«Слухи возникают из-за отсутствия достоверной официальной информации, которой бы все доверяли»

Айрат Фаррахов предложил Минздраву РФ отчитываться о прививочной кампании и количестве осложнений вместо введения штрафов за публикации об опасности вакцин

Минздрав России сегодня вышел с инициативой — наказывать СМИ и интернет-ресурсы за пропаганду отказа от прививок. По мнению чиновников, публикации о поствакцинальных осложнениях не объективны и подрывают доверие к вакцинации. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов считает, что слухи возникают из-за отсутствия достоверной информации, и предлагает обязать Минздрав отчитываться о прививочной кампании, в том числе — о количестве осложнений. Врачи, опрошенные «Реальным временем», считают, что запрет — малоэффективная мера. Подробности в материале «Реального времени».

За пропаганду отказов от вакцинации будут штрафовать

Минздрав России хочет штрафовать СМИ и блогеров, призывающих к отказу от вакцинации. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Министерство планирует внести поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и КоАП РФ.

Антипрививочное лобби получило размах, отказников стало больше, что ставит угрозу эффективности вакцинации вообще. Речь идет о коллективном иммунитете, если 95% населения привиты и невосприимчивы к инфекции, то защиту от нее получают и те, кто не привит. Когда этот порог снижается, возникает угроза эпидемии.

— Через СМИ, интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации. В связи с этим ведомством разрабатывается проект закона, которым «устанавливается запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации, — передает слова Яковлевой ТАСС.

Фото vademec.ru



Под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации», уточнила она. Как отметила Яковлева, количество отказников от прививок растет, так как у граждан подрывается доверие к вакцинации. Но вместо того чтобы повышать доверие, Минздрав решил установить фактически цензуру?

«Слухи возникают из-за того, что нет достоверной официальной четкой информации, которой бы все доверяли»

Законодательная инициатива, о которой заявила Яковлева, не первая на тему прививок. Экс-министр здравоохранения Татарстана, а ныне депутат Госдумы Айрат Фаррахов внес предложение (текст законопроекта имеется в распоряжении «Реального времени») — обязать органы власти ежегодно отчитываться о проведении вакцинации, чтобы покончить с фейк-ньюс, которые распространяют антипрививочники.

— Все разговоры и слухи возникают из-за того, что нет достоверной официальной четкой информации, которой бы все доверяли. Поэтому внес закон о том, что правительство должно давать объективный отчет, как идет вакцинация в нашей стране, сколько было осложнений, каким образом планируется расширить национальный календарь профилактических прививок и так далее, — пояснил Фаррахов «Реальному времени».

По мнению Фаррахова, антивакцинальное лобби очень агрессивное и недостоверная информация, которую оно распространяет, является причиной того, что люди отказываются от прививок.

— В начале года ВОЗ опубликовала отчет о главных угрозах населению в ближайшие 10 лет, и отказ от вакцинации признан одной из глобальных угроз. Вакцина — недорогой, но очень эффективный инструмент борьбы со многими болезнями, благодаря вакцинации ряд заболеваний просто исчезли, — говорит Фаррахов.

Айрат Фаррахов внес предложение — обязать органы власти ежегодно отчитываться о проведении вакцинации, чтобы покончить с фейк-ньюс, которые распространяют антипрививочники. Фото kazved.ru

Не дожидаясь поправок в закон: «Русфонд» удалил информацию о поствакцинальных осложнениях из историй детей

В 2017 году Минздрав РФ хотел наказывать родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок, — не оплачивать им больничный, но позже отказался от этой идеи. А недавно крупнейший в России благотворительный фонд «Русфонд» заявил, что стал жертвой антипрививочного лобби. На сайте организации размещены истории подопечных, и во многих из них указывается, что заболевание наступило после плановой вакцинации.

«Родители иногда рассказывают, что причиной заболевания их ребенка стали прививки. Мы понимаем несостоятельность таких причинно‑следственных связей, но не поправляли родителей, полагая, что если им легче думать, что виною их беды стали прививки, то и пусть думают. В конце каждого письма мы помещали комментарий врача-эксперта, он обходил причину заболевания деликатным молчанием, но подтверждал, что какова бы ни была причина болезни, ребенку нужна именно та помощь, на которую мы собираем деньги. Однако борцы против прививок стали использовать письма с нашего сайта, чтобы продемонстрировать опасность вакцинации. Тогда мы решили вычеркнуть из публикуемых писем упоминания о прививках», — говорится в объяснении фонда.

Сейчас из истории детей удалена информация о связи заболевания и вакцины. «Если в письмах найдутся медицински доказанные случаи вреда, нанесенного прививкой, они удаляться не будут», — уточнили в Русфонде.

Ранее Минздрав Татарстана заявлял, что в республике на сегодняшний день насчитывается 7 тыс. 470 отказов родителей прививать детей от полиомиелита, 4,5 тыс. человек отказались от прививки от коклюша, 8,4 тыс. — от кори, 8,2 тыс. — от паротита, 10 тыс. — от гепатита В.

В 2017 году Минздрав РФ хотел наказывать родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок, — не оплачивать им больничный, но позже отказался от этой идеи. Фото mayaksbor.ru



По коклюшу заболеваемость в Татарстане в 2016 году составляла 2,4 случая на 100 тыс. населения, по итогам 2018 года Роспотребнадзор РТ заявил о росте на 59%. Что касается кори, заболеваемость которой увеличилась в России, то в Татарстане в этом году не было выявлено ни одного случая, в прошлом году впервые с 1990-х годов было четыре случая в Набережных Челнах. Данных о заболевших другими инфекциями в открытых источниках нет.

Антипрививочники отказываются от комментариев

Павел Бранд, медицинский директор сети клиник «Семейная», считает инициативу Минздрава по блокировке ресурсов, призывающих к отказу от прививок, «малоработающей мерой», но думает, что кратковременного эффекта она поможет достичь.

— Я не сторонник любых запретов, но в качестве временной меры, я думаю, инициатива Минздрава может существовать. Несколько штрафов — и другим будет неповадно распространять слухи. Почему антипрививочное движение такое эффективное — в нерациональное всегда проще поверить, чем в рациональное, поэтому надо больше объяснять людям. Вакцинация — это вопрос национальной безопасности: человек не должен жить без прививок. Здесь не здоровье конкретного человека, а здоровье тех, кто с ним находится, и если сейчас начнутся вспышки кори, как в 90-годы, это будет грусть и тоска.

Медицинский журналист и военный врач Алексей Водовозов говорит, что антипрививочное движение — это бизнес, на котором зарабатывают врачи и общественные деятели.

— К врачам лучше прислушиваются, особенно к тем, кто раньше был страшным вакцинатором, его покупала «Биг Фарма» (общее условное название, которое используется противниками фармакологии, — прим. ред.), а сейчас он «прозрел» и решил нести свет знаний в общество. Таких разоблачителей любят, и их книги расходятся миллионными тиражами. К тому же к ним прикладываются различные туры, выступления, что тоже оплачивается, — считает он.

— Такие люди проводят платные семинары, и билеты на известных антипрививочников стоят в 10 раз дороже, чем билеты на лекции просветителей, — говорит Водовозов.

— Когда люди отказываются от прививок, это означает, что у них нет доверия. Доверия к государству, которое принимает решения о вакцинации, закупает вакцины и должно позаботиться о том, чтобы они были качественными. Доверия к системе здравоохранения — решение о том, делать прививки или нет, каждый должен принимать вместе со своим врачом, ведь отводы от прививок существуют. Нужно советоваться со специалистом, который знает состояние твоего здоровья и которому ты доверяешь. Но у подавляющего большинства россиян нет своего врача, к которому можно было бы обратиться за советом, — считает Алла Астахова, независимый медицинский журналист, автор сайта «Алла Астахова.Ru».

— Я бы на месте чиновников подумала в первую очередь о том, как сделать закупки вакцин более прозрачными, проверку их качества более понятной, а систему здравоохранения более комфортной для людей, — продолжает эксперт.

Блокировка сайтов — самая легкая для чиновников мера. Но она ни к чему не приведет — антивакционные настроения часто встречаются в родительских группах в соцсетях и мессенджерах. Там на каждый роток не накинешь платок. Невозможно изменить мнение людей, блокируя сайты. Скорее, наоборот, — говорит Астахова.

«Реальное время» на момент публикации не смогло узнать мнение противников вакцин об инициативе Минздрава. В социальных сетях существуют десятки групп, пропагандирующих отказы от прививок, но администраторы скрыты, поэтому опросить их не предоставилось возможным.