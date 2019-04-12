Сын прокурора Татарстана возглавит прокуратуру в Казани?

По данным источников «Реального времени», Ильнура Нафикова выдвинули на пост Казанского природоохранного прокурора

Исполняющий обязанности казанского природоохранного прокурора Ильнур Илдусович Нафиков вскоре может избавиться от приставки «и. о.». Сына прокурора Татарстана выдвинули на замещение этой вакантной должности, документы для согласования кандидатуры уже ушли в Москву, сообщают источники «Реального времени». И предполагают — вопрос о конфликте интересов в данном случае не должен стать помехой назначению.

Одно время Ильнуру Нафикову прочили пост директора



О сыне прокурора Татарстана известно не слишком много. В открытом доступе нет даже его официальной биографии. Как удалось выяснить «Реальному времени», Ильнуру Нафикову нет и 40, он женат и у него есть хобби — горные лыжи.

Ильнур Илдусович поступил на юрфак Казанского госуниверситета тогда, когда его отец был прокурором Набережных Челнов. Окончил вуз в 2006 году и сразу пришел в Казанскую межведомственную прокуратуру — сначала помощником, затем старшим помощником. В 2015-м был назначен заместителем Казанского природоохранного прокурора, но уже через год оставил службу ради науки.

Тогда в столице Татарстана открылся филиал Академии Генпрокуратуры РФ — Казанский юридический институт, в котором Нафиков с первых дней получил пост завкафедрой прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в административном, арбитражном и гражданском процессе.

Кандидатскую на тему: «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: криминологические и уголовно-правовые аспекты» Нафиков-младший защитил еще в 2012 году.

В 2015-м Ильнур Нафиков был назначен заместителем казанского природоохранного прокурора. Фото vk.com

В период отпусков и командировок директора филиала Ильнур Нафиков частенько оставался исполнять эти обязанности. Именно в этом качестве он не раз участвовал в совещаниях и обсуждениях проблем исполнения законодательства и встречал слушателей филиала — коллег-прокуроров, которые приезжали повышать квалификацию.

По вузу вовсю гулял слух — Нафиков-младший может возглавить казанский филиал Академии Генпрокуратуры. Но он вернулся на прежнюю должность.

Альберт Хабиров стал подчиненным Илдуса Нафикова

В декабре 2018 года Ильнур Нафиков снова стал заместителем казанского природоохранного прокурора Альберта Хабирова, в прошлом — руководителя следственного отдела Волжского межрегионального природоохранного следственного управления.

Но в январе 2019-го Хабиров, не дожидаясь истечения срока полномочий, ушел из природоохранной прокуратуры в прокуратуру Татарстана. Сейчас он занимает пост заместителя начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры РТ.

Обязанности Казанского природоохранного прокурора с уходом Альберта Хабирова возложили на Ильнура Нафикова. Причем в этом качестве Нафиков-младший успел заочно поспорить с ведомством Нафикова-старшего. Речь идет о закопанных в 100 метрах от Волги тоннах сгнившей курятины. Как ранее писало «Реальное время», прокуратура республики изначально придерживалась позиции: это не биоотходы. А проверка Казанской природоохранной прокуратуры пришла к иным выводам и направила материалы для возбуждения уголовного дела.

В январе 2019-го Хабиров, не дожидаясь истечения срока полномочий, ушел из природоохранной прокуратуры в прокуратуру Татарстана. Фото kazanfirst.ru

По данным источников «Реального времени», Ильнур Илдусович скоро может избавиться от приставки «и. о.». Из Твери в Москву направлены документы с рекомендацией о его назначении на вакантный пост. В самом природоохранном ведомстве эту информацию традиционно не комментируют, предлагают подождать приказа Генпрокурора РФ.



Почему Нафиков-старший не может рулить младшим

На территории Татарстана с 1990-х годов работают две межрайонных природоохранных прокуратуры — Казанская и Татарская. Первая находится в структуре Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры с головным офисом в Твери. Вторая входит в состав прокуратуры Татарстана. Иначе говоря, татарский природоохранный прокурор является прямым подчиненным прокурора Татарстана, а у казанского природоохранного прокурора — свое начальство. Поэтому, как утверждают источники «Реального времени», в данном случае конфликта интересов не усматривается.

Разделены и зоны ответственности ведомств. По распоряжению Генпрокурора РФ от 13.06.2018 №360/7р «О территориальном разграничении компетенции прокуроров субъектов Российской Федерации и природоохранных прокуроров (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации)», полномочия Казанской природоохранной прокуратуры, как подразделения Волжской межрегиональной, распространяются на 24 муниципальных образования Татарстана — это города Набережные Челны и Нижнекамск и 22 района:

— Агрызский, Актанышский, Алексеевский, Арский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Чистопольский.

Как утверждают источники «Реального времени», в данном случае конфликта интересов не усматривается. Фото Максима Платонова

Остальные города и районы, в частности, Альметьевск, — в компетенции Татарской межрайонной природоохранной прокуратуры. Всего, напомним, в Татарстане 43 муниципальных района и 14 городов республиканского значения.