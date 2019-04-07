«Может, простите на первый раз?» В устье Меши прошел рейд против браконьеров
К борьбе с рыболовным варварством присоединился корреспондент «Реального времени»
Варварские «багрилки», рыболовное «радио» и шесть протоколов за полдня на хрупком льду — на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меша» прошел совместный рейд оперативной группы Государственного комитета РТ по биоресурсам и ГИМС МЧС РФ по РТ. К борьбе с браконьерством присоединился корреспондент «Реального времени».
Не успели ступить на лед, как...
Новый заказник на карте Татарстана появился еще в начале 2018 года. Об этом сообщал сайт Госкомитета по биоресурсам и многочисленные СМИ, при этом на берегах практически у каждого населенного пункта, что примыкают к особо охраняемой природной территории, установлены аншлаги, неоднократно проводились рейды, но… Рыбаки делают вид, что им ничего не известно о запрете на любые виды рыбной ловли в акватории заказника в период с 1 февраля по 15 апреля.
Первых нарушителей участники рейда увидели, даже не успев спуститься на лед. В небо поднялся квадрокоптер — фиксировать факт браконьерства, а по льду к рыболовам двинулось судно на воздушной подушке. Несколько удильщиков успели свернуть снасти и скрыться на берегу, остальные продолжили ловить, как ни в чем не бывало. Когда увидели удостоверения и выслушали претензии — повели себя совершенно по-разному:
— Я не знал. Болел. Вот только вышел рыбу половить. Может, простите на первый раз? — сказал успевший поймать двух небольших бершей местный пенсионер Григорий Садовников.
Такого вида наказания, как предупреждение за рыбную ловлю в запретный период в акватории заказника, закон не предусматривает, но так как рыбак раскаялся и вину признал, ему был выписан минимальный штраф — 3 тыс. рублей. А вот Гумар Василов и его молодой товарищ, несмотря на неопровержимое доказательство нарушения — видеозапись с коптера, продолжали упорствовать и довольно агрессивно утверждать, что не видели ни один из установленных на берегах в поселке Тангачи информационных щитов Госкомитета. Теперь они поедут на разбор в Казань.
«Багрилки» и «тройники»
Кроме того, что сотрудники ГИМС обеспечили оперативной группе госкомитета безопасное перемещение по рыхлому весеннему льду, они еще и доносили до всех встреченных браконьеров-рыболовов информацию об опасности пребывания на весеннем льду. По их словам, в день проведения рейда в службу поступило сообщение о двух поклонниках зимней рыбалки, которые провалились под лед.
Даже опасность погибнуть в холодной воде добытчиков не останавливает. Они носятся по отяжелевшему от весенней влаги насту на снегоходах, преодолевают многие километры пешком в надежде наловить много готовящейся к нересту икряной рыбы. Многие стремятся не только принести улов домой, но и набрать побольше — на продажу. Причем не гнушаются использовать и самые варварские, незаконные орудия ловли — сети и «багрилки» — огромные крюки, которые цепляют рыбу за что попало и далеко не всегда достаточно прочно. Часто изуродованная стальным жалом рыбина срывается, не доставаясь браконьеру, но все равно погибает.
Понимая, что нарушают закон, «багрильщики», едва заметив судно на воздушной подушке, скидывают улов и браконьерские орудия лова, а сами пытаются спрятаться. Вот только многие из сегодняшних сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам имеют богатый опыт службы в правоохранительных органах. Искать и находить умеют.
Евгений Павлов утверждает, что на лед пришел недавно, поймать ничего не успел, да и вообще — человек законопослушный. Из рыбы в его пакете действительно обнаруживается лишь один довольно крупный ерш. Зато крючков-тройников — множество. В том числе такого размера, что и приличных размеров акулу, если бы таковые в Меше водились, без особого труда удержать смогли бы.
А вот от рыбы, которую обнаружили в сумке не так далеко от места, где прятался Евгений, удильщик открестился — заявил, что знать не знает, кем она поймана. Но само пребывание на территории заказника с орудиями лова — уже нарушение. Итог — выписанный протокол и квитанция на оплату штрафа.
«В Марий Эл всю рыбу «выбили», потому приехали к вам»
Еще двоих, как их назвали участники рейда, «партизан» пришлось искать в зарослях камыша. Благо заметили их издали, и примерное место, где залегли браконьеры, вычислить удалось без труда.
Талгат Латфуллин и Анатолий Балабанов приехали на рыбалку из соседней Марий Эл. Рассказали, что на их родине всю рыбу браконьеры уже «выбили» сетями да электроудочками, а здесь — добычи много. Вот только живности в Татарстане потому и много, что борьбу с браконьерством ведут жестко и в любое время года.
Гости из соседнего региона поначалу утверждали, что и рыбы не наловили, и удочка у них одна на двоих. Правда, показания пришлось изменить, когда сотрудники Госкомитета, в очередной раз проявив сыскные таланты, обнаружили прикопанные в снегу еще два удилища и мешок с несколькими увесистыми карасями.
— Ну… мое это, мое, — нехотя признал Латфуллин. И в папку легли еще два протокола.
Итоги рейда
Всего в этот день было оформлено шесть протоколов на общую сумму около 20 тыс. рублей. Могло быть и больше, но многие из тех самых рыболовов, которые утверждают, что ничего не слышали об ограничениях на рыбную ловлю, фактически объединились в настоящую артель — те, кто заметил опасность, моментально подают сигнал остальным. И к моменту, когда на горизонте появлялось судно на воздушной подушке, браконьеры успевали выбраться на берег и избавиться от улик.
Но на такой случай у защитников дикой природы есть свой контрприем. Рейды проводятся часто и по схеме, которую невозможно просчитать. Сегодня здесь, а завтра может быть снова на той же территории, а может — и на противоположном краю республики.
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