«Извержение из сана» обжалованию не подлежит

Патриарх Кирилл поставил точку в деле священника Головина

На днях Патриарх Кирилл утвердил «извержение из сана» протоиерея из Болгара Владимира Головина и его сына протоиерея Анастасия. В это же время епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, на территории которого находится приход в Болгаре, переведен на Урал. Временно Чистопольской епархией будет управлять митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Подробности финала истории, которая тянулась с прошлой осени, — в материале «Реального времени».

«Вернись под учение Церкви»

История проповедника из Болгара протоиерея Владимира Головина получила широкую огласку в начале осени прошлого года, когда он по решению Чистопольской епархии был отправлен «под запрет». Делом Головина занимались на самом высоком уровне — московские богословы. Именно в патриархию последние несколько лет шли жалобы прихожан на Головина.

Что же вменялась священнику? Во-первых, недостаточность богословских знаний. В его проповедях было много, мягко говоря, «вольностей». Во-вторых, так называемая «соборная молитва по соглашению с Болгаром», когда паства отца Владимира начинает молиться в разных местах в одно и то же время. Как полагает комиссия при патриархии, которая занималась делом Головина, это вело к изоляции от других членов церкви. У «соборной молитвы» было большое количество приверженцев, что уже начинало напоминать секту.

Кроме этого, в своем храме отец Владимир ввел неканонический чин некоего «духовного лечения», он возлагал руки на людей, одетых в специальные одежды с разрезами, а его помощники мазали их специальным церковным маслом через эти разрезы.

Протоиерей Владимир Головин в начале осени был отправлен под запрет. Фото vladimir-golovin.ru



Люди, которые обращались с жалобами в патриархию, писали о том, что их близкие встают по ночам, чтобы совершить «соборную молитву», переводят солидные суммы денег. Известный борец с сектами Александр Дворкин даже высказал предположение, что через приход в Болгаре проходят огромные суммы денег, такие, что «пресловутый бог Кузя отдыхает».

Неучтенные денежные потоки шли в Болгар через Головина и членов его семьи, то есть была создана большая сетевая структура с сайтами в интернете, цель которой была одна — привлечение людей в ряды паствы отца Владимира.

В результате протоиерей Владимир Головин в начале осени был отправлен под запрет. Эта церковное наказание, и достаточно суровое, потому что священник, находящийся «под запретом», не может совершать богослужения. Временное отстранение от богослужений необходимо для того, чтобы наказанный понял серьезность ситуации, свои ошибки и покаялся. В церкви запрет называют своего рода «лечебницей» для заблудших.

Головин, к сожалению, голосу братьев по вере не внял. Буквально через несколько дней после запрета он записал длинное, более чем часовое, видеообращение, где оправдывал свои действия и высказывал вздорные, не содержащие правды претензии в адрес митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Например, было высказано утверждение, что владыка Феофан собирается «уничтожить православие в Болгаре» и создать там «заповедник ислама».

Во время онлайн-конференции владыка Феофан пояснил читателям «Реального времени», как будет на это реагировать: «Совершенно не собираюсь отвечать. Все это на совести Головина, мое дело — свидетельствовать о правде Божьей. И когда Головин, протоиерей, священник, опускается так низко, до желтого пиара, просто обидно за него… Что бы я пожелал Головину? Вразумления… Никто не собирается тебя казнить, сам себя человек наказывает. Вернись не под чью-то волю, а под учение Церкви. И все будет нормально. И неплохо было бы покаяться».

Владыка Феофан: «Все это на совести Головина, мое дело — свидетельствовать о правде Божьей». Фото Дмитрия Резнова

Обратной дороги нет

Покаяния не последовало. Сторону отца принял сын Головина, протоиерей Анастасий, который был еще и благочинным. В феврале этого года церковный суд Чистопольской и Нижнекамской епархии решил лишить Головина и его сына церковного сана. Головину-старшему было вменено создание «сообщества, противопоставившего себя Церкви, ведение деятельности, вносящей смущение в ряды верующих, искажение учения Церкви о молитве, упорное непослушание правящему архиерею, клевета на священноначалие и досаждение словом ряду архипастырей».

Что касается протоиерея Анастасия Головина, то его обвинение сводилось к следующему: оставление места служения, незаинтересованность жизнью прихода и принятие «идеологической стороны» его отца, протоиерея Владимира Головина. Обвинения в обоих случаях очень серьезные.

Вот как прокомментировал ситуацию «Реальному времени» игумен Пимен, наместник Кизического монастыря Казани: «Извержение из сана — это лишение сана священника. В нашей церкви это крайняя мера. Она не принимается сразу, сначала человеку дают время, чтобы раскаяться и одуматься. Если этого не происходит, его лишают сана. К лишению сана церковные суды прибегают крайне редко. И подобное решение всегда должен в силу его серьезности утверждать Патриарх. Обжалований в этом случае не бывает — лишают сана навсегда. К сожалению, некоторые лишенные сана «священники» продолжают общаться с паствой в качестве пастырей, но надо помнить, что такое общение лишено благодати».

Обвинение Анастасия Головина сводилось к следующему: оставление места служения, незаинтересованность жизнью прихода и принятие «идеологической стороны» его отца. Фото chistopol-eparhia.ru



Временный управляющий епархией

Неделю назад Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Чистопольской и Нижнекамской епархии в отношении отца и сына Головиных. А на заседании Священного синода РПЦ 4 апреля епископ Чистопольский Пармен был переведен на Урал управляющим Троицкой ерархией.

С большой долей уверенности можно сказать, что это произошло в результате ситуации с Головиным. Управляющий Чистопольской и Нижнекамской епархией долгое время не принимал решительных действий для выяснения того, что же происходит в Авраамиевском приходе Болгара и не пытался вразумить Головиных. Временным управляющим Чистопольской и Нижнекамской епархией назначен митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Уже на другой день после решения синода перевести епископа Пармена в Троицкую епархию митрополит Феофан поехал в Чистополь. Он встретился в епископом Парменом, ознакомился с делами епархии, приняв документацию. Естественно, владыка Феофан встретился с духовенством и сотрудниками епархиального управления.

Он ознакомился с деятельностью приходов и благочиний, поинтересовался работой в области социальных проектов и молодежных организаций, расспросил о восстановлении и строительстве новых храмов. Владыка Феофан, который известен умением четко выстраивать отношения со светской властью, встретился и с заместителем главы Чистопольского муниципального образования Михаилом Ксенофонтовым. Разговор шел о взаимодействия государства и церкви.

Епископ Чистопольский Пармен был переведен на Урал управляющим Троицкой ерархией. Фото tatmitropolia.ru

В ближайшее время, несмотря на загруженность, а она всегда очень большая во время Великого поста, митрополит Феофан планирует совершить богослужения в Чистопольской епархии. Наверняка у него запланирован и визит в Болгар, в Авраамиевский храм.