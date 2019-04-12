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Сын прокурора Татарстана возглавит прокуратуру в Казани?

07:00, 12.04.2019

По данным источников «Реального времени», Ильнура Нафикова выдвинули на пост Казанского природоохранного прокурора

Сын прокурора Татарстана возглавит прокуратуру в Казани? Фото: agprf-kazan.ru

Исполняющий обязанности казанского природоохранного прокурора Ильнур Илдусович Нафиков вскоре может избавиться от приставки «и. о.». Сына прокурора Татарстана выдвинули на замещение этой вакантной должности, документы для согласования кандидатуры уже ушли в Москву, сообщают источники «Реального времени». И предполагают — вопрос о конфликте интересов в данном случае не должен стать помехой назначению.

Одно время Ильнуру Нафикову прочили пост директора

О сыне прокурора Татарстана известно не слишком много. В открытом доступе нет даже его официальной биографии. Как удалось выяснить «Реальному времени», Ильнуру Нафикову нет и 40, он женат и у него есть хобби — горные лыжи.

Ильнур Илдусович поступил на юрфак Казанского госуниверситета тогда, когда его отец был прокурором Набережных Челнов. Окончил вуз в 2006 году и сразу пришел в Казанскую межведомственную прокуратуру — сначала помощником, затем старшим помощником. В 2015-м был назначен заместителем Казанского природоохранного прокурора, но уже через год оставил службу ради науки.

Тогда в столице Татарстана открылся филиал Академии Генпрокуратуры РФ — Казанский юридический институт, в котором Нафиков с первых дней получил пост завкафедрой прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в административном, арбитражном и гражданском процессе.

Кандидатскую на тему: «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: криминологические и уголовно-правовые аспекты» Нафиков-младший защитил еще в 2012 году.

В 2015-м Ильнур Нафиков был назначен заместителем казанского природоохранного прокурора. Фото vk.com

В период отпусков и командировок директора филиала Ильнур Нафиков частенько оставался исполнять эти обязанности. Именно в этом качестве он не раз участвовал в совещаниях и обсуждениях проблем исполнения законодательства и встречал слушателей филиала — коллег-прокуроров, которые приезжали повышать квалификацию.

По вузу вовсю гулял слух — Нафиков-младший может возглавить казанский филиал Академии Генпрокуратуры. Но он вернулся на прежнюю должность.

Альберт Хабиров стал подчиненным Илдуса Нафикова

В декабре 2018 года Ильнур Нафиков снова стал заместителем казанского природоохранного прокурора Альберта Хабирова, в прошлом — руководителя следственного отдела Волжского межрегионального природоохранного следственного управления.

Но в январе 2019-го Хабиров, не дожидаясь истечения срока полномочий, ушел из природоохранной прокуратуры в прокуратуру Татарстана. Сейчас он занимает пост заместителя начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры РТ.

Обязанности Казанского природоохранного прокурора с уходом Альберта Хабирова возложили на Ильнура Нафикова. Причем в этом качестве Нафиков-младший успел заочно поспорить с ведомством Нафикова-старшего. Речь идет о закопанных в 100 метрах от Волги тоннах сгнившей курятины. Как ранее писало «Реальное время», прокуратура республики изначально придерживалась позиции: это не биоотходы. А проверка Казанской природоохранной прокуратуры пришла к иным выводам и направила материалы для возбуждения уголовного дела.

В январе 2019-го Хабиров, не дожидаясь истечения срока полномочий, ушел из природоохранной прокуратуры в прокуратуру Татарстана. Фото kazanfirst.ru

По данным источников «Реального времени», Ильнур Илдусович скоро может избавиться от приставки «и. о.». Из Твери в Москву направлены документы с рекомендацией о его назначении на вакантный пост. В самом природоохранном ведомстве эту информацию традиционно не комментируют, предлагают подождать приказа Генпрокурора РФ.

Почему Нафиков-старший не может рулить младшим

На территории Татарстана с 1990-х годов работают две межрайонных природоохранных прокуратуры — Казанская и Татарская. Первая находится в структуре Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры с головным офисом в Твери. Вторая входит в состав прокуратуры Татарстана. Иначе говоря, татарский природоохранный прокурор является прямым подчиненным прокурора Татарстана, а у казанского природоохранного прокурора — свое начальство. Поэтому, как утверждают источники «Реального времени», в данном случае конфликта интересов не усматривается.

Разделены и зоны ответственности ведомств. По распоряжению Генпрокурора РФ от 13.06.2018 №360/7р «О территориальном разграничении компетенции прокуроров субъектов Российской Федерации и природоохранных прокуроров (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации)», полномочия Казанской природоохранной прокуратуры, как подразделения Волжской межрегиональной, распространяются на 24 муниципальных образования Татарстана — это города Набережные Челны и Нижнекамск и 22 района:

— Агрызский, Актанышский, Алексеевский, Арский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Чистопольский.

Как утверждают источники «Реального времени», в данном случае конфликта интересов не усматривается. Фото Максима Платонова

Остальные города и районы, в частности, Альметьевск, — в компетенции Татарской межрайонной природоохранной прокуратуры. Всего, напомним, в Татарстане 43 муниципальных района и 14 городов республиканского значения.

Ирина Плотникова
ОбществоВласть Татарстан
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