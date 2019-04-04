Я возвращаю ваш портрет…

В Национальном музее выставлены живописные изображения деятелей культуры и искусства Татарстана. Качество работ вызывает недоумение

Тот, кто попадет в эти дни в Национальный музей РТ и заглянет на выставку «Историко-культурное наследие Татарстана», посвященную столетию республики, наверняка будет поражен качеством портретов, которые там представлены. Подробности — в материале «Реального времени».

«Живые люди так выглядеть не могут»

Начнем со старого анекдота еще советских времен, который сразу же приходит в голову, когда попадаешь на выставку. На образцовый советский завод приехал посол Японии. Показали цеха, новейшее оборудование. И во дворе подвели к стенду, где были фотографии передовиков производства. И тут японец неожиданно, глядя на фото, начал кланяться. Когда его спросили, почему он это делает, вежливый гость ответил: «Но они же все умерли. Живые люди не могут так выглядеть».

Не могут, это точно. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Идея сама по себе была хорошая — показать к юбилею республики ее лучших представителей, тех, кто своим трудом формирует имидж Татарстана. И не просто показать: провести конкурс, участники которого, отвечая на вопросы, смогли бы, глядя на работы татарстанских художников, лучше узнать наиболее значимые события из истории республики.

В пресс-релизе проекта говорится, что его целью «является продвижение духовного наследия Республики Татарстан за период с 1917 года, сохранение в памяти молодого поколения событий, имен и подвигов, выдающихся людей Татарстана, создание и реализация творческого потенциала школьников и студентов, взрослых, работающих с детьми и молодежью. Создание условий для сохранения детьми, подростками и молодежью традиционной культуры своего народа».

Для этого татарстанские художники должны были представить работы, заказанные инициаторами конкурса, в которых «описываются достижения и подвиги выдающихся людей Татарстана». Инициатором проведения конкурса и, соответственно, выставки, которая сейчас проходит в залах Национального музея, стала ТПП РТ. Работы, представленные художниками, оплатили спонсоры.

Повторимся: идея отличная и действительно нужная, форма конкурса, когда глядя на картину, начинаешь вспоминать знаковые события, тоже интересная. Как пояснил один из инициаторов проекта, его координатор бизнесмен Абдулхак Мустафин, участникам конкурса предлагается четыре варианта ответа на вопрос, нужно выбрать верный. Участвовать можно и сольно, и целыми семейными командами, например. Все хорошо в проекте, кроме одного. Качества портретов, выполненных нашими художниками.

«Пальто у меня красивое»

Намеренно не буду называть имена художников — среди них есть и отличные живописцы, авторы прекрасных полотен. Хочется верить, что такое с ними больше не повторится. Что с ними вдруг случилось, не поддается объяснению. Коллективная потеря хорошего вкуса. Такое ощущение, что одновременно вдруг растеряли профессиональные качества.

Так бывает, очевидно, если к хорошему заказу, в основе которого действительно благородная идея сохранения духовного наследия республики, отнестись как к халтурке. Тем не менее, как пояснил Мустафин, «художникам надо что-то есть и пить, и мы все работы оплатили». То есть заказчики свои обязательства выполнили. И в дальнейшем эти работы собираются экспонировать в Москве, очевидно, и конкурс там тоже будет проводиться.

Находясь на выставке, мы с коллегой даже поиграли в «угадайку»: пытались понять, чей же портрет перед нами. Не угадали практически ни разу, приходилось смотреть подписи под полотнами.

Известный музыкант, увидев свое изображение, оторопело спросил: «А это кто?». Услышав ответ, что это он, тут же парировал: «Да ладно! Не разыгрывайте, сегодня уже не 1 апреля!». Не менее известный поэт долго смотрел на свой портрет, после чего задумчиво произнес: «Пальто у меня красивое…». Похоже, что себя он тоже не сразу узнал.

И дело не только в несхожести с оригиналом, но и в отсутствии попытки, без которой хороший портретист не обойдется — проникнуть в психологию модели. Китч в этой экспозиции зашкаливает. И кислотные, подобные дешевому драже, цвета в работе, посвященной Нуриевскому фестивалю, и ромашки рядом с Сарой Садыковой, и сонм образов возле портрета Шаляпина. Перечислять можно долго.

Портреты писались по фотографиям — конечно, это не криминал, сейчас такое часто практикуется. Но авторы работ особо не задумывались, делая все на скорую руку. Но вот в оргкомитете проекта значится Союз художников РТ, он-то как отреагировал на качество работ?

Между тем, в одном из пунктов положения проекта значится, что он «способствует формированию и пониманию искусства как выразителя и носителя историко-культурного наследия Республики Татарстан».

«Опять двойка»

Мы попросили нашего эксперта, специалиста по изобразительному искусству доктора искусствоведения Раузу Султанову прокомментировать выставленные в Национальном музее РТ работы.

«Я вижу здесь однотипные работы, они все одного формата. Как будто наши художники не знают, что есть удлиненный формат, прямоугольный формат, вертикальный, квадратный.

Идем дальше. Как будто наши художники забыли понятие академической школы, а она является основой любого искусства. Здесь напрочь отсутствуют основы живописи, композиции, рисунка. Художники, которые здесь представлены, не владеют композицией. Чтобы выдать свою композицию за новаторство, они начинают картину «начинять» аксессуарами, красивостями, букетами, орнаментами, архитектурным пейзажем, березками.

Если, например, у Ильи Глазунова в центре композиции была береза, то это был символ — русская береза, вокруг которой он строил сюжет, рассказывал историю. Он делал это не автоматически, а с любовью. На этой же выставке я не вижу любви художников к тому, что они изображают. Можно догадаться, что всем авторам было дано задание, что писать и как писать. И они это задание выполняли. Ощущение, что авторы, представленные на выставке, были не готовы воспринимать и отражать эту серьезную тему историко-культурного наследия Татарстана.

А ведь на выставке представлены работы и молодых авторов, и маститых художников, заслуженных, которые и преподают, и знают запросы зрителей, понимают, что такое салонная живопись. Салон — это вообще другая живопись, мы все время говорим, что надо отходить от него. Здесь же речь должна была идти о высокой живописи, здесь должно было быть свое, авторское отношение к изображаемому. Если оценивать работы по условной пятибалльной системе, я бы поставила этим портретам двойку.

Насколько я понимаю, правление Союза художников РТ отстранилось от оценки выставленных здесь работ, хотя ранее перед открытием выставок всегда проводились выставкомы. Никто из искусствоведов к созданию выставки не привлекался, хотя еще год назад можно было собраться и придумать нормальную концепцию, касающуюся живописных работ. И в этой концепции расписать, что мы хотим увидеть на выставке. И если что-то не удалось по качеству живописи, элементарно эту работу не выставлять.

Это все напоминает лабораторные работы. Бывает, что в театрах проводят лаборатории, делают эскизы спектаклей, но их же не вводят в репертуар. Странно, что такие по качеству работы выставили в Национальном музее, мне кажется, каждое учреждение культуры должно заботиться о своем имидже. В музей приходят разные люди, кто-то разбирается в изобразительном искусстве, кто-то нет. Но такие люди будут верить, что раз такая работа выставлена в серьезном музее, то это шедевр. То есть так мы воспитываем дурной вкус».

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов