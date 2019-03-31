«Вакцинация — это история не о личном, а об общественном»

Врач-терапевт об отношении к вакцинации, антипрививочном движении и кори

Рост числа заболевших корью в мире вызывает опасения у Всемирной организации здравоохранения. В Татарстане также было зафиксировано несколько случаев кори. Врачи утверждают, что виной всему движение антипрививочников. Между тем с 1 апреля в России начнется дополнительная вакцинация от кори, призванная остановить вспышки инфекции. Научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал «Реальному времени», кто зарабатывает на антипрививочном движении, почему оно вызывает опасения у ВОЗ и какие прививки стоит сделать человеку во взрослом возрасте.

В Петербурге вызвали полицию, чтобы защититься от прививки от кори

— Алексей Валерьевич, в Татарстане впервые с 90-х годов зарегистрировано сразу несколько случаев заболевания корью. Эпидемиологи считают, что это связано с тем, что люди отказываются от вакцинаций. На ваш взгляд, какова причина распространения инфекции? И насколько она связана с отказом от вакцинации?

— Она действительно связана с отказом от вакцинации. И когда Всемирная организация здравоохранения опубликовала десять проблем, над которыми придется биться медикам в 2019 году, то включила в список наряду с потеплением климата, глобальной пандемией гриппа, устойчивостью к антибиотикам, Эболой и антивакцинаторское движение.

— С 1 апреля в России начнется дополнительная вакцинация от кори. Как вы считаете, поможет ли она избежать роста числа заболевших?

— Поскольку корь самое заразное инфекционное заболевание в мире, то для защиты от него 95% населения должны быть привиты. Процентное соотношение не просто так придумано, оно рассчитано на математической модели Fred. Она показывает, с какой скоростью патоген заразит популяцию, попав в нее.

Если процент привитых от кори ниже 95%, то сначала мы получаем локальные вспышки инфекции, потом — покрупнее, а затем переходим к эпидемии. Корь — это одно из заболеваний, против которого мы не разработали хорошую терапию. Это вирус, а с противовирусными препаратами в мировой и нашей науке плохо. Да, с некоторыми вирусами, например с вирусами гепатита С, мы можем справиться, а с корью — нет. Поэтому единственное, что есть на сегодня действенное, — вакцинация.

«Поскольку корь самое заразное инфекционное заболевание в мире, то для защиты от него 95% населения должны быть привиты. Процентное соотношение не просто так придумано, оно рассчитано на математической модели Fred. Она показывает, с какой скоростью патоген заразит популяцию, попав в нее». Фото itv.com



— Всем ли в таком случае стоит прививаться от кори?

— Когда школу, дом, район накрывает вспышка кори, то объявляется экстренная вакцинация, и ее надо делать всем. Если состоялся близкий контакт с заболеванием, то люди могут не помнить болели корью или нет, либо со временем их иммунитет к инфекции мог снизиться. В таком случае лучше привиться в очагах экстренной иммунизации.

Иногда говорят: «Если есть иммунитет, а сверху добавят антитела, то они уничтожат друг друга». Нет, такая вакцинация вреда не нанесет. Чтобы определить состояние иммунитета против кори, взрослые могут сдать анализ на иммуноглобулины класса G в любой лаборатории. В зависимости от уровня антител можно будет сказать, какой сейчас иммунитет и надо ли делать прививку от кори тем, кого вакцинировали в детстве.

Если в одном из классов ученик заболеет корью, то не исключено, что привить могут и педагогов, и детей. Но чаще всего вспышки возникают не в школах, потому что ученики привиты, а в домах. Например, в Петербурге была интересная история. Жители нескольких домов даже вызвали полицию, когда к ним пришли врачи с экстренной вакцинацией от кори. И в результате вспышка инфекции распространилась.

— Это не противозаконно приходить в квартиру с вакцинацией?

— Вообще-то нет. У нас есть закон о профилактике инфекционных заболеваний, а вспышка — это экстренная ситуация.

— Но без согласия человека прививку не могут сделать.

— Я, конечно, понимаю, что у нас в законе прописано о согласии, но это экстренная ситуация. Если корью вокруг никто не болеет, то нужно сдать анализы на антитела и после этого принять решение о прививке. Если титр антител высокий, то, скорее всего, вы не заразитесь и перепрививаться не надо.

«ВОЗ говорит о резком подъеме заболеваемости корью. В России статистика удручающая. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году было выявлено 86 случаев заболевания корью среди непривитых, в 2017 году обнаружено 367 случаев, а в 2018 году — 3300 случаев, из которых шесть закончились летальным исходом». Фото spektrum.de



Долгое время корь лидировала в мире по детской смертности

— Какова статистика по кори по поствакцинальному иммунитету?

— В развитых странах летальный исход от кори происходит в одном случае на каждую тысячу заболевших. В развивающихся странах уровень смертности от этой инфекции в 10 раз больше, иногда в 100 раз больше. Долгое время корь лидировала в мире по детской смертности в разделе — смертность детей от 0 до 5 лет. Остановить большое количество смертей удалось только после массовой вакцинации, которая проводилась во всем мире. Тогда в 6 раз снизилась детская смертность из-за кори.

— Как часто необходимо делать прививки от кори? В этом вопросе мнение медиков расходится, кто-то утверждает, что 2 дозы вакцины формируют стойкий пожизненный иммунитет у большинства населения, а с другой стороны — некоторые медики рекомендуют перепрививаться раз в 10 лет. Кто прав в этом вопросе?

— Правы обе стороны медиков: в подавляющем большинстве случаев двух доз вакцины достаточно для приобретения стойкого иммунитета от кори, но надо учитывать и индивидуальные особенности организма. Если говорить об иммунитете, который дает вакцина, то после первой прививки в 9 месяцев 85% людей становятся иммунными к заболеванию, а после второй прививки, которая делается в 12 месяцев, количество иммунных людей достигает 95%. То есть прививка не дает 100% защиты. На это влияют индивидуальные особенности иммунитета, либо у человека не вырабатываются иммунные тела, либо вырабатываются в недостаточном количестве, и он может заболеть.

— Как узнать, что прививка подействовала? Через какое время можно сделать анализ на антитела?

— Для полноценного развития антител нужно три недели, и если интересно, то отследить антитела лучше через полгода, когда уже выработается стойкий и напряженный иммунитет, образуются клетки памяти.

— Какова статистика в России по заболеваемости корью среди привитых и непривитых детей?

— ВОЗ говорит о резком подъеме заболеваемости корью. В России статистика удручающая. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году было выявлено 86 случаев заболевания корью среди непривитых, в 2017 году обнаружено 367 случаев, а в 2018 году — 3 300 случаев, из которых шесть закончились летальным исходом. И если оценивать структуру, то свыше 90% заболеваний приходилось на людей либо не имевших прививки, либо не имевших сведений о прививке.

Мы не можем точно сказать, есть у них прививка или нет, если нет подтверждающих документов. От себя добавлю, что и в 90-е годы и сейчас активно покупаются справки о прививках, чтобы устроиться на работу, отправить ребенка в садик или школу. Не исключено, что среди людей, которые числятся привитыми, могут быть и с «приобретенным» купленным иммунитетом. Если смотреть по возрастной структуре, то среди них лидируют дети, причем у 90% заболевших не было прививки.

«Прививочные календари во всех странах имеют за собой серьезный бэкграунд. Они не просто так придуманы, разнесены по датам. Для их составления проводилась огромная работа. И часто комбинируют несколько антигенов, чтобы снизить количество уколов». Фото babysfera.ru



«Сегодня люди умеют доходить до нужной инстанции и добиваться своего»

— Как стоит подходить к вопросу о прививках? Всем ли надо прививаться строго по Национальному календарю или исходить из особенностей ребенка?

— Скользкая ситуация, прививочные календари во всех странах имеют за собой серьезный бэкграунд. Они не просто так придуманы, разнесены по датам. Для их составления проводилась огромная работа. И часто комбинируют несколько антигенов, чтобы снизить количество уколов. Потому что для родителей и ребенка самым страшным оказывается сам факт укола. Сегодня стараются уменьшить этот травмирующий момент. Если раньше надо было сделать пять уколов, то сегодня достаточно одного.

Вакцины закрывают наиболее опасные для ребенка промежутки жизни. Например, коклюш наиболее опасен для детей до 24 месяцев. Максимальная летальность от него приходится на первые два года. Поэтому если эту прививку откладывают, а АКДС у нас очень не любят в обществе, то ребенок заражается коклюшем в наиболее уязвимый период и может погибнуть.

Кроме того, отказываясь от АКДС, отказываются и от столбнячной вакцины. Что приводит к неприятным ситуациям. Например, в Самаре в 2015 году девочка погибла от столбняка. По современным временам это нонсенс. Нам, когда учились в Военно-медицинской академии в 80-х годах, не смогли во всем Ленинграде даже дифтерию и столбняк найти показать, чтобы курсанты понимали, как они выглядят.

А сейчас, спасибо антипрививочникам, мы на их детях видим, как выглядят те инфекции, про которые несколько поколений врачей уже забыли. Хотя коклюшем и дифтерией заразиться очень легко. Штаммы дифтерии у каждого человека находятся в горле. Другое дело, они могут быть токсигенными и не токсигенными. И прививка от дифтерии — это защита от токсина. С привитым человеком, даже если в нем токсигенный штамм, ничего страшного не происходит, но он может стать источником заражения для непривитых людей. Если нет противопоказаний, то прививки лучше делать по календарю. Об этом говорят абсолютно все врачи.

— Как правильно оценить состояние ребенка перед вакцинацией и какие могут быть противопоказания? Родители жалуются, что на практике ребенку с аллергией приходится выбивать медотвод, хотя аллергические реакции как возможная побочка написаны в инструкции к любой вакцине.

— Естественно, для каждой вакцины есть показания и противопоказания. Например, если мы говорим о вакцине от кори, то временным медотводом будет острое респираторное заболевание, либо обострение имеющегося хронического. Идет не отмена вакцинации, а ее перенос на время выздоровления, либо ремиссии. Постоянные противопоказания от кори могут быть при первичном иммунодефиците, причем вторичный, ВИЧ-инфекция, не является противопоказанием, а первичный да, поскольку иммунитет не сможет наработаться.

«Если брать вакцину от кори, то высокая температура возникает примерно в 4%. И это самая распространенная реакция на препарат. Могут возникать даже судороги, но у них частота пониже — 0,025% случаев, аллергическая реакция появляется в одном случае из десяти тысяч». Фото orenburg.sm-news.ru

Также прививку от кори нельзя делать при злокачественном заболевании крови, выраженной реакции на предыдущую вакцину. Под реакцией мы подразумеваем гипертермию свыше 40 градусов с фебрильными судорогами и инфильтрат более 8 см в месте введения вакцины. В этом случае этот же препарат вводить нельзя.

Часто говорят, что вакцину от кори нельзя делать при аллергии на куриное яйцо. Но истинная аллергия, а не пищевая непереносимость — это разные вещи. Аллергия на куриный белок встречается редко. К тому же во всем мире мы единственная из развитых стран, где остается это противопоказание. Во всем мире неоднократными эпидемиологическими наблюдениями доказано, что даже наличие аллергии на белок не является противопоказанием для прививки от кори. Потому что обычно не возникает мощной аллергической реакции, которая бы вызывала проблемы со стороны здоровья.

— Как часто возникают аллергические реакции после прививки? Врачи часто отрицают, что аллергия возникла как реакция на прививку.

— Реакция организма и правда не всегда возникает из-за прививки. Я, конечно, понимаю, что родители начинают пристально смотреть за детьми именно после введения вакцины и находить явные или не явные отклонения, но это скорее совпадения. Вакцина изучалась, описывались возможные осложнения, хорошо изучен механизм формирования иммунитета. Мы знаем до клеток и молекул, как это происходит, и можем сказать, какие осложнения связаны с вакциной, а какие нет.

И у нас есть система учета нежелательных реакций. Естественно, занимается ею не врач из поликлиники, а Росздравнадзор. На сайте Росздравнадзора есть форма «Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства». Если вы считаете, что реакция возникла в следствии вакцины, то можете распечатать форму с сайта и потребовать ее заполнения у врача. Если врач отказывается заполнить, идите к завотделением, не заполняет завотделением — направляйтесь к начмеду и до главврача. Сегодня люди умеют доходить до нужной инстанции и добиваться своего.

После заполнения формы запускается механизм выяснения причинно-следственной связи. Если брать вакцину от кори, то высокая температура возникает примерно в 4%. И это самая распространенная реакция на препарат. Могут возникать даже судороги, но у них частота пониже — 0,025% случаев, аллергическая реакция появляется в одном случае из десяти тысяч. Анафилактический шок встречается один раз на миллион доз вакцины от кори.

Некоторые состояния после прививки могут развиваться в течение 24—36 часов, и самая отдаленная реакция возникает через 72 часа. Если за 72 часа ничего не проявилось, то последующие реакции организма не связана с вакциной. Но иногда бывают совпадения: ребенку сделали вакцину, и он заболел.

«Конечно, вакцины должны храниться в определенных условиях, и если нарушается холодовая цепочка, то вакцина может стать более реактогенной для человека. Но это не связано непосредственно с антигенами и вспомогательными веществами, которые находятся внутри вакцин». Фото upulmanologa.ru



Про миллион случаев, когда вакцина усвоилась без проблем, не напишут. Будут раздувать истории о болезнях, возникших после прививки, а когда появятся опровержения или расследования о результатах, то СМИ и пострадавшие о них умалчивают. Конечно, иногда случаи с прививками доходят до суда и наказания медработников. Самое частое нарушение персонала либо нарушение правил хранения, либо правил введения, либо путают препарат или дозу. Многие помнят историю, когда школьникам в Приморье проводили туберкулинодиагностику и в 2,5 тысячи раз превысили дозу аллергена. Летальных исходов тогда не было, аллергическую реакции купировали, 29 детей госпитализировали.

Конечно, вакцины должны храниться в определенных условиях, и если нарушается холодовая цепочка, то вакцина может стать более реактогенной для человека. Но это не связано непосредственно с антигенами и вспомогательными веществами, которые находятся внутри вакцин.

— Пациент имеет право попросить информацию у врача о том, как хранится вакцина?

— Пациент имеет право знать, какой препарат ему вводится, он может попросить сертификат на него. Если отказывают на уровне прививочного кабинета, то надо идти выше.

«Складывается впечатление, что антипрививочники финансируются «Биг Фармой»

— Антипрививочное движение вы сравниваете с бизнесом. Кто и как на нем зарабатывает? Кому оно выгодно?

— Рядовые антипрививочники в основном выступают за идею и являются той аудиторией, на которой профессиональные антипрививочники зарабатывают. Само движение зародилось в США на базе юридических организаций, которые занимаются подачей коллективных исков. Коллективные иски дело прибыльное: компании предъявляют 5-6 тысяч исков одновременно, ей тяжело от них отмахнуться, и она идет на досудебное соглашение по выплатам. В этом случае зарабатывают юристы.

Самый известный скандал произошел с вакциной от кори MMR. Британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал в авторитетном медицинском журнале The Lancet статью о том, что вакцина MMR вызывает у детей аутизм, заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако британский журналист Брайан Дир изучил его работу и выяснил интересные подробности: исследование Уэйкфилда было фальсифицировано. Он это сделал по заказу одной из юридических организаций, которая занималась коллективными исками.

Они готовили коллективный иск против MMR, и им нужна была фактура, которую они получили благодаря Уэйкфилду. За фальшивое исследование врачу заплатили. Когда все выяснилось, статью отозвали из журнала, его выгнали из реестра врачей и теперь в США он с Робертом Де Ниро продвигает антипрививочные настроения.

«Британский врач Эндрю Уэйкфилд (на фото) опубликовал в авторитетном медицинском журнале The Lancet статью о том, что вакцина MMR вызывает у детей аутизм, заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако британский журналист Брайан Дир изучил его работу и выяснил интересные подробности: исследование Уэйкфилда было фальсифицировано». Фото: Lee Durant / National News / TopFoto / Scanpix



Также на антипрививочном движении зарабатывают врачи или общественные деятели. К врачам лучше прислушиваются, особенно к тем, кто раньше был страшным вакцинатором, его покупала «Биг Фарма» (общее условное название, которое используется противниками фармакологии, — прим. ред.), а сейчас он «прозрел» и решил нести свет знаний в общество. Таких разоблачителей любят, и их книги расходятся миллионными тиражами. К тому же к ним прикладываются различные туры, выступления, что тоже оплачивается. Такие люди проводят платные семинары, и билеты на известных антипрививочников стоят в 10 раз дороже, чем билеты на лекции просветителей.

