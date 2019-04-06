Сплав по рекам Юшут и Илеть: во сколько обойдется сплав на майские праздники

Где взять на прокат катамаран и кого организаторы сплавов не допускают до воды

С наступлением первых майских праздников реки Башкирии и Марий Эл заполняются катамаранами с любителями активного отдыха. Наибольшей популярностью пользуются реки Юшут и Илеть. И хотя цены на участие в сплаве на майских праздниках в этом году выросли в среднем на 15%, казанцы и жители соседних республик бронировать места на катамаранах начинают еще в январе. Аналитическая служба «Реального времени» изучила предложения на рынке туруслуг на майские праздники, узнала, что входит в стоимость билета и нужна ли специальная подготовка для участия в сплаве.

Сплав по рекам Юшут и Илеть — от 2 590 рублей

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники: с 1 по 5 мая и потом еще три дня — с 9 по 12 мая. К длительному отдыху удобно готовится заранее, кто-то выбирает путевку за границу, а любители экстремального отдыха на воде уже с января в поисках компании для сплава по рекам Татарстана, Марий Эл или Башкирии. Илеть и ее правый приток Юшут пользуются наибольшим спросом среди отдыхающих из соседних с Марий Эл республик и областей. Цены на путевки по этим водоемам начинаются от 3 500 рублей.

В эту стоимость в турклубе «Спортпрокат» входит трансфер из Казани до реки Юшут и обратно, трехразовое питание на протяжение всего маршрута, аренда катамаранов и спецсредств, фотосъемка и услуги инструктора. «Спортпрокат» в случае отказа от тура за 30 дней и более обещает вернуть 50% оплаты. В туристском клубе «Медведь» цены на сплав по Юшуту от 2 590—3 490 рублей.

— Мы организуем сплавы на водоемы, находящиеся в радиусе 100 км от Казани, и на реки в радиусе 1 000 км. Относительно прошлого года цена на ближние сплавы повысилась на 15—20%, на дальние — на 5—10%. На стоимость повлияли цены на продукты и транспорт. Мы работаем с одними и теми же транспортными компаниями, и, хотя они делают нам скидку, цены на проезд они в этом году подняли, — рассказал Илья Владимиров, гид по водному туризму турклуба «Медведь».

Длятся сплавы обычно около трех дней. Фото vk.com/sportprokatkzn



Длятся сплавы обычно около трех дней. Инструкторы по водному туризму утверждают, что за два дня человек не успевает расслабиться, а три дня идеальны для того, чтобы на автобусе добраться до реки и сплавиться.

Путешествие по Илети, организованное казанскими компаниями длиной также в три дня, может доходить по стоимости до 8 тысяч рублей. В таком случае в цену включается не только трансфер, но и трехразовое питание (завтрак, обед, ужин, перекусы на плотах), снаряжение, памятный приз о сплаве, страховка, работа профессиональных инструкторов и координатора сплава, работа врача. Многие турклубы предоставляют на прокат также спальные мешки и туристические коврики. Есть возможность взять и детей «за полцены», но при определенных условиях.

Настоящие энтузиасты не только берут в поход детей и супругу, но и сезон сплава открывают в марте, когда сходит снег. В первый месяц весны стоимость путевки на Илеть или Юшут начинается от 3 500 рублей. Артем Анохин — один из координаторов сплавов на реки Марий Эл — рассказывает, что в этом году конкуренция среди организаторов майского отдыха возросла.

— Мы занимаемся арендой катамаранов, и спрос на них увеличился. Активный отдых становится все более популярен. Люди не хотят только на даче отдыхать. Они приезжают на сплав также ради музыкального фестиваля «Мельница», где выступают барды с походной музыкой, — добавил Артем Анохин.

От реки Юрюзань до Умбы

Кроме Илети и Юшута, казанские туристы ездят на уральскую реку Юрюзань, чье название с башкирского переводится как «река, образовавшая русло в земле». Сплав на Юрюзань, организованный турклубом «Медведь», в мае будет стоить 7 490—8 990 рублей. Поездка продлится стандартные три дня и две ночи. За время путешествия организаторы обещают показать пещеры, скалы и леса Башкирии. Общая протяженность маршрута на автобусе составит 1 450 км, сплав по реке — 70 км.

Кроме Илети и Юшута, казанские туристы ездят на уральскую реку Юрюзань. Фото goraural.ru



— Сплав подходит ленивым людям, потому что на себе не нужно ничего нести по сравнению с пешим походом. Закинул сумки на катамаран и идешь. В пешем походе на Эльбрус мы только фототехники несли на шесть килограмм, и, чтобы разгрузить себя, вытряхиваешь максимально из рюкзака, вытряхиваешь пыль, отрезаешь веревки, борешься за каждый грамм, — поделился впечатлениями Илья Владимиров.

Туристический клуб FestTur также проводит сплавы по Юрюзани в мае. Туристам они обещают подъем на обзорные площадки, с которых открывается живописный вид с высоты птичьего полета, походную романтику: песни у костра под гитару, глинтвейн и даже баню. Путешествие продлится три дня и будет стоить 6 990—8 490 рублей.

Также на майских праздниках можно сплавиться по рекам Большой Инзер, Серга, Ай, Лемеза, Зелим, Устьва. С окончанием мая речной сезон не заканчивается, а только набирает обороты. Турклубы предлагают путешествия по рекам Крыма, Камчатки. Например, турклуб активного туризма «Клуб приключений» в июне собирает команду для сплава по реке Умбе, которая протекает на Кольском полуострове. Во время тура организаторы обещают показать следы древних цивилизаций и посетить Белое море. Длительность пути достигает семь дней. Стоит такой отдых с клубной картой 14 тысяч, без нее — 15 500 рублей.

В путевку включено трехразовое питание, прокат общегруппового снаряжения (включая палатки), катамаранов, инструктор, автотранспортные переезды, переезды на катере. А вот ж/д билеты в сумму тура не входят.

Обязательным условием спуска по реке является спасательный жилет. Фото vk.com/sportprokatkzn

Безопасность на воде

Обязательным условием спуска по реке является спасательный жилет, в катамаране на 6—8 мест присутствует опытный инструктор. Сплав всегда предполагает преодоление препятствий. В Башкирии на особо опасных участках рек дежурят сотрудники МЧС. Между тем туристические клубы предпочитают не водить команды на реки с высоким уровнем сложности. Турклуб «Медведь» организует сплавы только на водоемах второй категории.

— Все реки опасны, но спасательный жилет и умение плавать минимизируют опасность. Если идти без инструктора, то, не зная тактику, местность, особенность прохождения водных порогов, можно погибнуть. Часто на сплав влияет уровень воды. В этом году сплавились хорошо, а на следующий год снега выпало больше, и скрытые камни неожиданно вскрылись. Любой камень может стать последним, и несоблюдение стандартных тактических шагов может оказаться плачевным. Надо остановиться перед порогом, просмотреть его. На берегу обязательно должен быть страхующий: в случае если кто-то падает за борт, для него он становится спасательным кругом, — рассказал Илья Владимиров.

Инспекторы в турклубах работают сертифицированные, прошедшие обучение и отработавшие спасательные операции. Организаторы сплавов негативно относятся и к любителям выпить. Часто человека в состоянии алкогольного опьянения отправляют домой, не допуская к сплаву по реке.

Инспекторы в турклубах работают сертифицированные, прошедшие обучение и отработавшие спасательные операции. Фото vk.com/sportprokatkzn

— Туристы обижаются, но зато они находятся дома, а не на дне. Любой экстремальный спорт подразумевает интенсивную подготовку, а люди часто надеются на то, что им повезет. Мы в сплавы по рекам серьезной категории сложности с новичками не ходим, это опасно, — отметил гид по водному туризму турклуба «Медведь».

Большое влияние на популярность сплавов оказывает природа. В 2018 году спрос на подобный отдых был огромным, поскольку май в 2017 году оказался жарким. Однако ожидания от прошлого года не оправдались: из трех дней отдыха полтора дня шел дождь. В этом году бронировать путевки на сплав начали еще в январе, и большинство мест на май уже занято.