Нгапет и Андерсон вчистую переиграли Леона. Но шансы у «Перуджи» остаются

Подробности первой части битвы Лео против Казани

Леон против Казани, Казань против Леона. Именно эти два матча-вывески являются главными в европейском волейболе в этом сезоне. В итальянской части серии фаворитом, безусловно, была «Перуджа», и лучший игрок мира Вильфредо Леон накануне даже предсказывал, сколько эйсов он сделает в площадку бывших одноклубников и конкретно в Алексея Вербова. В итоге матч-боевик растянулся на два с половиной часа, Лео ни разу не подал навылет, хоть и стал лучшим бомбардиром. Но главными героями, однако, стали другие люди по ту сторону сетки. О том, как Владимир Алекно и компания покоряли Италию и почему Леону теперь будет легче проявить себя в ответной встрече в Казани — в материале «Реального времени».

Леон: «Подам 21 раз, сделаю семь эйсов, три из них — в Вербова»



Кубинец Вильфредо Леон по прозвищу Феномен провел в Казани четыре сезона — с 2014 по 2018 год. За это время «Зенит» ни разу не проиграл в финале Лиги чемпионов, а Лео не уставал вытворять подвиг за подвигом. Чего только стоит его серия подач в пятом сете финала против «Чивитановы» год назад. После нее он плакал и прощался с казанской публикой — чтобы спустя год вернуться в столицу Татарстана в пестрой футболке с дьяволом на груди, на плече, на бедре. «Дьяволы» — это второе название «Перуджи», которая не поскупилась на лучшего игрока мира и предложила ему двухлетний контракт.

— Я живу в красивейшем месте с богатейшей историей, — рассказывал съемочной группе казанского «Зенита» Леон перед матчем. — Думаю, что казанский клуб в этом сезоне получше принимает, чем в предыдущие годы. В атаке все осталось хорошо. Лично для меня это будет финальная серия. Это не полуфинал, а финал. Моя команда хорошо подготовилась к нему.

Накануне игры Лео тепло поприветствовал всех своих бывших одноклубников. Кроме, разумеется, Нгапета. С ним Вильфредо в Казани не пересекался, так как именно француз занял легионерское место после ухода Леона.

— Я настроен серьезно. Вам ######, — вспомнил русский мат на камеру кубинец. — Подам 21 раз за матч. Сделаю семь эйсов.

— Сколько в меня? — спросил у Леона либеро и играющий тренер «Зенита» Алексей Вербов.

— Будет три эйса в Вербова, — последовал ответ.





Вильфредо Леон: «Я настроен серьезно»



Алекно: «Дадим карт-бланш Леону, пусть получает удовольствие»

В Тоскане билеты на матчи раскупили уже давно, их цена была в диапазоне от 35 до 130 евро. Игровой зал «Перуджи» — это довольно старенькая арена Pala Barton, которая вмещает 5 300 зрителей. Леон пообещал неповторимую атмосферу, и он не обманул. Даже через телевизионную картинку чувствовалась поддержка, которую Леон в Казани ощущал в лучшем случае только в «Баскет-холле» на Финале четырех год назад. Теперь Вильфредо играет в такой обстановке каждую неделю.

По договоренности между клубами тренировки команд проходили в открытом режиме, на них свободно могли прийти болельщики.

— Никаких проблем, нахожу это прикольным, — говорил перед игрой главный тренер казанцев Владимир Алекно. — Здесь другая культура. Что касается самого зала, то он немного темноват, хотя не думаю, что это скажется во время игры. Что касается Леона, то он в дополнительном представлении не нуждается. Командообразующий игрок, но может в одиночку решать исход любых матчей. Как будем его останавливать? Дадим карт-бланш, пусть получит удовольствие.

Безусловно, Алекно шутил. Ведь уже первые розыгрыши матча показали, что «Зенит» практически безупречно готов в смысле тактики. А вот у Леона не все заладилось почти сразу. В первую очередь не полетела как раз подача. Забегая вперед скажем, что за пять сетов кубинец подал 19 раз, допустил аж восемь ошибок и не сделал ни одного эйса! Свою дуэль в приеме Вербов и другие принимающие у Вильфредо выиграли вчистую.

Свою дуэль в приеме Вербов и другие принимающие у Вильфредо выиграли вчистую



Нгапет выдержал прием и защиту, Андерсон показал феноменальную атаку

Первый сет прошел очень ровно и закончился со счетом 25:22 в пользу «Зенита» лишь за счет более уверенной игры на блоке и феноменальной игры в защите от Нгапета. Отдельно стоит сказать об атаке. На стартовом отрезке казанцы показали космические цифры для такого уровня — 80% реализации атак. Но и «Перуджа» показала высокие 68 процентов.

Все эти данные говорили о том, что ключевым фактором в этом матче станет вовсе не атака. Так и вышло. Пусть Леон и колотил с привычной высоты в ход, но ключевым моментом становилась игра в защите. И больше всего на итальянской площадке в ней в этот вечер преуспел Эрвин Нгапет собственной персоной. Француз к тому же был надежен и в приеме (за матч он принял 32 раза, показав отличные цифры идеальной и позитивной доводки), а также не сплоховал в атаке — 57% это не отлично, но как минимум хорошо для такого матча.

Там, где не забивал Нгапет, на помощь приходил американец Мэттью Андерсон. Специалисты и болельщики «Зенита» уже привыкли, что главной ударной силой в составе казанского клуба является диагональный Максим Михайлов. Но многие забывают, что за 6 лет своей «зенитовской» карьеры именно Андерсон, по сути, не провалил ни одного ключевого матча. В решающие моменты Мэтт всегда с удовольствием брал на себя игру у сетки и радовал одноклубников. Тот же Михайлов не железный и нередко в решающие моменты давал сбой (пусть в последние годы все реже). В Италии Макс набрал 15 очков и 38% реализации атак. Андерсон — 20 очков и 83% (забил в 15 из 18 атак). Это феноменальные цифры для уровня полуфинала Лиги чемпионов. Провалил американец только прием, допустив шесть ошибок, зато наставил четыре блока (два из которых — на тай-брейке).

Первый сет прошел очень ровно и закончился со счетом 25:22 в пользу «Зенита» лишь за счет более уверенной игры на блоке и феноменальной игры в защите от Нгапета



Лео оставил обещание на матч в Казани?

«Зенит» здорово проявил себя во втором сете, отыгравшись с 18:21 и доведя счет до 24:24. Все это было на подаче Нгапета, взявшего на себя функции Леона, которые тот 4 года подряд выполнял в Казани. В итоге француз выходил подавать даже больше кубинца — 20 раз, допустил всего две ошибки, а эйсов сделал аж четыре. По сути, в этом компоненте он переиграл Лео разгромно, и все предматчевые обещания от Вильфредо оказались такой же шуткой, как и обещания Алекно дать карт-бланш кубинцу.

Хотя своего Леон все же добился в другом — стал лучшим бомбардиром игры с 25 очками. По сути, он выиграл ровно одну партию для своего клуба. Но в этом противостоянии сейчас важен тот момент, что в Италии оба клуба набрали очки. То есть вероятность «золотого сета» снижается. Хотя на четвертьфинальной стадии «Гданьск» тоже ехал после домашнего поражения и даже вел в Казани 2:0 по партиям, выиграв матч, но проиграв дополнительный тай-брейк.

В составе итальянцев отличный матч провел диагональный Александр Атанасьевич. В последние годы у него не идет игра именно во встречах с казанским клубом, но сейчас есть все основания полагать, что серб проявит себя и на площадке «Зенита». «Перуджа», проиграв матч со счетом 2:3, была точнее соперника в атаке (60% против 56%), но полностью уступила в игре на блоке (12-6 в пользу казанцев).

Ключевым моментом матча можно назвать эпизод на тай-брейке, когда Нгапет показательно переиграл Леона. Но не в атаке, как это принято в волейболе, а в защите — в компоненте, в котором, французу, возможно, нет равных в мире уже сейчас. При счете 8:7 в пользу хозяев на подачу вышел как раз Лео — подал как из пушки. Казалось, прием навылет неминуем, но феноменальное спасение Нгапета позволило удержать мяч в игре и доработать потом на блоке. Эрвин достал игровой снаряд из-за щитов, поцарапав бедро и живот, попутно опрокинув один из ноутбуков на столе. Самойленко усилия своего партнера поддержал и отметился точным блоком, сделав счет 8:8. При 10:8 в пользу «Перуджи» и с учетом того, что Леон оставался на подаче, «Зениту» было бы очень проблематично догонять соперника в укороченном сете. Оставшуюся часть матча француз играл морщась — столкновение со щитом не прошло бесследно.

«Зенит» уверенно довел тай-брейк до победы (15:13), и теперь все решится ровно через неделю в ответной игре в столице Татарстана. Ирония судьбы заключается в том, что для Леона площадка казанского Центра волейбола намного роднее, чем итальянская. Есть все основания полагать, что как раз там его подача полетит.