Еще один вариант заработка — продажа различных «детоксицирующих» препаратов. В основном этим занимаются гомеопаты, «спасающие» детей от страшных последствий прививок. Доверчивым родителям они продают лекарства, которые якобы могут вывести из тела ребенка ртуть, антигены. При этом считается, что антипрививочники бессребреники, работают за идею, а врачи наоборот. Хотя если мы раскопаем любую антипрививочную историю, то там обязательно в самом начале окажутся деньги. Я подробно разбирал этот вопрос, общался с Брайаном Диром, его работа была опубликована в России.

Когда выступал на фестивале «Ну тоже науки», пошутил, что антипрививочники финансируются «Биг Фармой». Поскольку все, что они делают, приносит пользу производителям вакцины, а не вред. Показательна знаменитая история с ртутными соединениями, которые использовались как антисептики в вакцинах «Тиомерсал». Акции антипрививочников против ртути привели к тому, что «Тиомерсал» перестал выпускать многодозовый флакон, перейдя на монодозовые вакцины. А опт всегда дешевле, чем розница, и в выгоде оказались производители вакцины. Теперь они могут продавать вакцину поштучно и еще дороже, чем раньше, потому что в ней находится шприц, игла.

«Вакцинация в течение первого года жизни стоит 620 долларов»

— Как вы относитесь к репрессиям, которые устраивает государство в отношении антипрививочников: отказывает в посещении детсадов, не пускает непривитых детей в школы?

— У нас есть репрессии в отношении неплательщиков налогов, в отношении тех, кто не пристегивается ремнем безопасности, и эти репрессии такого же плана. Это абсолютно правильно. Вакцинация — это история не о личном, а об общественном. Я понимаю, что сейчас крайне немодно говорить о том, что существует общественный долг, но пока вы живете в обществе вы должны соблюдать правила. Например, когда едете на машине вы должны соблюдать правила дорожного движения. Если вы пешеход, то не должны переходить улицу в неположенном месте.

Главное, что вакцины защищают людей с противопоказаниями, кому мы в принципе не можем делать прививки. Их немного, но они есть, и мы должны их защитить от инфекции. Мы можем это сделать только создав иммунный щит. Если инфекция не будет распространяться среди популяции, то уязвимые люди не пострадают.

Делая прививки, мы не даем инфекции развернуться в полную мощь, потому что если она выйдет в поле, то сможет мутировать. Это заметно на гриппе, который является единственной инфекцией, которую мы не можем загнать в отстойник, и он бегает по земному шару, а мы вынуждены реагировать на его изменения. Грипп может приспособиться: за один сезон поменять пачку антигенов и прийти уже в другой одежде и придется начинать разрабатывать вакцину заново.

«Понятно, что у людей могут быть свои убеждения, определенные права, но это упирается в права других. У нас есть право не болеть и обязанность не становиться источником заразы. Единственный вариант на сегодня — это вакцинация». Фото Рината Назметдинова

— Но насколько нормально, когда непривитого ребенка не пускают в детсад?

— А я на днях прочитал на «Фейсбуке» другую историю: группа, где большинство непривитых детей, добилась того, чтобы три привитых малыша в течение месяца посещали другую группу, потому что они якобы опасны для остальных. Опять же, где, как и кто репрессиями занимается, еще вопрос. Понятно, что у людей могут быть свои убеждения, определенные права, но это упирается в права других. У нас есть право не болеть и обязанность не становиться источником заразы. Единственный вариант на сегодня — это вакцинация.

— Во сколько государству обходится вакцинация одного ребенка?

— Эта цифра во всем мире примерно одинаковая. Вакцинация в течение первого года жизни стоит 620 долларов, за остальное время — 1 170 долларов. Понятно, что это несравнимо с расходами на лечение. Свежий случай произошел в США, но такое возможно и у нас. Шестилетний мальчик, сын американских антипрививочников, играл на ферме, поранил лоб, родители сами обработали и зашили рану. У ребенка начался столбняк, вплоть до опистотонуса.

Его спасли, но он 57 дней пробыл в стационаре, из которых 47 дней в реанимации и 44 дня на аппарате искусственной вентиляции легких. Лечение стоило семье 820 тысяч долларов. После выздоровления родители отказались делать прививку от столбняка, сказали, что он переболел им. Но после столбняка не возникает иммунитета, им можно болеть хоть 100 раз подряд. И «Биг Фарма» заработала на лечении ребенка.

«Перед тем как у меня родилась внучка, я повторил все прививки»

— Как часто взрослым необходимо прививаться и от каких заболеваний?

— Считается, что все прививки, которые мы получили в детстве, работают до 25 лет. Желательно, повторять вакцинацию от дифтерии, коклюша, столбняка. Исследования показывают, что защита от дифтерии и столбняка сохраняется на протяжении 10 лет и с периодичностью в 10 лет их рекомендуется повторять. Столбняк может привести к летальному исходу, дифтерией можно заразить маленького ребенка, поэтому от них лучше делать прививки.

Перед тем как у меня родилась внучка, я повторил все прививки, чтобы не быть источником инфекций для нее. Она же не все прививки успеет получить к моменту рождения. Также стоит сделать анализ на антитела к краснухе, кори и паротиту.

Если никогда не делали, то рекомендуется привиться от гепатита А. Вакцину вводят в два этапа, второй через 6—12 месяцев после первого. Это заболевание дешевле предотвратить, чем лечить. Лечение гепатита А предполагает полгода находится в стационаре, где два месяца уйдет на «инфекционку» и четыре — на реабилитацию. При этом будет действовать ограничение практически по всем продуктам питания. А вакцина от гепатита А обойдется в 2,5 тысячи рублей, что несопоставимо с шестью месяцами стационара.

«Считается, что все прививки, которые мы получили в детстве, работают до 25 лет. Желательно, повторять вакцинацию от дифтерии, коклюша, столбняка». Фото Максима Платонова

Заразиться гепатитом А легко, поскольку он передается с водой. Например, на популярных курортах Египта, Турции, Китая, Индии гепатит А чувствует себя прекрасно. Инфекция живет в водных источниках. Достаточно просто подойти к фонтану в холле отеля и подышать водяным паром. Напряженность иммунитета к гепатиту А сохраняется на протяжении как минимум 25 лет. Вакцина переносится лучше, чем остальные прививки от гепатита.

— Побочных реакций на нее не бывает?

— Нет, настолько удачно ее сделали. Чуть потяжелее переносится вакцина от гепатита В. Если вам от 30 и старше, то желательно проверить антитела на гепатит В. Это одна из распространенных и опасных вирусных инфекций. О ней не принято говорить, но заболевших ею не меньше, чем ВИЧ. Заразиться гепатитом В можно в тату-салоне, в косметологическом, стоматологическом кабинете, при любом контакте с кровью.

Болезнь дешевле предупредить, чем лечить, потому что гепатит В не излечим. Мы можем только снизить вирусную нагрузку. Поэтому проще привиться, и это одна из немногих рекомбинантных вакцин, то есть вирусного материала в ней нет. В вакцине — даже не участок вируса, а его пересобранные при помощи прирученных бактерий белки. С гепатитом С ситуация обратная: есть неплохие лекарства, но нет вакцины.

Имеет смысл прививаться от гриппа, если вы относитесь к группе риска. Речь идет о детях до пяти лет, беременных женщинах, людях пожилого возраста старше 65 лет, медработников и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При этом важно смотреть, какой вакциной от гриппа прививаетесь. У нас неплохие вакцины: биомедпромышленность не успели уничтожить в отличие от фармацевтической. И сегодня она на уровне мировых компаний, но с некоторыми нашими вакцинами от гриппа есть минус.

Такая вакцина содержит иммуномодулятор и втрое меньше антигенов, чем рекомендовано ВОЗ. Нет информации о том, что иммунитет развивается такой же напряженности. Поэтому надо смотреть, какую вакцину делаете. В правильной должно быть по 15 микрограмм штаммов, а не по 5 микрограмм.

Также есть прививки против клещевого энцефалита. В этом случае часто хвалят швейцарские, но наши лучше, поскольку учитывают особенность клещевого энцефалита второго и третьего типа, встречающегося в России. Прививки прекрасно работают, но защита у них короткая и перед сезоном их надо делать заново.

Екатерина Гумарова