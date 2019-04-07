«Может, простите на первый раз?» В устье Меши прошел рейд против браконьеров

К борьбе с рыболовным варварством присоединился корреспондент «Реального времени»

Фото: Арсений Фавстрицкий

Варварские «багрилки», рыболовное «радио» и шесть протоколов за полдня на хрупком льду — на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меша» прошел совместный рейд оперативной группы Государственного комитета РТ по биоресурсам и ГИМС МЧС РФ по РТ. К борьбе с браконьерством присоединился корреспондент «Реального времени».

Не успели ступить на лед, как...

Новый заказник на карте Татарстана появился еще в начале 2018 года. Об этом сообщал сайт Госкомитета по биоресурсам и многочисленные СМИ, при этом на берегах практически у каждого населенного пункта, что примыкают к особо охраняемой природной территории, установлены аншлаги, неоднократно проводились рейды, но… Рыбаки делают вид, что им ничего не известно о запрете на любые виды рыбной ловли в акватории заказника в период с 1 февраля по 15 апреля.

Первых нарушителей участники рейда увидели, даже не успев спуститься на лед. В небо поднялся квадрокоптер — фиксировать факт браконьерства, а по льду к рыболовам двинулось судно на воздушной подушке. Несколько удильщиков успели свернуть снасти и скрыться на берегу, остальные продолжили ловить, как ни в чем не бывало. Когда увидели удостоверения и выслушали претензии — повели себя совершенно по-разному:

— Я не знал. Болел. Вот только вышел рыбу половить. Может, простите на первый раз? — сказал успевший поймать двух небольших бершей местный пенсионер Григорий Садовников.

На территории заказника «Устье реки Меша» прошел совместный рейд оперативной группы Госкомитета РТ по биоресурсам и ГИМС МЧС РФ по РТ



Такого вида наказания, как предупреждение за рыбную ловлю в запретный период в акватории заказника, закон не предусматривает, но так как рыбак раскаялся и вину признал, ему был выписан минимальный штраф — 3 тыс. рублей. А вот Гумар Василов и его молодой товарищ, несмотря на неопровержимое доказательство нарушения — видеозапись с коптера, продолжали упорствовать и довольно агрессивно утверждать, что не видели ни один из установленных на берегах в поселке Тангачи информационных щитов Госкомитета. Теперь они поедут на разбор в Казань.

«Багрилки» и «тройники»

Кроме того, что сотрудники ГИМС обеспечили оперативной группе госкомитета безопасное перемещение по рыхлому весеннему льду, они еще и доносили до всех встреченных браконьеров-рыболовов информацию об опасности пребывания на весеннем льду. По их словам, в день проведения рейда в службу поступило сообщение о двух поклонниках зимней рыбалки, которые провалились под лед.

Даже опасность погибнуть в холодной воде добытчиков не останавливает. Они носятся по отяжелевшему от весенней влаги насту на снегоходах, преодолевают многие километры пешком в надежде наловить много готовящейся к нересту икряной рыбы. Многие стремятся не только принести улов домой, но и набрать побольше — на продажу. Причем не гнушаются использовать и самые варварские, незаконные орудия ловли — сети и «багрилки» — огромные крюки, которые цепляют рыбу за что попало и далеко не всегда достаточно прочно. Часто изуродованная стальным жалом рыбина срывается, не доставаясь браконьеру, но все равно погибает.

Нарушители не гнушаются использовать и самые варварские, незаконные орудия ловли — сети и «багрилки»



Понимая, что нарушают закон, «багрильщики», едва заметив судно на воздушной подушке, скидывают улов и браконьерские орудия лова, а сами пытаются спрятаться. Вот только многие из сегодняшних сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам имеют богатый опыт службы в правоохранительных органах. Искать и находить умеют.

Евгений Павлов утверждает, что на лед пришел недавно, поймать ничего не успел, да и вообще — человек законопослушный. Из рыбы в его пакете действительно обнаруживается лишь один довольно крупный ерш. Зато крючков-тройников — множество. В том числе такого размера, что и приличных размеров акулу, если бы таковые в Меше водились, без особого труда удержать смогли бы.

А вот от рыбы, которую обнаружили в сумке не так далеко от места, где прятался Евгений, удильщик открестился — заявил, что знать не знает, кем она поймана. Но само пребывание на территории заказника с орудиями лова — уже нарушение. Итог — выписанный протокол и квитанция на оплату штрафа.

Еще двоих, Талгата Латфуллина и Анатолия Балабанова, пришлось искать в зарослях камыша



«В Марий Эл всю рыбу «выбили», потому приехали к вам»

Еще двоих, как их назвали участники рейда, «партизан» пришлось искать в зарослях камыша. Благо заметили их издали, и примерное место, где залегли браконьеры, вычислить удалось без труда.

Талгат Латфуллин и Анатолий Балабанов приехали на рыбалку из соседней Марий Эл. Рассказали, что на их родине всю рыбу браконьеры уже «выбили» сетями да электроудочками, а здесь — добычи много. Вот только живности в Татарстане потому и много, что борьбу с браконьерством ведут жестко и в любое время года.

Гости из соседнего региона поначалу утверждали, что и рыбы не наловили, и удочка у них одна на двоих. Правда, показания пришлось изменить, когда сотрудники Госкомитета, в очередной раз проявив сыскные таланты, обнаружили прикопанные в снегу еще два удилища и мешок с несколькими увесистыми карасями.

— Ну… мое это, мое, — нехотя признал Латфуллин. И в папку легли еще два протокола.

Итоги рейда

Всего в этот день было оформлено шесть протоколов на общую сумму около 20 тыс. рублей. Могло быть и больше, но многие из тех самых рыболовов, которые утверждают, что ничего не слышали об ограничениях на рыбную ловлю, фактически объединились в настоящую артель — те, кто заметил опасность, моментально подают сигнал остальным. И к моменту, когда на горизонте появлялось судно на воздушной подушке, браконьеры успевали выбраться на берег и избавиться от улик.

Но на такой случай у защитников дикой природы есть свой контрприем. Рейды проводятся часто и по схеме, которую невозможно просчитать. Сегодня здесь, а завтра может быть снова на той же территории, а может — и на противоположном краю республики.

1 / 13 Арсений Фавстрицкий



Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий