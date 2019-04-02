Президент разгружает спонсоров: «Добавьте республику на равных с «Татнефтью» и ТАИФом»

Рустам Минниханов распорядился поделить «на троих» расходы на организацию нефтегазохимического форума, сократив траты «Татнефти» и ТАИФа

Фото: Олег Тихонов

Президент Татарстана поручил изменить смету расходов на организацию нефтегазохимического форума, которая была сегодня представлена оператором в сумме 22,9 млн рублей. Не подвергая сомнению конечную цифру, он предложил перераспределить расходы между бюджетом РТ, «Татнефтью» и ТАИФом, чтобы снизить финансовую нагрузку на крупный бизнес в части проведения отраслевых мероприятий. «Чтобы было на равных», — дал команду Рустам Минниханов. Облегчение бремени для грандов татарстанского ТЭК вызвано тем, что с будущего года федеральный бюджет компенсирует бюджету республики расходы на проведение выставки.

«Казанская ярмарка» «повесила» расходы на промышленников

Генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов защищал на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» смету расходов на проведение нефтегазохимической выставки в 2019 году. Как было видно из слайда, оператор этой выставки предложил утвердить расходы в общей сумме в 22,9 млн рублей. Они были распределены между четырьмя донорами: почти поровну 37% и 36% расходов должны были взять на себя «Татнефть» (8,5 млн рублей) и ТАИФ (8,3 млн рублей), покрывая 73% затрат от общего бюджета. Остальное ложилось на плечи бюджета РТ (14% или 3,2 млн рублей) и ЗАО «Нефтеконсорциум» (12% или 2,8 млн рублей). Оператор выставки предложил одобрить эту схему финансирования президенту РТ с тем, чтобы направить окончательную заявку в Минфин РТ.

Нефтегазохимический форум «столкнулся» с WorldSkills.

Перед этим Лев Семенов напомнил членам совета директоров, что нефтегазохимический форум по традиции пройдет со 2 по 4 сентября в Казани. Не успел он назвать место его проведения, как президент опередил вопросом в лоб — где будет проходить форум. «Мы у вас [на территории ВИКО] будем проводить или на «Казань-экспо» (новый выставочный комплекс, — прим. ред.), — поинтересовался президент РТ. С открытием «Казань-экспо» все более-менее значимые отраслевые выставки переехали на эту площадку, оставив «Казанской ярмарке» торговые события.

Лев Семенов напомнил членам совета директоров, что нефтегазохимический форум по традиции пройдет со 2 по 4 сентября в Казани. Фото Максима Платонова

В ответ Лев Семенов пустился в подробные объяснения, почему все-таки крупнейшая выставка нефтяников и нефтехимиков останется на «старом месте». По его словам, эта дислокация уже утверждена 6 марта распоряжением Кабмина РТ и пересмотру навряд ли подлежит. «Согласно этому распоряжению №459 и проделанной работе выставка пройдет на Казанской ярмарке», — кратко сказал Семенов, пояснив, что произошла накладка во времени с Международным чемпионатом, ради которого, собственно, и строился «Казань-экспо».



«У нас только 27 августа заканчивается WorldSkills. Остается совсем маленький промежуток времени до начала нефтегазохимического форума», — как бы оправдывался он, хотя и так было понятно, что деваться некуда. Могли бы перенести на более поздний срок, но Семенов не стал даже затрагивать эту возможность. Впрочем, и президент согласился, что за пару дней до начала организаторы просто физически не успеют оформить экспозиции нефтяников. «Ну ничего, надо хорошо провести форум — все-таки мы нефтегазохимическая республика. Надо и темы и вопросы очень внимательно проработать», — примирительно сказал он.



ACHEMA привезет в Казань биотехнологии

Услышав принципиальное одобрение президента, глава ОАО «Казанская ярмарка» перешел к изложению концепции форума. По его словам, в этом году в рамках форума запланирована работа трех отраслевых выставок: «Нефть, газ нефтехимия», «ГеоКазань», «Интепластика Казань». Впервые планируется организация павильона для специализированной выставки по химическому машиностроению, биотехнологиям и защите окружающей среды, которую готовит зарубежный партнер «Казанской ярмарки» немецкий оператор ACHEMA. Соглашение о сотрудничестве с ним было подписано в 2018 году.

Кроме того, Ростехнадзор готовит заседание научно-технического совета. Вся экспозиция выставки будет развернута в четырех павильонах и на открытой уличной территории общей площадью более 8 тыс. кв. м. Подготовка идет опережающими темпами. По словам Льва Семенова, полностью готова экспозиция пятого павильона, где будут представлены крупные игроки российского ТЭК. Всего ожидается около 2 тысяч участников и делегатов, что больше, чем в прошлом году. Тогда в форуме участвовала 221 компания ТЭК, представляющие 14 стран мира.

WorldSkills закончится только 27 августа, поэтому нефтегазохимический форум пройдет на «Казанской ярмарке». Фото Рината Назметдинова

Чем больше контрактов, тем больше субсидий

Убедив аудиторию в «хорошей спортивной форме», Лев Семенов попросил президента «определить источники финансирования». «Смета расходов направлена в Минпромторг РТ и требует согласования Минфина РТ», — указал он на нулевую стадию финансирования выставки. Но главный припрятанный «козырь» вытащил из рукава в последний момент. Он сообщил приятную новость о том, что со следующего года в Минпромторге РФ формируется федеральная поддержка выставок, но компенсации будут выдаваться «на основании оценки экономической эффективности».

«Учитывается, количество заключенных контрактов и соглашений, — сакцентировал внимание Семенов. — В связи с этим обращаюсь к присутствующим руководителям: запланировать подписание контрактов в рамках форума», — рекомендовал он. Иначе говоря, новые правила таковы — чем больший информационный шум вызовет форум, тем больше шансов на финансовое возмещение из Москвы. Точную сумму компенсаций он не назвал, видимо, предстоит еще торговаться постфактум. Если татарстанские организаторы выставок только сейчас озадачились федеральными новациями, то крупные федеральные игроки, работающие по заказу Минобороны РФ, ОПК, металлургии, уже давно переняли практику подписания контрактов на своих публичных форумах.

Президент неожиданно предложил переписать распределение долей, сделав широкий жест в пользу «крупняков». Фото tatarstan.ru



Маневр Минниханова

Реакция Минниханова последовала немедленно. «Оператор, верните схему», — попросил президент и, надев очки, внимательно изучил, кто сколько должен спонсорских денег. Узнав, что смета еще не дошла до Минфина РТ, президент неожиданно предложил переписать распределение долей, сделав широкий жест в пользу «крупняков»: «Давайте так: бюджет РТ, «Татнефть» и ТАИФ на равных! Добавьте республику, чтобы равные доли у всех были. Ну, и «Нефтеконсорциум» немного».

Иначе говоря, для бюджета РТ как минимум вдвое увеличится финансовая нагрузка, а «Татнефть» и ТАИФ пропорционально этому смогут сократить расходы. Вместо 3,2 млн рублей бюджет РТ может потратить 7 млн рублей, чтобы вернуть их в будущем году из федеральной казны. В заключение решили создать рабочую группу, чтобы сделать «максимально интересные круглые столы».