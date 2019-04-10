Александр Брынцев, «Нефтехимик»: «В команде не было постоянства — менялись состав, капитаны, тренеры»

23-летний старожил нижнекамского ХК — о причинах неудачного сезона, сильных сторонах Брагина и шансах «Авангарда» на победу в Кубке Гагарина

Александр Брынцев защищает цвета нижнекамской команды уже на протяжении 6 лет, а по ходу нынешнего сезона, несмотря на неудачное выступление «Нефтехимика» в целом, попадал в состав олимпийской сборной России. По мнению самого Брынцева, неудачи были вызваны неразберихой внутри команды, но сам он индивидуально прибавил. Защитник нижнекамцев рассказал в интервью «Реальному времени», почему «Нефтехимик» остался без плей-офф, какой смысл в существовании олимпийской сборной, стоит ли Валерию Брагину попробовать себя в КХЛ и кто фаворит текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Прежнего капитана не продлили. В этом сезоне был то один, то другой, то третий»

— Твой контракт с «Нефтехимиком» заканчивается в конце месяца. Уже решил для себя — остаешься в команде или нет?

— Пока еще ничего не знаю, жду предложений. Мне в Нижнекамске нравится, я бы, в принципе, остался, этот вариант не отвергаю. Если предложат контракт, то подумаю над тем, чтобы остаться.

— По ходу сезона в команде сменился тренер. Андрей Назаров в прошлом сезоне «дал огня», а в этом вдруг сдал. Как считаешь, что произошло?

— Тут дело не только в тренере, а в команде в целом. У нас поменялось много ребят, возможно, поэтому мы просто стали хуже играть. Капитаном в прошлом году был другой игрок, в этом году его не подписали (Олег Пиганович, — прим. ред.). Были какие-то непонятки с капитанами — то один, то другой, то третий. Не было какого-то постоянства, гармонии в команде. Возможно, поэтому ничего и не получилось.

— Правда, что Назаров просил ложиться под шайбу под угрозой разборок в раздевалке?

— Да это он больше в шутку сказал — что лучше на льду лечь под шайбу и получить синяк, чем потом в раздевалке выслушивать претензии.

— Финские легионеры достойно заменили ушедшего Дэна Секстона и других иностранных лидеров?

— Тяжело сказать. В принципе, это хорошие ребята, хорошие игроки — набирали свои очки. Думаю, что да, Пуустинен заменил Секстона, он и очков набрал много. Вообще, они провели хороший сезон. Разве что в плане командного результата у нас не все получилось.

«Мне в Нижнекамске нравится, я бы, в принципе, остался, этот вариант не отвергаю. Если предложат контракт, то подумаю над тем, чтобы остаться». Фото hcnh.ru

— Что это была за история, когда тебя сделали капитаном вместо Падакина, а потом быстро забрали это звание. Что ты в этот момент подумал?

— Сначала я вообще не понял, что случилось. В первом периоде Падакин был капитаном, а потом вдруг сказали поменять нашивку. Позже, правда, объяснили, что просто допустили ошибку в протоколе.

— У тебя в этом сезоне «-9» по полезности при всего 12 очках. Это следствие общекомандных неудач?

— Если посмотреть на статистику, то, по-моему, у всей команды минус. Я думаю, что да, это просто следствие нашего командного результата. Но в то же время думаю, у всех была возможность сыграть лучше и иметь другой показатель полезности.

— «Нефтехимик» в последнее время серьезно изменился. В клубе провели ребрендинг, поменяли форму, логотип и т. д. Ты чувствуешь какие-то ментальные изменения в команде в связи с этим?

— Да, конечно. С каждым годом клуб развивается, добавляется что-то новое. Чувствуется, что команда меняется, как и сам клуб. В прошлом сезоне, когда поменяли дизайн, это побольше, конечно, чувствовалось. Всем ребятам понравилось, потому что пора уже было. Старая форма уже всем приелась.

«Пора дать Брагину возможность поработать с клубом КХЛ»

— Главный тренер команды Вячеслав Буцаев говорил по ходу сезона: «Очень хорошо, что на протяжении сезона Саша привлекался в олимпийскую сборную России, участвовал в матчах международного уровня и получил этот важный опыт. Мы понимаем, что у него есть потенциал превратиться в еще более качественного игрока». Как сам считаешь, за прошедший сезон ты сделал качественный скачок в своем мастерстве?

— Ну если смотреть на статистику, то, конечно, очков поменьше и хуже «полезность». Но в целом я считаю, что я развиваюсь, и хотелось бы и дальше продолжать развиваться. Чем больше играешь, тем больше уверенности — быстрее развиваешься и можешь показать себя.

«В целом я считаю, что я развиваюсь, и хотелось бы и дальше продолжать развиваться. Чем больше играешь, тем больше уверенности — быстрее развиваешься и можешь показать себя». Фото hcnh.ru

А когда приезжаешь в сборную, уверенности становится больше. Вообще, когда играешь на международном уровне, становишься внутренне крепче. Понимаешь, что тренеры отметили твои заслуги, вызвали.

— Как считаешь, какая именно задача и смысл у олимпийской сборной России? Ведь на чемпионаты мира и уж тем более Олимпиаду все равно едут другие игроки?

— Смысл в подготовке. Я считаю, что в олимпийской и в национальной сборных играют в один и тот же хоккей. То есть сначала ты приходишь в олимпийскую, знакомишься с системой, тренеры тебе объясняют, как играть. И если тебя вызовут в национальную сборную, уже будет легче адаптироваться.

— Брагин брал тебя на молодежный чемпионат мира 2014 года. Причем с такими партнерами, как Бучневич, Проворов, Барбашев. Тогда подобрался очень хороший состав, по пути к финалу удалось обыграть американцев и шведов. Чего не хватило, чтобы выиграть в финале?

— Голов, наверное. Мы проигрывали 1:5, потом начали потихоньку отыгрываться, но, возможно, времени не хватило.

— Поддерживаешь связь с кем-то из того состава?

— С теми, кто уехал в НХЛ, особо не общаюсь. Только иногда можно что-то написать друг другу. А так, мы близко общаемся с Зиятом Пайгиным, с Лещенко из «Спартака». Когда кто-то приезжает, общаемся после игры.

— К слову о Пайгине — почему он так сдал в последнее время? Что он сам говорит в личных беседах, почему его карьера пошла по нисходящей?

— Я бы не сказал, что по нисходящей. Просто у него есть определенные проблемы с контрактом — он принадлежит «Локомотиву», а там не видят его в составе. Получается, что полсезона он мучается с контрактом, а потом его отдают в аренду, как в этом году, например, опять в Сочи отдали.

Но он хорошо там играл, кстати. По-моему, сколько игр сыграл — столько и очков набрал (в «Сочи» Пайгин провел 23 матча и набрал 10 очков, — прим. ред.). Я бы не сказал, что у него какой-то ужасный сезон. Просто проблемы с контрактом. Мы разговариваем с ним на эту тему, и он считает, что дело, скорее всего, в этом. Надеюсь, что в следующем году ему дадут играть с самого начала.

«Он (Валерий Брагин — на фото) хорошо работает с молодежкой, но я думаю, что он и сам уже хотел бы попробовать себя в КХЛ, и ему надо дать этот шанс». Фото fhr.ru

— Брагин довольно давно тренирует молодежную сборную, почти на каждом МЧМ ему удается брать медали. С другой стороны, сейчас пошли разговоры, что пора менять его на кого-то другого, чтобы сделать качественный рывок и взять «золото». Ты как считаешь?

— Не мне решать, но, когда я был в сборной, видел, что это очень хороший специалист, который хорошо работает с молодежью. И психологически, и в плане тренерства.

Я считаю, что, возможно, ему надо дать шанс возглавить какую-то команду в КХЛ. А что касается «золота», то человек, как ты сам сказал, постоянно берет медали. Не думаю, что надо что-то менять.

— Имеешь в виду, что он мог бы совмещать работу в сборной с работой в клубе?

— Не знаю, это неоднозначный момент. Он хорошо работает с молодежкой, но я думаю, что он и сам уже хотел бы попробовать себя в КХЛ, и ему надо дать этот шанс. Тогда, соответственно, надо искать нового тренера в сборную. Правда, я не знаю, как получится у другого тренера — только время покажет.

«На «Авангард» положительно повлиял переезд в Балашиху, произошла встряска»

— Свою юношескую карьеру ты начинал в «Авангарде». У тебя есть личная цель вернуться в родную команду, которая теперь так сильна?

— Нет, такой цели нет. Будут какие-то предложения — там и посмотрим. Но если когда-то получится вернуться, то, наверное, это будет интересная история.

«Когда играешь на международном уровне, становишься внутренне крепче. Понимаешь, что тренеры отметили твои заслуги, вызвали». Фото hcnh.ru

— Каким образом президенту клуба Максиму Сушинскому удалось так резко изменить «Авангард» за столь короткий срок?

— Во-первых, повлиял переезд из Омска, произошла какая-то встряска. У них сильная команда, пришел новый тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Я думаю, тут все сложилось.

— Как считаешь, это правильно, что команда играет так далеко от дома? Не логичнее было бы переехать ей хотя бы в Красноярск, где есть новая арена?

— Я не углублялся так в этот вопрос. Но в Балашихе у них хорошо получается.

— «Авангарду» реально победить армейских гигантов с их админресурсом?

— Почему бы и нет? И я не думаю, что у них есть какой-то админресурс. Любой из оставшихся команд по силам обыграть любую.