«Земля, на которой жили кочевые племена, называлась Тураном, а где жили оседлые иранцы — Арьянем Вейджью»

Колонка украинского историка о древних кочевниках Евразии. Часть 2

Фото: Фрагмент серебряного с позолотой сосуда со сценами охоты скифских всадников на льва ( nkj.ru

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В сегодняшней колонке украинский историк завершает рассказ об этногенезе и миграциях киммерийцев и скифов.

Туран и Арийский простор

Вражда скифов с мидийцами наверняка была вызвана тем, что скифы часто были союзниками ассирийцев. В Палестине скифы могли бы оказаться лишь как наемники на службе у Ассирии. В аккадских документах и далее после победы скифов над киммерийцами упоминались гиммири, правда, один из таких гиммири носил имя Сакита. В аккадских документах Нововавилонского царства и Персии под этим наименованием часто упоминались скифы. В аккадской части Бехистунской надписи вместо сака упомянуто гиммири. В «Книге Иеремии» в Библии скифы упомянуты как владение Ашкеназ, одно из трех царств, которые были вассалами Мидии. Другие два — Минни (Манна) и Арарат (еще известный в Библии как Дом Тогармы).

Часть скифов, которые не желали покоряться мидийцам, мигрировали на запад и вместе с лидийцами и греками приложили усилия в уничтожении киммерийцев. Что касается начала киммерийской миграции из северокавказских степей в Малую Азию, ее можно датировать серединой — последней четвертью VIII века до н. э. Тогда же очевидно скифы переселились из территории на восток от Волги и Урала на земли до Дона. Часть скифов, преследуя киммерийцев, оказывала влияние на политику Передней Азии в VII веке до н. э. и была побеждена только в конце VII века до н. э. мидийцами на Южном Кавказе. Часть этих скифов очевидно переселилась назад в прикавказские степи. Это и послужило причиной для сложения второго рассказа о гегемонии скифов в Азии. Описывая события конца VI века до н. э., скифы уже локализовались Геродотом на запад от Танаиса (Дона). К востоку от Дона селились савроматы. Экспансия скифов на запад была отмечена Геродотом в рассказе о персидско-скифской войне, где несколько народов отказались поддержать скифов, в том числе фракийское племя агафирсов.

Относительно более восточных пространств мы имеем указание в древнеперсидских источниках. Земля, на которой жили кочевые племена, называлась Тураном. Авестийские туры жили на среднем течении Сырдарьи и в районе гор на восток от нее. В «Фарвардин-яште» туры упомянуты вместе с дахами (предками парфян). Пехлевийские и авестийские источники не знали о массагетах.

Фирдоуси же сообщал о том, что Сальме (Сайриме) в удел достался запад, а Туру — Чин и Туран. Сайрима, Тура и Арья были сыновьями Траэтаоны. Необходимо отметить, что война с саками была зафиксирована в Бехистунской надпии, когда Дарий І вынудил покориться правителя сака-тиграхауда Скунху. В одной из древнеперсидской надписей упомянуты сака парасугудам, то есть засогдийские саки. Дарий сообщал, что его владения простираются от территорий этих саков до Куша. В иной надписи упоминались сака парадрайа, то есть заморские саки, которые напали на Дария около 519 года до н. э. В надписи Дария из Персеполя указано, что ему были подвластны саки. В надписи Дария из Накш-и Рустам сообщалось, что персам покорялись сака хаомаварга и сака тиграхауда. Эти самые племена упоминались в надписи Дария из Сузы. В надписи Ксеркса из Персеполя также упоминались сака хаомаварга и сака тиграхауда как подданные.

Индусы же знали две части Центральной Азии. Северную часть они называли Сакадвипой, а южную — Арьядвипой. У них было похоже с иранцами видение географии региона. Земли, где жили оседлые иранцы, в «Авесте» названы Арьянем Вейджью (Арийский простор — прим. ред.), а земли, где жили кочевники, называли Тураном. Геродот отмечал, что персы называют всех скифов саками. Сака-хаомаварга у него называются амюргиями, а сака-тиграхауда скифами-ортокорибантиями. Скифы также жили в Сакесине (Шакашене).

Киммерийцы. Изображение с ионийского саркофага на Клазомен. Середина VI в. до н. э. Фото cont.ws



Дахи — это массагеты?

Отмечалось, что название «скифы» им дали греки. Самоназвание же скифов было скуда. При этом упомянутое у Геродота самоназвание Skulata характерно для скифского языка, где d могло переходить в l. Имя Скилур происходило от скифского Skidura (Побеждающий), Палак происходило от скифского Paralatai, которое в свою очередь восходило к авестийскому Paradata. Греческая форма названия скифов возникла в VII – VI веках до н.э. А. Иванчик предполагал, что скифы относились к северо-восточным иранцам, но их язык был более близким к древнеперсидскому чем считалось ранее.

Е. Грантовский предполагал юго-восточную филиацию скифов. С. Кулланда убежденно придерживался этой точки зрения, что вызвало дискуссию с А. Иванчиком. В любом случае язык скифов был архаичным древнеиранским языком. Что касается саков в поздних клинописных источниках, в Вавилонском документе VI века до н.э. упомянут сак Демиши, сын Тумуну, который был свидетелем одного договора. Упомянут также старшина гиммиру Тирипарна и его брат Тирибаз, которые приходились сыновьями Хумата. Они были саками или персами, поскольку гиммиру не имело в древневосточных документах ярко выраженого этнического наполнения, в отличие от термина сак.

Рядом с саками жили и племена иного происхождения. В авестийских источниках они упомянуты как Даха или Дахна. Они рядом с айриа, сайрима, туирийа и сайну упомянуты как те, кто исповедует зороастризм. Геродот обозначал даев как одно из персидских кочевых племен. В так называемой девовской надписи Ксеркса в Персеполи они упомянуты вместе с сака хаомаварга и сака тиграхауда как часть Ахеменидской империи. Дахи охарактеризованы как подданные Ксеркса. Арриан упоминал о дахах в составе войска Дария ІІІ в битве при Гавгамелах на том фланге, где воевали бактрийцы и арахозийцы. Курций Руф упоминал о массагетах. Согласно биографам Александра Македонского, дахи или массагеты были конными лучниками. Клавдий Птолемей в «Географии» и Тацит в «Анналах» локализовали страну дахов в пустыне. Р. Шмитт считает этой пустыней Каракум. Похожего мнения придерживался С. Кляшторный.

Плиний сообщал, что около 300 года до н.э. дахи вторглись в Маргиану и Арею. Они уничтожили города Александрия и Геркаклея. Страбон зафиксировал продвижение дахов далее на запад. Они вторглись в Гирканию. Часть этих племен носила название парнов (спарнов). Страбон локализировал их на Оксе (Сырдарье). Из числа парнов происходил вождь Аршак, который основал Парфянское царство. Необходимо отметить, что у Геродота было указано, что Кир поплатился за попытку покорить массагетов своей жизнью.

Вавилонский историк Бероз сообщал, что Кир погиб вблизи Сырдарьи. Таким образом, можно утверждать о тождественности дахов и массагетов. Поздние историки, такие как Диодор Сицилийский, утверждали, что дахи жили на Танаисе. Необходимо отметить, что предки парфян принадлежали к одной и той же самой археологической культуре (прохоровской), что и сарматы. В любом случае дахи были частью скифо-сарматского мира.

Необходимо отметить, что покорение тех же сака-тиграхауда было достаточно условным. На рельефе, который сопровождал текст Бехистунской надписи, Скунха в отличии от правителей других стран, подвластных персам, изображен в треугольной шапке, но не с непокрытой головой. Саки ни разу не названы бунтовщиками, в отличие от других. На смену Скунхе Дарий назначил вождя из среды самих саков. Персидский шах был заинтересован в лояльности скифов, то есть можно предположить, что персы дарили подарки кочевникам за то, что те обязались служить персам. До реального подчинения персидской администрации было далеко.

Мидяне в битве со скифами. Изображение с цилиндрической печати VI—V вв. дон. э. Фото cont.ws

Земля обетованная

Единственной скифской землей, которая реально была подвластна персам, была Сакасена, упомянутая Геродотом. Она перешла к персам как вассал мидийцев. Арриан знал о племенном союзе даев. Эллины их называли массагетами. Их родину он локализовал на реке Аракс. Принимая во внимание ограниченные знания греков и римлян можно предположить, что граница персов с дахами проходила по нижним течениям Сырдарьи и Амударьи, а также по Узбою. Вторжения парфян в значительной мере были подготовлены войнами диадохов. Поки македонцы, Селевкиды, Птолемеи воевали между собой, дахи занимали периферийные регионы и подготовили отвоевание некоторых провинций.

