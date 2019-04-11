В Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы

Фото: скриншот видео

Шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171. Видео с камеры наблюдения сегодня появилось в соцсетях.

На записи не видно начала драки, в какой-то момент в кадре появляется двое мальчишек, что бьют третьего, он падает и подняться с колен ему уже не дают. Избивающих мальчишку становится все больше. И в какой-то момент вокруг лежачего можно увидеть 10 сверстников, пинающих его ногами.

Первоначально источники «Реального времени» сообщили — мальчишку забили насмерть. В МВД Татарстана эту информацию опровергли. Нападение произошло еще 5 апреля.

Как удалось выяснить «Реальному времени», парень был госпитализирован с ушибами и сотрясением головного мозга, в данный момент его уже выписали из больницы. Уголовное дело расследуется по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Личности всех участников избиения уже установлены, утверждает источник «Реального времени». Среди них — пять девятиклассников школы №174 и двое ребят 2000 года рождения. Потерпевший в школе уже не учится.