, а также 10 тыс. рублей госпошлины.

Заочное решение вынесено 18 мая 2018 года — за два месяца до приговора по уголовному делу. Из опубликованного на сайте суда акта следует: в период предварительного и судебного следствия родные нанимали в помощь Рыбушкину-младшему адвокатов Надежду Муратову и Евгения Зверева. Первой по договору выплачено 220 тыс. рублей, второму — 510 тысяч. «Понесенные в интересах ответчика расходы не возмещены», — отразил суд позицию истцов в своем решении. В число таковых расходов попали и судебные издержки в размере 30 тыс. рублей.

«Ответчик Рыбушкин А.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания был извещен», — сказано в заочном решении. Местонахождение и статус ответчика не указывается. Хотя арестованный еще в 2016-м Рыбушкин-младший сам явиться на суд физически не мог. При вынесении решения в пользу близких ответчика суд сослался на статьи 983 и 984 Гражданского кодекса РФ, указав, что право на возмещение необходимых расходов и иного реального ущерба «сохраняется и в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату». С учетом времени подачи иска и вынесения решения можно предположить — «результатом» должно было стать прекращение уголовного преследования Рыбушкина-младшего. А дело ушло в суд. И там его интересы как обвиняемого представлял уже другой адвокат.

Но вернемся к 18 мая 2018 года. В этот день тот же райсуд в ином составе удовлетворил вторую семейную претензию к Алексею Рыбушкину — взыскал с обитателя СИЗО коммунальные долги за квартиру в размере 93 тыс. рублей, оплаченных его сестрой Марией Рузановой. Второе решение также вынесено заочно ввиду неявки ответчика.

Источники «Реального времени» предполагают, что целью истцов были не столько деньги, сколько права требования к ныне осужденному ответчику. На тот случай, если таковые начнет заявлять тот же потерпевший исполком. Нельзя исключать, что следующим шагом членов семьи станет, к примеру, иск о банкротстве Рыбушкина-младшего.

Напомним, в СИЗО вип-юрист исполкома оказался еще в мае 2016-го, поэтому с учетом закона о зачете сроков успел отсидеть 4 года из 5 лет, назначенных судом. А значит, может претендовать на УДО.