В 280 году до н.э. Аршак привлек саков в свое войско из дахов для того, чтобы противостоять Антиоху ІІІ. В середине ІІІ века. до н.э. Аршак (Тиридат) ІІ объединил племена парнов в единое государство. После этого они вторглись в провинцию, которую называли Парфией, и покорили местное западноиранское население, которое называло само себе пахлаван. Отсюда и индийское название парфян — пахлавы. С этого момента государство дахов стало называться Парфянским царством. Правители стали чеканить свои монеты с греческой легендой. На монетах были изображены Аршак І и Аршак ІІ в традиционных скифских шапках.

Страбон указывал, что апарны-даи были мигрантами из области даев, которые живут вбизи Меотиды. Их еще называют ксандиями или париями. От этих скифов происходит Арсак. Одни считали его потомками скифов (даев), другие — бактрийцев. Помпей Трог упоминал, что Арсак был неизвестного происхождения и воспользовался междоусобицей между Антиохом и Селевком, а также поражением Селевкидов от галатов (кельтов). Селевк ІІ сделал попытку отвоевать сатрапии, но парны, призвав на помощь скифское племя апасиаков, победили Селевкидов. Арсак победил правителя Парфии Андрагора, а потом завоевал Гирканию. Указывалось, что происхождение Арсака неизвестно, но он был великим воином. Интересно, что Парфия в древнекитайских источниках называлась Аньси (Ansek), то есть ее название было производным от имени основателя (Аршак). В пехлевийских документах династии Сасанидов собственно Парфия называлась Апаршахр. В армянских источниках эта территория называлась Апар.

О территории расселения сака-хаомаварга и сака-тиграхауда высказывались разные гипотезы. С. Толстов, К. Акишев, В. Григорьев считали, что они жили в Семиречье и на Тянь-Шане. Этой же точки зрения придерживается Б. Муратов. Но это входит в противоречие со сведениями древнеперсидских надписей о сака-парасугудам, то есть о скифах за Согдом. В. Шуховцев локализовал их у Сакастана. С. Кляшторный отмечал, что саки составляли пятнадцатую сатрапию. М. Дандамаев и В. Струве локализовали их в Закаспии. В. Григорьев и К. Акишев также отмечали, что саки могли занимать район Шаша, Северной Киргизии, Южного Казахстана.

К. Акишев включал в земли скифов еще районы Южного Приуралья и Горного Алтая. И. Пьянков локализовал сака-хаомаварга на Памире и даже на Гиндукуше. Индийские исследователи локализовали шака на северо-восток от горных хребтов, отделяющих Индию от Центральной Азии. Необходимо отметить, что островерхие шапки были свойственны не только одним сакам-тиграхауда, а были характерны для многих скифов. А. Херрман отождествлял сака-тиграхауда с массагетами. Его точку зрения поддержали В. Хинц, Р. Фрай, М. Дандамаев, И. Пьянков, Б. Литвинский. А. Немировский считает это предположение неаргументированным, поскольку сака-тиграхауда тождественны скифам-ортокорибантиям (скифам с острыми шапками). Персы не особо рекламировали покорение сака-тиграхауда, что было бы неприродно, если бы Дарий І победил и покорил врагов Кира.

«Острошапочные» саки. С рельефа из Персеполя. V в. до н. э. Фото cont.ws

Мы пришли к следующим выводам. Киммерийцы, которые были потомками населения срубной культуры, были одной из частей арийского мира. Лишь одна из частей киммерийцев переселилась на Южный Кавказ, а потом в Малую Азию. Это переселение было вызвано давлением со стороны скифов. Дружественные отношения с носителями кавказских языков позволили киммерийцам, отступая через побережье Черного моря и горы, оторваться от скифов. Гибель вождества киммерийцев в Малой Азии была обусловлена недальновидной политикой их вождей, которые, кроме нападения на ассирийских вассалов, беспокоили набегами всех соседей. История малоазийских, то есть каппадокийских, киммерийцев нам больше всего известна благодаря данным древневосточных ассирийских аккадских и древнегреческих античных источников. Скифы пришли на Южный Кавказ, преследуя киммерийцев. Они основали в этом регионе царство, которое вступило в союз с Ассирией. Также скифы вошли в союз с лидийцами и греками во время борьбы с киммерийцами. В начале VI века до н. э. скифское царство на Южном Кавказе стало одним из данников Мидии, а те, кто не желал покориться, укрылись в Лидии. История центральноазиатских скифов слабо освещена вследствие фрагментарности сведений нарративных источников и взаимоисключающих гипотез исследователей.

Ярослав Пилипчук